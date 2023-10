Vilniaus universiteto erdvėse skambės kompozitoriaus Philipo Glasso kūrinys

Vilniaus universiteto (VU) chorai „Gaudeamus“, „Virgo“ ir „Pro Musica“ (meno vadovė Rasa Gelgotienė) kartu su Vilniaus miesto ansambliu NIKO kviečia patirti Lietuvoje dar neatliktą minimalizmo genijaus Philipo Glasso kūrinį „Songs From Liquid Days“. Koncertas įvyks spalio 23 d., pirmadienį, 19.30 val. Šv. Jonų bažnyčioje, rašoma VU pranešime žiniasklaidai.

Šiuolaikinės akademinės muzikos pasaulyje nedaugelis vardų skamba taip ryškiai kaip P. Glassas. Jo avangardinės kompozicijos nepaiso konvencijos, peržengia muzikines ribas ir meta iššūkį pačiam mūsų garso suvokimui. Vienas patraukliausių jo kūrinių „Songs From Liquid Days“ kviečia klausytojus į užburiančią kelionę laiku ir emocijomis.

P. Glass / A. Leibovitz nuotr.

„Songs from Liquid Days“ nėra tik albumas – tai garsinis nuotykis. Ši novatoriška dainų kolekcija, sukurta 1985 m., demonstruoja nepaprastą P. Glasso sugebėjimą derinti klasikinį minimalizmą su POP ir pasaulinės muzikos elementais. Tai liudija jo meninį genialumą, sumaniai jungiantį žanrus, siekiant sukurti nesenstantį ir unikalų garsą, ir nagrinėjantį žmogaus egzistencijos sklandumą. Kompozitorius bendradarbiavo su daugybe įtakingų atlikėjų – Davidu Byrne, Laurie Anderson, Paulu Simonu ir Suzanne Vega – kad sukurtų jaudinančių dainų seriją, paliečiančią meilės, gyvenimo ir nuolat kintančios mūsų pasaulio prigimties temas. Kiekviena kompozicijos daina – tai emocijų gobelenas, piešiantis ryškius žmogaus patirties portretus.

Meno vadovė Rasa Gelgotienė / S. Lukoševičiaus nuotr.

P. Glasso „Songs From Liquid Days“ klausytojams pristatys trys VU chorai kartu su Vilniaus miesto ansambliu NIKO bei solistais Aiste Pilibavičiūte (sopranas) ir Edgaru Davidovičiumi (tenoras). Chorų meno vadovei R. Gelgotienei šis P. Glasso kūrinys alsuoja magija ir užburia savo grožiu. „Nors atlikimo požiūriu kompozicija yra iššūkis VU chorams, tikiu, kad koncertas žiūrovams bus tikrai nuostabi klausymosi patirtis“, – sako R. Gelgotienė.



„Songs from Liquid Days“ išsiskiria tuo, kad gali rasti atgarsį be galo įvairioje auditorijoje – klasikinių ir šiuolaikinių elementų sintezė daro šią kompoziciją prieinamą bet kokio požiūrio muzikos entuziastams. Nesvarbu, ar klausytojas yra patyręs akademinės muzikos gerbėjas, ar tik naujokas šioje srityje, ši kompozicija peržengia žanrų ribas ir kviečia visus leistis į transformuojančią kelionę.

VU chorai / S. Lukoševičiaus nuotr.

Koncertas Philip Glass | „Songs From Liquid Days“ įvyks spalio 23 d. 19.30 val. Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje. Kūrinį pristato VU chorai „Gaudeamus“, „Virgo“ ir „Pro Musica“ kartu su Vilniaus miesto ansambliu NIKO, solistais Aiste Pilibavičiūte (sopranas) ir Edgaru Davidovičiumi (tenoras), VU vargonininku Vidu Pinkevičiumi, pianiste Egle Andrejevaite, fleitų grupe (vad. Lina Baublytė) ir mušamųjų grupe (vad. Andrius Rekašius).