Izolda Keidošiūtė. Tarp Italijos kino genijų vyrų – bekompromisė moralės tabu griovėja Liliana Cavani

Tais praėjusio šimtmečio šlovingųjų kino pasiekimų kupinais septintuoju–aštuntuoju dešimtmečiais beveik kiekviena Europos šalis turėjo bent po vieną labai talentingą režisierę: Prancūzija – Agnes Vardą, Belgija – Chantal Akerman, Čekija – Verą Chytilovą, Vokietija – Margarethe von Trotta ir t. t. O italų kine, kuriame daugiausia dominavo genialūs vyrai, buvo net dvi įstabios, skandalingos, nesutramdomos kino režisierės: kandi pašaipūnė Lina Wertmüller (1928–2021), tapusi pirmąja moterimi, nominuota Oskarui už režisūrą ir bekompromisė, moralės tabu griovėja Liliana Cavani, kuri šiemet Venecijos kino festivalyje pelnė apdovanojimą už gyvenimo nuopelnus.

Kartą paklausta, ar jai buvo sunku įrodyti savo kūrybiškumą ir žmogiškumą „vyriškame“ kino pasaulyje, L. Cavani atsakė: „Negaliu pasakyti, kad man tai buvo svarbu. Ne sunkiau nei vyrams. Visada aiškiai žinojau, ko noriu iš gyvenimo. Galbūt tai mano močiutės ir mamos, kurios buvo labai stiprios ir išdidžios moterys, įtaka. Kai buvau labai jauna, norėjau būti archeologe, bet Vittorio De Sicos filmai pažadino manyje režisierių. Staiga supratau, kad režisierius sugeba išreikšti pačius giliausius, poetiškiausius dalykus, susijusius su juo pačiu ir apskritai su žmogaus pasauliu. Kai pradėjau dirbti, buvo svarbu rasti kelią nuo „noriu“ prie „galiu“, ir man pavyko. Kartu niekada nekomplikuodavau savo gyvenimo prietarais, visada eidavau pro įprastas duris... Tačiau nesu arši feministinių idėjų gynėja. Manau, kad moteris turi dirbti lygiai su vyru ir savo teises įrodinėti darbais, o ne žodžiais. Jei nori gimdyti ir auginti vaikus – prašom, tai irgi labai svarbu. Bet reikia dirbti, tai svarbiausia gyvenime.“ Nors režisierė pasauliui pirmiausia žinoma kaip filmo „Naktinis portjė“ autorė, visa kūryba ji nuosekliai realizavo savo intelektualios ir visuomeninės provokacijos viziją.

Filmo „Naktinis portjė“ plakatas. Režisierė Liliana Cavani / „Vida Press“ nuotr.

L. Cavani gimė 1933 metais, vis labiau įsigalint fašizmui, Karpio mieste, Modenos provincijoje. Mergaitės tėvas, konservatyvios buržuazinės žemvaldžių šeimos palikuonis, architektas iš Mantujos, daug keliavo ir retai būdavo namuose. Motina buvo kilusi iš darbininkų klasės šeimos, kovojusios prieš fašizmą. Būdama aistringa kino mėgėja, kiekvieną sekmadienį, užuot ėjusi į bažnyčią, mama vesdavosi būsimąją režisierę žiūrėti filmų apie meilę. Ji mėgo romantiką, visas tas naivias istorijas, kurios niekuo nepriminė gyvenimo, o ypač viliojo žavingojo Vittorio De Sicos šypsena. Taip meile kinui ji užkrėtė ir savo dukrą.



Lilianos šeimos namai skyrėsi nuo tradicinių konservatyvių to meto italų namų, kuriuose paprastai vyravo griežtos taisyklės ir katalikybė. Režisierė iki šiol prisimena, kad ji buvo bene vienintelė mergaitė kieme, kuri namuose nepatyrė smurto, net mažyčio pliaukštelėjimo per užpakaliuką. Už tai buvo dėkinga ją užauginusiems seneliams. Šie buvo tolerantiški ir troško kurti teisingą ir laisvą visuomenę. Jų namuose nebuvo neapykantos, nes visi buvo įsitikinę, kad auklėjimas yra laisvo pasirinkimo ir abipusės pagarbos rezultatas. Kaip prisiminė Cavani: „Net katalikai mūsų pusėje buvo džentelmenai, civilizuotesni už vidutinius.“ Tėvo Liliana nelabai prisimena, nejautė su juo ryšio ir niekada nesusitaikė, kad šio nebuvo jos gyvenime, todėl pasirinko motinos pavardę. Mokykloje Liliana jautėsi beveik tokia laisva kaip namie, mokytoja leido daryti, ką nori. Mergaitė buvo gabi ir greitai įsisavindavo žinias, todėl nebuvo reikalo jos kontroliuoti. Tačiau vieną dieną mokytoja susirgo ir ją pakeitė kitas, kuris nekentė savo pirmtakės laisvo požiūrio į mokymąsi. Tai buvo 1940 metų pradžia. Europoje siautėjo karas, ir mažoji Liliana pirmą kartą susidūrė su vyro smurtu. Mokytojas jai trenkė per veidą.

