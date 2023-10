2023 metų Nobelio literatūros premiją pelnė norvegas Jonas Fosse

Ketvirtadienį, spalio 5-ąją dieną, Švedijos sostinėje Stokholme tradiciškai paskelbtas Nobelio literatūros premijos laureatas. 2023 m. Nobelio literatūros premija apdovanotas norvegas Jonas Fosse.

Autorius premiją gavo už „inovatyvias pjeses ir prozą, kurios suteikia balsą tam, kas nenusakoma“.

Laureatas gaus aukso medalį, diplomą ir 11 mln. Švedijos kronų (beveik 952 tūkst. eurų) piniginę premiją.

Teatrologė Daiva Šabasevičienė: mano svajonė, kad Lietuvoje būtų statoma daugiau J. Fosse pjesių

J. Fosse kūryba tampriai susijusi su teatru, o teatrologė D. Šabasevičienė sakosi esanti labai laiminga, kad būtent šis autorius gavo Nobelio literatūros premiją.

„Mano svajonė, kad Lietuvoje būtų statoma daugiau J. Fosse pjesių ir kuo dažniau. Jis yra absoliuti asmenybė, išsiskirianti iš daugelio šiuolaikinių rašytojų apskritai ir ne tik dėl to, kad yra vienas įdomiausių šiuolaikinių dramaturgų“, – LRT.lt sakė D. Šabasevičienė.

Anot teatrologės, patys norvegai ypatingai vertina šį autorių.

„Norvegai – daugybę knygų skaitantys žmonės ir jie atskiria pelus nuo grūdų. Jie labai mėgsta savo autorius, puoselėja literatūrą ir labai palankiai žiūri į bet kokį naują autorių, organizuoja skaitymus, labai įdėmiai išklauso net ir ilgas pjeses, o tai nėra būdinga Lietuvai. Šiame kontekste norvegai išdrįso pasakyti, kad ši maža tauta laukė po Henriko Ibseno 100 metų, kol atsiras kitas genijus. Ir, jie sako, kad sulaukė, o tas genijus – J. Fosse“, – pasakoja D. Šabasevičienė.

Anot teatrologės, J. Fosse medžiagos – intymios ir kamerinės.

„Visiškai persismelkia į žmonių santykius, pjesėse tie santykiai – ypatingai jautrūs ir subtilūs. Kuriama postbergmaniška situacija“, – dalijasi pašnekovė.

Anot pašnekovės, O. Koršunovui „labai pasisekė“, nes jam teko statyti dvi J. Fosse pjeses pačioje Norvegijoje. Viena jų – fjorduose, ant vandens.

„Įspūdingas spektaklis „Tos akys“. Buvo visiškai sensacingas kūrinys, specialiai J. Fosse parašytas O. Koršunovui. Tai buvo ypatingai brangu“, – pasakoja D. Šabasevičienė.

Teatrologė pripažįsta, kad Lietuvoje labai trūksta J. Fosse vertimų, dėl šios priežastis jo kūryba nepatenka ir į teatro scenas. Kita priežastis – J. Fosse pjesių specifika.

„Jis yra kamerinis. Režisieriai, kurie jau dirba vienoje ar kitoje didžiojoje scenoje, stengiasi išnaudoti tos erdvės galimybes. Labai retas talentas perskaito, kad galima kamerinį kūrinį pastatyti ir didžiojoje erdvėje. Manau, kad tai susiję dalykai. Esu susidūrusi ir su J. Fosse pastatymais Norvegijoje – ten net ir mažesnė salė reikalauja žiūrovams užlipt ant jos: veiksmas sukonstruotas taip, kad būtų labai arti žmogaus, tarsi kiekvienas mūsų atsidurtų kaip kine. J. Fosse kūryboje – daug dvasinio kameriškumo. Subtili dramaturgija“, – dalijasi LRT.lt pašnekovė.

„Fosse pjesės kupinos slogumo ir bejėgiškumo, šiurpulingos vienatvės“

Jonas Fosse gimė 1959 m., Norvegijoje. Jis yra vienas garsiausių šiuolaikinių šalies rašytojų. Pirmoji autoriaus knyga išleista 1983 m. Nuo tada Jon Fosse sukūrė apie penkiasdešimt įvairiausių tekstų, kuriuos sudaro tiek trumpoji proza, dramos, tiek romanai bei knygos vaikams. Rašytojo darbai išversti į daugiau nei keturiasdešimt kalbų. Leidinys „The Daily Telegraph“ Jon Fosse įtraukė į gyvų genijų šimtuką. Rašytojui jame atiteko aštuoniasdešimt trečia vieta.



J. Fosse taip pat yra laikomas vienu ryškiausių dramaturgų pasaulyje. Jo spektakliai įvairiose šalyse rodyti tūkstančius kartų. Už savo kūryba Jon Fosse apdovanotas įvairiomis prestižinėmis premijomis. Norvegijos karalius jam suteikė išskirtinį apdovanojimą – garbės rezidenciją Valdovų rūmuose už indėlį į šalies meną ir gyvenimą.

„Fosse pjesės kupinos slogumo ir bejėgiškumo, šiurpulingos vienatvės. Šis liūdesys kaip tik ir skiria Fosse nuo Becketto, su kuriuo dažnai jis yra lyginamas. Fosse žmonės yra gyvenimo prislėgti ir nekalbūs, bet nėra abejingi. Juos valdo žodžiais nenusakomos neramios situacijos. Galbūt jos atsiranda dėl vidinio ir išorinio pasaulio išskyrimo. Nematomas išorinis pasaulis visada daro daugiau įtakos: lietus, tamsa, apleistas kaimas, begalinė jūra, paslaptingas svečias. Fosse tikrai moka gasdinti. Jis netaiko gothic horror metodų, tačiau šiokio tokio velnioniškumo jo pjesėse esama, ypač kai kalba sukasi apie senus namus“, – „7-iose meno dienose“ yra rašęs Ervinas Koršunovas.

Lietuviškai yra pasirodęs Jono Fosse trumposios prozos rinkinys „Vaizdai iš vaikystės“. Tekstus į lietuvių kalbą vertė Justė Nepaitė. Autoriaus pjeses „Žiema“ ir „Tos akys“ Osle ir Stavangeryje yra statęs ir režisierius Oskaras Koršunovas.

J. Fosse vadinamas postdraminio etapo skandinavų dramaturgijoje atstovu. Kūryboje žymu filosofo T. Adorno, egzistencializmo ir kitų filosofinių teorijų poveikis. Pjesėse yra H. Ibseno psichologinio realizmo, S. Becketto, E. Ionesco ir kitų absurdo dramų kūrėjų įtakos, hiperrealizmo, keistumo. Autorius nagrinėja tėvų ir vaikų, vyro ir moters, žmonių tarpusavio santykius, būsenas, tyrinėja ribą tarp kalbos ir sąmonės, realaus ir keisto; dramų veikėjai dažniausiai vieniši, gyvenimo prislėgti ir nekalbūs, apimti liūdesio, slogumo ir bejėgiškumo.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl