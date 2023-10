Aktorė Vilma Raubaitė: teatre mane domina žvilgsnis iš moters perspektyvos

Yra aktorių, kurie atranda savo režisierių, yra tokių, kurie randa savo vaidmenis, bet yra ir tokių, kurie atranda kaip tiesiog būti. Tokia man yra Vilma Raubaitė, kuri pirmiausia siejasi su ryškiu „Cezario grupės“ etapu Lietuvos teatre.

Aukšta, žemo balso, išraiškingų akių, garbanotais plaukais pasipuošusi aktorė lyg be jokių pastangų vos įžengusi į sceną patraukia dėmesį. Tris kartus už sukurtus vaidmenis apdovanotos Auksiniu scenos kryžiumi V. Raubaitės karjera tęsiasi lyg vis iš naujo ją atrandant kitų režisierių darbuose: Vido Bareikio „Kaliguloje“, Gildo Aleksos „Tite“, Kirilo Glušajevo „Terapijose“ ir dar daugiau. Koks jos aktorinis kelias šiandien? „Na, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad nuo spalio vidurio esu laisva ir atvira darbo pasiūlymams“, – pasinaudodama proga juokiasi spalio 10, 11 d. VŠĮ „Darbininkai“ prodiusuojamoje premjeroje „Kiti“ pasirodysianti aktorė.

Vilma Raubaitė / I. Vyšniauskaitės nuotr.

Laikas prieš premjerą teatre visuomet įtemptas, o šį kartą į jį Vilma sutalpino ir bendradarbiavimą su Sirenų festivalyje viešinčiomis menininkėmis iš Suomijos: „Mane tikrai domina performanso žanras, kurį jos plėtoja. Kaip ir pats žvilgsnis iš moters perspektyvos teatre, kūryboje. Kai klausi, kokia aš aktorė, imu galvoti apie man svarbias temas mano profesijoje. Labai vėlai save identifikavau kaip aktorę, niekada nebuvau įsikabinusi į profesiją kaip savastį. Visada jaučiau ir domėjausi tuo, kas už viso to stovi.



Viename interviu manęs paklausė, ką dar norėčiau veikti gyvenime. Mano labai rimtas atsakymas: būti sodininke. Galbūt tai yra ir atsakymas apie požiūrį: man svarbus procesas, turiu kantrybės, įdomu auginti kažką, iš ko nebūtinai žinai, kas bus. Kai pasakau žmonėms, kad namie auginu citrinos ar apelsino vaismedžius, jie klausia: „O tai jau auga citrinos?“ Ir šis klausimas mane stebina, nes.. na, ne, tai tiesiog medeliai, jie auga.“



Ir auga jie namuose, ant palangės, virtuvėje, – Vilmos namai pilni, kaip ji sako, atsitiktinės sodininkystės: „Turiu kauliuką, matau laisvos vietos vazone ir padedu į kompaniją.“ Kažkaip panašiai, atrodo, atsiranda ir jos darbai, lyg per daug neforsuojant, lyg laukiant, kas iš jų išaugs ir kaip kartu sugyvens.



Gal čia suveikia tas mistinis Vilmos gebėjimas būti teatre, jo pernelyg nesureikšminant, bet ir domintis: „Paauglystėje Klaipėdoje teatras man buvo lyg literatūros papildinys. Kalbu apie kelis ryškius metus gimnazijoje, kur įvyko didžiulis savęs suvokimo šuolis. Klasėje buvo didelis noras būti intelektualioms (buvome 22 merginos ir vos pora vaikinų), daryti kažką kitaip. Tuomet Klaipėdoje buvai pankas, menininkas (tai labai panašu) arba važinėjai su automobiliu, avėjai aukštakulnius ir puošeisi blizgučiais. Šiandien tai, matyt, jau nebeturi skirtumo.“



„Viskas ateidavo iš knygų. Didžiąją paauglystės dalį pagal jas ir gyvenome“, – apie šį laikotarpį Klaipėdoje pasakoja Vilma, prisimindama, kaip prisiskaičiusios E. M. Remarko ir A. Kamiu draugės ilgai tęsdavo intelektualius pokalbius, nesustodamos gerdavo kavą ir eidavo į teatrą.

Sigita Ivaškaitė / M. Oželytės nuotr.

