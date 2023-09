Prasidėjęs galerijų savaitgalis mieste nutiesė meno takus

Rugsėjo 7–10 dienomis „Vilniaus galerijų savaitgalis“ jau aštuntus metus kviečia miesto gyventojus ir svečius pažinti mieste veikiančias šiuolaikinio meno erdves, galerijas, muziejus, lankyti parodas, performansus, susitikti su kūrėjais, rašoma pranešime žiniaskldai.

Vakar kartu su projektu „Sssh: No Fun At The Seated Discotheque“ – Artūro Baryso-Baro trumpametražių filmų peržiūra ir susitikimu su projekto kuratoriais Lijana Siuchina ir Davidu Ellisu (Londonas, Jungtinė Karalystė) kultūros komplekse SODAS 2123 įvyko ir viso festivalio atidarymas.

„Ssshhh No Fun At The Seated Discotheque“ Artūro Baryso-Baro filmų peržiūra su programos kuratoriais Lijana Siuchina ir David Elis London / T. Stuko nuotr.

Intensyvią atidarymų ir renginių dieną užbaigė ir atidarymų dalyvius sujungė atviras vakarėlis su Antanu Lučiūnu ir DODOMUND0, vykęs kultūros komplekso SODAS 2123 bare „Estafetė“.

Šiais metais, minint Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų, į sostinės meno lauką nuspręsta pažvelgti iš aukso amžių perspektyvos. Programos temą įkvėpė graikų poeto Hesiodo beveik prieš tris tūkstančius metų išpopuliarinta aukso amžiaus idėja, kuri žmonijos vaizduotėje įsitvirtino kaip idealizuotas tobulos ir šlovingos praeities vaizdinys ir niekuomet nesugrįšiantis klestėjimo periodas.

„Drifts“, Šarūnas Baltrukonis ir kuratorė Alberta Vengrytė / T. Stuko nuotr.

„Vilniaus galerijų savaitgalio“ temai pasirinkta aukso amžių formuluotė atspindi talpų, nenutrūkstamos atminties ir vaizduotės tinklą bei galerijose į vieną mazgą susipinančias praeities, dabarties ir ateities vizijas.

Festivalis vyksta 36-iose meno erdvėse, per savaitgalį galima aplankyti 50 parodų, 38 renginius ir sudalyvauti 14-oje parodų atidarymų. Programos rengėjai meno gerbėjams parengė 3 unikalius ekskursijų maršrutus, kurie sujungs keletą vienoje teritorijoje esančių galerijų bei supažindins su vietovės meno tinklu. Maršrutai pritaikyti anglakalbėms ir klausos sutrikimus turinčioms auditorijoms.

Erik Vojevodin „Galerie Uberall“ / T. Stuko nuotr.

„Vilniaus galerijų savaitgalis“ – iki rugsėjo 10 dienos daugiau nei 30-yje miesto kultūros erdvių. Vilniaus galerijų savaitgalį organizuoja VšĮ „Galerijų savaitgalis“ kartu su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga ir kultūros kompleksu SODAS 2123. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.