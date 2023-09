Aušra Kaminskaitė. Nefizinės cirko rizikos

Menų spaustuvės organizuojamas šiuolaikinio cirko festivalis vos trečius metus egzistuoja pavadinimu „Helium“. Ilgą laiką veikęs „Naujojo cirko savaitgalis“ pervadintas tik 2021-aisiais. Tuomet Menų spaustuvės vadovė Jolita Balandytė pastabiai teigė, kad festivalis seniai išaugo savaitgalio rūbą. Didelių koncepcijos pakeitimų nežadėta, išskyrus didesnį dėmesį Baltijos šalių cirkui; pirmus dvejus metus taip ir buvo, o šįmet dėmesys prigeso. Programoje parodytas tik vienas spektaklis, kuriame pasirodė lietuvė cirko artistė, beje – nuolat kurianti užsienyje.

Cirko technikų turinys festivalyje „Helium“ nesikeičia: šįmet, kaip ir anksčiau, matėme daug akrobatikos, mažiau žongliravimo ir vieną nuo tradicinės šiuolaikinio cirko sampratos bei struktūros nutolusį spektaklį. Nors esu eksperimentavimo scenoje šalininkė, festivalyje „Helium“ rodomus tokio tipo darbus prisimenu kaip nuobodžiausius. Tai lemia visai ne cirko technikų niveliacija; priešingai – nekonvencinis artistų požiūris į savo gebėjimus ir išsilavinimą šiandien yra vienas iš būdų palaikyti cirko aktualumą ir plėtoti meną. Tik konceptualesni sprendimai reiškia, kad į pirmą vietą iškeliama idėja, išraišką nustumiant tolėliau. Viskas gerai, kol menininkai suvokia, jog rodydamiesi viešai jie kalbasi su publika. Tačiau susikoncentravus į savo idėjas publiką lengva pamiršti.

2022-aisiais panašiai nutiko belgų trupės „There There Company“ spektaklyje „Carrying My Father“ (liet. „Nešant savo tėvą“), kuriame artistai veikė drauge su savo tėčiais. Spektaklio grožis, žinoma, skleidėsi per skirtingų kartų santykį, kuris spektaklyje pateiktas išimtinai teigiamai. Tokie kūriniai paprastai sustiprina atlikėjų tarpusavio santykį ir tuo kelia susižavėjimą žiūrovams. Vis dėlto, įtraukiant neprofesionalius atlikėjus, tačiau neturint darbo su jais patirties bei režisieriaus (nors šito žinoti negaliu, kadangi „Helium“ internetinėje programoje neišvardina kūrėjų), pamirštama, kad spektaklis – tai tam tikra struktūra, kuri kenčia, jei nėra užpildoma turiniu. „Carrying My Father“ matėme keturias tėvų ir sūnų poras, kurių kiekviena nors ir demonstravo šiek tiek besiskiriančias akrobatikos formas, vis dėlto nešėsi tą pačią abstrakčią žinią: tėvų ir vaikų tarpusavio atsakomybės su laiku keičiasi.

„CARRYING MY FATHER“ / Festivalio „Helium“ nuotr.

Šįmet panašias mintis sugrąžino visai kitos krypties ir žymiai konceptualesnis spektaklis, kurį – staigmena – taip pat parodė Belgijos trupė. „Side-Show“ spektaklyje „Portraits“ (liet. „Portretai“) akrobatė, žonglierius ir vizualiųjų menų kūrėja neria į trečią ar ketvirtą scenos kūrinio dugną, analizuodami kūnus papildančių artefaktų vaidmenį ir paties kūno bei judesio tapsmą artefaktu. Pusantros valandos stebime lėtą procesą, kuriame jokio santykio su veiksmu nerodantys atlikėjai dekoracijų dirbtuvėse tyrinėja materialias cirko atlikimo ir poveikio įamžinimo galimybes. Kviečiu pastebėti, kad tyrinėjimas ir santykio nebuvimas tarpusavyje nedera: tyrinėti reiškia smalsauti, o smalsumas – tai aktyvus santykis. „Portretuose“ santykio trūkumas reiškia ir atviresnį kūrinį, nes publikai pateikiami bet ką reikšti galintys ženklai.

Esu tikra, kad pagrindinė spektaklio problema – nepakankamai apgalvotas santykis su žiūrovais. Nors spektaklio pradžioje atlikėjai paragina žmones sėsti arčiau, o jo metu du artistai sako monologus atsisukę į publiką, kitą laiką kūrėjai veikia keturiomis sienomis užsidariusioje dėžutėje. Kadangi jie „aukoja“ santykio šilumą siekdami šaltesnio tyrimo objektyvumo, scenos menų suvokimui įprasta empatija čia neturi nuo ko atsispirti. Užtat puikiai įsivaizduoju tokį kūrinį galerijoje, kur žiūrovai gali ateiti ir išeiti kada nori ir bet kada – ne vien spektaklio pabaigoje – apžiūrėti dekoracijas iš arti (žinoma, tai keistų kūrinio koncepciją, nes panaikintų kūrybinio proceso ir parodos atidarymo su gėrimais dramaturgiją). Tačiau spektaklį žiūrime „Lėlės“ scenoje, kuri yra pakelta virš žiūrovų parterio – tokia erdvė kuria spektakliui tradicinius teatrinius lūkesčius. Galbūt kitaip „Portretai“ atrodytų net ir Menų spaustuvės Juodojoje salėje, kur žiūrovai į viską žvelgia iš viršaus: tai panaikintų tokiam kūriniui nereikalingas pretenzijas, atsirandančias veiksmą iškėlus į viršų.

