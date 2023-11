Filmą apie durų skambučio istoriją sukūręs Arnfieldas: „Ring“ durų skambučiai reikalauja kritinio mąstymo

Videomenininkas iš Didžiosios Britanijos tikisi, kad jo filmas paskatins žmones susimąstyti apie sistemas, kurias diegiame savo namuose. Graeme`o Arnfieldo juosta „Įsibrovimas į namus“ pasakoja durų skambučio istoriją ir tai, kodėl apsaugos sistemos, turinčios užtikrinti saugumą, šiandien kelia nerimą.

Šis interviu pristato lapkričio 21–gruodžio 2 d. vyksiančio menininkių (-ų) filmų ir judančių vaizdų festivalio „Videogramos’23“ programą.



– Prie filmo aprašo pridedi vieną keistą faktą – filmas buvo kuriamas lovoje. Kaip tas procesas atrodė ir kodėl tai buvo svarbu paminėti?



– Daugelis mano filmų sukurti būnant keistos būsenos, tarsi tarp miego ir būdravimo, tarp darbo ir malonumo. Lova yra vieta, kurioje save pagaunu nemažai dirbant. Ieškau, tiriu, montuoju rastą vaizdo medžiagą, lovoje viskas kažkaip susijungia. Filme „Įsibrovimas į namus“ norėjau papasakoti apie tai, ką reiškia naktį būti prikeltam keisto garso ir per jį staiga suvokti išorinį pasaulį, periferiją. Čia siaubo filmų estetikos prasme. Juosta pasakoja apie skirtingas stebėjimo sistemas. Kiekvienoje jų svarbus momentas tarp būdravimo ir miego. O filmo baigiamoji dalis tiesiogine prasme sukurta lovoje: matote mane namuose, miegantį. Į pasakojamas istorijas bandau įkelti save ne todėl, kad būčiau labai svarbus, bet tam, kad parodyčiau, jog aš taip pat esu emocinis kūnas sistemose, apie kurias pasakoju.

Graeme Arnfield / Asmeninio archyvo nuotr.

– Tavo pastaba apie save kaip emocinį kūną filme verčia paklausti ir apie būsenas, patirtas montuojant filmą. Įsivaizduoju, kad tyrimas buvo ilgas, rastos medžiagos – daug. Montuojant valandų valandas buvai apsuptas tų nejaukių garsų ir sekimo medžiagos vaizdų, kuriuos matome filme. Kaip tai tave veikė?



– Filmą kūriau naktį. Dieną montavau vieno kliento filmą, tad naktis buvo vienintelis laisvas laikas. Dirbdavau nuo devynių vakaro iki keturių ryto. Tuo ritualu gyvenau maždaug tris savaites. Jaučiau, kad filmas mane šiek tiek veda iš proto. Vienu metu supratau: būtent taip veikia mano smegenys. Gal apie save atskleidžiau kiek per daug? Tyrimas truko ketverius ar penkerius metus, filmo rašymas – dvi ar tris savaites. O montažas – dar porą savaičių. Tad viskas sugulė labai greit.



– O kaip atrodė tyrimas?



– Vienu metu nutiko keletas įvykių. Paštininkas paprašė perduoti kaimynui siuntinį. Sutikau – geri kaimynai vienas kito siuntinius pasaugo. Prie kaimyno durų pamačiau „Ring“ skambutį. Nieko panašaus matęs nebuvau. Paskambinau, pasigirdo kaimyno balsas: „Graeme`ai, aš – ne namie. Gali siuntinį pasilaikyti? Vėliau atsiimsiu.“ Supratau, kad jis atostogavo Prancūzijoje. Buvo keista kalbėti per duris su kažkuo, ko už jų nėra. Dar po dviejų mėnesių mano „YouTube“ algoritmas pradėjo man mėtyti vaizdų kompiliacijas apie durų skambučiu užfiksuotus įsibrovėlius. Pradėjau juos žiūrėti, galvojau: kas čia per velnias, kas tie vaizdai? Intrigavo kameros pozicija, erzino kadruotė. Perskaičiau žurnalistės Caroline Huskins esė apie „Ring“ durų skambučius ir ryšį su Amerikos policija. Kalbėjau su žmonėmis. Tyrimas truko amžinybę.

Kadras iš filmo „Įsibrovimas į namus“ / Filmo autorių archyvo / „Videogramos“ nuotr.

– Kritikas Jackas Burnhamas kažkada yra pasakęs, kad nuo objektinės kultūros perėjome prie į sistemas orientuotos kultūros, kur pokyčiai kyla ne iš daiktų, o iš to, kaip jie daromi ar veikia. Šios idėjos buvo susijusios su kibernetika. Bet gal viskas prasidėjo dar anksčiau? Tu kalbėdamas apie sistemas nukeliauji iki telefono išradimo ir Anglijos darbininkų sukilimų.



– Filmas veikia taip, kaip veikia kritiniai siaubo filmai. Jie prisideda prie tam tikro raštingumo ugdymo, šiuo atveju – „sistemų raštingumo“ (ang. system literacy). Tai, kad žiūrovas peržiūrėjęs šį varginantį filmą po savaitės eis gatve ir pastebės „Ring“ durų skambutį, tada prisimins filmą, apie tai kam nors papasakos, man yra nuostabiausias dalykas pasaulyje. Filmas taip pradeda gyventi ir keistai judėti tarp žmonių.



