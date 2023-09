Vilniaus galerijų meniu savaitgaliui: parodų atidarymai, performansai, filmų peržiūros ir ekskursijos laivu

Festivalis „Vilniaus galerijų savaitgalis“ jau aštuntus metus simboliškai pažymi naujo parodų sezono mieste pradžią. Šiais metais festivalio rengėjai į 700 metų jubiliejų švenčiantį sostinės meno lauką žvelgia iš aukso amžių perspektyvos ir būtent juose ragina ieškoti įkvėpimo, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Nuo ketvirtadienio, rugsėjo 7-osios, iki sekmadienio, rugsėjo 10-osios, daugiau nei 30 galerijų, muziejų ir meno erdvių atvers duris lankytojams ir pristatys naujas parodas, performansus, susitikimus su menininkais, menotyrininkais, galerijų savininkais. Meno gerbėjams parengti 3 unikalūs ekskursijų maršrutai, sujungsiantys keletą vienoje teritorijoje esančių galerijų bei supažindinsiantys su vietovės meno tinklu. Ekskursijų gidai pasirengę kalbėti lietuvių ir anglų kalbomis, sekmadienio maršrutai pritaikyti ir klausos sutrikimų turinčiai auditorijai.

Žymėk autorių – laimėk kūrinį



Šių metų „Vilniaus galerijų savaitgalio“ naujiena – akcija „Žymėk autorių – laimėk kūrinį“. Galerijų, muziejų ir parodų lankytojai kviečiami savo socialinio tinklo „Instagram“ nuotraukose fiksuoti ne tik patikusius meno kūrinius, bet ir pažymėti juos sukūrusius menininkus. Tikimasi, kad socialinės reklamos kampanija „Žymėk autorių“ (angl. Tag the Author) padės ugdyti visuomenės pagarbą kūrybinei veiklai, autorių ir gretutinėms teisėms.

Žaidime yra ir prizas – žaidimo dalyviams, savo socialiniame tinkle paskelbusiems grotažymes #žymėkautorių, #menininko vardą, pavardę ir @vilniausgalerijusavaitgalis, atiteks meno kūriniai. Jei įkeltame vaizde matyti daugiau nei vienas skirtingų autorių meno kūrinys, turi būti pažymėti visi autoriai. Socialinė kampanija pradedama festivalio savaitgalį ir tęsis iki rugsėjo mėnesio pabaigos.

„Artifex“, Vilma Bader „Now and Then I – VII“ / Pranešimo autorių nuotr.

Ketvirtadienis – atidarymų diena



Festivalį 17 val. pradės ekskursija po Vytauto Kasiulio dailės muziejų. Parodos „Litvakų dailininkai Paryžiuje“ kuratorė dr. Vilma Gradinskaitė pristatys į Paryžių emigravusių litvakų – Lietuvos žydų dailininkų kūrybą. Eksponatus tarptautinės reikšmės parodai skolino Pompidou centras, Judaizmo meno ir istorijos muziejus, taip pat Lietuvos muziejai bei privatūs kolekcininkai. Tarp meno kūrinių – Iljos Gincburgo, Léono Indenbaumo, Michelio Kikoïne’o, Jacques’o Lipchitzo, Emmanuelio Mané-Katzo, Lazario Segalo, Chaimo Soutine’o, Marco Chagalo ir kitų litvakų darbai.

Nuo 18 val. miesto galerijose prasideda parodų atidarymų bumas. Galerijoje „Vartai“ atidaroma grupinė jaunųjų dizainerių paroda „Waiting, Waiting, Waiting“. Linas Čeponas, Emilija Daraškevičiūtė, Ani Gandžumian, Liepa Gradauskaitė, Ieva Gudelaitytė, Mykolas Kavaliauskas, Beatriz Pardo, Justina Stipinaitė, Paulina Vasiliauskaitė, Kvintas Zeppas pristato per pastaruosius kelerius metus sukurtų dizaino objektų ekspoziciją. Savo kūriniais parodos autoriai siūlo unikalią tradicinės meistrystės, pažangių technologijų ir organinių formų sintezę, persmelktą asmeninio požiūrio į šiuolaikinį dizainą.

Galerija (AV17) lankytojams atvers asmeninę Jurgos Barilaitės parodą „Dugnas“, tęsiančią menininkės projektą „Gyvųjų sapnai ir mirusiųjų svajonės“. Naujausiuose menininkės darbuose atspirties tašku tampa vaizdinė ir garsinė išgyvenimo instrukcija, kurią generuoja dirbtinis intelektas.

„AV17“, J. Barilaitė „Dugnas“ / Pranešimo autorių nuotr.

Grupinę parodą „Suiten. Kintančių suvokimų erdvės“ pristato LDS galerija „Arka“. Parodos iniciatoriai – kompozitorius, perkusininkas Tomoo Nagai ir scenografė, šviesų dailininkė, tarpdisciplininio meno kūrėja Renata Valčik kartu su kolegomis Sauliumi Valiumi, duetu Dualhead.lt, Diana Radavičiūte, Rūta Šipaityte, Dalia Truskaite sukūrė instaliaciją-parodą, kurios koncepciją inspiravo japonų gamtininko ir etnologo Minakatos Kumagusu (1867–1941) teorija apie suvokimo reikšmių atsiradimą, permąstant, kaip objektų reikšmės skirtingai suprantamos jiems būnant kartu ar atskirai.

