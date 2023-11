Indonezijos kūrėjų duetas: nieko nebūtų buvę be protėvių palaiminimo

Apie tai, kaip su magais ir vulkanologais ugnikalnio papėdėje sukurti siaubo dokufikciją arba kaip protėvių palaiminimai gali padėti kurti eksperimentinius kino filmus, pasakoja Indonezijos kūrėjų duetas. Natashos Tantey bei Riaro Rizaldi darbai – politinio aktyvizmo forma. Tačiau keldami kolonialistinio paveldo ar ekologinių problemų klausimus jie nenori būti nuobodūs. O čia pasitarnauja dešimtojo dešimtmečio televizijos estetika ir muilo operos.

– Atskirai jūs – menininkai ir filmų kūrėjai. Kartu – „Naujasis pesimizmas“...



Riaras: Prieš penkerius metus Natasha rengė tarakono formos knygą apie tarakonus. Pagalvojome, kad leidėjas galėtų vadintis „Naujasis pesimizmas“. Vėliau, 2019-aisiais, taip pavadinome savo studiją, kuri tapo ir mūsų namais. Net savo kūrybinę praktiką laikome tam tikra naujo pesimizmo išraiška. Indonezijoje 32-ejus metus veikė karinė diktatūra. Studentų judėjimas 1998-aisiais nuvertė karinį režimą ir propagavo „Naujojo optimizmo“ idėją. Tačiau šiandien šalyje vis dar nėra didelio progreso socialinių problemų, politikos ir ekologijos klausimais.

Kadras iš filmo „Bekerelis“ / Organizatorių nuotr.

– Ar „Naująjame pesimizme“ yra ir kažkas pozityvaus?



Riaras: Pesimizmas yra labai sveika būsena, ji verčia galvoti apie pokyčius ir alternatyvas.



– Minėjote Natashos knygą, studiją. Kaip nutiko, kad pradėjote kartu dirbti?



Natasha: Vienas kitą žinome iš interneto, niekada nesimokėme tame pačiame universitete ar panašiai. Niekada nekolaboruojame. Esame labiau „darbo kaimynai“.



Riaras: Natasha – grafikos dizainerė. Kai man reikia pagalbos – kreipiuosi. Ir atvirkščiai.



Natasha: Kartais filmuoju ar įskaitau užkadrinius tekstus…



Riaras: O aš rašau, montuoju. Taigi – mainomės darbais. Tačiau esame iš tos pačios meno scenos, tad turime daug bendrų interesų.

Natasha Tontey / Asmeninio archyvo nuotr.

– Grėsmingas Merapi ugnikalnis, Indonezijos magai, futuristinis animacinis pasaulis su technologinėmis atliekomis po vandeniu, ateitis be miego, apšviesta dirbtinės saulės… Visa tai – jūsų filmuose kuriamų pasaulių fragmentai. Man įdomu, kiek ir kaip jus supranta auditorija Indonezijoje ir už jos ribų, ar reikia daug paaiškinimų?



Riaras: Tiesą sakant, apie auditorijas negalvojame, nesame jos apsibrėžę. Indonezijoje kartais kyla net daugiau iššūkių. Daugumai sunku suprasti, ką mes čia darome, jie mus mato per absurdo prizmę. Pavyzdžiui, Natashą domina senos istorijos, senosios žinios, kurias daugelis Indonezijos gyventojų pamiršo, arba tiksliau – nuo kurių atsiribojo. Natasha tas žinias tarsi grąžina atgal, bet su sava estetika.



Natasha: Kartais vaizdų kalba labai svaiginanti... Aš sau keliu užduotį kurti naująją fikciją. Dirbu su Minahasos bendruomene Šiaurės Indonezijoje, Sulavesio provincijoje. Kaip vizualaus meno kūrėja noriu pavaizduoti senovinę kalbą. Tą darau per savo pačios kalbą, pasaulio konstravimą. Tuo ir noriu pasidalinti.



Riaras: Tas pats galioja ir mano filmams. Vartoju kalbą, kuri tarsi yra mokslinė, bet iš tiesų – ne. Nedaugelis žmonių tą perpranta. Tačiau jei nuoširdžiai, mums tai per daug nerūpi. Mes tiesiog dalinamės tuo, ką manome, ir tuo, ką darome. Mėgaujamės procesu.



– Natasha, kokios tavo sąsajos su Minahasos bendruomene? Gal pati esi iš jos kilusi?



Natasha: Mano tėvai – iš šiaurinės Minahasos dalies. Gimiau Džakartoje, sostinėje, tad gana toli. Bet į Šiaurės Sulavesio provinciją vykdavome atostogų, kai buvau vaikas. Pamenu, šeimos nariai mane įspėdavo, kad neičiau prie šventojo akmens. Esą tai – krikščioniška šventvagystė. Kodėl negalima ten eiti? Norėjau suprasti savo šaknis. Mūsų istorijos buvo pakeistos kolonistų. Jie bandė atskirti žmones nuo senųjų kultūrų, leisdami suprasti, kad tie, kurie lankosi prie šventojo akmens, yra primityvūs. Man svarbu tokias idėjas kvestionuoti. Kultūrą noriu suprasti kritiškai, ne ignoruoti.

Kadras iš filmo „Fosifija“ / Organizatorių nuotr.

– Pas Minahasos bendruomenės žmones eini su daugybe šiuolaikiškų idėjų apie lytį, technologiją, ekologiją. Kaip jie priima tave ir tavo kuriamus pasaulius?



