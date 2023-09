Švenčiant Tarptautinę demokratijos dieną: „Net mūsų autoritarizmas buvo orientuotas į demokratinę sąmonę“

2007 metais Jungtinių Tautų iniciatyva rugsėjo 15 d. buvo paskelbta Tarptautine demokratijos diena. Šiai dienai paminėti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centras rengia vieno eksponato parodą „Fokuse: lietuviška demokratijos versija“. Ekspozicija veiks nuo 2023 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 20 d. Valstybingumo erdvėje, rašoma pranešime žiniasklaidai. Šia proga inicijuotas pokalbis apie šiuolaikinę ir šiandieninę demokratiją su istoriku dr. Laurynu Peluričiu ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantu, dėstytoju Dominyku Kaminsku.

– 20 a. demokratija tapo vyraujančia valstybės forma. Kaip atsirado šiuolaikinė demokratija?



L. Peluritis: Tai labai sudėtingas klausimas. Turbūt reikėtų žiūrėti, kaip demokratija susiformavo atskirose valstybėse. Svarbūs dalykai: parlamentarizmo, tam tikros teisinės minties ir apskritai vizijos susiformavimas ir vaizdinys, kaip turėtų atrodyti demokratinės politinės institucijos. Žvelgiant į 20 a. istoriją reikia nepamiršti, kad pirmoji amžiaus pusė buvo, viena vertus, demokratinių valstybių kūrimosi istorija, antra vertus, krizės istorija. Tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų daugybė valstybių, ne tik naujai atsiradusių, išgyveno parlamentarizmo krizę. Pavyzdžiui, Lietuvoje vyko ginčai, diskusijos, debatai dėl to, kad reikėtų grįžti prie parlamentinės demokratijos. Buvo aišku, kad kursime demokratinę visuomenę, klausimas – kokią? Buvo oponentų, sakančių, kad reikia kurti labai lietuvišką, ypač tautišką sampratą. Tai buvo labai intensyvus politinių ir net, galima sakyti, pilietinių krizių laikas.



Galima paminėti sukrečiančią Antrojo pasaulinio karo patirtį – totalitarinių režimų nusikaltimus ir socialistinio bloko sukūrimą, kai demokratiniai režimai tarsi egzistavo, pabrėžtinai vadinosi liaudies demokratijomis ir kitais epitetais, bet iš tiesų buvo totalitariniai, autoritariniai režimai. Po Antrojo pasaulinio karo buvo sutariama, kad demokratija – vienintelė santvarka, kuri yra siekiamybė. Klausimas – kokia tiksliai demokratija, kokius jos trūkumus reikėtų ištaisyti?

D. Kaminskas: Natūralu, kad moderniai demokratijai išsigryninti reikia laiko. Kalbant apie demokratines institucijas, parlamentas nėra institucija, kuri atsirado kartu su modernia demokratija. Teisminė valdžia lygiai taip pat. Tai yra institucijos, atsiradusios anksčiau. Natūralu, kad demokratija perima kai ką ir iš kitų santvarkų, bent jau moderni demokratija, tokia, kokią suprantame dabar. Tai reiškia, kad demokratijos procesas nebuvo labai nuoseklus, švelnus ir gražiai klostęsis. Mums reikėjo tai pergalvoti. Jeigu mes renkame atstovus, prieš ką jie yra ir kam jie atstovauja? Kaip jie atstovauja? Visi šie dalykai yra svarbūs. Todėl natūralu, kad nedidelę patirtį turinčios demokratijos, ypač 20 a. pirmoje pusėje, sunkiai laikėsi, bet tos, kurios išsilaikė, jau rado kelią, todėl mes ir siejame save su Vakarais.



– Teigiama, kad Lietuvoje demokratijos apraiškų randama Lietuvos Statute. Kada teoriniu požiūriu Lietuvoje pradedama kalbėti apie demokratiją?



