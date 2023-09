Olandų meno detektyvas surado pavogtą van Gogho paveikslą

Vienas olandų meno detektyvas atgavo vertingą Vincento van Gogho paveikslą, per COVID-19 karantiną įžūliai pavogtą iš muziejaus, antradienį pranešė policija.

Arthuras Brandas 3–6 mln. eurų kainuojantį 1884-ųjų paveikslą „Pavasario sodas“ (oland. De pastorie in Nuenen) perėmė pirmadienį savo namuose Amsterdame, įkištą į mėlyną IKEA maišą.

Meno pasaulio Indiana Džounsu vadinamas A. Brandas, kuris yra susekęs nemažai prarastų garsių meno vertybių, naujienų agentūrai AFP sakė, jog akimirka, kai buvo patvirtintas prieš pusketvirtų metų pavogto paveikslo autentiškumas, buvo viena nuostabiausių jo gyvenime.

„Arthuras Brandas, bendradarbiaudamas su olandų, policija išsprendė šį reikalą, – AFP patvirtino Richardas Bronswijkas iš olandų policijos skyriaus, tiriančio su menu susijusius nusikaltimus. – Tai išties tikrasis [paveikslas], dėl to nėra abejonių.“

Vincent van Gogh is back! In close coordination with Dutch Police I was able to recover Van Goghs 'Spring Garden' (1884). The painting was stolen 3 years ago on Van Goghs birthday from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. A great day for all Van Gogh lovers worldwide...… pic.twitter.com/7Fh0s0AOUr