Natasha: Tai užima laiko ir reikalauja pasitikėjimo. Dalyvavau bendruomenės ritualuose. Projektams kurti esu gavusi ir protėvių palaiminimą. Filmo „Sodas tarp liepsnų“ scenarijų kūrėme drauge su tos bendruomenės moksleiviais. Tai buvo tarsi popamokinė veikla. Tapau vaikų drauge, tada jų tėvų drauge. Visi labai padėjo produkcijos metu. Tikiu, kad nieko nebūtų buvę be protėvių palaiminimo. Dirbti su senolių istorijomis – didžiulė atsakomybė.



– Kaip tas senolių palaiminimas atrodė?



Natasha: Atlikome ritualus. Vieną – prie šventojo akmens, kitą – miške. Mūsų kultūroje dvasinis lyderis vadinamas Tonaasu. Jis vedė ritualą ir tapo mediumu. Tuomet bendruomenės nariai interpretavo jo kalbą. Žinau, visa tai skamba fantastiškai, bet kartais man net pačiai labai sunku patikėti tuo, kas vyksta. Kartą, pavyzdžiui, po filmavimo praradome labai daug garso įrašų. Tačiau paskutinę minutę jie vėl atsirado.



– Riare, filme apie Merapio ugnikalnį taip pat veikia šamanai. Kadangi juostoje persipina faktai ir įsivaizduojamybė, man įdomu, kiek ten dokumentikos ir kiek fikcijos. Ar tas maginis mąstymas labiau tavo paties, ar tai – Indonezija?



Riaras: Tai – Indonezija. Užaugome šalyje, pilnoje kakofonijos. Čia daugiau nei 200 etninių grupių, o tai didžiulis pažiūrų mišinys. Ir kiekviena jų tiki kažkuo kitu. Su magija susiduriama kasdien. Užaugome su vakarietišku mokslu, tad iš dalies nenorime tais dalykais tikėti. Bet tai vyksta net su mūsų darbais. Sutinkame žmonių, kurie turi mistinių patirčių... Visa tai labai įkvepia. Įdomu maišyti ir priešinti idėjas bei pasaulėžiūras, tai, kaip žmonės supranta savo kultūrą bei gamtą.

Riaras Rizaldi / Kay Mei Ling Beadman nuotr.

– Papasakok daugiau apie savo filmą „Monisme“, ir tai, kaip ugnikalnis tapo pagrindiniu jo herojumi.



Riaras: Kai Natasha persikėlė į Džokjakartą, dažniau čia lankytis pradėjau ir aš. Nuo mūsų studijos iki Merapio ugnikalnio – tik 15 kilometrų. Jis pats aktyviausias šalyje ir todėl labiausiai stebimas ir kontroliuojamas. Kas ketverius metus įvyksta mažas išsiveržimas, o kas šimtą – didelis. Ugnikalnio didžiojo išsiveržimo terminas jau praėjo, tad žmonės nuolat spėlioja, kada jis įvyks. Turime būti pasiruošę bėgti. Nei aš, nei Natasha nesame iš šio miesto, bet esame iš kitų Indonezijos vietų, kur gamtos katastrofų tikimybė gana didelė. Mane domino visos tos spėlionės ir tai, kaip žmonės mato ugnikalnį. Yra, pavyzdžiui, tikinčių, kad tai – dievas, suteikiantis gyvenimus. Daug laiko praleidau kalbėdamas su vulkanologu. Bet kaskart, kai tik įjungdavau kamerą, jis nustodavo pasakoti. Paklausiau, ar nenori būti filmuojamas? Atsakė, kad nori, bet mano prieiga buvo labai žurnalistinė. Nenorėjo pasakyti kažko, apie ką jam „nedera“ kalbėti. Pavyzdžiui, kad ugnikalnis žmonėms kelia egzistencinę riziką. Jis išžudytų visą salą ir galimai pakeistų planetos klimatą. Tačiau viešai to sakyti negalima. Pradėjome kartu kurti fikcinį scenarijų, paremtą mūsų pokalbiais. Augome su pigiais devintojo ir dešimtojo dešimtmečio siaubo filmais. Tai buvo geras būdas komunikuoti tarpusavyje bei su bendruomenės žmonėmis. Taip radome visiems priimtiną kino kalbą.

Kadras iš filmo „Monizmas“ / Organizatorių nuotr.

– Be siaubo filmų, kas dar jus formavo kaip kūrėjus?



Natasha: Man patinka Johnas Watersas.



Riaras: Dešimtojo dešimtmečio muilo operos. Labai pigios muilo operos.



Natasha: Pasakos apie… elfus.



Riaras: Elfus?



Natasha: Aha… (juokiasi)



Riaras: Nežinau, augome su daugybe dalykų. Man asmeniškai siaubo filmai yra rimtas reikalas. Ir mokslinė fantastika. Taip pat „giallo“ – italų kriminaliniai filmai. Žiūrėjome daug televizijos, augome su ta estetika ir ją naudojame kaip vizualinę kalbą. Televizija Indonezijoje yra beprotiška. Ir tai – faktas.



Natasha: Dabar viskas itin normatyvu, bet dešimtajame dešimtmetyje televizija buvo labai „queer“. Užaugome kontekste, kur „drag“ figūra buvo ikoniška. Vizualinės estetikos prasme diktatūros kontekstas buvo daug laisvesnis. Žinoma, politiškai – ne.