L. Peluritis: Reikėtų paminėti, kad Lietuva nebuvo izoliuota nuo globalaus politinio konteksto, ypač turint omenyje tą lietuviškojo elito kartą, kuri pasirašė, pavyzdžiui, 1918 m. Vasario 16-osios deklaraciją. Ji buvo išsilavinusi, mokėjo daug kalbų, stebėjo, kas vyksta Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje. Skirtingos šių šalių politinės tradicijos atėjo į tarpukario Lietuvą – kai tarpukariu buvo kuriama demokratinė respublika, idėjos buvo pasiimtos iš kitur.

Kuriant modernią tautinę valstybę, tauta tampa pagrindiniu subjektu. Ne valdovas, ne pasiskelbęs karo vadas, diktatorius – pagrindinis politinis subjektas ir valstybės suverenumo turėtojas yra tauta. O per ką ji įgyvendina suverenumą ir kokia konstitucija formuoja konkrečias institucijas ir politinį procesą, yra sudėtingesnis klausimas. Bet netgi autoritariniu Antano Smetonos tautininkų režimo laikotarpiu buvo nuolat apeliuojama į respubliką, tautos valią, piliečių, visų Lietuvos gyventojų interesus. Net mūsų autoritarizmas buvo tam tikra prasme orientuotas į demokratinę sąmonę.



– Laurynai, neseniai su kolega filosofu Povilu Aleksandravičiumi išleidote knygą apie pilnutinės demokratijos ištakas, kontekstą ir perspektyvas. Viename savo straipsnyje, kuriame kalbate apie pilnutinę demokratiją, keliate klausimą: „Ar galima sakyti, kad būta kokio unikaliai lietuviško indėlio ar filosofinės minties 20 a.?“ Kas toji pilnutinė demokratija ir ar iš tiesų galima kalbėti apie lietuviškos minties unikalumą?



L. Peluritis: Pilnutinės demokratijos sąvoką gavome iš filosofo Stasio Šalkauskio. Jis yra jos kūrėjas, bet ją kurdamas S. Šalkauskis, matyt, atsižvelgė į prancūzišką filosofinį kontekstą, nes „pilnutinė“, „pilnutinis“ yra prancūziško žodžio „intégral“ atitikmuo. Turėtume sakyti, kad tai yra „integralioji demokratija“. Integralioji todėl, kad vien liberalios parlamentinės demokratijos nepakako, reikėjo stipresnių demokratinių institutų, kurie apimtų socialinę-ekonominę sferą, o tai susiję su darbuotojų, darbdavių teisėmis sprendžiant įvairias socialines problemas.

Labai svarbus dalykas pilnutinės demokratijos sampratoje yra skirtingų politinių galių, skirtingų gyvenimo sferų išskaidymas ir bandymas jas visas demokratizuoti, kartu apriboti politinio sprendimo, politinio veikimo sferą. Didelė blogybė, ypač mūsų parlamentinio laikotarpio, buvo radikalus įvairių politinių grupių konfliktavimas ir siekis primesti savo pasaulėžiūrą, ideologiją visai visuomenei. Tuomet kaip viena iš išeičių buvo regima S. Šalkauskio nukalta ir vėliau kitų išplėtota pilnutinės demokratijos idėja.

Kokio joje būta unikaliai lietuviško indėlio? Manau, šioje koncepcijoje yra tam tikrų elementų, kurie šiek tiek pralenkė laiką. Vienas iš tų dalykų yra vadinamoji nepasaulėžiūrinės politikos koncepcija, kurią po Antrojo pasaulinio karo plėtojo Antanas Maceina ir Juozas Girnius. Tam tikra prasme ji panaši į Johno Rawlso politinio liberalizmo versiją, kur bandoma rasti ribas, kurie klausimai turėtų būti sprendžiami politinėje arenoje, kurie turėtų būti paliekami anapus jos ir kokias bendras taisykles turėtume nustatyti politinei sferai, kad nebūtų visa apimančios ir visoje visuomenėje dominuojančios politinės galios.



– Lietuvoje 50 metų truko sovietinės okupacijos laikotarpis. Ar galima kalbėti apie demokratijos idėjas sovietų Lietuvoje? Ar žvilgsnis krypsta tik į išeivijos protus?