Režisierė Liliana Cavani / „Vida Press“ nuotr.

L. Cavani prisimena kai kurias savo vaikystės keistenybes. Ji su šeima gyveno Corso Vittorio Emanuele gatvėje, kurios gale buvo parkas. Šalia buvo ligoninė, o joje – morgas. Ten užeiti buvo draudžiama ir tai žadino smalsumą. Lilianai buvo šešeri metai, kai ji nusprendė patikrinti, kas slepiasi už sienų namo, į kurį dažnai užeidavo verkiantys žmonės. Kartą prasmuko nepastebėta, pamatė kūnus, užklotus paklodėmis, o iš jų kyšojo nuogos pėdos. O paskui apsilankė nepažįstamo žmogaus laidotuvėse, kur stovėjo atidarytas karstas. Ir ten vėl buvo kūnas. Mergaitė negalėjo suprasti, kodėl jis nejuda. Dar vienas išgyvenimas su šiuo keistu susidomėjimu buvo draugės motinos mirtis. Moters kūnas kelias dienas iki laidotuvių atvirame karste gulėjo prie namų, kad visi giminaičiai galėtų su ja atsisveikinti. Po daugelio metų režisierė prisipažino, kad vaikystėje ją nuolat domino, kodėl gražiai apsirengęs žmogus guli nejudėdamas ir niekas nesiruošia jo žadinti. Gal visi šie neįprasti vaikystės potyriai, likę pasąmonėje, ir atsiliepė jos šokiruojančiuose, kartais kruvinuose, žiauriuose, dažniausiai tragiškuose filmuose.



Liliana iš pradžių ketino tapti archeologe, tačiau 1960 metais Bolonijos universitete baigė literatūros ir filologijos studijas, parašė disertaciją apie 15 amžiaus poetą ir didiką Marsilio Pio. Tačiau atsitiktinai pateko į seniausią Italijos kino mokyklą – Romos eksperimentinį kinocentrą (Centro Sperimentale di Cinematografia) – ir judantys paveikslėliai užbūrė ją visiems laikams. Čia pradėjo studijuoti dokumentinį kiną ir gavo diplomą už trumpametražius filmus „Naktinis susitikimas“ (Incontro notturno, 1961) apie dviejų vyrų – baltaodžio ir senegaliečio – draugystę ir „Renginys“ (L'evento, 1962 ) apie grupę turistų, kurie žudosi savo malonumui. Praėjus vos keliems mėnesiams nuo studijų pradžios, Cavani laimėjo pirmąjį konkursą: galimybę sukurti dokumentinių filmų ciklą „Rai TV“ apie Trečiojo reicho istoriją – „Trečiojo reicho istorija“ (Storia del III Reich, 1963–1964), apie Stalino epochą – „Stalino amžius“ (L'età di Stalin, 1964), apie moteris rezistencijos laikotarpiu – „Moteris pasipriešinime“ (La donna nella Resistenza,1965), apie Prancūziją išdavusius politikus ir marionetinę jų vyriausybę – „Pétainas: Vichy procesas“ (Philippe Pétain: Processo a Vichy, 1965).