– Rašai, kad tavo filmai – sensorinės esė. Ką tai reiškia?



– Tai kažkas tarp etnografinės juslinės laboratorijos ir tradicinio esė filmo. Didžiausią įtaką man padarę menininkai – Haronas Farocki ir Jamesas Richardsas. Tarp šių dviejų kūrėjų – nemaža atskirtis. Tą tarpinę poziciją savo kūryba ir bandau užimti. Žinių produkcija yra įsišaknijusi kūne. Čia susipina anksčiau minėtas gulėjimas lovoje ir akademinis tyrimas.

– Filmo formą grubiai galima nusakyti maždaug taip: pusantros valandos žiūrėjimo per durų akutę į vaizdo sekimo medžiagą, siaubo filmų ištraukas ir grafines iliustracijas. Labai svarbus ir ekrane pasirodantis tekstas. Kodėl būtent tokia forma?



– Kino teatro erdvė tampa namų erdve, dalinies kolektyviniu jausmu, kad esi su kitais, bet kartu kažkas vyksta išorėje. Veikia vojeristinis aspektas. Norėjau, kad tekstas ir vaizdai būtų arba atrodytų tarsi užfiksuoti per „Ring“ durų skambutį. Programėlėje keistai sąveikauja kalba ir vaizdas. Įrašai patenka į hiperlokalius socialinės medijos tinklapius, pavyzdžiui, „Citizen“ arba „Next Door Neighbour“, ten jie naudojami kaip žymos. Norėjau aiškios atskirties tarp vaizdo, teksto ir garso, kad kiekvienas jų turėtų savo galią. Filme yra ir technologinės kritikos, ir kino istorijos. Montažas labai tiesus („straight montage“). Skirtingose dalyse tonas keičiasi, bet logika išlieka ta pati.

Kadras iš filmo „Įsibrovimas į namus“ / Filmo autorių archyvo / „Videogramos“ nuotr.

– Juostoje mini namų apsaugos sistemos išradėją Marie van Brittan Brown, verslininką Jamie Siminoffą. Pasakoji, kad jų sukurtos sistemos prasidėjo nuo besikartojančių košmarų. Ar tos istorijos – tikros?



– Taip, sakyčiau apie 95 proc. mano filmuose pasakojamų istorijų yra tiesa. Visi papasakoti košmarai paremti tyrimu ir skaitytais tekstais. Dalykai, kurie atrodo netiesa, bet yra tiesa, man labai įdomūs. Atrodo, prie to vis grįžtu. Kuo geriau įsižiūriu į realybę, tuo labiau ji atrodo fikcinė. „Ring“ skambučio išradėjas J. Simenoffas tinklaraštyje rašė apie besikartojantį košmarą – savo, kaip verslininko, nesėkmes. Britų bibliotekoje radau 18 a. išradėjo Williamo Merdoco dienoraštį, ten jis rašė apie košmarus ir baimę, kad į jo namą Birmingame įsiverš darbininkai.



– Ar bandai mums kažką pasakyti? Gal technologija, kuri gimsta iš košmarų ir baimės, tiesiog perteikia tas jausenas ir nesiūlo jokių sprendimų?



– Sociologas Neilas Postmanas rašė, kad su technologiniais pokyčiais visada ką nors įgyji ir visada ką nors prarandi. Telefonas šiame kontekste labai įdomus. Jis suvalgė užrašų knygelę, kitus dalykus. Skambutis – statiškas įrenginys, šalia jo stovi, jį paspaudus atsiveria vidus. Telefonas sukurtas daryti priešingai, jis turi laiko ir erdvės peržengimą. Taigi, kas yra durų skambutis, kai jis tampa telefonu?

– Filmo pabaigoje pasakoji apie luditus, Anglijos darbininkus 19-ajame amžiuje sukilusius prieš fabrikų įrenginius. Ar tuo pavyzdžiu siūlai sprendimą?



– Filmas nebūtinai teigia, kad atsakas į „Ring“ durų skambučius yra jų sulaužymas ar sudaužymas. Greičiau tai, kad tie dalykai reikalauja kritinio mąstymo. Pradžioje per filmą žvelgėme iš vidaus į išorę, o čia norėjau, kad kas nors veiktų priešinga kryptimi. Norėjau vaizdą išplėsti, kad atsirastų invazinė jėga. Ir tai turėjo būti žmonės, įsilaužiantys į sistemas, kurios juos uždaro. Kuriant viskas buvo labai instinktyvu. Juostoje staiga grįžtame šimtmečiais atgal, esame nebe Amerikoje, bet Šiaurės Anglijoje, ir čia vyksta luditų sukilimai. Mery Molyneux istorija svarbi, nes ji primena, ką reiškia organizuotis, formuoti rezistenciją ir reikšti kritiką. Norėjau filmą pabaigti su mintimi, kad kai kurie dalykai buvo padaryti. Tikiuosi, kad žmonės susimąstys apie tai, ką perka, ir apie sistemas, kurias įsigyja.



Lapkričio 23 d. 20:30 val. „Meno avilio“ sinematekoje bus unikali galimybė susitikti su į Lietuvą atvykusiu režisieriumi Graeme`u Arnfieldu, pristatysiančiu savo filmą.



Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.



Partneriai: medijų edukacijos ir tyrimų centras „Meno avilys“, „Skalvijos“ kino centras, kultūros kompleksas „SODAS 2123“.