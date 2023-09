Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisarė: tvari ir išradinga architektūra turi kovoti su plastikiniais žaislais vaikams

Nidos meno kolonijoje (NMK) sukurtas Lietuvos „Vaikų miško paviljonas“ jau saugiai įsikūręs ir pristatytas lankytojams 18-oje Venecijos architektūros bienalėje. Lietuvos paviljono komisarė Ines Weizman pastebėjo, kad nuo pat pirmos bienalės dienos vaikai įsitraukė į veiklas, susijusias su instaliacijos objektais. Ne kartą Lietuvoje viešėjusi I. Weizman vadovauja Londono Karališkojo meno koledžo architektų doktorantūros programai, yra Dokumentinės architektūros centro steigėja ir direktorė.

„Kai „Vaikų miško paviljono“ kuratoriai Jurga Daubaraitė, Egija Inzule ir Jonas Žukauskas pakvietė mane prisijungti prie kolektyvo, nebuvo jokių abejonių. Šis paviljonas subūrė geriausią komandą“, – sako I. Weizman, neslepianti didelių simpatijų NMK, kurioje ir gimė projekto idėja. Kviečiame geriau susipažinti su Lietuvos paviljono Venecijos architektūros bienalėje komisare.

I. Weizman / R. Juškevičiūtės nuotr.

– Kas jums įdomiausia Lietuvos „Vaikų miško paviljone“ Venecijos architektūros bienalėje?



– Tai, jog grupė menininkų, architektų, mokslininkų, pedagogų ir kuratorių kartu su vaikais mišką pavertė edukaciniu projektu. Vaikams miškas čia tampa ne tik tyrinėjimo, vaizduotės ir svarstymų vieta, bet ir savotiška klase, kurioje jie gali užduoti klausimus ir mokytis apie žmogaus poveikį gamtai. Šiame paviljone žaismingumas, smalsumas ir eksperimentavimas padeda suprasti mišką ir gamtinę aplinką.



Žvelgiant į Neringos mišką ir nuostabaus grožio paplūdimius, plytinčius palei marias bei Baltijos jūrą, galėtų stebinti, kad už šio tyro siauro kraštovaizdžio slypi gili gamtą politizavusių žmogaus intervencijų istorija. 19 a. pabaigoje, kai ši vietovė tapo Prūsijos ir Vokietijos imperijos dalimi, buvo vykdomas didžiulis miško kultivavimo projektas. Juo siekta ne tik kolonizuoti žemę, bet ir suvaldyti judančių kopų bei smėlio audrų dinamiką. Per Pirmąjį pasaulinį karą garsiosios aukštosios neriją juosiančios kopos netgi buvo naudojamos kaip kariniai treniruočių taikiniai bombarduojant iš jūros.



Paviljono kuratoriai daug metų bendradarbiavo su tarptautiniais miškų ekspertais, taip pat menininkais, pedagogais ir architektais. Jie siekė ištirti politikos ir ekonomikos poveikį šiai itin svarbiai ir labai pažeidžiamai ekosistemai. Nuo avininkystės ir pelkių tyrimų iki botanikos mokymų su kopų ekspertais, vietos politikais bei gamtosaugininkais – NMK daugeliu atžvilgių tapo namais intensyvioms diskusijoms, kurios ir lėmė paviljono projekto atsiradimą.



– Pasibaigus bienalei „Vaikų miško paviljonas“ sugrįš į Neringą ir bus naudojamas kaip miško klasė. Ką apie tai manote?



– Tvarumas ir atsakingas išteklių naudojimas yra šio paviljono pamatas. Jonas Žukauskas kartu su kitais komandos nariais Nidoje suprojektavo išradingą architektūrinį statinį, kuris vienu metu yra ir pastogė, ir lentyna, ir stalas, ir vieta pokalbiams atviroje erdvėje. Taip pat jis veikia kaip struktūra, pritaikyta įkurdinti tradicinio Venecijos gyvenamojo namo kiemo erdvėje. Nuostabu stebėti, kaip į struktūros kūrimą įsitraukė vaikai, prašė sušvelninti jos kraštus ir naudojo medžiagų likučius naujoms konstrukcijoms statyti.

