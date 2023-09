„Net skauda, kaip norisi namo“: garsi ukrainiečių rašytoja Anna Gin Lietuvoje išleido knygą apie paprastą charkivietį

Anna Gin – iš Charkivo kilusi ukrainiečių rašytoja ir publicistė. Jos įrašai socialiniame tinkle „Facebook“ sulaukia kelių šimtų tūkstančių komentarų ir reakcijų. Prasidėjus plataus masto invazijai, ji pradėjo rašyti karo dienoraštį. Dienoraštis virto knyga „Kaip tu?“, Ukrainoje ilgai neužsigulinčia knygynų lentynose. Rugsėjį Lietuvoje pasirodė knygos vertimas į lietuvių kalbą.

Šią publikaciją galite skaityti ir rusų kalba.



Interviu LRT.lt Anna Gin pasakojo apie knygą, gimtąjį miestą ir tai, ką pakeitė karas.



Knyga – paprasto charkiviečio dienoraštis



– Anna, papasakokite, apie ką yra jūsų knyga „Kaip tu?“.



– Pirmaisiais karo metais rašiau, kas vyksta su manimi, kas vyksta su mano draugais. Tai, ką mačiau pro langą, ką girdėjau aplinkui, – beveik visas knygos siužetas rutuliojasi Charkive, nors keliems mėnesiams buvau išvykusi į Dniprą, išvežiau dukrą ir gyvūnus.



Tai nėra pirmoji mano knyga, rašau gana seniai. Rašau temomis, kurios artimos tūkstančiams žmonių. Tikriausiai dėl to knyga tapo tokia populiari Ukrainoje. Ją skaito daug žmonių, ji greitai išgraibstoma. Neseniai užėjau į knygyną, norėjau pažiūrėti, kaip sekasi ja prekiauti. Man buvo pasakyta, kad ką tik parduotas paskutinis egzempliorius, nes kas antras į knygyną užsukantis žmogus teiraujasi A. Gin knygos „Kaip tu?“.

Anna Gin / Asmeninio archyvo nuotr.

Noriu pasakyti, kad kaip rašytojai man labai malonu, kad skaitytojai taip vertina mano knygą, bet, žvelgiant iš žmogiškosios pusės, knyga yra labai sudėtinga, nelengva, todėl aš net nustebau, kad susidomėjimas ja Ukrainoje yra toks didelis.

Vis dėlto, atsakant į jūsų klausimą, apie ką knyga, tai ji apie tai, kaip gyveno Ukraina, kaip gyveno Charkivas, kaip aš, paprastas žmogus, gyvenau pirmaisiais karo metais, pradedant vasario 24-ąja. Kaip pasikeitė situacija, kaip pasikeitė miestas, kaip pasikeitė žmonės. Taigi, iš esmės tai yra paprasto žmogaus iš Charkivo, karą matančio ne per televizorių, ne žiniasklaidoje, o pro savo langą, dienoraštis.



Gyvenu 17-ame aukšte, o mano langai atsiveria į sieną su Rusijos Federacija. Mačiau ir girdėjau, kaip vyko mūšiai, kaip kovojo mano miestas. Buvau apšaudoma, buvau kontūzyta. (...)



Žinoma, yra ten ir šviesių akimirkų. Pavyzdžiui, rašau apie tai, ką pasiėmiau su savimi evakuodamasi. Atvykusi į Dniprą atsidarau krepšį, o ten – maudymosi kostiumėlis. Ne džemperis, ne šiltos kelnės ar kojinės, o maudymukas. Ši juokinga istorija taip pat pakliuvo į knygą. (...)



Iš tiesų, į knygą sugulė tiesa, nuoširdus pasakojimas. Apie karą, apie tai, kas vyko (...), kaip aš jaučiausi ir kaip gyvenau.



– Ar prisimenate akimirką, kai kilo mintis užrašyti savo mintis ant popieriaus, o gal rašėte dienoraštį dar prieš prasidedant plataus masto invazijai?



