Apie „tyliąją motinėlę“ Kelmickaitę filmą kuriantis Landsbergis: mokėmės iš Zitos geranoriško, gydančio aštrumo

„Zitos netektis man buvo skaudus ir netikėtas įvykis. Dokumentinis kinas yra galimybė pratęsti [žmogaus gyvenimą] ir neatiduoti to žmogaus, kurio netekome, pabūti su juo, galbūt netgi permąstyti ir suprasti pagrindinius dalykus, kuriuos tas žmogus nešė ir teigė“, – sako apie Zitą Kelmickaitę dokumentinį filmą kurti pradėjęs Vytautas V. Landsbergis.

Režisierius buvo užsiminęs, kad filmas apie Zitą Kelmickaitę tikrai bus. Visai neseniai jis savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo kadrais iš filmavimo aikštelės. LRT.lt domėjosi, kaip vyksta filmavimo procesas ir ką režisieriui reiškė etnomuzikologė, buvusi „Ratilio“ vadovė, energingoji, kandžioji, režisieriaus žodžiais tariant, tylioji motinėlė, Zita.

– Kaip jums kilo mintis kurti filmą apie Zitą Kelmickaitę? Kuo jums pačiam asmeniškai šis žmogus brangus? Matyt, renkatės filmus kurti apie tuos žmones, kurie jums daug reiškia?

– Zitos netektis man buvo skaudus ir netikėtas įvykis. Dokumentinis kinas yra galimybė pratęsti [žmogaus gyvenimą] ir neatiduoti to žmogaus, kurio netekome, pabūti su juo, galbūt netgi permąstyti ir suprasti pagrindinius dalykus, kuriuos tas žmogus nešė ir teigė. Galbūt to žmogaus vietoje atsirastų kažkas, kas tęstų [jo darbus]. Dabar kol kas nematau pajėgaus žmogaus, kuris galėtų perimti etnokultūrinę, paprastų, kaimo žmonių stebėseną, bendravimą su jais, gražių jų veiklų išaukštinimą. Tai – be galo svarbi veikla. Noras atsirado dėl to, kad Zita man buvo be galo artimas žmogus. Sakyčiau, esminis žmogus. Susipažinau su Zita pirmame universiteto kurse, tai buvo 1979–1980 m., kai universitete nuėjau į „Ratilio“.

Buvau vilnietis, miestietis, tad liaudies dainų žinojau gal tris, galvojau, kad prie alaus su draugais tiek ir užtenka. Po to pamačiau, kad daug kas buvo man paslėpta. Susitikimas su etnokultūra buvo tarsi susitikimas su mama. Pamatyti, susipažinti ir prisiminti, kad mano genuose įrašyta, o buvau atskirtas nuo to, tarsi našlaitis.

Šis jausmas mane lydi iki šiol: mes esame [su etnokultūra] išsiskyrę. Zitos pastanga buvo, kad tie jaunesni miesto žmonės šią malonę gautų ir galėtų ja naudotis. Šia malone pats naudojuosi iki šiol. Etnografija – esminės gyvenimo studijos, o Zita – esminis žmogus, kuris į šį kelią atvedė. Kurdamas spektaklius ar rašydamas knygas visuomet kliaujuosi tautosaka ir etnokultūra.

Vytautas V. Landsbergis / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Jūs neseniai pasidalijote savo „Facebook“ paskyroje ir kadru iš filmo „Zita“ (darbinis pavadinimas) filmavimo aikštelės. Supratau, kad jame bus ir atkuriamosios dokumentikos kadrų. Gal galėtumėte papasakoti apie kūrybinį procesą?

– Filmo pradžia visuomet yra eksperimentas ir laboratorija, kai ieškoma tinkamiausio būdo ir stiliaus, kaip papasakoti istoriją, kaip žmogų atgaivinti, kaip atkurti atmosferą. Bandau įvairius būdus. Vienas iš jų – atkuriamoji, o gal labiau prisimenamoji dokumentika.

