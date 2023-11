Dovilė Kuzminskaitė. Linkėjimai iš Rytų Europos

Šioje mano apžvalgoje – dvi leidyklos „Aukso žuvys“ neseniai išleistos knygos ir du autoriai, Lietuvos skaitytojams jau pažįstami iš kitų publikacijų. Folkloro ir mitų elementų kupino neįprasto romano „Žmogus, mokėjęs gyvačių kalbą“ autorius Andrusas Kivirähkas grįžta su ne mažiau keistu romanu „Jaujininkas“ (vertė Milda Kurpniece), o šmaikščioji „Totoriškos virtuvės aštrumų“ ir „Babos Dunjos meilės“ autorė Alina Bronsky skaitytojus kalbina iš kiek tragiškesnio „Šukparkio“ puslapių (vertė Vytenė Saunoriūtė).

Andruso Kivirähko „Jaujininkas“, išleido „Aukso žuvys“, vertė Milda Kurpniece

Romane „Jaujininkas“ estų rašytojas Andrusas Kivirähkas pasakoja apie Estijos provinciją – kūrinio veiksmas vyksta lapkritį atokiame užkampyje, kur atsiskyrusi nuo viso pasaulio gyvena netašytų kaimiečių bendruomenė. „Jaujininko“ centre – kaimo gyventojų kasdienybė tamsiomis darganotomis rudens dienomis. Visai tokios pat tamsios bei bjaurios ir kaimiečių sielos: pagrindinis jų užsiėmimas – vogti, gerti, muštis, burnoti ir kartoti viską nuo pradžių. Visame šiame niekšyste paremtame vyksme dalyvauja ir iš folkloro į autoriaus kūrybą persikėlę padarai – aitvarai, ragana, kaukai ir kitokios pamėklės ir baidyklės. Šie, beje, tokie pat nešventi, kaip ir žmogiškieji sutvėrimai, – niaujasi tarpusavyje, tinginiauja, užsiima įvairiais nešvariais darbeliais. Žodžiu, prieš jūsų akis – tamsus, purvinas, atgrasus, o drauge ir komiškas pasaulis. Karnavališkos satyros pojūtį stiprina ir kalbos tirštumas – lyrikos ir subtilumo mėgėjams „Jaujininkas“ su visais savo keiksmais ir kūniškomis funkcijomis paremtais įvaizdžiais gali gerokai sugadinti ūpą. Nepameta rašytojas ir romantikos gyslelės, tik ir ji atspindi jam būdingą stilių – pavaizduota veikiau tarsi šaržas, o ne bandymas perteikti jausmus.

Knygos „Jaujininkas“ viršelis / Leidyklos „Aukso žuvys“ nuotr.

„Žmogus, mokėjęs gyvačių kalbą“ plėtojo kažkokią daugiau ar mažiau painią siužeto liniją, kvietė skaitytoją drauge keliauti, o „Jaujininko“ pasakojimas trypčioja vietoje – skaitytojas su kaimiečiais grumdosi po tą jų nykų pasaulėlį, kuriame pagrindiniai įvykiai – ką nors pavogti, prisikimšti pilvą ir ką nors apgauti, kad būtų galima įgyvendinti pirmus du tikslus. Kirba mintis, kad „Jaujininkas“ parašytas kaip visuomenės kritikos išraiška. Regis, autorius bando atskleisti, kas būtų, jei išsipildytų egocentrizmu, savimyla, materializmu ir galios kovomis paremtas pasaulio modelis (kažką primena, tiesa?). Kad ir kiek prisivogtų, kaimiečiai niekada nepatenkinti, o pasiekę užsibrėžtą galios poziciją nelabai žino, ką su ja daryti. Štai dėl burtų neapsakomą jėgą įgavęs Janas įgyvendina visas savo svajones, cituoju: „Šeimininką sumušė, Luizę išpiso, muilą surijo. Išsipildė visos jo svajonės. Kas dar? Janas pamėgino prasimanyti naują pramogą, bet nesugebėjo nieko išperėti.“ Taigi, „Jaujininkas“ atskleidžia, koks beprasmis instinktų ir savimylos valdomas pasaulis.

