Menų rezidencijos „Taškas“ įkūrėjas – apie besislepiančius nuo tėvų vaikus, Visagino burbulą ir lietuvių kalbą

Aleksejus Urazovas – Visagine veikiančios menų rezidencijos „Taškas“ įkūrėjas. Penkių aukštų pastatas yra ir savotiškas edukacijos centras. Tiesa, viskas čia daugiau ar mažiau neformalu. Aleksejus daug būna su jaunimu – kviečia juos būti „Taške“, piešti ant sienų ir popieriuje, groti, dalyvauti vaidmenų (angl. role play) žaidimuose, „Taške“ įkurta ir maža garso įrašų studija, patalpa, kurioje gali gyventi menininkai, čia galima pamatyti ir paties Aleksejaus įvairių daiktų kolekcijų.

„Čia dabar karaliauja reperiai“, – sako Aleksejus, rodydamas garso studiją „Taške“.

Iš lentynos jis traukia škotų edukatoriaus Alexanderio Sutherlando Neillo knygą „The New Summerhill“ (liet. Naujasis Samerhilas), ja iš dalies remiasi ir jo propaguojama filosofija būnant su jaunimu. Pagrindiniai principai – demokratija ir laisvė. A. S. Neillo mintys daug kur konfrontuoja su tradiciniu mokykliniu mokymu, bet Aleksejus sako, kad jis nenori priešgyniauti mokyklai, norėtų būti šalia, pasiūlyti alternatyvą. Pradėjus pokalbį Aleksejus iškart reikalauja kreiptis į jį „tu“. Formalaus bendravimo, atrodo, jis nelabai mėgsta.

Greit pajunti, kad Aleksejus labai rūpinasi vaikais ir nuolatos juos stebi, bando suprasti, jaučia skirtumus tarp savęs ir jų, tačiau nuo tų skirtumų nebėga. Stengiasi įlįsti į paauglių pasaulį – kad ir koks jis būtų.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Jaunimas kitaip supranta patį grožį. Kitaip supranta, kas yra tas grožis, kokiais drabužiais reikia rengtis, kas yra gražus paveikslas. Jie naršo po „Pinterestą“ ir jie sustos visai ne ten, kur mes su tavimi sustotume. Žiūrės kitaip. Pavyzdžiui, pasaulį užkariauja memų kultūra. Mūsų amžiaus žmonės nesupranta memų, nesupranta, kodėl tai yra svarbu, kokia memų įtaka, kodėl kalbėti memais – menas.

„Taške“ bendrauju su paaugliais nuo 13 iki 18 metų. Mūsų bendravimas dažnai vyksta per pokalbius internetu. Jie kalba memais. Jų pasaulis – kitoks. Visagine norėčiau pasiūlyti, suplanuoti, sulipdyti kažkokį naują pasaulį jiems“, – kalba Aleksejus.

Apie „Taško“ atsiradimą, misiją, prarajas tarp skirtingų kartų ir bandymą jas užlopyti – LRT.lt pokalbis.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Kaip pats atsiradai Visagine?

– Mano tėvai mane čia atvežė. Buvau labai mažas. Tėvas dirbo atominėje elektrinėje, mama – vaikų darželyje. Pirmiausia ji buvo paprasta darbuotoja, paskui tapo mokytoja, metodininke ir t. t.



O aš visą laiką ieškojau savęs. Man nuo pat mažens buvo įdomūs vaidmenų žaidimai ir istorija. Tiesa, istorija, sakyčiau, tokia fantastiška, kurią dabar matau kompiuteriniuose žaidimuose. Man įdomi buvo ne ta istorija, kuri susijusi su datomis, kas atsitiko, koks karas, kas ką vedė, kokios buvo problemos ir pasirašyti popieriai. Ne. Kai sakai vyresnio amžiaus žmonėms, kad tau patinka istorija, jie galvoja, kad mėgstu vadovėlius, enciklopedijas. Tos istorijos neišmanau. Išmanau tik tai, kad žmogus „Humanoje“ gali nusipirkti drabužį už 5 eurus ir pavirsti vikingu – nueiti į mišką su kitais vikingais, jausti save, valgyti kokią nors košę su razinomis ir būti kitokiu žmogumi.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Dirbau kažkada baristu Londone, Brick Lane gatvėje, ir matydavau, kaip žmonės papiešia ant popieriaus, priklijuoja prie sienos, palieka savo pėdsaką. Stebėdamas juos supratau, kad noriu savo pėdsako, o geriausias būdas, geriausia vieta jį palikti – Visagine, savo bendruomenėje. Metus gyvenau Londone, vėliau metus praleidau Lidse, paskui Italijoje ir Kipre. Kelerius metus nuo 18-os metų keliavau, žiūrėjau, bandžiau suprasti, kas aš toks.