„Vaikų miško paviljonas“ / R. Juškevičiūtės nuotr.

Svarbu tai, kad pastogė buvo suprojektuota numatant ją išardyti ir pervežti į Veneciją, o tai svarbus egzaminas, kurį išlaiko tik išmintingai suprojektuoti kūriniai. Venecijoje šis architektūrinis objektas, iš Neringos atsivežęs net miško kvapą, švelniai bendrauja ne tik su venecijietiško pastato griuvėsių detalėmis, suskilinėjusiomis sienomis ir stogu, bet ir su gretimu pastatu, kanalu bei laikinais namais jam tapusiu kiemu. Nė viena iš struktūrinių ekspozicijos dalių, paženklintų etiketėmis ir detaliais aprašais, neprapuls – visa paviljono visuma į Kuršių neriją sugrįš su istorijomis apie Veneciją.



Viliuosi, kad Lietuvoje ši struktūra taps sėkla tolesniems tyrimams. Taip ji atitiktų ir bienalės kuratorės Lesley Lokko pasiūlytą renginio temą mąstyti apie „ateities laboratoriją“ (angl. „Laboratory of the Future“).



– Vaikai nėra įprasta bienalėje pristatomų projektų ir idėjų auditorija. Gal jie nelabai įsitraukia į parodų lankymą?



– Matyti, kad dėl pandemijos ir jos apribojimų labiausiai nukentėjo vaikai bei paaugliai. Tuo tarpu NMK pandemijos metu suteikė mokslininkų ir menininkų šeimoms unikalią aplinką, kurioje jie galėjo dirbti kartu su savo vaikais. Vaikai įsitraukė į tėvų darbą ir suaugusiesiems teko atsakyti į jiems kylančius klausimus. Manau, kad „Vaikų miško paviljono“ idėja kilo būtent iš to. Vaikai vaikščiojo po miškus, piešė kerpes, medžius ir miško gyvūnus. Miškas virto architektūriniu projektu, leidžiančiu vaikams įsigilinti į augalų detales ar mažus miško smėlynuose esančius padarus, atveriančiu platesnę perspektyvą apie šios kartos ateitį. Nuo pat paviljono atidarymo dienos pastebėjome, kad vaikai iškart įsitraukė į veiklas, susijusias su parodos objektais, šešėlių piešiniais, pristatomais filmais ir garsais.

„Vaikų miško paviljonas“ / R. Juškevičiūtės nuotr.

– Kaip architektūra galėtų padėti vaikams įgyti žinių ir rasti atsakymus, kurių jie ieško? Ar ši disciplina – patogi pedagogikos priemonė?



– Šiame paviljone iš tiesų bandoma pabrėžti architektūros žaismingumą. Kiekvienas vaikas žaidžia ir stato pilis, tyrinėja, kaip daiktai gali būti statomi vienas ant kito, kol nugriūna. Juk vaikams reikia tiek nedaug, kad įsivaizduotų pastatą. Instinktyviai jie visada stato kažką, kur galėtų apsigyventi, pasislėpti, rasti pastogę ir tam nereikia jokių plastikinių žaislų ir blizgučių. Tačiau šiame paviljone siūloma ir tam tikra pedagoginė priemonė, sujungianti žaidimą ir ekspertines žinias apie miškus ir natūralią aplinką.



– Atrodo, kad projektuojant daugumą šiuolaikinių žaidimų aikštelių vaikams vis dar nesusimąstoma apie aplinką ar edukaciją. Ar įmanoma kovoti su šia ryškiaspalvių plastikinių žaislų imperija?



