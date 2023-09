Libertas Klimka. Naktis jau pasivijo dieną...

Vakar dienos rytą, 9 val. ir 50 min. Saulės skritulio centras atsidūrė dangaus pusiaujo ir ekliptikos, kuria rieda šviesulys per Zodiako žvaigždynus, sankirtos taške. Tai rudens lygiadienis arba mokslo kalba - ekvinokcija. Astronomų traktatuose tas taškas nuo seno žymimas Svarstyklėmis; sakoma, Saulė įrieda į šio žvaigždyno ženklą. Tos svarstyklės tarsi sulygina dieną su naktimi. Kasmet tai įvyksta vis kiek kitu laiku, nes žmonių sudarytasis kalendorius nevisai adekvačiai atitinka gamtos dėsnius. Dar ir Saulės spindulių užlinkimas Žemės atmosferoje, kurį fizikai vadina refrakcija, prailgina šviesųjį paros metą, dovanoja mums kiek papildomai šviesos.

Tad naktis dviem minutėmis pralenks dieną tik rugsėjo 27 d. Matome, kad astronominio momento pavadinimas, tiek lietuviškas, tiek lotyniškas nėra visai tikslūs, nes pradėti naudoti dar tais laikais, kai neturėta prietaisų tiksliems matavimams. Betgi šiemet rugsėjo 23-ioji yra astronominio rudens pradžia, šiandien – jau antroji rudens diena.

Per lygiadienį saulė pateka tiksliai rytuose ir leidžiasi tiksliai vakaruose. Todėl jo datą senovėje nesunku būdavo nustatyti net ir labai primityviomis priemonėmis. Štai Lietuvoje esama didelių akmenų, išdėstytų išilgai rytų - vakarų krypties. Saulė virš jų pateka ar per juos leidžiasi būtent per lygiadienį. Pavyzdžiui, dvidešimt šešių tokių akmenų virtinė stūkso paslaptingoje Stabinės kalvoje, Tauragės rajone. Netoli Merkinės, Jonionių kaime prie Nemuno taip pat esama astronomiškai orientuotų akmenų. Ir prie Purmalių piliakalnio Pajūryje. Ar nebuvo jie kitados skirti rudens pradžios šventės nustatymui ir jos apeigoms? Neabejotinai baltų gentims nuo seno buvo svarbu metus skirstyti ketvirčiais ir žinoti jų pradžios tikslias datas; tai žemdirbiškojo kalendoriaus pagrindas. Ogi pats seniausias laiko matavimo prietaisas žmonijos istorijoje yra saulės laikrodis. Per lygiadienius jo šešėlis per skalę brėžia tiesut tiesutėlę liniją, ne parabolę, kaip kitomis dienomis.

Libertas Klimka / E. Genio/LRT nuotr.

Tarsi atlygindama už spartų dienos trumpėjimą, gamta netrukus pažers augmenijai spalvų. O jeigu dar pasirodytų šalnos... Rugsėjo pabaiga, spalis – pats spalvų šėlsmas; ar tai ne pats gražiausias laikas metų rate? Jau beržų kasos tai šen, tai ten geltonuoja auksu. Vienas kitas pakelės klevelis nuraudo, pasidavęs rudeniškai nuotaikai, o mieste pradeda spalvintis ant mūrų išsidraikę vinvyčiai. Pušynuose – tarsi prabėgusios vasaros paskutinis šypsnys, smulkiais violetiniais žiedeliais žydi viržynų plotai. Tik miškuose dabar žymiai tyliau: paukšteliai patraukė savo keliais...

Tradiciniame mūsų kalendoriuje privalu turėti lygiadienio šventę. Nes tai toks svarbus virsmas gamtoje! XIX a. etnografas Liudvikas Jucevičius aprašė įdomią apeigą, kuria būdavo pasitinkamas ruduo. Jis rašo, kad po šv. Mato apaštalo, Lietuvos ir Žemaičių globėjo atlaidų, po pamaldų visi kaimo žmonės, kaimynai susirinkdavo į vieną kurią trobą pasivaišinti. Bet pirmiausia gėrimo, padaryto iš visų auginamų javų devynių saujų, sumaišytų su trimis saujelėmis miežių, truputį putų užtėkšdavo ant durų, langų ir į visas trobos kertes.

Tai apeiga namų dievybėms pagerbti; prosenoviškoji lygiadienio šventė neabejotinai buvo susieta su tuo, kad žmogaus darbai jau daugiausia vyks po namų stogu. Tegu piktosios jėgos, naikinančios augmeniją ir atginančios šalčius, neįsibruka į namų vidų; tebūna čia šilta ir jauku... O paminėti gėrimo skaičiai yra susiję su archajiškojo mėnulinio kalendoriaus algoritmu. Etnografo aprašytai apeigai antrina pamokomi priežodžiai. Sakoma: „Nuo Mataušo ir vanduo ataušo“, mat nuo tos dienos, rugsėjo 21-sios drausta maudytis ežere ar upėje. Pavojinga sveikatai! Kitas priežodis toks: „Po švento Mataušo – kepeliušas už pečiaus”, - taigi šiaudinę skrybėlę reikia paslėpti iki kitos vasaros, o galvai ieškoti kokios šiltesnės kepurės. Dar ir taip sakydavo: „Nuo Mataušo visiems barščiai ataušo“, – lauko darbus reikia skubinai užbaiginėti, o po jų jau norisi karštesnio viralo... Tokie liaudiški pastebėjimai dar kartą patvirtina, kad gamtos nuotaikos būdavo kuo atidžiausiai stebimos, įtvirtinamos papročiais. O istorijos eigoje tai tapo susieta su bažnytinėmis šventėmis. Ir dar būdingas bei reikšmingas lietuvių etnokultūros bruožas – bendruomeniškumas. Argi šiandien tai nebėra svarbu?