Filmas bandys atkurti gana esminį Lietuvai laikotarpį – 9-ąjį dešimtmetį, kai su liaudies daina, „Roko maršais“, V. Kernagio dainomis, dainuojamąja poezija ir krepšiniu, disidentų veiklomis mes pradėjome pamažėle krapštytis laisvės link. Šie neformalūs judesiai per sportą, etnokultūrą, dainuojamąją poeziją buvo labai svarbūs Sąjūdžio ištakoms. Šis laikas, žiūrint iš dabarties perspektyvos, man įdomiausias. Esame jį nepelnytai užmiršę. Jis galėtų mus daug ko pamokyti: vienybės, susitelkimo, netgi kaimo ir miesto vienovės. Ši priešprieša dabar dažnai dirbtinai organizuojama politikų. Toks dualizmas dabar yra paaštrėjęs. Norisi grįžti į tą laiką, kai nekariavome, kai liaudies daina buvo mus jungiantys klijai, dvasinė stiprybė.

Vytauto V. Landsbergio filmo „Zita“ (darbinis pavadinimas) filmavimas. Filmuotas 1987 metais vykusio „Anties“ ir „Ratilio“ pasirodymo Sporto rūmuose atkartojimas. / Vytauto V. Landsbergio asmeninio archyvo nuotr.

– Kaip suprantu, jums pačiam Zitos Kelmickaitės asmenybė įkūnija miesto ir kaimo priešpriešos įveikimą, šių dviejų plotmių sujungimą.

– Taip. Zitos pagrindinis rūpestis buvo tuos kaimo žmones užvesti ant didžiosios scenos mieste, kad visi pamatytų, kokį grožį turime kaime. O antras dalykas [kuris jai buvo svarbus] – kad atsirastų mada jaunų žmonių gyvenime: dainavimai, vakaronės, kalendorinės šventės, laužai.

Visa tai turėjo atrasti naują gyvastį, kai jau nebėra rugiapjūčių, linų mynimo, alaus gaminimo dainų, dainuojamų tose vietose ir tose aplinkybėse, kuriose buvo dainuojama įprastai. Bet jos gali atrasti kitą kultūrinę terpę. Sakyčiau, kaip snobizmas gerąja prasme, kaip mada užsisukti, kad tai – mūsų tapatybės ženklas. Pavyzdžiui, per gimtadienį susirinkome ir padainavome liaudies dainą, taip pat užpuolė Rusija Ukrainą, o mes susirenkame su draugais ir padainuojame karo dainą. Kad tai neišnyktų ir egzistuotų. Tai Zitai pavykdavo, „užkurti“ tokią madą. Madą gerąja prasme. Tiesa, ji nebuvo vienintelis generolas, buvo ir kitų žmonių.

Norėtųsi prikelti liaudies muziką naujam gyvenimui. Pavyzdžiui, vienas gražiausių pavyzdžių man buvo a. a. Saulius Spindi, kuris visiškai naujai atkūrė Petro Zalansko dainas, maišydamas jas su elektronine muzika. Tad nauja karta jaunų žmonių staiga atrado P. Zalanską ir dzūkišką dainą. Matau ir kitų procesų, tad liaudies daina įgauna gyvastį.

– Jūs mėgstate kurti filmus apie ypatingas asmenybes. Nuo Viliaus Orvido iki Mikalojaus Vilučio, Antano Sutkaus, jūsų tėvo profesoriaus Vytauto Landsbergio. Ką jūs pats pasiimate iš tokių filmų kūrybinio proceso? Kuo jis jums svarbus?

– Renkuosi kurti apie šiuos žmones, nes man jie artimi: ir dvasiškai, ir dažnai net fiziškai. Pavyzdžiui, tiek M. Vilutis, tiek A. Sutkus yra artimi mano tėvo bičiuliai ir žmonės, kurių rate augau, gyvenau, stebėjau, turėjau galimybę pažinti iš arčiau. Kino kūrėjas turi galimybę apsispręsti, į kurį pasaulio kampą nori žvelgti: ar į gražesnį, ar į tamsesnį. Mano pasirinkimas – „taupyti šviesą“ (šypsosi). Noriu kurti filmus apie žmones, kurie ženklina naujos, kitokios Lietuvos radimąsi. Pavyzdžiui, kaip Jonas Mekas, Vilius Orvidas. Jie siekė modernizuoti Lietuvos sąmonę, jungė senąją Lietuvą, kaimo, 19 a. Lietuvą su moderniais, inovatyviais dalykais.