Pavažinėjau po Europą ir supratau, kad patys įdomiausi žmonės yra tie, kurie palieka savo pėdsakų, iškart matai iš aplinkos, kad čia praėjo menininkas. Kur jis piešia ant sienos, bus gražesnis vadinamasis muralas, o kitur – skandalizmas ir vandalizmas.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Ką veikei grįžęs į Lietuvą?

– Tapau neformalaus ugdymo pedagogu, dirbau su teatru. Po truputį bandžiau suprasti, kas yra menas. Galima piešti, kurti muziką, bet nesuprasti, negebėti paaiškinti, kas yra menas. Iki šiol to nežinau, bet dabar matau meną kaip komunikaciją tarp skirtingo išsilavinimo žmonių. Pavyzdžiui, labai gerai šiuolaikinį meną suprantantis žmogus gali daug ko išmokyti išmanantį klasikinį meną. O klasikinis akademinis menas gali daug suteikti vandalui, kuris piešia ant sienų, pavyzdžiui, žymes. Matote aplink mūsų sienas (juokiasi).

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– O tu pats pieši čia ant tų sienų?

– Ne, ne, čia mūsų mokiniai. Vandalizmo kultūrą irgi reikia suprasti. Suvokiau, kad menas yra pokalbis tarp skirtingos pasaulėžiūros žmonių. Visagine man yra su kuo kalbėtis. Žaidžiu kompiuterinius žaidimus, piešiu, darau kostiumus iš kompiuterinių žaidimų: nuo kiberpanko iki postapokaliptinio žanro.

Ir kuo gilesnė yra praraja tarp manęs ir kito žmogaus, tuo įdomiau, nes turime su kuo dirbti, apie ką kalbėtis. Turime didelį atotrūkį, atstumą vienas nuo kito. Šį atotrūkį reikėtų sumažinti, kad jauni žmonės suprastų, kas yra aukštasis menas. Toks menas labiau suprantamas tų, kurie jį kuria, o štai stalus ir sienas „Taške“ apipiešiantys mokiniai tai daro iš emocijų, nesupranta to aukštesniojo meno, sunkiai gali paaiškinti žodžiais. Tiltai yra svarbūs, bet jų labai mažai egzistuoja. Vaikai nesupranta savo tėvų, o jie – savo vaikų. Juo labiau senelių.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Visaginas visuomet buvo bendruomenė, kurioje buvo svarbus klasikinis menas, teatras, muzika. Iš Visagino kilusi Alina Orlova, ji neatlieka klasikinės muzikos, bet matyti jos klasikinė bazė. Tiesa, daugeliui tikrai reikėjo išvažiuoti iš Visagino, kad pagautų kitokią nuotaiką. Žmonės Visagine vis dar sako, kad yra normalus, gražus menas ir yra „jūsų bardakas“. Suprantu juos, bet apie tai reikia kalbėtis: kodėl negalima būtų priprasti, kad ir animė yra menas ir kultūra? Jaunimas dabar taip kuria. Matyt, jie galėtų ir užsidirbti gerokai daugiau pinigų nei tie, kurie labai gerai piešia peizažus.

Tiesa, kurti tiltus sunku, nes esame pripratę mąstyti kitaip: yra mokykla, yra programa, yra mokytojai. Dideliame mieste, manau, to nelabai matyti, o štai Visagine matyti atstumas. Pavyzdžiui, Visagine visai kitaip nei Vilniuje priimamas gatvės menas. Todėl ir pasirinkau būti čia, Visagine. Kad ir koks bebūtų šiuolaikinis jaunimas, mes gyvename jų pasaulyje ir mums reikia rasti kelią į pokalbį su jais, o ne atvirkščiai. Menas – tik vienas iš būdų sutvirtinti tiltą, jungiantį mus su šia nauja karta, kuri vėliau ir kurs mūsų civilizaciją.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Dirbai mokytoju. Gal gali papasakoti ir apie tą laiką? Klausiu dėl to, kad ir dabar daug būni su jaunimu, bet dabar kaip ir nebevadini savęs mokytoju.

