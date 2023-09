Dalia Staponkutė. Trojos arklys – Europoje

Dažnai savo pokalbį ar komentarą pradedu žodžiais „iš šalies žvelgiant“. Tokį žvilgsnį padeda puoselėti gyvenimas tarp dviejų Europos pakraščių – Lietuvos ir Kipro. Jis tęsiasi jau trejetą dešimtmečių. Prabėgo dar viena turininga ir įdomi vasara Lietuvoje, kupina neeilinių įvykių, tokių kaip, pavyzdžiui, NATO viršūnių susitikimas. Prasidėjo rugsėjis. Yra apie ką pagalvoti ir įpinti į tarpdisciplininių „Kultūros savaitės“ temų sąrašą.

Tai štai – iš šalies žvelgiant, Lietuvoje, neskaitant įtampų su kaimynais, viešpatauja reta Europoje ir visame šiuolaikiniame pasaulyje i-d-i-l-i-j-a. Lietuva šiandien – gražiai susitvarkiusi ir kultūriškai gana vienalytė Europos salelė: sunku ir įsivaizduoti ramesnę, švaresnę ir grynesnę. Ji asocijuojasi su tikrąja Arkadija, apdainuota romantinių poetų; nesugadinta idiliškos vaikystės žeme, kuri atsiveria prieš akis, keliaujant po Lietuvos miestelius ir kaimus, o ypač sukant pro mano gimtąją Žemaitiją.

Šią vasarą, nežiūrint žemdirbius varginusios sausros, Lietuva priminė įsivaizduojamą Edeno sodą su rojaus oru, viliojančiu turistus. Nors pastarųjų dėl mūsų geopolitinės situacijos ir dėl to, kad garsiai ir pagrįstai kalbame apie pavojus, paskutiniu metu nedaug. Ir gaila, nes, kaip ir sakiau, dauguma Lietuvos miestelių puikiai susitvarkę ir savo grožiu vilioja akį ir širdį.

Lietuvoje pasigendu įvairesnių žinių apie pačią Lietuvą. Jau nekalbant – apie platųjį pasaulį, „susiaurėjusį“ iki gana ribotų reportažų iš JAV ir karo lauko Ukrainoje.

Sykiu ten, toje periferijoje, mano akimis žvelgiant, gyvenimas labai skiriasi nuo konkuruojančių tarpusavyje centrų, Vilniaus ir Kauno. Nors pastarieji irgi nėra didmiesčiai Europos kontekste. Vis viena, gyvenimas juose ir jų tarpusavio konkurencija mažai ką bendra turi su visa likusia Lietuva. Gal ir netikėta, tačiau tose nuo didesnių Lietuvos miestų nutolusiose vietovėse aptinku gilesnį tikrovės jausmą ir pasaulietiškumą. Ten gerokai mažiau provincialaus savo paties svarbumo. Paprastai tariant, mažiau susireikšminimo ir manieringumo, primenančio praeities dvarų intrigas. Mažiau gebėjimo iš degtuko padaryti dramblio dydžio problemą vien tam, kad visa, kas vyksta Lietuvoje, atrodytų efektingai kažkur už jos ribų. Efekto vaikymasis gimdo ir kičą, ypač politikoje, o juk šito galima išvengti per pusiausvyrą ir įsiklausymą tarp centro ir periferijos.



Ruošiant šį komentarą dingtelėjo, ar iš viso dar egzistuoja vidaus politika kaip tokia, ar ji visa yra išorinio efekto įtakoje? „Vidus“ ir „išorė“ skamba kaip metaforos. Ir tegu, nes svarbu, kad mums rūpėtų vidus kaip toks? Lietuvoje pasigendu įvairesnių žinių apie pačią Lietuvą. Jau nekalbant – apie platųjį pasaulį, „susiaurėjusį“ iki gana ribotų reportažų iš JAV ir karo lauko Ukrainoje. Tikriausiai nebeliko korespondentų regionuose arba Lietuvos nepasiekia žinios iš plačiojo pasaulio, o jei ir pasiekia, tai gal kažkas nusprendžia, kad jos neaktualios.

NATO viršūnių susitikimo metu buvo girdėti vienas kitam prieštaraujantys komentarai: vieną dieną susitikimas buvo kritikuojamas kaip bevaisis, o kitą dieną išgirtas kaip tikra pergalė. Žinoma, demokratijos ir žodžio laisvės sąlygomis galimi paradoksai. Bet būta ir pribloškiančių paradoksų: Lietuva su vienais geriausių vertėjų Briuselyje, išgyveno vertimo iš anglų kalbos krizę per NATO viršūnių susitikimą. Vertimas buvo paviršutinis ir liudijantis, kad sinchroninio vertimo srityje yra rimtų spragų, ribojančių galimybes rengti aukščiausio lygio tarptautinius susitikimus. Paauksuoti kavos puodeliai, specialiai gaminti svarbiam susitikimui, – apie juos minėta spaudoje – galėjo būti pakeisti investicija į profesionalesnį vertimą.



Kaip tai susiję su „Trojos arkliu“? Skirdami pagrindinį dėmesį išoriniam efektui ir savo matomumui, galime nė nepastebėti, kad mums dovanoto arklio pilve sėdi tie, kurie pakeis mūsų idilišką Arkadiją. Kalbu simboliais. Noriu pasakyti, kad karai Afrikoje ir agresyvi prekyba ginklais jau yra pralenkę karo Ukrainos teritorijoje mastą. Tai ir sukūrė migracijos krizę Europoje. Žmonės iš karo zonų per Europos pakraščius milijonais plūsta į Europos vidų.