Dovilė Kuzminskaitė / N. Rivas nuotr.

Alinos Bronsky „Šukparkis“, išleido „Aukso žuvys“, vertė Vytenė Saunoriūtė

„Šukparkis“ – debiutinis rašytojos Alinos Bronsky romanas, pasirodęs 2008 metais. Jo centre – tai, kas rusų kilmės vokiečių rašytojai turėtų būti gerai pažįstama: jauna mergina ir slavų imigrantų gyvenimas Vokietijoje. Užuot vaizdavusi migraciją kaip kelią į sėkmę ir pakilimą socialinės hierarchijos laiptais, A. Bronsky atskleidžia kitą jos pusę. Ji kalba apie egzistenciją visuomenės paribyje, marginalizaciją ir savitą geto patirtį, kuriai, regis, yra pasmerkti svetimos kalbos nemokantys juodadarbiai.

Pagrindinė „Šukparkio“ veikėja – paauglė Saša, kuri, tragiškai žuvus motinai, tampa savo šeimos galva, mat brolis ir sesuo dar per maži, kad ką nors suvoktų, o iš laukinės Rusijos našlaičių auginti atbildėjusi tetulė vargiai orientuojasi civilizuotame Frankfurte. Tad Saša – ir vertėja, ir palydovė į krautuves ir įstaigas, ir vakarietiško gyvenimo taisyklių aiškintoja. Drauge mergaitei tenka spręsti ir savo problemas – gintis nuo priekabiaujančių treninguotų bernų ir laviruoti tarp intelektualaus gyvenimo mokykloje ir kovos už būtį marginalų kupiname rajone. Be to, Saša turi septyniolikmetei kiek neįprastą svajonę – ji trokšta parašyti knygą apie mamą ir, sulaukusi, kai šis išeis iš kalėjimo, nudobti patėvį – mat būtent jis kaltas dėl mamos mirties. Bėda ta, kad šis netikėtai pasimiršta pats, o nebeturėdama kur nukreipti įniršį dėl neteisybės, Saša jį nukreipia... Žinoma, tiesiai į save. Taigi, „Šukparkis“ – kelionė į gūdžius 2000 metus, leidžianti suvokti, kodėl Vakarų Europa kaimynus iš Rytų mato taip, kaip mato. Drauge tai – pasakojimas apie mergaitės tapimą savimi atšiaurioje aplinkoje, kur tikrai nėra vietos skleistis lepiam moteriškumui. „Šukparkis“ – knyga apie visuomenės ir individo skausmą ir tų dviejų skaudėjimų sankirtas.

Knygos „Šukparkis“ viršelis / Leidyklos „Aukso žuvys“ nuotr.

Tiesa, kad ir kaip niūriai ar dramatiškai skambėtų „Šukparkio“ apibūdinimas, knyga anaiptol nėra nyki ar nepaskaitoma. A. Bronsky – talentinga pasakotoja, tad itin įtaigiai kuria Sašos daugiabučio, kaimynų ir visos aplinkos paveikslą. Manau, bet kurios Rytų Europos valstybės gyventojui daug kas „Šukparkio“ marginalų kalbėsenoje ir elgsenoje bus atpažįstama. Įtaigiai rašytoja kuria ir sužeistos paauglės portretą su visu jam būdingu kampuotumu, savidestrukcija ir ugningumu.

Tiek „Jaujininkas“, tiek „Šukparkis“ kalba apie gyvenimą užribyje, nuo visų atsiskyrus – estų rašytojo kaimiečiai it kirminai rangosi po savo amoralų pasaulėlį, o „Šukparkio“ kaimynai bando rasti savo vietą greta visuomenės, kuri jų nepageidauja. Ir vienas, ir kitas tekstas savitai atsako į klausimą, ką reiškia savanoriška ar priverstinė atskirtis.