– Dabar savanoriauju, gyvenu su jaunimu, leidžiu jaunimui čia būti. Bendraujame labiau kaip draugai. Sakyčiau, dabar esu kaip vyresnis brolis. O tada buvau pedagogu.

Dirbau panašiai kaip ir dabar – su vaidmenų žaidimais. Tai buvo neformalaus ugdymo veikla. Teatras miške. Renkiesi kokį nors kostiumą ir būni personažu – herojumi, antiherojumi, miško ar miesto žmogumi, kartais žmonės keičia savo lytį. Šią vasarą pirmą kartą pas mane atėjo 28-erių metų vyras, jis vėliau prisipažino, kad niekada negalvojo galintis būti kokiu nors kitu žmogumi. Jam atrodė, kad pasaulyje visur esi vienodas, turi kokią nors patogią kaukę. Žaidime jis buvo gana įžūlus, žiaurus. Vėliau jis dalijosi, kad jam tai buvo leistina, jis jautė galimybę pažaisti, pabūti su kito žmogaus oda.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Primena Venecijos karnavalus, kai žmonės keisdavosi savo socialine padėtimi: vargšai tapdavo turtuoliais, o turtuoliai – vargšais, taip šiek tiek atsipalaiduodavo nuo to, kas jie yra „tikrame gyvenime“, suprasdavo kitus.

– Tikrai taip. Ši praktika – pusiau psichologinė, pusiau meninė. Dabar sunkiau tokius dalykus daryti, nes kompiuteriuose yra „Raganiaus“ (angl. The Witcher) žaidimas, skirtingi „Žvaigždžių karų“ žaidimai. Sunku nukonkuruoti. Didelis monitorius ir jau turi prieš save gražų pasaulį. Gali keisti vaidmenis kompiuteriniame žaidime: keisti lytį, kalbėti, su kuo tik nori, mylėti, ką tik nori.

Jaunimas, su kuriuo dirbau prieš dvidešimt ar daugiau metų, turėjo kitokią fantaziją, ji buvo tikra, ateinanti iš žmogaus vidaus. Dabar labai daug informacijos – netgi 13-metis jau lygina save su personažu iš jam pažįstamos medijos. Jis jau turi daug šablonų, pagal juos jis žaidžia. Anksčiau žaisdami semdavomės įkvėpimo iš knygų. Su savo padėjėju Maksu, taip pat dirbančiu „Taške“, mudu kalbamės apie tai, kaip vaikus atvesti prie knygų. Neįsivaizduojame. Man net nereikėjo motyvacijos. Jeigu ateidavo į Visaginą kokia nauja knyga, iškart ją čiupdavau ir skaitydavau. Knygos suteikia situacijos aprašymą iš skirtingų kampų, perspektyvų. Gali skirtingai pasižiūrėti, kaip personažas reaguoja, kokius žodžius jis vartoja, kaip žodžiai daro įtaką kitam žmogui. Kompiuteriniai žaidimai to nedaro – jiems reikia sutalpinti daug informacijos į vieną sakinį.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Jaunimas skaito mažai. Pavyzdžiui, kai rašau per „Telegram“ žinutę savo jaunimui, jie man sako: „Jeigu ten yra daugiau nei 7 eilutės, mes skaitysime tik pirmas 2, mums per daug teksto.“ O aš sakau jiems: „C‘mon, žmonės, ne tiek jau ir daug rašau, tai jūs siunčiate po 60 memų per naktį.“ Knygoje labai daug teksto, juos tai gąsdina. Be to, mokykla stumia prie teksto. Kaip ir visas jaunimas, jie įsipareigoja būti maištautojais ir priešgyniautojais.