– Tiesą sakant, pagal šių dienų standartus esu vadinama tinklaraštininke. Man labai nepatinka šis žodis. Penkiolika nuostabių metų dirbau žurnaliste, vėliau dirbau ryšių su visuomene srityje, bet iš tikrųjų jau daug metų turiu įprotį rašyti apie savo jausmus, emocijas, tam tikrus apmąstymus apie tam tikrus įvykius.



Turėjau nemažai skaitytojų, bet prasidėjus karui jų skaičius tikriausiai padvigubėjo. Tai nebuvo kokia nors nauja idėja. Atsiprašau, jei jus nuvilsiu, bet nebuvo taip, kad būtent vasario 24-ąją nusprendžiau pradėti viską užrašinėti. Rašiau ir anksčiau, bet daug rečiau, tik apie tam tikrus įvykius.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Charkivo miestą atakavo Rusijos raketos / AP nuotr.

O vasario 24-ąją aprašiau pirmą karo dieną, kaip ji atrodė, išsamiai, detaliai, ką mačiau, girdėjau, koks kvapas tvyrojo ore ir kaip elgėsi aplinkiniai, kokios buvo eilės, kokios parduotuvės užsidarė, kokios atsidarė. Toks visiškas pasinėrimas į tikrovę. O tada pradėjau gauti atsiliepimų iš žmonių: „Prašau, rašykite, mes iš jūsų įrašų suprantame, kas iš tiesų vyksta ten, Charkive.“ (...) Tai, žinoma, mane kiek motyvavo rašyti vis dažniau ir dažniau, rašyti apie visus svarbiausius įvykius, ir taip išėjo dienoraštis.



Požiūris į tinklaraščių rašymą



– Peržvelgiau jūsų profilį socialiniame tinkle „Facebook“, iš tiesų ten turite gana didelę auditoriją, daug įrašų, rašote apie savo gyvenimą. Tačiau, kaip sakėte, nemėgstate žodžio „tinklaraštininkas“ ir savęs taip nevadinate. Kaip tuomet save apibūdintumėte?



– Žinote, tikriausiai kažkokie asmeniniai dalykai yra susiję su žodžiu „tinklaraštininkas“. Mano dukrai buvo maždaug 12–13 metų, kai ji susidomėjo kažkokiais nuomonės formuotojais ir ėmė stebėti juos „YouTube“ tinkle. Aš prieinu prie jos ir matau, kad ji žiūri į kažkokią merginą, kuri, nenoriu nieko įžeisti, pasakoja neįdomius ir nereikalingus dalykus. Kur ji ėjo, ką pirko, kaip pasidažė akis, ką valgė. Man, suaugusiam žmogui, atsiprašau, nenoriu atrodyti nemadinga sena bobutė, tai pasirodė kažkokia tuščia nesąmonė. (...) O dukra man sako: „Mama, ką tu supranti, juk ji – tinklaraštininkė.“



Ir man visam gyvenimui įstrigo, kad tinklaraštininkai – tai toks nepaaiškinamas šlamštas, visiškai nesuprantamas. (...) Galėčiau pasakyti, kad jaučiu kažkokį atgrasumą terminui „tinklaraštininkas“. Kas tai apskritai yra, kas tie žmonės, kas tai per profesija?



Be to, manau, kad tinklaraštininkai diskreditavo save nesibaigiančia komercine reklama, todėl jaučiu tam tikrą atstūmimą šiam terminui.



Aš save vadinčiau publiciste. Bet šis žodis nemadingas, nepopuliarus, todėl vargu ar prigis. (...)

Anna Gin / Asmeninio archyvo nuotr.

Rašau sau, savo sielai, skaitytojams. Tiesą sakant, turiu normalų darbą, dirbu jį ir jokiu būdu neuždirbu pinigų iš savo „Facebook`o“ įrašų, niekada nedariau jokios reklamos ir tikiuosi, kad nedarysiu ateityje, nes man tai šiek tiek svetima. Visi tie „prenumeruok, pamėk, paspausk varpelį“...



– Pakalbėkime šiek tiek apie jūsų miestą. Charkivas yra pasienyje su Rusija, sieną matote pro savo namų langus. Ar jautėte, kad artėja karas, o gal buvote iš tų, kurie neigė plataus masto invazijos galimybę?