„Fašizmo laikotarpiu buvau maža mergaitė, apie visą siaubą sužinojau vėliau, rengdama istorines programas. Tai buvo mano pirmasis darbas. Sukūriau keturias laidas apie nacizmą ir tris apie stalinizmą. Kalbėjausi su istorikais, ėmiau iš jų interviu. Man tai atrodė neįtikėtina, mane visada stebino, kad tokie dalykai apskritai įmanomi, – prisiminė L. Cavani. – Šiuos filmus kūriau septintajame dešimtmetyje – tai buvo laikas, kai visuomenė buvo pasirengusi sužinoti tiesą apie karą. Pirmaisiais pokario dešimtmečiais Italijoje nebuvo įprasta kalbėti apie fašizmą, apie Musolinį, apie tai, kas tada vyko mūsų šalyje ir pasaulyje. Liberalioji septintojo dešimtmečio dvasia pažadino miegantį drakoną – žmonės, ypač jaunimas, norėjo žinoti, kaip ten buvo iš tikrųjų. Tai paaiškina mano susidomėjimą nacizmu. Daug mėnesių praleidau archyvuose, studijuodama nacių nusikaltimų įrodymus, dokumentinę medžiagą. Man ir visai mūsų filmavimo grupei tai buvo didžiulis sukrėtimas, buvome priblokšti tuo metu atskleistos tiesos.“

Režisierė Liliana Cavani / „Vida Press“ nuotr.

Kaip ir daugelį kitų didžiųjų italų kino meistrų, L. Cavani visada traukė antikinės ir religinės temos. Vienu metu Bolonijos universitete ji studijavo antikinę literatūrą, o paskui, jau Romos kino centro Dokumentikos skyriuje, valandų valandas žiūrėjo filmus apie įvairias pasaulio religijas. Visą gyvenimą ją ypač traukė Šventojo Pranciškaus figūra, kuris vadinamas „tikriausiu italu tarp šventųjų ir pačiu švenčiausiu tarp italų“. Apie šį personažą ji sukūrė net keturis filmus. 1965 metais ji sukūrė dokumentinį filmą „Jėzus, mano brolis“ (Gesù, mio fratello, 1965), o po metų pasirodė „Pranciškus Asyžietis“ (Francesco di Assisi, 1966), režisierės pirmas pilnametražis debiutas, sukurtas televizijai ir transliuotas dviem dalimis kaip mini serialas, o vėliau rodytas daugelyje festivalių. Šiame filme jaučiama labai stipri Roberto Rossellini ir Piero Paolo Pasolini filmų įtaka. Kurtas politinių neramumų laikotarpiu, filmas turėjo tapti savotišku kitokios katalikybės manifestu. Tai buvo svarbus debiutas, gausiai aptarinėjamas kino kritikų, kurių nuomonės išsiskyrė. Vieni juo žavėjosi ir dėjo dideles viltis į Cavani, kiti vadino jį „eretišku, šventvagišku ir įžeidžiančiu italų tautos tikėjimą“. Po 22 metų labai asketiškame, dramatiškame „Pranciškuje“ (Francesco, 1989) režisierė dar kartą pasakojo šventojo iš Asyžiaus istoriją.

Filmo „Pranciškus“ (1988) kadras. Helena Bonham Carter, Mickey Rourke / „Vida Press“ nuotr.

Kalbėdama apie Cavani filmus feministė kino teoretikė Kaja Silverman tikino, kad Cavani kūrybai būdingas režisierės tapatinimasis su personažais vyrais ir todėl jos filmuose pasikartoja vyrų apsinuoginimo motyvas. „Pranciškuje“ šventasis išsižadėdamas galios, turto ir privilegijų, išsirengia ir lieka ekrane visiškai nuogas. Čia atsiskleidė tuo metu vadinamojo romantinių vaidmenų atlikėjo amerikiečio Mickey Rourke draminis talentas, pasaulis atrado britę Heleną Bonham Carter. Pradedančioji aktorė suvaidino vieną pirmųjų svarbių vaidmenų savo karjeroje. Pagaliau dar kartą L. Cavani grįžta prie šio personažo 2014 metais to paties pavadinimo filme „Pranciškus“ (2014). Čia Pranciškų įkūnija populiarus lenkų aktorius Mateuszas Kosciukiewiczius. Šio garsaus mistiko figūroje ji matė ne ikoną, o idealistą, pasirengusį sukelti revoliuciją prieš visuomenės materialinių gėrybių siekį, prieš konservatyvumą ir konformizmą. Per šį šventąjį ji bandė atskleisti tikėjimo tyrumą. Kiekvienas filmas apie šį šventąjį tapo simbolišku raktu atskiriems istorinių lūžių momentams suvokti.



Filosofinėms mokslo ir religijos santykio problemoms buvo skirtas filmas „Galilėjus“ (Galileo, 1968).