Man ir Maksui sunku paaiškinti jiems, kad mes dar skaitome knygas. Net prieš 20 metų, kai pradėjome vaidmenų žaidimų klubą, daug skaitėme, dalijomės knygomis. Skaitymas – didelė mūsų veiklos dalis. Dar nebuvo tiek daug interneto ir tam, kad paskaitytume kokią nors knygą, pavyzdžiui, Johno Ronaldo Reuelio Tolkieno „Žiedų valdovą“ ar Andrzejaus Sapkowskio „Raganių“, reikėjo keistis knygomis. Du žmonės kalbėdavosi apie „Raganių“, o trečias nieko nežinodavo, tai prašydavo, kad duotume knygą. Anksčiau juk nebūdavo taip lengvai pasiekiama informacija internete, o šių knygų niekada nebuvo mokyklinėje programoje. Jeigu dabar pasakyčiau tau ką nors, ko tu nežinai, ieškotum „Vikipedijoje“ ir po 10 minučių žinotum gal šiek tiek mažiau negu aš, bet žinotum pakankamai, kad galėtum palaikyti pokalbį. Nereikia skaityti. Kaip ir sakiau, man sunku prie to priprasti. Reikia rasti būdų, kaip komunikuoti. Įsivaizduoju, kad kiekvienam pedagogui labai sunku.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Kokių būdų su kolega Maksu randate? Ką jau išbandėte? Kaip pasiekti jaunus žmones?

– Reikia žaisti kompiuterinius žaidimus (šypsosi). Juk vis tiek jauniems žmonėms esi šioks toks autoritetas. Jei pradedi kalbėti apie kompiuterinius žaidimus, jie suklūsta: kas patiko, nepatiko, palygini. Tiesa, sunku įsivaizduoti, kad mūsų 50-ies metų mokytojai eis žaisti tokių žaidimų. Mūsų kartai šiek tiek lengviau – 10-ajame dešimtmetyje turėjom „Segą“. Padeda užmegzti pokalbį ir šiuolaikinės muzikos klausymas, kad ir kokia žiauri ji būtų. Ši komunikacija padeda paskui pradėti bet kokį kitą pokalbį, veda prie ryšio.

– Ar galima būtų apibendrinti, kad reikia ieškoti kokio nors panašumo su jais?

– Reikia įlįsti į jų pasaulį. Panašumo nebus – mes per skirtingai gyvename. Labai skirtingi pasauliai. Tam, kad jaunimą suprastume, reikia suprasti, kas vyksta jų pasauliuose. O tam reikia laiko. Interneto vaikai kitokie.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Kuria prasme?

– Jie gūglina. Jei dabar pamirštume kokio nors aktoriaus vardą, sėdėtume be telefono penkias minutes ir bandytume prisiminti, kas jis toks. Galvoti dabar yra šiokia tokia prabanga. Jaunimui lengviau ieškoti atsakymų telefone – juk jis įjungtas nuo pat vaikystės. Įdomu, kad vaikams nebereikia atsakymų ieškoti savyje, atsakymai yra čia, telefone. Ir dar – mes galėjome keletą dienų žaisti kompiuterinius žaidimus, o jiems išlaikyti dėmesį sunku. Ir ne tik žaidžiant kompiuterinius žaidimus. Tik praradus susidomėjimą – telefone yra paveiksliukų, videoįrašų, tiktokas. Bet kas. Žmogus nenori būti vienas su savo mintimis, nes tiesiog taip įpratęs.

Beje, menui, mano galva, toks pokytis padarė kaip tik daug gero. Kai jaunimas dabar kuria, jis jau yra matęs daugybę dalykų, tad kurti pradeda turėdamas pavyzdžių. Kai pats pradėjau piešti, turėjau išgalvoti drakoną, o jiems dabar lengva, jie matė skirtingų. Ir jų kūriniai bus puikūs ir labai gražūs.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Dar vienas dalykas – jauni žmonės visuomet randa ką nors naujo. O mes, vyresnieji, gal šiek tiek užstrigę prie to, ką mylėjome. Pavyzdžiui, prie tam tikros muzikos ir meno. Kai kurie dalykai man patinka nuo vaikystės iki šiol. O štai į „Tašką“ ateinantis jaunimas nuolat keičiasi – jiems jau nebepatinka vienas ar kitas dalykas po kelių mėnesių. Jie bėga toliau – įsimyli naują animę, naują muziką, naujus dalykus. Jų pasaulis vis keičiasi.

„Taškas“ mums parodo naują pasaulėžiūrą. Tai, kaip jaunimas žiūri į pasaulį, nėra nei gerai, nei blogai, tai tiesiog kitaip.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Gal dar grįžkime laiku šiek tiek atgal. Kaip atsirado ši vieta, t. y. „Taškas“?