– Aš buvau viena iš tų 99,9 proc. ukrainiečių, kurie neigė tokią galimybę. Netikėjau ja, tačiau skaičiau politologus, skaičiau analizes, skaičiau žvalgybos informaciją. Visa mano aplinka žinojo apie artėjančią plataus masto invaziją, bet, matyt, žmogaus smegenys taip sutvarkytos, kad visi mes, visi išsilavinę, besidomintys, skaitantys, analizuojantys žmonės, vis tiek sakėme: „Negali taip būti. Kokios raketos, kokie naikintuvai, kokie tankai 21 amžiuje?“



Viskas atrodė taip absurdiška, kad net pirmąją dieną, kai penktą valandą ryto išėjau į balkoną ir išgirdau dundesį, pamačiau dūmus, tikrai mačiau juos savo akimis, bet smegenys galvojo: „Ne, tikriausiai tai tik butaforija, jie nori mus išgąsdinti.“ Ir šis nerealumo jausmas tęsėsi kelias dienas, kol sulaukiau pranešimų apie žuvusius pažįstamus žmones.



Kai žuvo mano pažįstama, gerai save supurčiau ir pradėjau suvokti, kad tai vyksta iš tikrųjų. (...) Tai buvo net ne naivumas, o kažkoks smegenų mechanizmas, neleidęs patikėti, kad tai tikras tankas, tikros raketos. (...) Paskui, kai jau matėme mūsų kieme iš žemės kyšančias raketų nuolaužas, kai jau buvo daug žuvusių pažįstamų, ėmiau galvoti: „Gal jie nesako tiesos Putinui, gal viskas greitai baigsis, visi viską išsiaiškins, gal tai klaida?“ (...)

Rusijos smūgių nuniokotas Charkivas / AP nuotr.

Tačiau ilgainiui, žinoma, toks infantilus požiūris į situaciją ėmė blėsti. Visos šios mintys ir jausmai kilo dėl to, kad buvo labai sunku patikėti tuo, kas vyksta, nes tam nebuvo jokios objektyvios priežasties. Neįmanoma buvo paaiškinti, kodėl tai vyksta čia, vyksta su jumis. (...)



Ką pakeitė karas?



– Kaip dar karas pakeitė jūsų pasaulėžiūrą?



– Man atrodo, kad jis tiek daug visko pakeitė, jog dabar vargu ar ką nors konkretaus prisiminsiu. Karas priverstiniu būdu pakeitė viską aplinkui – objektyvų vaizdą, namų tikrovę, smegenis, šeimos sudėtį, svajones, mintis apie ateitį.



Bene ryškiausias yra fatališkumo jausmas, kad rytojus gali ir neateiti. Ir anksčiau girdėdavome tokius šūkius kaip „Gyvenk šia diena“, tačiau tada jie visiškai neatitiko žmogaus paradigmos. „Gyvenk šia diena“ skambėjo kaip kvailas motyvacinis šūkis, o šiandien supranti, kad realiai rytojus gali ir neateiti. Mes kalbamės šią akimirką, o aplink kaukia sirenos ir girdėti sprogimai. (...)



– Charkivas nuolat apšaudomas, nuolat girdime apie į Charkivą skriejančias raketas, net ir dabar, kai kalbamės, girdime oro pavojaus sireną. Tačiau žmonės vis tiek grįžta į Charkivą, jūs pati nebuvote ilgam išvykusi iš gimtojo miesto. Kodėl žmonės grįžta, nors mieste vis dar nesaugu? Ar tai negebėjimas adaptuotis naujoje vietoje, ar didžiulis namų ilgesys?



– Man atrodo, kad tai ir viena, ir kita. Žmonės, kurie tuo metu bėgo nuo apšaudymų, laikinai buvo prisiglaudę kitose vietose, galbūt jiems pritrūko dvasinių jėgų, išteklių, pinigų, jie nerado darbo, nesugebėjo integruotis į naują visuomenę – to negalima atmesti. Tikriausiai tai irgi yra svarbus veiksnys. Bet apskritai tas namų ilgesys, kai beprotiškai norisi grįžti namo, vaidina didelį vaidmenį.



