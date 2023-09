Sirenos. Jubiliejinis startas

Šiandien startuoja 20-tasis jubiliejinis Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“. Ateinančias tris savaites žiūrovų ir dalyvių lauks tarptautinė programa, Lietuvos teatro vitrina bei „Sirenų“ klubas. Viso – 15 spektaklių, premjeros, pokalbiai, filmai, kūrybinės dirbtuvės, tinklaveikos renginys, paroda, koncertas, audioturo pristatymas ir apdovanojimai – bendroje sumoje viena didelė teatro (ir ne tik) šventė, rašoma teatro festivalio pranešime žiniasklaidai.

Jubiliejinės 20-osios „Sirenos“ tęsia svarbiausių teatro elementų apmąstymą. 2022 m. nuvilnijusį festivalį skyrusios judančiam, mąstančiam, politiškam, gyvam ir medijuotam kūnui, šiemet „Sirenos“ klausysis Žodžio. Jau nuo šiandien kviečiame stebėti programos spektaklius ir kartu ieškoti atsakymų į klausimus: „Kaip mūsų mąstymą apriboja ir praplečia žodžiai, kuriuos žinome ir vartojame kasdien, įstatymų draudžiami vartoti žodžiai, mūsų pačių sugalvoti žodžiai, mirę žodžiai, kurių prasmę ir skambesį jau seniai visi pamiršo, žodžiai-skoliniai ir žodžiai-barbarizmai, nepolitkorektiški žodžiai, keiksmažodžiai, žodžiai, nutrupėję ir mutavę į emotikonus, slengus, tarmybes? Ką apie teatrą, jo kūrėjus, jo misiją galime pasakyti iš to, kokius žodžius jie vartoja? Ir ką mūsų žodžiai pasako apie mus pačius?“, – klausia „Sirenų“ meno vadovė Kristina Savickienė.

Kristina Savickienė / D. Matvejev nuotr.

Lietuvos „Sirenos“



Rugsėjo 20-oji – pirmoji Lietuvos teatro vitrinos diena su įvairaus formato renginiais priešakyje. Atsispirdama nuo festivalio užsienio programos padiktuotos temos „Žodis“, vitrinos kuratorė, prodiuserė Ana Ablamonova sudarė programą, kurios koncepcijos raktiniu žodžiu tapo „kontekstai“. Šie „kontekstai“ skleisis dešimtyje atrinktų programos spektaklių, rodomų Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Pravieniškėse bei juos papildančioje parodoje ir filmų peržiūrose. Rugsėjo 22 dieną susitikimo su Ana Ablamonova metu, kuratorė pristatys jubiliejinės Lietuvos teatro vitrinos programos formavimo aplinkybes.

Artimiausias keturias dienas Lietuvos teatro vitriną stebės ne tik lietuvių publika, užsienio svečiai, bet ir tarptautinė žiuri. Pastaroji vertins sudarytą programą bei išrinks tris ryškiausius pasirodymus, kūrėjus ar komandas. Užsienio svečiai (teatro kūrėjai, prodiuseriai, kuratoriai, kritikai), kurių šiemet atvyksta apie pusšimtį, turės galimybę ne tik pamatyti spektaklius, bet ir dalyvauti tinklaveikos renginiuose, susipažinti su Lietuvos kūrėjais ir organizacijomis. Lietuva besidominčių atvykstančių svečių geografija plati – nuo kaimyninių šalių – Ukrainos, Lenkijos, Latvijos, apskritai Europos iki tolimų, pavyzdžiui, tokių kaip Pakistanas.

Ana Ablamonova / I. Vyšniauskaitės nuotr.

Šiemet LRT ir „Sirenos“ kviečia išrinkti žiūroviškiausią šios programos spektaklį. Spektaklių žiūrovus kviečiame stebėti ir balsuoti! Balsavimas vyks LRT.lt portale iki rugsėjo 24 dienos, 19 val.



Užsienio „Sirenos“



Pasibaigus Lietuvos teatro vitrinai dėmesys kryps į tarptautinius spektaklius. Sekdama „Sirenų“ tradicija pristatyti ryškiausius Europos teatro kūrėjus, festivalio meno vadovė Kristina Savickienė sudarė programą, kurios dėmesio centre šiemet – Europos teatro vizionierius, politinio, dokumentinio teatro kūrėjas ir vieno prieštaringiausiai vertinamų pastarojo dešimtmečio teatro manifestų autorius – šveicarų režisierius Milo Rau. Jo spektaklis „Pakartojimas. Histoire(s) du théâtre (I)“ atidarys festivalio užsienio programą ir bus rodomas du kartus Lietuvos nacionaliniame dramos teatre rugsėjo 27 ir 28 dienomis.

„Encounters.Vilnius“ / K. Naukkarinen nuotr.