L. Peluritis: Nelabai galima kalbėti apie demokratines idėjas sovietinėje Lietuvoje, išskyrus liaudies demokratiją ir vieną partiją, kuri jai atstovavo. Tačiau okupuotoje Lietuvoje būta tam tikrų svarbių procesų ir reiškinių. Pavyzdžiui, 1948 m. vasario 16 d. partizanų deklaracija, kurioje jos sudarytojai labai aiškiai nurodė respublikonišką ir demokratinę politinio vystymosi atgavus nepriklausomybę ambiciją. Tai įrodymas, kad siekta atkurti demokratinę valstybę, o okupacija buvo neteisėta. Tie žmonės, kurie buvo pogrindyje, vis tiek orientavosi į demokratiją, į teisėtumą. Jeigu pasižiūrėtume į tokių disidentų kaip Antanas Terleckas tekstus, veiklą, matytume, kad buvo konstruojami labai aiškūs teisiniai argumentai, paremti Vakarų teisės viršenybe ir demokratijos teisės tradicija.

Žinoma, išeivijoje irgi buvo pasikeitęs peizažas. Vytautas Salantas, Vincas Rastenis – jaunesnės kartos tautininkų ideologai – kaip tik polemizavo su demokratiškai nusiteikusiais žmonėmis ir aktyvistais. Išeivijoje – visų pirma, žinoma, Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip pat Kanadoje, Vakarų Vokietijoje – nemaža jų dalis tapo liberalais dėl Vakarų patirties, kitokios aplinkos. Tai kitokios visuomenės, kitokių politinių institucijų patirtis. Liberalizmas išeivijoje tapo viena iš svarbiausių srovių. Be abejo, jis turėjo tautiškumo, nes visgi tai buvo diaspora, bet galime įžvelgti stiprų naujos politinės krypties susiformavimą. Išeivijoje buvo ginčijamasi visai dėl ko kito, nebuvo klausiama „ar demokratija?“, buvo klausiama „kokia demokratija?“.

D. Kaminskas: Matomas labai įdomus skirtumas tarp išeivijos ir sovietų Lietuvoje likusių žmonių. Išeivijoje buvo svarstoma, kokia politinė tvarka turėtų būti, o sovietų Lietuvoje – kada atsiras mūsų politinė bendruomenė. Natūralu, kad kalbėjimas apie demokratiją skyrėsi.



Pats demokratijos pagrindas – norėti valdyti, priimti sprendimus už savo bendruomenę savo bendruomenėje – buvo iš mūsų atimtas. Žmonės sovietų Lietuvoje norėjo savo valstybės, kurioje patys priimtų politinius sprendimus, gyventų, kaip nori. Manau, tai yra svarbiausias įrodymas, kad demokratijos noras niekur nedingo. Tuo tarpu išeivijoje buvo galimybių polemizuoti ir ieškoti sprendimo, kas bus, kai jau turėsime tai. Natūralu, kad atsirado dialogo galimybė su kitais autoriais tiek pasauliniu mastu, tiek išeivijos bendruomenėje.



– Pereikime prie šiandienos demokratijos. Kokia demokratija yra 21 amžiuje? Viešojoje erdvėje vis pasigirsta kalbų, kad demokratija patiria krizę. Ar iš tiesų taip yra?



D. Kaminskas: Atvirai sakant, nežinau, ar gali nebūti demokratijos krizės. Manau, kiek egzistuoja demokratija, tiek ją vienaip ar kitaip buvo apėmusi krizė. Jei žiūrėtume į Antikos demokratiją tarsi į šventą santvarką, ten taip pat buvo daugybė intrigų, kitų problemų.



Gyvename sudėtingoje socialinėje situacijoje po COVID-19, finansinės krizės. Natūralu, kad yra nepasitenkinimo, kuris kuria naratyvą apie šiuolaikinę demokratiją, tarsi ne viskas mums sekasi, ne viskas gerai, reikia ieškoti kažkokių radikalių sprendimo būdų. Nebūčiau linkęs sutikti su tokiu požiūriu. Manau, atsakas į karą Ukrainoje rodo, kad demokratinės valstybės, nepaisant to, kaip į jas buvo žiūrima ir kokie krizės naratyvai būtų naudojami, susitvarko su problemomis. Taip, kartais kosim, čiaudim ir būna sunku, bet po truputėlį stabiliai priimame sprendimus, atsiranda situacijų, kai iš tiesų galime pasakyti – štai politinė bendruomenė priėmė tokį sprendimą ir tai yra mūsų sprendimas, mes jį palaikome. Yra momentų, kurie šiek tiek sušvelnina krizės naratyvą, bet natūralu, kad jis išlieka, nes demokratija yra tokia.