Antras atsakymas galėtų būti, kad vis dėlto esu egoistas, linkęs mokytis iš tų žmonių patirčių. Kai kuri filmą, tai tas žmogus yra tavo mokytojas, stebi jį, domiesi, kaip jam tai pavyko: kokios charakterio savybės lėmė tai, kad jis tiek daug tokių gražių dalykų nuveikė. Kai filmavau fotografą A. Sutkų, man buvo įdomi jo dviprasmiška, daugiasluoksnė asmenybė. Jis mokėjo ir prisitaikyti, ir kartu sovietmečiu liudyti mūsų giluminius tapatybės klodus, kas mes esame, kokie mes gražūs savo paprastume. Tik liudijo ne tik oficiozus, bet ir kaimo žmones.

Juk panašiai [elgėsi] ir Zita. Ji turėjo būti gudrus žmogus: ne aktyviai disidentiškai nusiteikęs, o bendradarbiaująs ir su tuometėmis valdžiomis, netgi apgaunanti jas, įtikinanti, kad etnokultūrai būtų atidarytos durys, kad atsirastų finansavimas festivaliams, pavyzdžiui, „Skamba skamba kankliai“. Galvoju, kad ir dabar gal reikėtų mūsų valdžias kažkaip apgauti, kad etnokultūra būtų grąžinta į mokyklas. Šio sprendimo iki šiol nesuprantu, manau, kad tai buvo viena didžiausių klaidų. Manau, kad tai svarbi mūsų tapatybės dalis. Dabar stebint Ukrainą, atrodo, kad jie tokie stiprūs, bebaimiai, vieningi, nes jie dar turi liaudies dainą, tautinį kostiumą. Jie dar nėra suniveliuoti, nėra bendro pobūdžio. Juk vis dar turime galimybę sugrįžti, tačiau reikia valios pastangų ir mados, kad etnokultūra pasidarytų jaunų žmonių tapatybės dalimi. Tikiuosi, kad ir filmas bus orientuotas į jaunus žmones, rodomas mokyklose. Su visa pagarba tokioms laidoms kaip „Duokim garo“, kuriose reprezentuojami senoji etnokultūra ir jos judesiai, manau, kad turi būti ir naujasis, alternatyvus, kitas požiūris, pritraukiantis kitų žmonių dėmesį.

Vytautas V. Landsbergis / I. Gelūno / BNS nuotr.

– Minėjote, kad mokotės iš žmonių, apie kuriuos kuriate filmus, stebite juos, bandote pats sau atsakyti į klausimą, kaip jiems pavyko būti tokiais, kokie yra. Minėjote Zitos apsukrumą. Kokias dar jos savybes matote – iš žmogiškosios, sielos, charakterio perspektyvos?

– Na, visų pirma Zita – žemaitė. Visi buvo susipažinę su jos aštriu liežuviu, žodžių į vatą ji nevyniojo. Ji labai tiesiai ir gan skaudžiai sakydavo. Ši savybė Lietuvoje man atrodo svarbi. Kartais išmokstame būti dviveidžiai: į akis šypsotis, o už akių rodyti špygas ir apkalbėti. Zita šios savybės neturėjo: jei kas nepatinka, ji rėžė ir drąsiai sakydavo. Tiesa kažkuria prasme išlaisvina. Kažkuria prasme „nepatogioji Zita“ man irgi labai įdomi. Ji galėjo eiti nesidairydama į šonus, ką kiti pagalvos, kaip kitiems pasirodys. Šia prasme ji gal kažkiek panaši į mano tėvuką, kuris tam tikru istoriniu laikotarpiu turėjo priimti sprendimus vienas ir tam nebuvo daug laiko. Zitą irgi matau tokią. Zita – žmogus-fabrikas, nuolat generuojanti idėjas. Žmogus-orkestras: grojanti visais instrumentais ir visomis paletėmis. Ji buvo universalus žmogus. O kartu ji mokė mus, kad ir ironija, ir kandumas yra normalios savybės, jei jos nėra piktavališkos. Sakyčiau, kad Zitos aštrumas, kandumas buvo geranoriškas, gydantis, pastatantis į vietą.

