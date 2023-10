Kiekvienam po Stambulo konvencijos kopiją: „Nepatogus kinas“ prasidėjo ryžtingu pareiškimu

Ketvirtadienio vakarą specialiai festivaliui vėl atvertoje 3-ioje kino teatro „Forum Cinemas Vingis“ salėje prasidėjo „Nepatogus kinas“. Šiemet žiūrovą užkalbinęs klausimu „Ar tavo?“, festivalis kino ir namų ekranuose iki spalio 29 d. vėl kviečia panirti į tikras istorijas: jaudinančias, įkvepiančias, net aukštyn kojomis apverčiančias nuostatas ir vidinius pasaulius, rašoma festivalio organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Viena tokių istorijų tapo aštrus įžanginis pasisakymas prieš pat festivalio atidarymo filmą. „Su vyru kartu gyvename jau 20 metų. Visada buvo smurto, bet praeitą savaitę jis mane dvi dienas laikė uždaręs kambaryje ir mušė. Suprantate, grįždavo iš darbo, atrakindavo duris ir spardydavo. Atėjęs reikalaudavo atlikti žmonos pareigas, po kurių užrakindavo ir vėl išeidavo. Viskas, noriu skirtis. Nors aišku, nelabai noriu. Noriu, kad pasikeistų, bet po tų dviejų dienų – abejoju“, – per festivalio atidarymo ceremoniją pirmosios teisinės konsultacijos praktikos prisiminimu dalijosi kalbai pakviesta viena organizacijos „Ribologija“ įkūrėjų – Rugilė Butkevičiūtė.

Rugilė Butkevičiūtė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Rugilės papasakotą istoriją sekė dar kelios panašios – prasidėjo festivalio atidarymo filmas. „Žiūrėk, ką per tave padariau“, – tarsi pirštu į nusikaltimo vietą bedė režisierės Coco Schrijber dokumentika. Trys moterys dalijasi prisiminimais apie mirusius vyrus, o kartu ir prisiminimais, kaip juos nužudė – jos mėgino išsivaduoti iš smurtinių santykių. Viena šio dokumentinio filmo veikėja sako neturėjusi kitos išeities, nes kitu atveju smurtaujantis vyras būtų nužudęs ją.

„Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, nuo smurto šeimoje miršta daugiau moterų nei karuose. Per metus nužudoma daugiau nei 30 tūkst. moterų. Kodėl turime tiek daug dokumentikos apie karus ir tiek mažai apie šį karą? „Žiūrėk, ką per tave padariau“ – štai ta dokumentika“, – apie filmą sako režisierė C. Schrijber.

„Galbūt tai – pats nepatogiausias šių metų festivalio filmas, nes smurtas prieš moteris labai arti mūsų visų. Šokiruoja ir kasdienės istorijos Lietuvoje – smurto mastai šalyje atitinka pasaulinį vidurkį, t. y. smurtą per gyvenimą patiria kas trečia moteris. 8 iš 10 dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų aukų – moterys, iš jų beveik 80 proc. nukentėjo nuo intymaus partnerio. Tačiau Lietuva tebelieka tarp tų kelių ES šalių, dar neratifikavusių Stambulo konvencijos, įpareigojančios šalyje sukurti veiksmingą smurto prevencijos strategiją. Tebūna šis filmas mums dar vienas priminimas nedelsti“, – pabrėžia „Nepatogaus kino“ vadovas Gediminas Andriukaitis.

Pasibaigus filmui, susimąstę festivalio atidarymo renginio svečiai, tarp kurių buvo ir nemažai politikų, išlydėti su dovanomis – kiekvienas galėjo išsinešti Stambulo konvencijos kopiją.

„Nepatogus kinas“ / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Nepatogus kinas“ spalio 12–29 d. vyks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Marijampolės kino teatruose, daugiau nei 230 miestų ir miestelių bibliotekų bei kiekvienuose namuose – žiūrovai beveik visus filmus galės žiūrėti ir „Nepatogaus kino“ namų kino platformoje sau patogiu metu.

10 teminių programų „Nepatogus kinas“ žiūrovą kalbins daugybe klausimų: apie mūsų santykius su kūnu, planetos būklę, skirtingus meilės veidus, nusikaltimus žmonijai, savęs paieškas ir kt. Tačiau vien filmais „Nepatogus kinas“ neapsiribos – pirmą kartą Lietuvoje bus pristatyta išplėstinės realybės (XR) programa „NK-Interactive“. Žiūrovai turės išskirtinę progą patirti ryškiausius, itin įvertintus pastarųjų metų XR kūrinius: virtualios realybės filmus, žaidimus, vaizdo instaliacijas.

Festivalio filmų ir renginių programą galima rasti adresu www.nepatoguskinas.lt. Kaip ir kasmet, žiūrovai galės išsirinkti jiems palankiausią bilieto kainą: įsigyti festivalio pasą į visus filmus, pirkti virtualų vienkartinį ar išankstinį kino teatro bilietą. Tradiciškai, kino teatrų kasose įsigyti festivalio bilietus prieš pat seansą žiūrovai galės ir laisvos kainos bilieto principu – patys nuspręsdami, kiek nori prisidėti.

Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymo svečiai / D. Umbraso / LRT nuotr.

Apie „Nepatogų kiną“



„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis. Tai nekomercinis renginys, siekiantis kurti erdvę žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temomis, supažindinti visuomenę su pasaulinėmis aktualijomis, skatinti sąmoningumą ir kritiškumą. Pristatoma turtinga dokumentinių filmų programa, rengiami susitikimai su kino kūrėjais, organizuojamos diskusijos su filmų herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Vieni pagrindinių festivalio rėmėjų – Lietuvos kino centras, Užsienio reikalų ministerija, Vilniaus miestas.