Tris mėnesius buvau išvykusi iš miesto. Per tuos tris mėnesius normaliai įsikūriau, susiradau gyvenamąją vietą, sudariau tinkamas sąlygas savo gyvūnams. Bet tas jausmas, kad vonios kambaryje kabo tavo frotinis mėlynas chalatas, – jis tau net naktimis sapnuojasi. Tavo kava iš kavos aparato, tavo gėlės balkone, tavo knygos, tavo lentynos, namų jausmas, namų kvapas. Kai kuriems gal paprasčiau, bet manau, kad daugumai, man, kaip ir daugumai suaugusiųjų, namų jausmas nėra vien keturios sienos ir daiktai. Tai kur kas daugiau. (...) Ir tau net skauda, kaip norisi namo. Tai turbūt sunkoka paaiškinti žodžiais. (...)

Charkivas po Rusijos atakos / AP nuotr.

Mane labai traukė namo; pažįstu dešimtis žmonių, mano gerų pažįstamų, kurie vis dar lieka kur nors Europoje, nes vaikai maži, ir jie verkia iš ilgesio.



Atvirai pasakysiu, nežinau, kam blogiau: man čia, apšaudomai, bet gimtuosiuose namuose, tarp gimtųjų sienų, ar mano draugei Taniai Šveicarijoje, kuri per pusantrų metų nesugebėjo įsikurti ir integruotis ir vis dar verkia, kad nori grįžti namo. Bet ji turi mažą vaiką ir nerimauja dėl jo sveikatos. (...)



– Grįžkime prie jūsų knygos, papasakokite, kaip kilo mintis išversti ją į lietuvių kalbą?



– Nuoširdžiai sakau, pastaruosius pusantrų metų Lietuva ir Lenkija, mano nuomone, buvo artimiausios Ukrainos draugės. Toks jausmas, kad visas civilizuotas pasaulis supranta, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje, ir ją palaiko, tačiau būtent Lenkija ir Lietuva mums yra artimiausios.



Knygos vertimas yra labai techninis dalykas – ją išleidusi leidykla Ukrainoje ieško partnerių kitose šalyse, kurie susidomėtų knyga ir taip pat norėtų ją išleisti.



Kai pradėjau rašyti šią knygą, negalvojau, kad ji skirta ukrainiečiams. Man atrodė, kad ukrainiečiai ir taip žino ir supranta, kas vyksta, jie viską mato pro savo langus. Rašydama aš netgi mintyse kreipiausi į europiečius. Ne konkrečiai į lietuvius ar lenkus, bet viduje bandžiau paaiškinti žmonėms Europoje, kas čia vyksta. Mane motyvavo ir draugė, kuri tuo metu buvo Lietuvoje ir Vilniuje rusiškai kalbėjosi su moterimis, su lietuvėmis, ir jos jai sakė: „Na, nebūna dūmų be ugnies, Ukraina išprovokavo konfliktą, ten tikriausiai iš tiesų yra nacių.“



Pamenu, tada pagalvojau: „Dieve, kaip tai gali būti? Juk turite atvirus informacijos šaltinius, galite lyginti, skaityti analizes, negalite aklai pasikliauti Rusijos propaganda, kad viskas nevienareikšmiška.“ Būtent po šio pokalbio labai nustebau, kad Europoje, konkrečiai – Lietuvoje, ne visi žmonės supranta, kas vyksta. (...) Ir aš turbūt iš tokios pozicijos pradėjau rašyti, kreipdamasi į žmones ne Ukrainoje.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Rusų raketomis apšaudytas Charkivas / AP nuotr.