Esu liudininkė dviejų Europos pasienio šalių, kur migrantų problema atrodo labai skirtingai: Kipre ji aštriausia Europoje ir tai akivaizdu, net vaikštant po gatves; o Lietuvoje, palyginti su Kipru, ji beveik neegzistuojanti. Lietuvoje tai vadinama hibridiniu karu ir statomi barjerai su Baltarusija. Nesu tikra, ar terminas „hibridinis karas“ tikslus, kai kalbama apie migrantų krizę. Jeigu taip – tai karas pareina iš Afrikos žemyno ir nukreiptas į Europą. Ir išeitų, kad bėgdami nuo karo žmonės jį atsiveža kartu su savimi. Tai skamba nelogiškai, nebent – tik kaip metafora.

Migrantų stovykla Kipre / AP nuotr.

Logiškiau tai vadinti tiesiog migrantų krize Europoje, ieškoti priežasčių, jas šalinti, peržiūrėti Europos įstatymus. O būdami atsakingi už kiekvienos Europos narės likimą, pirmiausia – pasiskirstyti atsakomybe už minėtą krizę po lygiai. Atgręžimo politika, kurios laikosi Vengrija ir Lietuva, gal ir dar kelios šalys, ilgainiui nepadės. Europoje, jei ji nori išlikti Sąjunga, atsakomybės stumdymo vienas nuo kito šiuo klausimu negali būti. Atsakomybė už tai visų vienoda, visoms esant lygiavertėmis Europos Sąjungos narėmis. Turbūt šito reikalautų europietiškasis mąstymas. Atsakomybė už tokį globalų procesą kaip migrantų krizė – visų Europos narių vienoda.



Šiame kontekste pagalvojau apie Europos šalyse gyvenančių bendruomenių įvairovę ir apie lietuvių bendruomenę kaip vieną iš jų. Paskutiniais metais nuvilnijo Europoje veikiančių lietuvių bendruomenių protestai, nukreipti į šalia gyvenančių rusų bendruomenių veiklą: esą, rusai, pasmerkite savo istorinę tėvynę ir darykite išvadas. Protestavome dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje prie Rusijos ambasadų. Susilaukėme „bravo“ ir pagyrimų Lietuvoje; politikos koridoriuose bendruomenių aktyvistams patapšnota per petį už budrumą.

Tačiau kaip būtų, jei lietuvių bendruomenės rodytų iniciatyvą padėti savo gyvenamajai šaliai, suteikusiai darbo vietą ir stogą, spręsti dar vienos, radikaliai skirtingos – migrantų – bendruomenės integracijos problemą. Jeigu lietuviai, tarkime, padėtų pervežti dalį migrantų į Lietuvą arba prisidėtų tinkamai organizuojant migrantų deportavimą iš gyvenamosios šalies. Pavyzdžiui, iš Kipro, kur migrantų skaičius viršija kvotą, t. y. šaliai pakeliamą migrantų skaičių, 425 % (!).

Migrantė su lagaminu ant galvos išeina iš Pournaros migrantų priėmimo centro po kovų tarp konkuruojančių grupių stovykloje netoli Kokinotrimitijos kaimo, sostinės Nikosijos pakraštyje, Kipre, penktadienį, 2022 m. spalio 28 d. Įtampa dažnai perpildytoje stovykloje kartais perauga į susirėmimus. Kipras toliau sprendžia iššūkius, susijusius su dideliu atvykstančių migrantų skaičiumi. / AP nuotr.

Šią vasarą šimtai migrantų Kipre, protestuodami, kad juos neva laiko saloje ir neleidžia vykti toliau į Europą, padegė savo stovyklą. Išėjo į gatves ir pagrasino apversią aukštyn kojomis miesto centrą. Su jais apsistumdė ne kas kitas, o ultradešinieji kipriečiai. Tegalima įsivaizduoti, jeigu radikalūs dešinieji tokioje mažytėje šalyje paimtų valdžią – tai būtų baisiau už istorinį fašizmą. Nes saloje viskas labai arti, tiesiog už tvoros, per metrą. Taip pat lengvai galima įsivaizduoti ir priešingai – kad dar po dešimtmečio istorinė graikų, sykiu ir krikščionių, bendruomenė saloje pirmą kartą istorijoje taps mažuma. Nereikia nė įsivaizduoti, tai jau vyksta.



Ir šalia šito Kipre gyvename mes, du tūkstančiai lietuvių. Ką mes darome? Sakome, „noriu gyventi normalioje šalyje“. Peršasi mintis, kad, būdama viena iš europietiškų bendruomenių, turime prisiimti pilietišką atsakomybę už gyvenamosios šalies dramą. Nesišalinti problemos. Išvykti? Tai lengviausia. Be to, išvykus niekas nepasikeis.

Reikia pripažinti, kad Trojos arklys – jau Europos viduje. Nematyti jo neįmanoma. Europa tikrai išgyvena aštrią migrantų krizę ir, sutelkusi didelį dėmesį į Ukrainą, apie tai nutyli, nes atrodo pasimetusi tarp dviejų dėmesio centrų. Europa turi sutelkti dėmesį į savo vidų – kaip ir kiekviena atskira jos narė. Verkia širdis ir europietiškas protas, suvokiant, kad Europa pažeista iš vidaus. O kas išlips iš Trojos arklio pilvo – draugai ar priešai – priklausys tik nuo pačių europiečių, įskaitant ir lietuvius.