Būnant „Ratilio“ mūsų folkloru tapęs buvo jos pasakymas „Ko čia spoksai žuvies akimis?“. Iki šiol atsimenu tokią gausybę posakių.

Dar vienas svarbus momentas – Zita buvo tylioji motinėlė. Pavyzdžiui, „Ratilio“ ji rūpinosi žmonėmis, kurie buvo bėdoje: ar kas iš artimųjų mirė, ar išskyrė, ar kokia liga. Zita nedeklaruodama to, bet ima ir tą žmogų pagloboja. Filmuodamas „Ratilio“ atsiminimus, išgirstu, kad buvo gerųjų darbų, kurių ji niekada „neafišuodavo“. Tykiai, labai daug jų darė, labai daug kam padėjo.

– Ar renkate ir archyvinius kadrus iš Zitos gyvenimo ir to laikmečio, į kurį susitelks filmas?

– Filmas ir prasidėjo nuo nematyto archyvo. Aptikau Niujorke pas ten gyvenantį operatorių Mindaugą Blaudžiūną „Ratilio“ 1989 m. archyvą. O jame – jeigu taip galima pasakyti, pasaulinio turo kadrai. Pirmą kartą neformalus etnografinis judėjimas išvyko į užsienį, JAV, bemaž visas Kanados ir JAV lietuvių bendruomenes apvažiavo. Mindaugas [Blaudžiūnas] važinėjo iš paskos ir fiksavo. Kadruose jaučiama tokia Sąjūdžio ir atgimimo dvasia ir, sakyčiau, „Ratilio“ kokybės pikta ir viršūnė. Iš pat pradžių galvojau, kad to archyvo pagrindu ir sukursiu filmą, bet vis dėlto pamačiau, kad tai – tik vienas iš etapų. Ir būtų nesąžininga, jei filme nebūtų ir Zitos vadovavimo „Ratilio“ pradžios 1978 metais. (Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“ įkurtas 1968 metais – LRT.lt). Svarbus laikotarpis yra „perestroikinis“ laikotarpis, ėjimas į atgimimą. Tarp jų – koncertai su Algirdu Kaušpėdu ir grupe „Antis“. Galima būtų pasimokyti iš to laiko.

Tikiuosi, kad ir Lietuvos televizija atvers savo archyvus. Šiuo metu renku kadrus iš privačių žmonių. Randu labai gražios medžiagos.

Zita Kelmickaitė, ansamblis „Ratilio“ / LRT stop kadras

– O kada žiūrovai galėtų tikėtis filmo? Kada planuojate?

– Kaip sakoma, Dievo planai nėra žinomi. Ketinimai yra. Tas priklauso ir nuo finansavimo, ar pavyks atrasti. Kol kas dirbame savo entuziazmo vedami. Bandysime tiek su televizija, tiek kitomis institucijomis tartis dėl bendradarbiavimo.

Mūsų pagrindinis noras buvo [sukurti] filmą Zitos mirties metinėms, tačiau filmas yra įnoringa panelė. Kartais „vaikučiui“ suaugti reikia tam tikro „nėštumo“ periodo, kuris yra individualus. Negali paskubėti. Jeigu matai, kad filmas dar nesubrandintas, trūksta laiko, tai tada neaukosime filmo kokybės.

Bus rimtas darbas su archyvais – norisi atkurti laikmetį. Sakyčiau, mane sujaudino Sergejaus Loznicos filmas apie atgimimo laikotarpį „Mr. Landsbergis“. Norėčiau, kad žiūrovas galėtų vėl patirti, vėl išsimaudyti Vingio parko mitinguose, su giedojimais ir būsenomis. Jei pavyks, norėtųsi eiti panašia [kryptimi] – tautos dvasios, istorinės praeities atkūrimo, kad ji vėl būtų su mumis. Zita tą nešė. Nesinori, kad pamestume.