Knygoje šiek tiek pasakojama Ukrainos istorija. Apie Maidaną, apie tai, kaip viskas atrodė Sovietų Sąjungos laikais. Viską apžvelgiau ir pateikiau gana ilgoje įžangoje, kurioje bandžiau dėlioti įvykių seką, kaip mes atėjome iki šio karo. (...) Pagrindinis mano noras buvo, kad kuo daugiau žmonių pasaulyje sužinotų tiesą iš pirmojo asmens, žmogaus, esančio viduje. Ne iš propagandos, ne iš politinės pusės, o iš paprasto žmogaus. Iš moters, kuri gyvena Charkive, Saltovkos daugiabučių rajone, turi šunį ir paukštį. Kuri per karą neteko tėvų, kuriai teko išsiskirti su dukra. Ir aš labai noriu, kad ši knyga būtų skaitoma Europoje. O Lietuva yra pirmoji šalis Europoje, atsiliepusi į leidyklos pasiūlymą išleisti knygą sava kalba. (…)



Televizijos kanalas „Dožd“



– Jūsų karo dienoraštį skaitė televizijos kanalo „Dožd“ žurnalistai, neseniai įsivėlę į skandalą dėl savo pasisakymų apie Rusiją. Ar nesigailite, kad leidote jiems jį skaityti? Kokia buvo reakcija į šį sprendimą?

Annos Gin iš Charkivo karo dienoraštis. Skaito „Dožd“ žurnalistė / „YouTube“ ekrano kopija

– Pirmiausia noriu pasakyti, kad niekam nesiūliau skaityti savo dienoraščių. Jie manęs paklausė, ar gali juos skaityti eteryje, ir aš jiems leidau.



Laikausi principo, kad kuo daugiau žmonių pasaulyje bet kuria kalba perskaitys tiesą, išgirs tiesą apie šį karą, supras šiek tiek daugiau apie šį karą, tuo geriau. Bet kuria kalba, bet kurioje šalyje. (...) Jie (televizijos kanalas „Dožd“ – LRT.lt) sakė, kad skaitys taip, kaip yra, be jokios cenzūros ar pataisymų. Man to pakako, nes norėjau, kad kuo daugiau žmonių, ypač rusakalbių, sužinotų tiesą apie karą Ukrainoje.



Žinoma, tam tikra prasme buvo abejonių, bet vėlgi, norėjau, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie tai, kas vyksta šalyje, bet kuria kalba. Daviau leidimą ir daugiau tame niekaip nedalyvavau. Viskas, kas vyko vėliau, vyko man nedalyvaujant.



Gailėtis? Būkime atviri, kodėl turėčiau to gailėtis? Daugiau žmonių išgirdo tiesą apie šį karą. Taip, rusų kalba, bet juk milijonai žmonių kalba rusiškai ir nepritaria Kremliaus politikai, tačiau jie neskaito ukrainietiškai, nekalba ukrainietiškai, todėl viena iš galimybių sužinoti tiesą – išgirsti ją iš pirmų lūpų. Žinoma, daugeliui žmonių Ukrainoje nepatiko, kad leidau kanalui „Dožd“ skaityti savo dienoraščius, bet aš nenoriu su tuo ginčytis.



Karas išmokė mažiau paisyti kitų nuomonės. Aš nieko dėl nieko nesmerkiu. Tie, kurie yra Ukrainoje, visi esame sužeisti, visi esame labai įsijautrinę, visi patyrėme kokį nors siaubą savo gyvenime. Kai kas prarado artimuosius, kai kas prarado namus, kai kas prarado darbą, perspektyvas, aš nieko nesmerkiu, yra daug žmonių, kurie šiuo metu nesutaria tarpusavyje. Buvo daug žmonių, kurie smerkė mane už tai, kad daviau sutikimą skaityti dienoraščius, bet tai jų teisė.



Kažkas iš žurnalistų manęs paklausė, ar „Dožd“ man už tai sumokėjo. Neduok Dieve, mano biudžete niekada gyvenime nebuvo, nėra ir nebus rusiškų pinigų.



– Kuo užsiimate dabar ir ką planuojate veikti pasirodžius knygai? Kiek žinau, nemažai savanoriaujate.