Tarp ankstyvųjų režisierės filmų yra laisva Antigonės mito interpretacija – „Kanibalai“ (I cannibali,1969), kurio veiksmas vyksta neapibrėžtoje ateityje. Filme pasakojama apie moters kovą su valdžia, neleidžiančia jai palaidoti policijos nužudytų riaušininkų kūnų. Gulintys gatvėse yrantys kūnai priminė, kokia kaina mokama už maištą. Italija šiame filme pristatoma kaip diktatūrinė valstybė, kurioje kitaminčiai negailestingai naikinami. Per senovės graikų mito prizmę Cavani bandė išreikšti savo požiūrį į 1968 metų gegužės „studentų revoliucijos“ įvykius Prancūzijoje, „Prahos pavasarį“ ir kitus neramius politinius įvykius Europoje septintojo dešimtmečio pabaigoje.

Filmo „Galilėjus“ (1966) kadras. Cyrilas Cusackas / „Vida Press“ nuotr.

Didelę įtaką Cavani kūrybai padarė jos bendražygis ir bendramintis Bernardo Bertolucci, abu jie sėkmingai „įsiliejo į epochą“ savo novatoriškais, dažnai skandalingais darbais ir nustatė tendencijas ateinantiems dešimtmečiams. Įdomu, kad viena amerikiečių kino kompanija derėjosi dėl teisių rodyti „Kanibalus“ ir net pasiūlė padorią sumą su sąlyga, kad Cavani perfilmuos finalą. Režisierė labai nuoširdžiai nustebo: kaip galima klasikinę graikų tragediją užbaigti banalia laiminga pabaiga?



1971 metai sukurtas „Svečias“ (L'Ospite) – tai pasakojimas apie moterį, kuri daugelį metų buvo uždaryta prieglaudoje, primenančioje koncentracijos stovyklą. Keturiasdešimtmetė Anna bando peržengti savo traumų ir beprotybės ribas, kad galėtų žengti į sveikų laikų realybę. Apsigyvenusi brolio šeimoje suvokia nesugebanti prisitaikyti prie šeiminio gyvenimo, slepiasi kaime viena su savo prisiminimais, o vėliau grąžinama į prieglaudą. Pagrindinį vaidmenį atliko neorealizmo filmų žvaigždė Lucia Boze. Vėliau ji buvo pirmoji, kuriai Cavani pasiūlė suvaidinti „Naktiniame portjė“, tačiau aktorė atsisakė.



Filmą „Milarepa“ (1973) režisierius filosofas Pieras Paolo Pasolinis pavadino „gražiu filmu su imponuojančia pasakojimo geometrija“. Tuo metu L. Cavani dirbo su žinomu L. Visconti operatoriumi Armando Nanuzzi. Jo meistriškumo dėka pasakojimas apie 12 amžiuje gyvenusį Tibeto vienuolį ir poetą Milarepą, garsėjusį filosofiniais mokymais apie meilę viskam, kas gyva, įgavo epinį skambesį. Lėtas veiksmas filme puikiai derėjo su žavingais kalnų peizažais ir skaidria dangaus žydruma. Veiksmas vyksta dviejose laiko plotmėse: garsaus budisto kelią atkartoja jo mokinys. Režisierė rodo, kaip, atskleisdamas savo mokytojo atradimus, žmogus subręsta ir tampa mąstytoju.



Visus ankstyvuosius L. Cavani filmų personažus vienijo idealo siekimas, pasipriešinimas tironijai, konfliktas su skirtingomis intelektualinėmis pažiūromis ar religinėmis vertybėmis, savo požiūrio į supančią tikrovę, o, svarbiausia, savo kelio, savo paskirties ieškojimas.



1974 metais pasirodo legendinis filmas „Naktinis portjė“ (Il portiere di notte, 1974). Filmo veiksmas prasideda 1957 metų Vienoje. Holokaustą̨ išgyvenusi žydė̇ Liucija Aterton, dabar ištekėjusi garbinga dama, bando užmiršti, ką ji išgyveno koncentracijos stovykloje. Netikėtai vieno viešbučio registratūroje ji sutinka sugebėjusį išvengti bausmės savo kankintoją – konclagerio prižiūrėtoją Maksą. Stovykloje jie išgyveno slogų seksualinį ryšį̨. Staiga atgiję jausmai abu veda iš proto ir jie neįstengia priešintis žudančiai aistrai. Atgiję budelio ir aukos prisiminimai įžiebia keistą, nenatūralią trauką, kurią psichoanalitikas pavadintų sadomazochizmu. Kai jiedu bando atgaivinti savo santykius, nacio bendražygiai pradeda porą persekioti. Abiejų likimas tragiškas.