– Mums, tėvams ir pedagogams, reikia derėtis dėl mokymo procese naudojamų medžiagų ir medijų konflikto. Man nepriimtina tai, kiek daug plastiko naudojama vien žaislams supakuoti, o pačius žaislus taip lengva išmesti. Medienos kvapas, sumaniai suprojektuotos architektūrinės detalės ir įstabūs šiame paviljone pristatomi darbai tokie stiprūs, jog įtikinamai įrodo, kad ugdymas ir sąmoningas požiūris į daiktus tikrai veikia per architektūros sukurtą erdvę ir atmosferą. Šio paviljono idėja galėtų pasiekti mokyklas ir keisti švietimo programą, diktuojančią, kaip ir ko mokomės apie mišką.

„Vaikų miško paviljonas“ / R. Juškevičiūtės nuotr.

– Iš kur pažįstate paviljono kuratorius Jurgą Daubaraitę, Joną Žukauską ir Egiją Inzulę?



– Vienas iš pirmųjų mūsų susitikimų su Jurga ir Jonu buvo maždaug 2016-aisiais, kai 15-oje architektūros parodoje Venecijoje dalyvavo Baltijos paviljonas. Mane labai sužavėjo kuratorių idėja kurti ne atskirai tautai, o visam regionui skirtą paviljoną. Jurga ir Jonas priklausė stipriam jaunų tyrėjų, architektų ir dizainerių kolektyvui, susibūrusiam šio renginio proga. Ir dabar, kartu su E. Inzule kurdami šių metų Lietuvos paviljoną, jie ir toliau yra nuoširdžiai atsidavę idėjoms, kurios plinta kur kas platesnėje geografinėje ir politinėje perspektyvoje nei vien Lietuva.



O Egija vadovauja NMK, tai nuostabi vieta, ne kartą teko apsilankyti, čia ir susipažinome. Jai vadovaujant kolonija tapo žinoma tarptautiniu mastu, tačiau ji taip pat ištikimai bendradarbiauja ir su vietos institucijomis, kūrėjais ir mokslininkais, Nacionaliniu parku.



– Šį kartą Venecijos bienalėje esate ne tik „Vaikų miško paviljono“ komisarė, bet ir pristatote savo pačios tyrimą. Apie ką jis?



– Pristatau tyrimą apie afroamerikietę prancūzų atlikėją Josephine Baker, žinomą dėl didžiulio susižavėjimo sulaukusių šokių ir pasirodymų 20 a. trečiajame, ketvirtajame dešimtmečiuose Paryžiuje ir visame pasaulyje. Ji įkvėpė įvairius architektus, tarp jų ir žymų Vienos architektą Adolfą Loosą, kurti asmeniškai jai skirtus projektus. Jau beveik 20 metų tyrinėju J. Baker ir moderniosios architektūros ryšį.



Ekspozicija Venecijoje pasakos apie J. Baker gyvenimą Antrojo pasaulinio karo metais, kai ji prisijungė prie prancūzų Pasipriešinimo judėjimo ir leidosi keliauti po Šiaurės Afriką. Jos kelionė buvo pavojinga ne tik todėl, kad Josephine dirbo šnipe, bet dar ir todėl, kad ji buvo moteris, juodaodė ir žydė. Ji keliavo per Alžyrą, Maroką, Tunisą, Egiptą, galiausiai per Libaną bei Didžiosios Britanijos mandatinę Palestiną. Ši kelionė leidžia pamatyti glaudų Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų ryšį. Ją tyrinėdama rekonstruoju architektūrines vietas ir teritorijas, kur šiais laikais keliauti neįmanoma. Mano tyrimas – savotiškas detektyvas, kuriame bandau J. Baker atsekti viešbučiuose, baruose ir spektaklių scenose.

Paviljono kūrėjai / R. Juškevičiūtės nuotr.

Lietuvos paviljoną 18-oje tarptautinėje Venecijos architektūros bienalėje organizuoja „Neringos miško architektūra“, įgyvendina – Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija. Paviljoną remia Lietuvos kultūros taryba, Neringos savivaldybė, Šiaurės šalių kultūros centras, Baltijos kultūros fondas.