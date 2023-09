Prieš 33 metus standartus laužiusių dailininkų „Angies“ kūryba aktuali ir šiandien

1990-aisiais susibūrę Lietuvių dailininkų grupės „Angis“ nariai laužė nusistovėjusias normas ir drąsiai rodė kitokį požiūrį. Praėjus 33 metams nuo grupės susibūrimo ši drąsa ir ryžtas vis dar gyvuoja – tai atsispindi „Angies“ įkvėptoje jaunesniosios kartos kūryboje. Jau rugsėjo 15 d. Kaune vyksiančioje parodoje bus galima išvysti praeities ir dabarties kūrybos sąsajas, o tuo tarpu žinomi šių dienų kūrėjai dalijasi prisiminimais, kas juos paskatino sekti „Angies“ kryptimi, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Angies nariai – lietuvių ekspresionistinės tradicijos tęsėjai



Parodos „Nerimo laikas: Angis ir mokiniai“ kuratorė Genovaitė Bartulienė pasakoja, jog viena ryškiausių „Angies“ dailininkų grupės figūrų yra Alfonsas Vilpišauskas: „Jis „Angies“ grupėje užėmė poziciją, tapačią Adomo Galdiko ir Mstislavo Dobužinskio vietai „Ars“ grupėje tarpukariu, t. y. Mokytojo poziciją. Būtent jis didelę dalį „Angies“ narių užkrėtė tapybos virusu jaunuoliškame amžiuje, jiems besimokant Stepo Žuko taikomosios dailės technikume. Nykiais stagnacijos metais matė pedagoginės veiklos prasmę, rūpinosi neformaliu ugdymu, įkūrė ir vedė sekmadieninį tapybos būrelį. Vėliau stebėjo buvusių mokinių kelius ir palaikė ryšius. Dažnas „angietis“ prisimena vakarojimus Vilpišausko dirbtuvėje. Tapęs „Angies“ grupės įkūrėju ir nariu toliau dėstė tapybą Kauno keturmetėje vaikų dailės mokykloje (dab. A. Martinaičio dailės mokykloje)“.



J. Aukštikalnytė Varkulevičienė: inspiravo didelių formatų ekspresyvi tapyba



Vienas iš 13 „Angies“ narių Arūnas Vaitkūnas savo kūryboje eksperimentavo su spalva, kompozicija ir viso paveikslo struktūra. Jo kūryba įkvėpė tuometinę studentę Jovitą Aukštikalnytę Varkulevičienę, kuri Vilniaus dailės akademijoje studijavo 1996–2002 m. – kaip tik tuo metu, kai buvo aktyvi grupės „Angis“ kūrybinė veikla.



„Angies“ grupės menininkų kūryba man buvo reikšminga studijų metais. Veikė ir inspiravo didelių formatų ekspresyvi tapyba. Arūnas Vaitkūnas ir Laima Drazdauskaitė – tapytojai, dėstytojai, kuriuos vertinu kaip svarbiausius ir reikšmingiausius savo mokytojus. Jie įsimintini ne tik dėl tapybos patirties perdavimo, bet ir dėl santykio, dėl ypatingo ryšio, kurį jie kūrė su kiekvienu studentu“, – dalinasi tapytoja.



J. Aukštikalnytė Varkulevičienė pasakoja, kad tapytojas daug dėmesio skyrė laiptinių motyvams. „Vasaros praktikos metu Vilniuje dėstytojas tapė senamiesčio laiptines, o mes, studentai, tapėme dar atvirus, labai autentiškus senamiesčio kiemelius. Po praktikos dėstytojas pranešė, kad mūsų sukurti darbai bus eksponuojami parodoje“, – 1994-aisiais įvykusią pirmąją kolektyvinę studentų ir dėstytojo tapybos parodą galerijoje „Arka“ prisimena tapytoja.



Savo dabartinę kūrybą menininkė apibūdina principu „stebėti, reaguoti, atrasti“. Stebėdama erdvę aplink save, ji sureikšmina asmeninę regimąją patirtį ir santykį su tam tikra vieta bei laiku. Visa tai įkvepia dailininkės tapybą.

A. Zakarauskas / Pranešimo rengėjų nuotr.

A. Zakarauskas: žavi nerimastinga ekspresija, tinkanti nerimo pilnai šiandienai



Ričardas Nemeikšis – „Angies“ narys nuo 1990 m. Jo kūrinys „Be pavadinimo“ – didelė drobė, netikėtai padengta rožinės spalvos dažais, susilaukė nemažai diskusijų. „Per monotonišką dažą galime regėti kūrybos transformaciją: netradicinė, nerimta, netgi ne tapybiška spalva tampa tapybos istorijos savirefleksija ir savikritika. R. Nemeikšio kūryba paneigia savaime suprantamas tapybos tiesas“, –teigia parodos „Nerimo laikas: Angis ir mokiniai“ konsultantė Kristina Budrytė Genevičė.