„Naktinis portjė“ iš karto sukėlė bombos efektą. Jame rodomos seksualinės prievartos scenos tuo metu buvo labai atviros. Gal todėl filmas ir šiandien kelia ginčus: vieniems tai – šedevras, kitiems – šokiruojanti nešvankybė. Visur, kur buvo rodomas „Naktinis portjė“, prie kino teatrų driekėsi eilės. Niujorko kritikų rašomos neigiamos recenzijos dar labiau žadino žiūrovų susidomėjimą. Pikčiurna Pauline Kael žurnale „New Yorker“ filmą pavadino „žmogiškai ir estetiškai įžeidžiančiu“. O Londono kino kritikai vertino palankiau ir vėl žiūrovai tiesiog veržėsi į šį filmą. Prasidėjus filmo seansams Paryžiuje Lilianai paskambinęs draugas pasakė, kad ji pati turi pamatyti, kas darosi. Atvykusi režisierė pamatė milžinišką eilę prie kino teatro. Po kelių dienų filmas buvo išleistas Italijoje. Cavani asistentė jai pasakė: „Čia eilės dar didesnės, čia laužomi kaulai.“ Pati L. Cavani prisipažino: „Nesitikėjau, kad šis filmas bus didžiausia mano gyvenimo sėkmė. Maniau, kad kuriu mažo biudžeto kino esė apie meilę.“

Liliana Cavani Venecijos kino festivalyje, kuriame gavo apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus kinui / AP nuotr.

Deja, dėl šios maišalynės režisierė patyrė nemalonių dalykų. Pavyzdžiui, ant jos stalo atsidūrė daugybė laiškų nuo filmų suaugusiesiems prodiuserių, kurie siūlė Lilianai kurti pornografinius filmus! Cavani atmetė visus pasiūlymus. Tačiau daug kur filmas dešimtmečiams buvo uždraustas platinti ir tik po daugelio metų išleistas „Blu-Ray“ formatu.

Sunku patikėti, bet filmo „Naktinis portjė“ siužetas paremtas tikra istorija. „Tai istorija apie moterį, kuri išgyveno Aušvicą. Ji nebuvo žydė, ji buvo partizanė. Kai paklausiau, kas ją labiausiai stebino, atsakė, kad ši patirtis leido jai prisiliesti prie kai kurių savo vidinio gyvenimo aspektų, apie kuriuos ji nežinojo. Daugumai iš mūsų gyvenime nereikia pažvelgti į tamsiąją savo sielos gelmę, slypinčią kiekviename žmoguje. Kultūra, tikėjimas, žinios suteikia mums galimybę visą gyvenimą slėpti šią vidinę tamsiąją savo būties pusę. Tačiau istorijoje būna laikotarpių, kai tam tikriems žmonėms daryti nusikaltimus tampa pareiga. Pareiga paklusti. Ir tik nedaugelis gali tam pasipriešinti, net jei dėl to nekyla grėsmė jų gyvybei. Mano nuomone, bandant suprasti žmogaus sielą ir istoriją, reikia remtis žmogaus prigimties dvilypumu. Tiesą sakant, būtent analizuojant pokario nenorą žinoti, galima geriau suprasti, kodėl kilo karas, kaip atsirado diktatūra“, – kalbėjo L. Cavani.



Viename interviu, kurį režisierė davė Paryžiuje, paklausta apie filmo prasmę, atsakė: „Visi esame aukos arba egzekutoriai ir šiuos vaidmenis pasirenkame savo nuožiūra. Tik markizas de Sadas ir Dostojevskis tai gerai suprato. Auka nenori pamiršti ir net grįžta į nusikaltimo vietą, tarsi nenorėdama išlįsti iš požemio, į kurį pateko, ir kuris visiems laikams liko jos viduje. Egzekutorius, priešingai, nori išeiti į šviesą, kad atrodytų orus. Jis ieško sau pateisinimo karo logikoje ir nori visiems laikams uždaryti požemio, iš kurio išlipo, duris.“



Daugelis smerkė „Naktinį portjė“ ir todėl, kad Cavani sąmoningai vengė kaltinimų pagrindiniam veikėjui – buvusiam esesininkui, naikinusiam kalinius koncentracijos stovykloje. Filmas iš esmės turėjo atskleisti postnacistinę realybę. Juk ne visi Hitlerio sėbrai buvo nubausti Niurnberge. Cavani nebijojo pasisakyti šia tema. Ir pasisakymo kokybė buvo aukšto lygio.