Minėdamos dvidešimtmetį, „Sirenos“ kviečia atsigręžti į teatro ištakas ir kvestionuoti žodžio svarbą šiuolaikinio scenos meno kontekste. Tokia ir būsimos tarptautinės programos ašis, kurios metu bus svarstoma apie žodžių galias ir negalias. Režisierius Julian Hetzel (Vokietija-Belgija) spektaklyje-instaliacijoje „Mount Average“ kvies tirti ribą tarp žodžio ir veiksmo, o režisierė Anna Karasinska (Lenkija) spektaklyje „Lengvi dalykai“ skatins svarstyti apie teksto scenoje poreikį ir reikšmę. Tuo tarpu neformalus menininkių sambūris The Feminist Secret Society of Helsinki (Suomija) pakvies į pokalbių sesijas „Encounters. Vilnius“, kurių metu bus analizuojami žmonių tarpusavio ryšiai bei svarstoma, kokios visuomenėje vyraujančios temos šiuo metu yra aktualiausios. Galiausiai – tarptautinė programa pasiūlys ir siurprizą – „Blood Stories Lithuania“ (Lietuva-Portugalija) premjerą, kurią pristatys portugalas režisierius Jorge Andrade ir lietuvis kompozitorius Jonas Jurkūnas. Jos metu iš genetinės dviejų nepažįstamų žmonių analizės ir atliktų DNR tyrimų skleisis netikėtai gimstančios istorijos.



Žodžio šventė „Sirenų“ žiūrovų klube



Festivalio Žiūrovų klube, kurį kuruoja scenos meno kritikė Ugnė Kačkauskaitė, šiemet vyks dvi diskusijos, dviejų Milo Rau filmų peržiūros ir susitikimai su kūrėjais. Pokalbio – „Kas yra teksto autorius?“ metu režisieriai Milo Rau, Anna Karasinska ir Eglė Švedkauskaitė diskutuos kaip galima praplėsti teksto ribas teatre, pokalbį moderuos režisierius Naubertas Jasinskas. Diskusijoje „Prisiminimai miesto erdvėje“, vizualiųjų menų kūrėja, kuratorė, tekstų autorė Natasha A. Kelly (Vokietija) bei „Mount Average“ režisierius Julian Hetzel aptarinės istorijos pažymėtas miesto erdves bei nevienareikšmius požiūrius į ten esančius senus bei kylančius naujus paminklus.



Norintys išsamesnės pažinties su režisieriaus Milo Rau filosofija ir kūryba spalio 1 ir 2 dienomis turės galimybę pamatyti du Milo Rau filmus – „The Family“ bei „The New Gospel“. Po pastarojo peržiūros žiūrovai bus kviečiami į gyvą susitikimą su režisieriumi, jį moderuos teatrologė Alma Braškytė.



Žiūrovų taip pat lauks susitikimas su „The Feminist Secret Society of Helsinki“ narėmis, o režisierė Anna Karasinska į kūrybines dirbtuves pakvies teatro meno studentus ir profesionalus.

„Jumpcore“ / K. Schubert nuotr.

Klubas: tai, kas lieka paraštėse



Festivalio tema sukurs kontekstą ne tik programoje rodomiems spektakliams, bet ir „Sirenų“ klubo renginiams. Meninės festivalio klubo dalies kuratorė kompozitorė Agnė Matulevičiūtė parengė netikėtų atradimų, kuriuos bus galima išvysti išskirtinai tik šiųmetinėse „Sirenose“. Festivalio atidarymas vyks rugsėjo 22 d. unikaliame Trakų Vokės dvare – ši šventė skirta festivalio dalyviams ir visiems dvidešimt metų kartu su festivaliu keliavusiems bendražygiams. O visiems atviras renginys – Lietuvos teatro vitrinos apdovanojimai šiemet tampa savarankišku meniniu renginiu, kuris atiduotas į praeitais metais vieną iš „Sirenų“ prizą gavusių laureatų rankas. Ceremoniją organizuoja ir veda spektaklio „Jauno žmogaus memuarai“ kūrybinė komanda, renginio metu skambės šio spektaklio muzikinės grupės „DDN“ (didžiosios Dievo neteisybės) kūriniai. Taip pat klube žodį šokiu vers lenkų choreografas Pawelas Sakowiczius su spektakliu „Jumpcore“. Kaip ir kasmet – klubo programoje ir naujo audioturo pristatymas. Šiemet tai – audiokūrinys „Rietavo sodininkas“, kurį sukūrė kompozitorius Andrius Šiurys ir dramaturgas Rimantas Ribačiauskas. Visa klubo programa.



Sirenos XX. Žodis – kviečiame!



Daugiau informacijos apie renginius.

Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Festivalį remia Vilniaus miesto savivaldybė, Lenkijos institutas Vilniuje, Adomo Mickevičiaus ir Goethe institutai, Vokietijos užsienio reikalų ministerija, fondas Pro Helvetia, TINFO.



Organizatoriai: VšĮ „Teatro informacijos centras“ ir VšĮ „Vilniaus festivaliai“



Lietuvos teatro vitrinomis naujienomis dalinasi LRT