– Visą gyvenimą dirbau su žodžiais. Išėjusi knyga nėra atskiras darbas, nereiškia, kad kuriam laikui užsidariau ir vien ją rašiau. Tai istorijos, kurias rašiau kiekvieną dieną, bet jos neužėmė 100 proc. mano laiko. Visada turiu su žodžiu susijusį darbą. Tai komercinis tekstų rašymas. (...)



Daug mano gyvenime ir savanoriškos veiklos. Šiuo metu ji tikrai užima pusę mano laiko. Lengva pradėti, bet neįmanoma užbaigti. (...) Kelios mano skaitytojos man parašė, kad norėtų padėti Charkivo ligoninei, surinko nedidelę sumą pinigų ir paprašė sužinoti, ko jiems reikėtų. (...) Paklausiau ligoninės ir jie man pasakė, kad šiuo metu vyksta Pasaulio futbolo čempionatas ir pacientai labai norėtų televizoriaus, kad galėtų žiūrėti rungtynes. Aš atrašiau toms merginoms, bet jos nesusižavėjo šia idėja, sakė norėjusios nupirkti maisto ar drabužių. (...)

Rusijos karas prieš Ukrainą. Charkivas / AP nuotr.

Tiesą sakant, jos mane pakišo, nes kalbėdamasi su ligoninės administracija kaip ir pažadėjau televizorių. Taigi nusprendžiau, kad turiu nupirkti televizorių. Parašiau žinutę į „Facebook`ą“ ir tą patį vakarą turėjau pinigų 5 televizoriams, o kitą vakarą – dar 10 televizorių.



Nesitikėjau, kad žmonės taip sureaguos, ir nesitikėjau, kad turiu tokį beprotišką pasitikėjimą. Apskritai nieko panašaus nesitikėjau. Buvau sujaudinta iki ašarų ir ėmiau pirkti televizorius – ne vieną į fojė, o į palatas, kad vaikinai galėtų žiūrėti futbolą palatose, pradėjome diegti internetą, tiesti kabelius, statyti maršrutizatorius. Pasinėriau į šį reikalą. Gavau pravardę Ania Televizorius. Rezultatas – karo ligoninėje prijungėme 75 televizorius. (...) Televizorių tema ligoninėje buvo išsemta, bet paskui tapo aišku, kad Ania yra visagalė, ir pasipylė prašymai, telefonas netilo, iki ausų pasinėriau į visa tai. (...)



Žodis „savanoris“ atrodo šiek tiek keistas, nes mano nuomone, šiandien Ukrainoje bet kuris žmogus turėtų daryti viską dėl bendros pergalės. Tai yra žmogaus pareiga žmonijai (...). Knygą rašau tik vakare, t. y. tai nėra koks nors ypatingas rašymo darbas, kai atsisėdi prie stalo, padažai plunksną į rašalą ir visą dieną pagauta įkvėpimo rašai. Tai atrodo šiek tiek kitaip.



– Tada kyla klausimas, kas jus įkvepia, kas motyvuoja ryte keltis iš lovos, nepaisant to, kas vyksta aplink?



– Visų pirma, aš turiu šunį, todėl ryte vis tiek reikia keltis, jį pavedžioti – lyja, sninga, krinta bombos, kaukia sirenos, nesvarbu, tu keliesi ir eini pasivaikščioti su savo dobermanu. Tai mano pirmoji paskata atsikelti ryte ir pradėti judėti.



O tada... Manau, kad „įkvėpimas“ čia ne visai tinkamas žodis. Tai atsakomybė. Jaučiu atsakomybę prieš visus tuos, kurie laukia mano pagalbos. (...)



Bet kurio ukrainiečio svajonės prasideda žodžiais „peremoga“, taika, o paskui jau kiekvienas turi savo svajonę. Mano vaizduotėje iškyla nedidelis rašytojo namelis kur nors pušyne. Turiu tiek daug kūrybinių idėjų, noriu ir viena parašyti, ir kita parašyti, ir knygą vaikams išleisti. Labai noriu rašyti vaikams. Todėl laukiu, kada nutils telefonas, kada visa tai baigsis, kada ateis ramybė ir galėsiu tapti tikra rašytoja, va tada tiks ir žodis „įkvėpimas“.