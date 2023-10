Irane nužudytas garsus kino režisierius Dariushas Mehrjui

Vienas garsiausių Irano kino kūrėjų Dariushas Mehrjui ir jo žmona šeštadienio vakarą buvo mirtinai sužaloti jų namuose netoli Teherano, sekmadienį pranešė pareigūnai.

83 metų vyras buvo susijęs su Irano naująja kino banga. 1969 metais jis sukūrė „Karvę“ (The Cow, Gaav) – vieną pirmųjų šio judėjimo filmų.

„Per pirminį tyrimą nustatėme, kad Dariushas Mehrjui ir jo žmona Vahideh Mohammadifar mirė nuo daugybinių durtinių žaizdų kakle“, – sakė Hosseinas Fazeli-Harikandi, Alborzo provincijos, esančios netoli Teherano, vyriausiasis teisėjas, rašo interneto naujienų agentūra „Mizan“.

Sekmadienį laikraščio „Etemad“ paskelbtame kino kūrėjo žmonos interviu sakoma, kad jai buvo grasinama, o jų namai buvo apvogti.

Iranas (asociatyvi) / AP nuotr.

„Tyrimas atskleidė, kad nebuvo pateikta jokių skundų dėl neteisėto patekimo į Mehrjui šeimos vilą ir jų daiktų vagystės“, – sakė H. Fazeli-Harikandi.

Žymiausi D. Mehrjui filmai be „Karvės“ buvo 1970-ųjų „Mr Gullible“ (Aghaye Halou), 1977 metais pasirodęs „The Cycle“ (Dayereh-ye Mina), 1987-ųjų „The Tenants“ (Ejareh-Nesheenha), 1990-ųjų „Hamoun“, 1993 metais pasirodžiusi „Sara“, 1995-ųjų „Pari“ ir 1997 išleistas „Leila“.

Visi šie filmai buvo rodomi viename D. Mehrjui pagerbti skirtame renginyje Paryžiuje.

1980–1985 metais jis gyveno Prancūzijoje, kur kūrė dokumentinį filmą „Journey to the Land of Rimbaud“,

Grįžęs į Iraną jis sukūrė didelio populiarumo sulaukusią juostą „The Tenants“.