R. Nemeikšio kūryba įkvėpė 1982 m. gimusį tapytoją Andrių Zakarauską. „Angies“ autorių kūryba mane žavi savo nerimastinga ekspresija, tinkanti nuolat atsinaujinančiai, nerimo pilnai šiandienai, o labiausiai svarbi pagarba tapybai, jos kalbai ir tradicijos puoselėjimui“, – teigia A. Zakarauskas. Kalbėdamas apie savo darbus, autorius pabrėžia, kad pagrindinė jo kūrybos idėja yra kūnas, kaip potėpis, kuris formuojasi tapybinėje erdvėje: „Atsirandantys vaizdiniai yra medijuoti ir susiję su pačiu kūrimo procesu, tad tapydamas aiškinuosi tapybos ir tapytojo vaidmens svarbos klausimus bei jų vaidmenis dailės istorijoje“.



A. Kulbytė: viskas atrandama per patį tapymo veiksmą



Tapytoja Agnė Kulbytė prisimindama studijų Vilniaus dailės akademijoje laikus dalinasi, jog netoliese buvo įsikūrusios „Angies“ narių dirbtuvės, o jų idėjos rado atspindį ir jos kūryboje. Pašnekovė priduria jog dailininkų grupės narys Henrikas Čerapas padarė įtaką jos kūrybą.



„Tapybos sampratos dramatizmas prasivėrė su Henriko Čerapo kūrybos ir mokymo principų pažintimi. Per meno istorijos prizmę Čerapas atskleidė savitą tapybinės plastikos analitiką, dažnai atsinešdavo tada dar nematyto „Giacometti“ albumų, o tapymo pratimuose iš natūros reikalaudavo tarsi „visko iš karto“ – formos analizės ir apibendrinimo. Ilgą laiką mano intuityviai monochrominama paletė vis būdavo gražesnė už paveikslą, kol pajutau, kad viskas atrandama per patį tapymo veiksmą, ir tik tada, kai jis lieka neatpažintas, nebylus“, – apie Čerapo įtaką jos kūrybai pasakoja A. Kulbytė.

„Nerimo laikas: Angis ir mokiniai“ / Pranešimo rengėjų nuotr.

Parodoje – „Angies“ kūryba, kartų ryšys ir realijos



Parodos „Nerimo laikas: Angis ir mokiniai“ iniciatorė, Kauno modernaus meno fondo atstovė Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė, teigia, kad parodoje bus galima gyvai pamatyti Angies menininkų kūrybą ir pajusti, kaip jie koreliuoja su šių dienų aktualijomis.



„Plėtoti mokinių ir mokytojų temą mus paskatino prisiminimai apie šviesios atminties Alfonso Vilpišausko, organizuoti plenerai Šilavoto davatkyne. Ten jis kviesdavo kitus „Angies“ narius ir savo mokinius tapyti gamtoje ir būtent ten susipažinome su jo mokiniais. Šia paroda norime ne tik paskatinti prisiminti „Angies“ dailininkų grupės įtaką Lietuvos meno pasauliui, bet ir parodyti gyvą to palikimą – jaunesnius menininkus, kurių kūrybai padarė įtaką šios grupės nariai“, – teigia Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė.



Nemaža dalis šios parodos kūrinių yra iš Kauno modernaus meno fondo kolekcijos. Įtraukti darbai apima ir dalyvavusius pirmose grupės parodose, ir naujausius menininkų kūrinius. Be to, parodoje bus ir jaunosios kartos atstovų, tobulėjusių vadovaujant kai kuriems „angiečiams“, tapyba.



„Aktyviai meno lauke dalyvaujantys angiečiai išaugino žinomų jaunų kūrėjų generaciją. Tai Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė, Konstantinas Gaitanži, Jonas Jurčikas, Eglė Karpavičiūtė, Jolanta Kyzikaitė, Agnė Kulbytė, Auksė Miliukaitė, Povilas Ramanauskas, Eglė Ulčickaitė, Andrius Zakarauskas. Ne vienas jų taip pat yra tapę Mokytojais“, – pasakoja Genovaitė Bartulienė.



Paroda „Nerimo laikas: Angis ir mokiniai“ vyks rugsėjo 15 d., naujai atveriamose patalpose prie Kauno geležinkelio stoties, Juozapavičiaus prospekte.



Daugiau informacijos.