– Viskas prasidėjo nuo „Art Saturdays“ (liet. Meno šeštadieniai) veiklos, kurią vykdėme sename „Taške“. Jis buvo įsikūręs sename vaikų darželyje, nes Kultūros kūrybos namai Visagine buvo gavę šias patalpas. Pastatas buvo visiškai tuščias: nei piešinių, nei nieko, žiauru. Pagalvojome, kad galime piešti ant sienų. Nuėjau pas direktorių ir pasiūliau atgaivinti erdves. Juk negražu. Direktorius sutiko. Šią veiklą pavadinome „Art Saturdays“. Taip atsitiko, kad atvažiavo groti grupė „Timohi“, atvažiavo daug draugų, atėjo krišnaitai pagaminti valgio. Pirmasis meno šeštadienis sutraukė gal 60 žmonių: visi ką nors veikė. Supratome, kad tai kieta ir kad yra poreikis. Po dviejų savaičių buvo tokia pati veikla. Matėme, kad žmonėms trūksta saviraiškos, galimybės piešti ant sienų, paklausyti skirtingos muzikos, paimprovizuoti, pamuzikuoti, tiesiog paplepėti. Pagavome gerą srovę, kai Visagine trūko tokių erdvių.

Vienu metu supratome, kad keičiamės į kažkokią kitą esybę, jau esame nebe tik vaidmenų žaidimų klubas, liečiame daug įvairiausių veiklų. Mano draugas Vania, dabar gyvenantis Lvive, pasiūlė pavadinimą „Taškas“. Iš pradžių nesupratau. O jis man ir sako: „Kontroversiška – suaugusiesiems bus visada nepatogu su tokiu pavadinimu.“ (Juokiasi.) O vėliau, sakė Vania, sužinosiu daugiau. Ir tiesa: vėliau paskaičiau apie Vasilijų Kandinskį – viskas prasideda nuo vieno prisilietimo, nuo vieno taško.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Taip gyvenome metus – daug visokių skirtingų renginių, kažin kiek, net sunku suskaičiuoti. Filmas „Drugelio miestas“ (Olgos Černovaitės dokumentinis filmas apie Visaginą, pasirodęs 2017 m., – LRT.lt) kaip tik fiksavo intensyvųjį veiklos laikotarpį. Beveik kiekvieną savaitgalį ką nors veikėme.

Tiesa, vienu metu peržengėme mūsų direktorės mums užbrėžtą ribą. Man ribos nelabai patinka. Atėjo komisija, sakė, atgal. Pradėjau bartis. Tada buvau gana jaunas ir pradėjau kovoti. Nesupratau, kaip galima stabdyti meną. Kovojau už savo ir komandos norus. Parašiau projektą, kaip paversti Seludinos alėjos 49 pastatą į didelį jaunimo centrą, bet buvau pasiryžęs kovoti, nenorėjau komunikuoti, tad iškart nuėjau į savivaldybę ir pristačiau šį projektą savivaldybei, o ne direktorei. Žinoma, jai tai labai nepatiko. Ir paleido jie mane (juokiasi). Ką tik buvo mano dukra gimusi, tad pasiėmiau tėvystės atostogų.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Po dvejų metų ieškojome vietos ir galimybių, sulaukiau tuomečio savivaldybės administracijos direktoriaus skambučio, jis ir pasiūlė šią vietą. O dabar, nors ir sakome, kad tai – darbas, visi savanoriaujame. Taip ir prasidėjo darbas su jaunimu ir menu šioje erdvėje. Tik turiu pasakyti, kad šis darbas nėra prieštaravimas oficialiai kultūrinei sričiai, jis veikiau šalia. Bandome laikytis šalia, kad būtų galimybė jaunam žmogui pasižiūrėti į spektrą: kad yra ir akademinio, ir šiuolaikinio meno. Norime, kad jaunimas pasirinktų sau patrauklesnį kelią. Normalu yra svyruoti, modeliuoti savo gyvenimą. Svarbu turėti pasirinkimą, nes be jo žmogus nusivilia. Vaikai neįsivaizduoja, kad egzistuoja kas nors įdomaus, kol neišvažiuoja į Vilnių. O tam, kad išvažiuotų į Vilnių, reikia kalbėti lietuviškai, negalima užsikonservuoti Visagine su savo rusakalbiais seneliais, tėvais, reikia išvažiuoti. Vilniuje viskas atsidaro žmonėms.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Stengiatės atverti kitoniškumo galimybę čia, Visagine, o ne Vilniuje?