Filmo „Naktinis portjė“ (1974) kadras. Charlotte Rampling / „Vida Press“ nuotr.

Svarbi filmo sėkmės priežastis – iš genialaus L. Visconti „Dievų žlugimo“ į „Naktinį portjė“ atėjusių britų aktorių Dirko Bogardo ir Charlotte Rampling puiki vaidyba. Scena, kai Rampling herojė be viršutinių drabužių šoka prieš vokiečių karininkus, yra viena iš 100 geriausių pasaulio kino scenų. Ji buvo nufilmuota vienu kadru (aktoriai buvo psichologiškai į ją įsitraukę, todėl jos nebūtų buvę įmanoma pakartoti).



L. Visconti įtaka juntama ir kituose L. Cavani filmuose, pavyzdžiui, „Anapus gėrio ir blogio“ (Al di là del bene e del male, 1977) bei „Berlyno romanas“ (The Berlin Affair, 1985). Šie filmai kartu su „Naktiniu portjė“ sudaro vadinamąją vokišką trilogiją ir yra savotiškas Cavani dokumentinių darbų tęsinys. Trilogija persmelkta vokiečių filosofinės minties ir kiek anksčiau L. Visconti įkvėpusio Trečiojo reicho dekadentiško žavesio.



Antrasis trilogijos filmas „Anapus gėrio ir blogio“ – tai pasakojimas apie labai neįprastą meilės trikampį: filosofas Friedrichas Nietzsche (puikus švedo Erlando Josephsono vaidmuo), feministė Lou Andreas Salomé (vaidina Dominique Sanda) ir rašytojas Paulo Reé (vaidina Robertas Powellas). Personažai stengiasi susikurti savo gyvenimą pagal dekadentišką 19 amžiaus pabaigos moralę, sąmoningai užimdami socialinio ir seksualinio marginalumo poziciją. Filmas baigiasi dviejų vyrų personažų žūtimi: visas kliūtis įveikia ir išgyvena tik Lou Salomé. „Tai buvo Šaltojo karo laikotarpis, kai Italijoje vyko dešiniųjų ir kairiųjų konfrontacija ir viskas buvo suvokiama tik kaip ši kova. Manau, kad Nietzsche neturėjo šio primesto požiūrio, jis mąstė savarankiškai, todėl filmas buvo nepriklausoma užkietėjusių dešiniųjų ir kairiųjų įsitikinimų kritika“, – kalbėjo apie šį filmą režisierė.

Vokiečių trilogiją užbaigia filmas „Berlyno romanas“ (The Berlin Affair, 1985) – Junichiro Tanizaki romano „Budistinis kryžius“ ekranizacija. Cavani perkėlė japonų klasiko personažus į 1938 metų Berlyną. Nacių diplomato žmona įsimyli paslaptingą Japonijos ambasadoriaus dukterį. Jos vyras prieš savo valią įsitraukia į meilės žaidimus su išpuikusia japone, rengiančia kolektyvinę savižudybę. L. Cavani, tarsi žaisdama mėgstamais motyvais, sukūrė šaltą bejausmį lėlių pasaulį. Cavani personažų seksualumas dažnai peržengia įprastas skirtis tarp vyro ir moters. Filme „Berlyno romanas“ moterys atmeta tradicinį vyrų galios monopolį. Tai ypač ryšku sekso scenose Japonijos ambasados dekoracijose, ritualiniame šių erotinių pasirodymų teatrališkume.

Filmo „Berlyno romanas“ (1985) kadras / „Vida Press“ nuotr.

