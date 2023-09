Pasaulinį pripažinimą pelnęs Hamaguchi sugrįžta su filmu apie blogio užgimimą

Prieš dvejus metus Kanų kino festivalyje pristatytas japonų režisieriaus Ryûsuke Hamaguchi filmas „Drive My Car“ jam atnešė pasaulinį pripažinimą. Juosta buvo nominuota keturiems „Oskarams“ ir laimėjo apdovanojimą geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Šiais metais kino kūrėjas Venecijos kino festivalio pagrindinėje konkursinėje programoje pristatė naujausią savo darbą „Blogis neegzistuoja“ („Aku wa sonzai shinai“), kuriam buvo įteiktas Didysis žiuri prizas.

Juosta pasakoja apie netoli Tokijo miesto esančią kaimo bendruomenę, į kurios ramų gyvenimą įsiveržia mieste įsikūrusi pramogų įmonė, siekianti kalnuose įkurti prabangią stovyklavietę miesto gyventojams. Filme pagrindinis Takumi vaidmuo buvo patikėtas režisieriaus asistentui Hitoshi Omika. Garso takelį jam kūrė Eiko Ishibashi, kuri su režisieriumi taip pat dirbo prie jo ankstesnio filmo „Drive My Car“. Su režisieriumi R. Hamaguchi, kompozitore E. Ishibashi ir H. Omika trumpai pakalbėjome apie vieną iš šių metų Venecijos nugalėtojų.

– „Evil Does not Exist“ („Blogis neegzistuoja“) turėjo būti lydimoji Eiko Ishibashi muzikos kūrinio vizualioji dalis. Gal galite papasakoti, kaip jis tapo šiuo filmu?



– E. Ishibashi pirmiausia kreipėsi į mane, norėdama, kad sukurčiau vizualiąją dalį jos gyvam pasirodymui. Maždaug tuo metu mano ankstesnis filmas „Drive My Car“ jau buvo išleistas ir nežinojau, ko toliau imtis. Todėl buvau labai dėkingas sulaukęs šio pasiūlymo. Mūsų bendradarbiavimas prie „Drive My Car“ buvo nuostabus, todėl pagalvojau, kad kurdamas Eiko muzikai vizualus, galėsiu taip pat išmokti naujų dalykų. Tai buvo prieš maždaug dvejus metus. Per tą laikotarpį mes apsikeisdavome vizualais ir muzika. Per šį procesą išsivystė istorija, kuri įgavo tam tikrą pagrindą. „Blogis neegzistuoja“ premjera įvyko čia, Venecijos kino festivalyje, „Dovana“ („Gift“) bus išleistas vėliau. Šie du filmai gimė iš visiškai tos pačios medžiagos.

„Blogis neegzistuoja“ („Aku wa sonzai shinai“), kuriam buvo įteiktas Didysis žiuri prizas / „Vida Press“ nuotr.

– Eiko, gal galėtumėte daugiau papasakoti apie muzikos kūrimo procesą? Jūsų sukurtas garso takelis puikiai dera su poetiška Hamaguchi kino kalba filme.



– Iš pradžių man buvo pasiūlyta atlikti gyvą pasirodymą su vizualais. Nežinojau, kaip tai turėtų atrodyti. Tada pasikalbėjau su Ryusuke, tačiau abu nenutuokėme, koks bus galutinis rezultatas. Mes apsikeitinėjome idėjomis maždaug dvejus metus. Aš jam siunčiau muziką dar prieš tai, kai buvo parašytas scenarijus. Šis mūsų apsikeitimas atrodė lyg laiškų rašymas vienas kitam. Per tai mes pagaliau supratome, kaip viskas turėtų atrodyti ir taip gimė scenarijus. Kai jis buvo užbaigtas, pradėjau galvoti apie muziką. Manau, kad filmui nereikia per daug muzikos. Tačiau, kai išgirdau aktorių balsus ir pamačiau vizualią dalį, manyje gimė daug įvairių emocijų. Per tai aš sugebėjau sukurti muziką, kuriai daugiausia naudojau styginius instrumentus.



– Ar šis filmas apie prabangios stovyklavietės („glamping“) įkūrimą kaime yra paremtas tikra istorija? Daugelyje šalių, įskaitant mano [Lietuvos], buvo dalijama finansinė parama naujų verslų įsteigimui pandemijos metu.



– Taip. Tas pats atsitiko po kovido realybėje. Kai domėjausi šia vietove, sužinojau apie joje įvykusį incidentą. Viena įmonė vietiniams kaimo gyventojams pristatė skystą planą, kuris buvo visiškai sukritikuotas bendruomenės, todėl galiausiai jis subyrėjo ir niekas nebuvo įgyvendinta. Kai apie tai išgirdau, supratau, kad tai yra šių laikų problema. Ypač, įtraukiant dar ir pandemijos elementą. Nors šis įvykis įvyko kaime, mieste mačiau panašių dalykų.

Ieva Šukytė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Kaimo gyventojai turi ypatingą ryšį su gamta. Ypač pagrindinis veikėjas Takumi žino viską apie vandenį, laukinius gyvūnus, augalus. Ar rašydamas scenarijų, atlikote tyrimą?



– Taip, tikrai atlikau. Gyvenu miesto aplinkoje, todėl nelabai ką žinojau apie gamtą. Eiko mane supažindino su vienu iš savo vietinių kaimo draugų. Jis man parodė savitus būdus, kaip gamta gyvuoja – auga medžiai, iš kur ateina vanduo, kur auga laukinis vasabis – viską išmokau iš jo. Visa ši patirtis persikėlė į pagrindinį veikėją, kuris buvo įkvėptas šio realaus žmogaus.

– Kalbant apie miesto gyventojus, jų nevaizduojate kaip visiško blogio, atėjusio iš miesto. Supratę situaciją, jie iš tiesų bando išmokti daugiau apie vietinę gamtą ir jos gyventojus.



– Šiam klausimui yra labai paprastas atsakymas. Iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad niekada nesutikau tikrai blogų žmonių. Dažniausiai žmonės patys iš savęs nėra tokie blogi. Tačiau per žmonių elgesį ir aplinkybes blogis gali užgimti. Taip aš matau žmones. Blogis kažkaip kyla šios progresijos metu. Manau, filmas bando apie tai kalbėti.

Filmo „Blogis neegzistuoja“ komanda, trečias iš kairės Hitoshi Omika, antras iš dešinės R. Hamaguchi / AP nuotr.

– Mano paskutinis klausimas būtų skirtas Hitoshi Omikai. Tai jūsų pirmas vaidmuo. Prieš tai dirbote kaip režisieriaus asistentas prie filmo „Drive My Car“. Kaip jaučiatės suvaidinęs pagrindinį vaidmenį šiame filme?



– Aišku, šis pasiūlymas mane labai nustebino. Tačiau pamaniau, kad tai yra puiki galimybė pamatyti iš arti, kaip Ryusuke kuria savo filmus ir dirba kino aikštelėje. Tai buvo išties nuostabi galimybė.