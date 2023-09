Simpoziumas „Walking is still honest*: apie buvimą ir ėjimą kartu“ kviečia pažvelgti į ėjimą kitaip

Spalio 5–7 dienomis kultūros komplekse „SODAS 2123“ vyks tarptautinis simpoziumas „Walking is still honest*: apie buvimą ir ėjimą kartu“, kuriame per 30 vaikščiojimą tiriančių menininkų ir mokslininkų kvies klausytis paskaitų, diskutuoti, dalyvauti dirbtuvėse ir kolektyviniuose ėjimuose, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Pavadinimas įkvėptas dainos

Simpoziumo pavadinimui pasiskolinta frazė iš pankroko grupės „Against Me!“ dainos „Walking Is Still Honest“ („Ėjimas – vis dar nuoširdus“). Grupės vokalistė Laura Jane Grace interviu yra minėjusi, kad šią dainą parašė būdama 18 metų, baisėdamasi tuo, kas vyksta pasaulyje – vienintelis tikras ir nuoširdus dalykas tada jai atrodė paprastas ėjimo veiksmas.

Simpoziumas kviečia pabandyti tikro ar įsivaizduojamo ėjimo nuoširdumą perteikti įvairiausiomis buvimo ir ėjimo kartu praktikomis, metodais, veiksmais ir istorijomis, grupėse ir bendruomenėse. Galbūt tai raktas į kitokias, universalias, laikui, tapatybei, kartoms, virtualybei, urbanistinėms ir kitoms problemoms atsparias buvimo kartu formas?

„Walking is still honest*: apie buvimą ir ėjimą kartu“ / V. Červiakov nuotr.

Ėjimas – teoriškai ir praktiškai

Ekologinės ir migracijos krizės, žmogaus natūraliam judėjimui nepalankūs miesto planavimo sprendimai, naujos virtualaus buvimo kartu formos, popandeminė situacija, susvetimėjimas – visa tai skatina menininkų ir tyrėjų susidomėjimą ėjimo reikšme mūsų gyvenimuose, bendruomenėse ir visuomenėse.

Pasitelkdami meninius ir mokslinius metodus simpoziumo dalyviai svarstys, kada ėjimas yra malonumas, pašaukimas, kada būtinybė ar net prievarta, kaip ėjimas keitėsi istoriškai, ką reiškia vaikščioti po skirtingus miestus bei kaip ėjimą keičia šiuolaikinės technologijos, nagrinės ėjimo reikšmę psichinei sveikatai, neaugimo (degrowth) ekonomikai, kolektyvinių tapatybių formacijai. O nuo pusvalandžio iki penkių valandų truksiančiuose ėjimuose, dirbtuvėse ir jų kombinacijose (walkshops) dalyviai ir žiūrovai galės ne tik kalbėtis apie šias temas, bet ir patirti jas savo kūnais.

Simpoziume dalyvauja per 30 ėjimo veiksmą tyrinėjančių mokslininkų ir kūrėjų

Vilniaus dailės akademijos, kultūros komplekso „SODAS 2123“ ir Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos organizuojamas simpoziume susipins vienos svarbiausių šiuolaikinių psichogeografijos ir ėjimo istorikų bei teoretikų Matthew Beaumonto, Francesco Careri, Karen O’Rourke, Toddo Shalomo ir kitų įžvalgos. Jos skleisis dinamiškose šiuolaikinio meno bei kultūros praktikose – apie ir per ėjimą.

„Walking is still honest*: apie buvimą ir ėjimą kartu“ / V. Červiakov nuotr.

Matthew Beaumontas svarstys apie pėsčiuosius, kaip bioindikatorius arba savotiškus „socialinius indikatorius“, kurie parodo mūsų gyvenamosios aplinkos ir visuomenės būklę. Ar mes, nepriklausomai nuo savo socialinės tapatybės, galime saugiai ir kūrybingai vaikščioti miesto gatvėmis vieni ir su kitais?

Francesco Careri pakvies į ėjimą Vilniaus mieste. Šiuo metu jis daugiausia dėmesio skiria neoficialioms miesto gyvenvietėms, jų transformacijos galimybes, teikia pasiūlymus dėl romų tautybės žmonių gyvenimo sąlygų Italijoje ir Europoje.

Karen O’Rourke paskaitoje „Time to Walk“ kalbės apie tai, kaip vietos ir pasaulio vaizdinį pakeitė erdvės matavimas ne atstumu, o laiku.

Ivanas Pope’as pakvies į patį ilgiausią simpoziume – šešiolikos kilometrų ilgio ir daugiau kaip keturių valandų trukmės – pasivaikščiojimą, kuris sujungs Vilniaus geto kovotojos ir archyvarės Rachel Margolis ir žurnalisto bei Holokausto dienoraštininko Kazimierzo Sakowicziaus gyvenimus. Ėjimas prasidės prie Holokausto memorialo Panerių miške, kur Sakowiczius aprašė pirmąsias Holokausto akimirkas.

Profesorė ir šokėja Candice Salyers kolektyvinio ėjimo metu kalbės apie tai, kodėl daugeliui moterų visame pasaulyje vaikščiojimas vakare vis dar kelia baimės jausmą, o Vilniaus universiteto tyrėja psichologė Inga Truskauskaitė kvies kartu patirti ėjimo ir šokio naudą psichinei sveikatai.

„Walking is still honest*: apie buvimą ir ėjimą kartu“ / V. Červiakov nuotr.

Šių ir kitų dalyvių pasakojimus, tyrimus, projektus ir organizuojamus ėjimus lankytojai galės išgirsti, pamatyti ir patirti spalvingoje ir intensyvioje 3 dienų renginių programoje. Visi renginiai nemokami, tačiau į kai kurias dirbtuves reikalinga registracija.

Daugiau informacijos apie renginį, jo dalyvius ir registraciją čia.

Dalyviai: Matthew Beaumont, Elena Biserna, Andrew Brown, Lucile Bouvard, Ondřej Buddeus, Clementine Butler-Gallie, Francesco Careri, T. Hugh Crawford, James Cunningham, Kipras Dubauskas, Charlie Fox, Balázs Gáspár, Claire Gauzente, General Assn. (Alyssa Grossman and Selena Kimball), Hemen Heidari, Hillside Projects (Emily Berry Mennerdahl and Jonas Böttern), Mari Keski-Korsu, Gustė Kripaitė, Paul Landon, Elina Mikkilä, Karen O’Rourke, Panayotis Panopoulos, Elena Peytchinska, Marina Menéndez-Pidal, Frida Robles Ponce, Ivan Pope, Karl Ingar Røys, Candice Salyers, Sepa Sama & Jumana Hamdani, Nienke Scholts, Todd Shalom, simularr, Meihuizi (Anita) She, Felipe Steinberg, Inga Truskauskaitė, Kamila Wolszczak.

Visi renginiai nemokami.



Renginio kalba – anglų.

Pagrindinis kuratorius: Vitalij Červiakov

Ko-kuratorių komanda: Danutė Gambickaitė, Lina Michelkevičė, Vytautas Michelkevičius.

Koordinatorė: Neda Rimaitė

Dizainerė: Laura Grigaliūnaitė

Organizatoriai: Vilniaus dailės akademija, SODAS 2123, LTMKS.

Projektą finansuoja: Lietuvos mokslo taryba, sutarties Nr. S-PD-22-47; Lietuvos kultūros taryba; Vilniaus miesto savivaldybė.