Iki šių atsiminimų atkeliavome neatsitiktinai, – žinau, jog pirmą kartą su dabar repetuojama Jeano Paulio Sartre‘o pjese „Už uždarų durų“ Vilma susidūrė dar paauglystėje: „Teatras, muzika, džiazas, – viskas ateidavo iš knygų ir jų istorijų, po kurių liedavosi ir kava, ir raudonasis vynas. Lyg negali sau to leisti, bet vis randi būdų ir toks buvimas sukurdavo tokį dramatinį romantizmą, – šypsosi ji. – Būdamos paauglės tikrai dažnai eidavome į teatrą, tai buvo labai stiprus to, apie ką būdamas tokio amžiaus, mąstai, papildinys, kuriame skleidžiasi dalykai, kur tu gali pajausti ir apmąstyti. Tuo metu buvo keli spektakliai, į kuriuos ėjome ne vieną kartą: „Jasonas“, „Už uždarų durų“, pamenu ir „Plikagalvę dainininkę“. Šie spektakliai atitiko mūsų paaugliškus lūkesčius, mintis, būsenas, savęs suvokimo etapus. Ypač „Už uždarų durų“, kalbantis apie tą... nebuvimą buvime. Kai dabar bandau prisiminti pastatymą, išlikę tik fragmentai ir tai, kaip sukosi publika, – tokią išskirtinę techninę galimybę turėjo Klaipėdos dramos teatro Mažoji salė.“



Anuomet spektaklyje vaidino kita ryški Klaipėdos aktorė – Nelė Savičenko, kurią neseniai Vilma sutiko pakeliui į Dariaus Gumausko režisuojamos premjeros „Kiti“ repeticiją. „Einu, kažką apie tuos prancūzų egzistencialistus galvoju ir matau Nelę. Ji sako: „Tai su Dariumi dirbat, statot. Žinau tą medžiagą, vaidinau.“ Aš jai sakau: „Žinau, mačiau.“ Ji: „Rimtai?!“ „Taip, – sakau, – dėl to tik dar dvigubai baisiau“ (juokiasi). Ir, įdomus dalykas, nors tai taip seniai buvo, man buvo penkiolika ar šešiolika... Iš atminties archyvų betraukiant jausmus, pamenu (kad ir kaip banaliai tai skambėtų), kad šalia visos tos paaugliškos egzistencijos ir užklupdavusių labai depresyvių periodų būtent tokios pjesės padėdavo išgyventi. Dabar, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, galėjau jose daug ko nesuvokti, bet jų paveikumas yra tai, kad būdamas žiūrovu supranti, žinai ar pajauti, kad gali tapti dar geresnis, dar turi šansą pasikeisti.“

Nelė Savičenko / LRT stop kadras.

Kalbame apie Klaipėdą, Vilmos paauglystę ir grįžtu prie savo patirčių uostamiestyje, į kurį atvykus šaltuoju metų laiku tikrai atrodydavo, jog pilkas egzistencializmas tiesiog kabo ore... „Labai įdomu, nes vasaros Klaipėda iš tiesų yra visai kita nei ne sezono metu, kai tampa beveik mirusiu miestu. Gal, kai buvau paauglė, tai nebuvo taip ryšku, buvo daugiau gyvenimo senamiestyje, jo specifinėse kavinėse ir kiemeliuose, kurie, žinoma, siejosi su menininkais, o netoliese – tas pats Dramos teatras... Žinai, kažkada seniai grįžau į Klaipėdą, einu gatve ir galvoju: „Kažkas ne taip, kažkas ne taip, kažkas ne taip...“, kol supratau, kad „ne taip“ esu aš, praeidama lenkianti visus kitus. Gal toje lėtoje eigoje yra kažkas, kas tau leidžia giliau panirti, tada ir pradedi mąstyti: įsižiūrėkime į tą medį, ką jis mums dabar duoda, kiek autentiškai aš galiu apie jį pasakyti?“ – su mylinčia ironija apie gimtąjį miestą sako Vilma.



Rodos, galutinai aptarusios Klaipėdos egzistencialistinį kostiumą, grįžtame prie J. P. Sartre‘o ir pačių sugrįžimų lyg rato apsisukimų aktoriaus karjeroje. Pirmą kartą išvydusi paauglystėje, vėliau mačiusi kitų tos pačios pjesės variacijų, kartą, ir gana nevykusiai (kaip atvirai pripažįsta pati), Vilma savo studentų iniciatyva ėmėsi statyti šią medžiagą: „Karma is a bitch“ – juokiuosi aš ir mano studentai, sužinoję, kad vėl įlipau į tą patį reikalą. Tačiau studentų patirtis tikrai nenuėjo veltui, nes supratau, jog kad ir kaip ši pjesė trauktų paauglius, ji nėra skirta jauniems žmonėms. Na, bent jau vaidinti, nes patirtys, užfiksuotos dramoje, yra jiems pernelyg didelės. Neduok dieve tokių patirčių niekam... O tada, skambina Darius ir štai. Tikrai, jausmas toks, jog turiu įlipti ten, kur kažko nepadariau, bet turiu iki galo išsiaiškinti, gaunu šansą „uždaryti ratelį“. Gal. Nenoriu prisikalbėti (juokiasi).“

Vilma Raubaitė / I. Vyšniauskaitės nuotr.

Lendame gilyn ir imame kalbėti apie naują Vilmos poziciją tiek kartų patirtoje pjesėje. Pagaliau aktorė, – ar tai padeda tvarkantis su medžiaga, ar darosi lengviau? Atrodo, taip, bet pauzės tarp atsakymų ilgėja ir jas užpildo net interviu įraše vėliau girdimi Vilmos mėgstami vėjo varpeliai už lango, kuriuos ji pagaliau pasikabino, nustojusi galvoti, ar jų garsas niekam netrukdys: „Man atrodo, čia vėl grįžtam prie klausimo „kokia aš aktorė?“. Nežinau, ar man pavyksta dirbti tik su savo personažu. Man labai svarbus viso proceso pojūtis, įdomu, kaip dėliojasi visuma... Ar dabar lengviau? Bagažas padeda. Ir asmeninis, ir profesinis. Būtų keista, jei nepadėtų. O procesas naujas ir fainas. Tik kartais man norisi... Įdomus labai dalykas, – žvelgiant iš mano personažės perspektyvos, norisi, kad Darius būtų moteris! Pagaunu save ir sakau: bet, palauk, juk tu ir esi čia tam, kad ši pozicija atsirastų. Tada ir padeda faktas, kad su Dariumi esame ne tik seni kolegos, bet ir draugai, todėl tikrai leidžiu sau turėti labai ryškią poziciją, kuri nebūtinai privalo visada būti išpildyta, bet yra labai gera ir lengva kuriant taip atvirai kalbėti.“



Galbūt būtent dėl šių savybių D. Gumauskas ir pasirinko kolegę šiam vaidmeniui? Aktorė už režisierių atsakyti negali, bet su šypsena prisimena, jog pats Sartre‘as šią pjesę rašė savo draugams, apie juos: „Nelabai gražiai aprašė, bet ką jau... Žinoma, manau, kad Darius žinodamas mane rinkosi sąmoningai, juk esame seni pažįstami.“

Režisierius Darius Gumauskas / V. Morkevičiaus nuotr.

Čia kalba pasisuka apie pjesės personažus, kurie... stebėtinai realūs. Atrodytų egzistencializmo etiketė nuteikia mus susidūrimui su sudėtingais, filosofiškais tekstais, tačiau paviršiuje matome bene... „Melodramą? – pratęsia mintį Vilma. – Taip, žinoma, tie žmonės visiškai realūs. Ir kuo realesnius juos vaizduosi, tuo paveikiau bus. Juk stiprios emocijos kyla iš paprastų dalykų, labai apčiuopiamų, kaip ir patys žmonės. Juk ir pats gyvenimas ateina ir prabėga iš labai smulkių ir paprastų dalykų. Į tai daug dėmesio kreipėme ir proceso metu, tyrinėdami skirtingus pjesės vertimus, redakcijas, nes lietuviškame vertime kartais net sunku suprasti, iš kur turi vystytis drama? O štai paskaitai kitą variantą ir viskas aišku, žinai, kokią situaciją kurti, kad viskas veiktų.“



Tad kas tokio kasdieniško Vilmai svarbu kuriant jos veikėją? „Ir dar kartą grįžtame į tai, kokia aš aktorė, nes kurdama ją – Inesę – sukuosi į man gyvenime svarbias temas, žinoma, išlikdama spektaklio kontekste. Inesė man svarbi kaip moters balsas, einantis tolygiai su vyro balsu, apie tai kalba pjesėje ryški feministinė linija, kurią brėžti man – labai svarbu.

Vilma Raubaitė / I. Vyšniauskaitės nuotr.

Kita svarbi – LGBT tema, nes mano veikėja yra lesbietė, gyvenusi su moterimi. Galvojant tiek apie dabartinį Lietuvos kontekstą, kur viskas „kabo ant šakelių“ ir vos pasibaigus „Pride“ eitynėms vėl pasipila neįtikėtina homofobija, tiek apie pjesės laiką (parašyta 1944 m. – aut. past.), matau tuos pačius sunkumus. Čia tarsi labai paprastai dėliojama šios moters linija, bet tuo metu gyventi su moterimi, dirbti ir užsidirbti sau, būti nepriklausomai, priimti savo sprendimus (nebūtinai gerus), – buvo daug. Pasakysiu taip: kai yra svarbu kalbėti apie feminizmą, apie LGBT temas, labai baisu nesuklysti, nenuvilti. Kai esi scenoje ir atsiduri pozicijoje, kur gali kalbėti, darosi baisu nepaslysti. Labai daug galvoju apie bendruomenę ir reprezentaciją iš esmės. Atrodo, neturėčiau to užsikrauti tik ant savęs, nes yra ir pjesės, ir spektaklio situacijos, bet viduje man labai įdomu apie tai galvoti, svarstyti, kaip būti. Žinau, jog visi mes turime savo matymą ir tai mane kiek ramina.“