Atsakymą į šį klausimą, kodėl režisierė taip atkakliai, nuolatos ėmėsi rizikingų, net skandalingų temų, mano nuomone, galima rasti viename iš naujausių režisierės interviu: „Negaliu užfiksuoti kasdienybės. Pavyzdžiui, personažo, kuris kiekvieną rytą eina į darbą, kiekvieną vakarą grįžta namo ir panašiai. Man šis personažas tampa įdomus tik tą akimirką, kai vieną vakarą jis negrįžta namo. Tuomet noriu toliau kurti jo istoriją.“



Ekranizuodama Curzio Malaparte romaną „Oda“ (La pelle, 1981), režisierė vėl suteikė progą smarkiems debatams. Vos pasirodęs 1949 metais šis romanas (išverstas ir į lietuvių kalbą) buvo neigiamai vertinamas tėvynainių. Tačiau šiandien – tai pripažintas šedevras, kurį skaito visame pasaulyje. Apie amerikiečių okupuotą Neapolį, kupiną skurdo ir pažeminimo, C. Malaparte pasakoja vesdamas per ilgą nužmogėjimo scenų galeriją: prostitucija, turguje vaikus pardavinėjantys tėvai, išdavystė, naikinimas, blogio užkratas. Neatsitiktinai šios ekranizacijos ėmėsi nesutramdoma L. Cavani, kuri, polemizuodama su neorealistiniu filmų apie karą patosu, „Odoje“ parodė šiurpias natūralizmo scenas. Sąjungininkų išlaisvinta Italija atrodė kaip pažeminta, apgailėtina, pasirengusi pasiduoti už cigarečių pakelį ir duonos kepalą. Šiurkštus, sarkastiškas Cavani groteskas nepatiko ne tik „socialistinio realizmo“ apologetams, bet ir jų oponentams. Nors „Oda“ buvo filmuojama paties rašytojo viloje Kapryje, pagrindinį vaidmenį atliko talentingasis Marcello Mastroianni, o filmas buvo parodytas tarptautinio Kanų kino festivalio konkurse, dauguma vertino jį nepalankiai, o dėl savo ypač žiaurių scenų jo rodymas ekranuose buvo labai apribotas. Nepaisant to daugelio kino kritikų nuomone tai paskutinis didis filmas L. Cavani kūryboje.



Dešimtajame dešimtmetyje Cavani kūryboje nebeliko nei septintojo dešimtmečio politinio angažuotumo, nei aštuntojo dešimtmečio kandumo. Po asketiškojo „Pranciškaus“ buvo gana ilga pertrauka, kai Cavani nesirodė filmavimo aikštelėje. „Neturėjau jokio kontakto nei su kitais, nei su savimi, – viename interviu prisipažino Cavani. – Jaučiau, kad turiu rasti naują kalbą, naują bendravimo formą. Ir tada visai atsitiktinai patekau į kurčnebylių spektaklį ir patyriau didžiulį šoką.“

„Kinas – tai savotiška psichoanalizė, kurią taikau pati sau. Todėl filmuoju tik tai, kas man patinka.“ Liliana Cavani

Taip jai kilo mintis sukurti filmą „Kur tu esi? Aš čia!“ (Dove siete? Io sono qui, 1993). Pasakodama šią istoriją, ji iš esmės kalbėjo apie save. Cavani papasakojo dviejų kurčių nuo gimimo herojų meilės dramą, kurių vienas, Faustas, – turtingų aristokratų sūnus, o kita, Elena, – neturtinga studentė. Italijoje filmas neturėjo pasisekimo. Iš Cavani, matyt, tikėjosi įprasto iššūkio, skandalo. Tačiau ji neketino filmuoti „Naktinio portjė 2“, o svajojo režisuoti filmą apie genijaus Mozarto meilę.



Jau nuo 1979 metų ji susidomėjo opera ir jos debiutas įvyko Florencijoje. Nuo to laiko ji statė operas įvairiuose Europos teatruose. Savo meilę italų operai Cavani išreiškė įgyvendindama didelės apimties projektus – Verdi „Traviatos“ ir Puccini „Manon Lescaut“ pastatymus. Šie ir kiti spektakliai buvo sėkmingai pastatyti Milano „La Scala“, Paryžiaus „Gran Opera“ ir kituose garsiausiuose Europos operos teatruose. L. Cavani mano, kad naujovės klasikos pastatymuose labiau kenkia, nei padeda, ir tikriausiai todėl tapo pripažinta operos režisiere – klasike. „Man muzika yra svarbiausia. Ir režisierius, kad ir kokios audringos būtų jo fantazijos, pirmiausia turi perteikti tai, ką sukūrė Puccini, Verdi ar Čaikovskis. Bet šiais laikais yra daug režisierių, kurie bando išreikšti save, o ne kurti pagal partitūrą. Jie nori būti dėmesio centre ir ima daryti dalykus, kurie stulbina. Manau, kad tokiems žmonėms būtų geriau kurti filmus. Jie galėtų sugalvoti istoriją, parašyti scenarijų ir daryti su juo, ką nori. Bet jei kompozitorius stovi tarp režisieriaus ir scenos, reikia jį gerbti. Ir svarbiausia čia – sugebėti perteikti jo poetiką. Man operos kūrimas yra ne darbas, o malonumas, už kurį dar ir atlyginimą gaunu“, – viename interviu kalbėjo L. Cavani.