Piktintis, rodyti nepasitenkinimą demokratija mums patinka (Pierreʼas Rosanvallonas sakytų, kad tai tiesiog mus lengviau pasiekia), bet kartu tai yra mūsų prerogatyva. Mes kaip demokratinės santvarkos piliečiai turime pastebėti tai, kas yra negerai, turime apie tai kalbėtis. Liberalai, tarkim, J. Rawlsas sakytų, kad mes dėl principų susitariame už nežinomybės uždangos ir jų tarsi nebekoreguojame. Svarbiausia yra demokratinėje santvarkoje gyvenantys piliečiai, kurie pastebi, kad kažkas yra ne taip, kaip turėtų būti, kurie atkreipia į tai dėmesį per žiniasklaidą, teisinėmis priemonėmis, per socialines medijas ir taip toliau. Žinoma, ne viskas pasiteisina, bet tai yra būtina, kad demokratija išliktų demokratija. Be to nebus nieko.



– Demokratija Lietuvoje šiandien – kokia ji?



D. Kaminskas: Gera demokratija. Mes nesugriūvame, kai įvyksta politinės krizės. Pavyzdžiui, Rolando Pakso apkalta, vienintelė tokia Europos istorijoje, didžiulė politinė krizė – mūsų prezidentas yra pašalinamas, tačiau mes susitvarkome. Ekonominės krizės, COVID-19... Nepaisant viso to, sugebame išlaikyti gana aukštus standartus. Taip, galime piktintis, kad valdžia priėmė tokius ar kitokius įstatymus ar kad dabartinė valdžia man nepatinka, bet esmė yra tai, kad ta valdžia yra išrinkta demokratiškai, ji yra daugiau ar mažiau priversta atsižvelgti į tai, ką visuomenė galvoja, ir tai leidžia optimistiškai žiūrėti į ateitį, taip pat ir į dabartį. Mano požiūris optimistinis.

L. Peluritis: Per pastaruosius tris dešimtmečius visuomenė labai pasikeitė ir demokratijos patirtis yra vienas iš svarbiausių šio pokyčio elementų. Mūsų politinė sistema, institucijos atlaikė ne vieną sudėtingą iššūkį, ne vieną krizę, tai rodo, kad mūsų Konstitucija yra išmintingai parašyta. Mūsų konstitucinę doktriną kūrė žmonės, turintys daugiausia sovietinį teisinį išsilavinimą, žinoma, su atožvalga į tarpukario teisininkų Petro Leono, Mykolo Romerio, tikrų savo meto teisės protų europiniu lygiu, darbus ir mintį. Ta patirtis mums davė svarbius įrankius vėl bandant atkurti savo valstybę iš naujo.



Didžiausias rūpestis, susijęs su mūsų demokratija, yra žiniasklaidos būklė, tiksliau, sąlygos, kuriomis žiniasklaida dirba. Norint turėti kokybišką, aukšto lygio žurnalistiką, naujienų žurnalistiką, tiriamąją žurnalistiką arba turėti savo korespondentų mums svarbių šalių sostinėse, reikia didelių piniginių išteklių. Reikėtų pagalvoti, kuo galėtume padėti žiniasklaidai. Mes turime savo pilietinę galią, ekonominę galią paremti, pirkti tam tikrą produkciją ar nepirkti produkcijos, kuri skleidžia dezinformaciją, meluoja, šmeižia ir panašiai. Čia irgi esama mūsų vaidmens, kurį galėtume vaidinti. Žodžio laisvė, žiniasklaida yra vienas iš ramsčių, ant kurių mūsų valstybė laikosi.