– Taip, norime, kad čia prasidėtų [kitoks gyvenimas]. Daug kalbame apie lietuvių kalbos reikalingumą. Nuolat sakau, kad jeigu išvažiuosi į Vilnių, bus sunku kalbėtis su kitais, neišmokus kalbos. Skatinu moksleivius pasidomėti, pavyzdžiui, lietuviška muzika, menu, žmonėmis. Juk lietuviškas pasaulis toks didelis ir įvairus. Tiesa, Visagino burbulas sulaiko žmones viduje, nematai Lietuvos, kai būni Visagine. Norime atverti šį burbulą. Puikiai suprantu, kad pakeisti miestą ir jo burbulą dar neįmanoma – nepakankamai laiko praėjo, nepakankamai Visagine buvo priimta Lietuva, bet galime dirbti su jaunimu, kad jis suprastų, kad yra kitoks pasaulis. Labai myliu Visaginą ir jaunimą, labai noriu, kad jie turėtų galimybę visapusiškai žiūrėti į savo pasaulį ir pasaulį aplinkui, užuot turėję tik tą pasaulėžiūrą, su kuria žmonės atvažiavo į Visaginą. Nenoriu, kad turėtų tik tokį pasaulėvaizdį, kurį mums perdavė mūsų tėvai.

Pats atsijungiau nuo to, bet buvo sunkus kelias. Norėčiau jaunimui sumažinti iššūkių ir atverti lengvesnį kelią.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– Aplink matau daugybę piešinių, ne tik ant sienų. Jau sakei, kad jaunimas čia piešia, kuria, būna. O ką dar jaunimas veikia „Taške“?

– Slepiasi nuo tėvų (juokiasi).

– Neieško tėvai savo vaikų?

– Būna. Būna, skambina. Tėvams visuomet sakau: štai mano telefono numeris. Jis yra atviras visam Visaginui. Jeigu pagūglinsite mano vardą, rasite. Dėl to kartais skambina tėvai ir klausia: „Kas ten per skvotas? Kodėl „Taškas“? Ką ten daro mano dukra?“ Atsakau. Klausiu: „O koks jūsų dukros vardas?“ Sužinojęs vardą papasakoju tėvams, ką čia veikia jų vaikas, pavyzdžiui, piešia, žaidžia kompiuterinius žaidimus, būna su draugais. „Taško“ viduje negalima rūkyti, negalima vartoti [žalingų medžiagų], čia gerbiame kitus žmones. Tėvams taip pat pasiūlau susitikti, jeigu jiems prireiktų daugiau informacijos apie mano darbo metodologiją.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

– O būna, kad užeina į „Tašką“ tėvai? Neišsigąsta?

– Ne, neišsigąsta. Gal atrodo šiek tiek čia kaip vaiko kambarys, jeigu vaiko nestumi laikytis įvairių taisyklių.

Vaikai čia ateina visų pirma pasislėpti. Visur kitur jie privalo ką nors veikti. Dėl šios prievolės jie bijo suaugusiųjų. Kai tik tu prisiartini prie suaugusiojo žmogaus, jis iškart tau pasako, ką tu privalai ar turi daryti, tad vaikui reikia daryti tai, ką suaugęs žmogus pasakys, o ne tai, ką jis pats nori. Kai jaunas žmogus ateina į „Tašką“, pirmus kelis mėnesius jis sėdi su telefonu. Bet aplink juk yra kitų žmonių, kurie ką nors kuria, piešia, groja, kalbasi. Tas sėdintysis, besislepiantis nuo prievolės, staiga supranta, kad jis pats nori kažko. Tik aš jam nesakau, kad jis turi ką nors daryti. Kviečiu visus. Vaikui reikia leisti prieiti pačiam. Mokykla tam neturi laiko: yra daugybė informacijos, kurią reikia vaikams į galvas įstumti, dėmesio kiekvienam negalima skirti.

Visagino menų rezidencija „Taškas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Vaikams labai reikia žmonių, į kuriuos jie gali kreiptis klausimais, kuriais jiems, bent jau kaip jie įsivaizduoja, negali patarti tėvai. Ir aš ne apie narkotikus ar seksą. Būna, kad vaikams tiesiog norisi pasikonsultuoti apie kūrybą, nuo ko jie gali pradėti kurti.