Dešimtajame dešimtmetyje ji vis daugiau laiko skyrė operos spektakliams ir kelis jų net perkėlė į televiziją.

2002 metais Cavani režisavo filmą „Riplio žaidimas“ („Il Gioco di Ripley“), sukurtą pagal Patricios Highsmith to paties pavadinimo romaną, „Talentingojo pono Riplio“ tęsinį. Filmas „Riplio žaidimas“ Venecijos kino festivalyje buvo pristatytas nekonkursinėje programoje. Kritikai buvo sužavėti Tomo Riplio vaidmens atlikėjo brito Johno Malkovichiaus vaidyba. Paskui L. Cavani retkarčiais kūrė filmus televizijai, tarp jų ir savo paskutinį, ketvirtą, apie Pranciškų iš Asyžiaus.

Liliana Cavani 80-ajame Venecijos kino festivalyje apdovanota „Auksiniu liūtu“ už viso gyvenimo nuopelnus / „Vida Press“ nuotr.

L. Cavani išvaizda visiškai nesutampa su įvaizdžiu, kuris susidaro susipažinus su jos skandalingais filmais. Pagyvenusi moteris trumpais plaukais, apsirengusi kukliu kostiumėliu, tyliu, šiek tiek užkimusiu balsu ji kalba apie feminizmą: „Būti feministe yra taip natūralu. Lygiai taip pat, kaip ir galvoti apie aplinkosaugos problemas. Negalima nesutikti, kad moterys turi tokias pat teises kaip ir vyrai. Tai taip paprasta, kad dėl to ginčytis beprasmiška. Taip, tikrai dalyvavau feministiniame judėjime, bet labiau norėdama padėti kitoms, o ne norėdama kažko pasiekti pati.“ O paskui supyksta, kai vienas žurnalistas bando teigti, kad jos filmuose yda atrodo tokia patraukli: „Niekada nesiekiau parodyti ydų patrauklumo. Norėjau parodyti, kaip yda sunaikina žmogų, paversdama jį savo vergu.“



Juodomis kelnėmis ir ilgu baltu švarkeliu vilkinti devyniasdešimtmetė Cavani savo fantastiška forma tiesiog pribloškė Venecijos kino festivalio dalyvius, kai pakilo atsiimti prizo už viso gyvenimo nuopelnus. Per audringas ovacijas, akivaizdžiai laiminga, ji padėkojo žiūrovams už plojimus pakeltu nykščiu. Apdovanojimą režisierei įteikė britų aktorė Charlotte Rampling, kažkada suvaidinusi pagrindinį vaidmenį filme „Naktinis portjė“.

Charlotte Rampling, Liliana Cavani Venecijos kino festivalyje / AP nuotr.

„Štai už ką esu dėkinga kinui – už malonumą, kad galiu perteikti savo mintis. To mane išmokė tokie režisieriai kaip Vittorio De Sica ir Ingmaras Bergmanas. Nors jie kilę iš skirtingų kultūrų, jų kinas – tai nuolatinis apmąstymas apie žmogų, kai jis atsitiktinai susiduria su likimo išbandymais“, – sakė Cavani. Toliau ji kalbėjo apie tai, kokios svarbios kino industrijoje yra moterys režisierės. Kartu ji pareiškė, kad iki jos apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus yra gavusios labai nedaug moterų. O nekonkursinėje festivalio programoje režisierė parodė savo naujausią filmą „Laiko tvarka“ (L'ordine del tempo) – apokaliptinę dramą apie grupę draugų, kurie kasmet susirenka į tą pačią vietą švęsti gimtadienio. Tačiau šį kartą jie sužino, kad gal tai paskutinis jų susitikimas: po kelių valandų gali įvykti pasaulio pabaiga. Kartą Cavani pasakė: „Kinas – tai savotiška psichoanalizė, kurią taikau pati sau. Todėl filmuoju tik tai, kas man patinka.“ Ir savo filmais įtikino, kad tai tiesa.