„Portraits“ / D. Ališausko nuotr.

Paradoksalu, kad tokios problemos atsirado spektaklyje, deklaruojančiame žmogaus ir jo santykio su savimi, kitais bei aplinka temą. „Portretai“ neigia žiūrovą, drauge atiduodami visą percepcijos įtaką į jo rankas. Tai reiškia, kad pasisekė tiems, kurių skonį estetika atitiko, ir nepasisekė tiems, su kurių skoniu prasilenkė. Visgi nemanau, kad tai yra kūrinys, kurį arba myli, arba nekenti. Tikėtina, kad didžioji žiūrovų dalis apskritai neišsinešė ryškesnių patirčių.

Negerai, kad tekstą pradėjau nuo sau nemalonių įspūdžių. Dauguma konstruktyvių ir naudą kuriančių atsiliepimų davimo metodų teigia, kad pradėti reikia nuo stiprybių įvardinimo. Įdomu, kad šįmet „Helium“ būtent taip pasitiko mane – su asmeniškai įdomiausiu ir atradimą padovanojusiu kūriniu. Šveicaro Juliano Vogelio pasirodymą „China Series“ (liet. „Kinijos serialas“) žiūrovai pasiekė eidami per parodą, kurioje eksponuoti įvairių formų diabolai: prie sienos pritvirtinti keramikiniai suktukai, iš jų dalių sudėti svyruojantys rutuliai, į krūvą sumestos duženos ir t. t. Publika nuteikta spektakliui, kuriame Vogelis dvidešimt minučių žongliruoja keramikiniu diabolu.

Pasirodymas „China Series“ / D. Putino nuotr.

Laimė, į spektaklį atvykau vėlai, tad parodą peržvelgiau prabėgomis ir viskas, ką joje pamačiau, išėjo iš galvos vos atradus vietą tarp susėdusių žiūrovų. Tad nesilaikydama už keramikos ir trapumo ženklų stebėjau, kaip nepaleisdamas diabolo žonglierius sukasi, brėžia linijas ant smėliu pabarstytos grindų dangos, atlieka judesių viražus. Tai stebėti gana nuobodu, kad pradėtum galvoti, ką turėtum matyti, tačiau nematai. Kurį laiką bandžiau įžvelgti smėlyje braižomų linijų prasmę. Vėliau mąsčiau apie tai, kad daug kartų matytas cirkas nebestebina, vadinasi, nebeatlieka pamatinės funkcijos. Dar vėliau nusivyliau supratusi, kad žongliravimas diabolu net nekuria judėjimo ritmo, nes jis nesutapo su pasigirdusios muzikos ritmu.

Tačiau galiausiai Vogelis sustojo. O tada sąmoningai išmetė diabolą, kuris atsitrenkęs į žemę sudužo.

Pasirodymas „China Series“ / D. Putino nuotr.

Tą akimirką, regis, viskas sustojo ir dvidešimt spektaklio minučių iš naujo persisuko galvoje. Vadinasi, turėjau justi nuolatinį dužimo pavojų ir mąstyti apie žmogaus bandymą kuo įdomiau nugyventi gyvenimą, drauge išsaugant pačius svarbiausius, tačiau trapius dalykus. Tai buvo kūrinys apie norą kuo daugiau nuveikti, tačiau nepamesti savo ašies. Ir galiausiai ją paleisti savanoriškai, nes taip žengiama į kitą etapą.

Nežinau, ar tokios mintys būtų užpildžiusios spektaklio laiką, jei dar pradžioje būčiau supratusi dūžio grėsmę. Tačiau staigus posūkis, kurį teko patirti sudaužius diabolą, sukūrė visiškai naują patirtį: pasirodo, vienas veiksmas gali pakeisti tai, ką iki tol manei žinojusi.

Aušra Kaminskaitė / E. Blaževič / LRT nuotr.

Tokį momentą vadinu tikruoju cirku, nes šis menas yra apie apčiuopiamą riziką ir apie plačiau atsivėrusias akis. Visuose kituose „Helium“ spektakliuose taip pat nestigo rizikos. Tik dvi prancūzų trupės siūlė tradicinį cirko rizikos kelią, t. y. atliko išskirtinai sudėtingus triukus. O neseniai susikūręs Monikos Neverauskaitės ir Elenos Damasio duetas – priešingai – disciplininio cirko numeriais užpildė tarpus tarp buitinėmis priemonėmis kurtos rizikos, kur kas labiau priklausančios nuo atsitiktinumų nei išmoktos technikos.

Monikos Neverauskaitės ir Elenos Damasio duetas / D. Putino nuotr.

Panašu, kad šįmet pagaliau surizikavo ir „Helium“ organizacinė komanda, nes 2023-iųjų programa buvo įdomiausia šio pavadinimo festivalio istorijoje. Nuostabu, kad šiuolaikinio cirko festivalis pagaliau pasiūlė pagrindą ne tik nustebti, bet ir apsvarstyti kūrėjo bei jo meną priimančiojo santykį. Jei tik organizatoriai seks panašia kryptimi, galbūt „Helium“ ilgainiui atras unikalius savo veido bruožus, visiems padėsiančius suprasti, kuo dar šis festivalis ypatingas be to, kad pristato meną, kuriam nuosekliai plėtotis Lietuvoje vis dar nėra tinkamų sąlygų.