Dvi jaunosios kartos menininkės – Londone gyvenanti ir kurianti lietuvė Milda Lembertaitė ir čekė tapytoja Anna Ruth per festivalį savo kūrybą įkurdino galerijoje „Editorial“. Jų parodoje „Užkalbėjimai“ į tirštą siurrealistinį pasakojimą susipina šiuolaikinės ir istorinės mitologijos, animizmas ir technologijos.



Jei dar neteko susipažinti su menininkų valdoma erdve „InTheCloset: Vilnius“, gera proga tai padaryti tekstilininkės Mortos Jonynaitės parodos „Innocence Becomes Sharks“ atidarymo metu. Tarp bėgių sustingusia instaliacija menininkė kuria slankiojančią ribą, kuri atspindi šiuolaikinio pasaulio procesus: nuolatinę kaitą, takumą, nerimastingus gamtos reiškinius, stipriai keičiančius mūsų kasdienybę.

Nuo 18 val. vyks ir dvi edukacijos suaugusiesiems. Į juos kviečia paroda „Anapus kadro: meninė Korėjos fotografija nuo 20 a. 3 dešimtmečio iki mūsų dienų“ Radvilų rūmų dailės muziejuje. Nendrių popieriaus dirbtuves rengia Nacionalinė dailės galerija ir projekto „Papernik“ autorė Natalija Grom. Dalyviai bilietais ir registracija į NDG edukaciją turi pasirūpinti iš anksto.

„Drifts“, Š. Baltrukonio paroda „NEXUS“ / Pranešimo autorių nuotr.

18.30 val. galerijoje „Drifts“ savo kūrybą pristatys jaunosios kartos tapytojas Šarūnas Baltrukonis. Parodoje „Nexus“ – pastaraisiais metais sukurti menininko tapybos darbai ir objektai, kūrybiškai reflektuojantys mūsų pakitusį santykį su technologijomis ir technologiškumu.

19 val. bus atidarytos dar trys parodos. Lankytojus susimąstyti apie savo vaidmenį kuriant harmoningesnį santykį su aplinka kvies „Ideas Block“ meno ir kultūros erdvė „Kompresorinė“. Paroda „[Ne]kritika / [not]criticising“ sujungs chemijos mokslų daktarės, aplinkosaugos aktyvistės ir meno kūrėjos Alisos Palavenis „Terra Plastica“ bei menininko, klimatologo Justo Kažio „Savikritikos beieškant“ meninius projektus. ŠMC Skaitykloje specialiai šiai erdvei ekspoziciją sukūrė Gediminas G. Akstinas. Joje – nauji skulptūriniai objektai ir menininko gestai. „Hungry Eyes“ jau trečią kartą per „Vilniaus galerijų savaitgalį“ iliustruotojus, animatorius ir gatvės menininkus iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos suburiantis projektas „The Streets of Baltic“ rengia parodą „Krasta Keramika“. Joje – riboto tiražo, šešių Baltijos šalių vizualaus meno kūrėjų ir Rygos keramikos studijos „Krasta Keramika“ sukurta porcelianinių puodelių su originaliais, šilkografijos technika atliktais dizainais kolekcija.

Ketvirtadienį baigs unikalus projektas „Ssshhh!: No Fun At The Seated Discotheque“. Nuo 20.30 val. kultūros komplekso SODAS 2123 Aktų salėje bus rodomi Vilniaus meno legendos Artūro Baryso-Baro filmai. Peržiūroje dalyvaus šios programos kuratoriai – Lijana Siuchina ir Davidas Ellisas. Peržiūra vyks anglų kalba, skiriama N-16 auditorijai.

Penktadienis – parodos, performansai ir šokio spektaklis



Antroji festivalio diena 16 val. prasidės pasivaikščiojimu po Radvilų rūmus. Fotografijos tyrėja, parodos koordinatorė Ugnė Marija Makauskaitė supažindins su paroda „Anapus kadro: meninė Korėjos fotografija nuo XX a. 3 dešimtmečio iki mūsų dienų“.

17.30 val. „Prospekto galerijoje“ atidaroma olandų multimedijų menininkės Daphne van de Velde paroda „Apie mane ir tave“, o Nacionalinėje dailės galerijoje prasidės ekskursija po Nomedos ir Gedimino Urbonų parodą „Dalinai užpelkinta institucija“. Ekspozicijoje naujomis priemonėmis atkuriami svarbiausi pastarojo dešimtmečio Nomedos ir Gedimino Urbonų darbai, tarp jų „Upė teka“ (2012), „Grybų jėgainė“ (2017) ir „Psichotropinis namas. Ballardo technologijų zooetikos paviljonas“ (2015–2016). Taip pat pristatomi ankstesnių projektų archyvai. Būtina registracija.

Retrospektyvinė menininkų paroda „Dalinai užpelkinta institucija“ Nacionalinėje dailės galerijoje / E. Blaževič / LRT.lt nuotr.

18 val. meno erdvėje „Medūza“ atidaroma menininko ir kompozitoriaus Andriaus Arutiuniano paroda „Counterfates“. Tai 59-osios Venecijos bienalės metu veikusio A. Arutiuniano Armėnijos paviljono „Gharīb“ darbų serijos tąsa, toliau vystanti politinio pasipriešinimo bei ezoterinių garso praktikų temas. Per parodos atidarymą, bendradarbiaujant su festivaliu „Muzika erdvėje“, nuo 17 iki 21.30 val. vyks menininko performansas – armėnų diasporos muzika paremto kūrinio, sukomponuoto iš menininko asmeninės įrašų kolekcijos, bus galima klausyti automobilyje, skambant kasetiniam grotuvui.

Į ekskursiją su kuratoriais po parodą „Aprengtas namas. Derinimasis prie sezoninės vaizduotės“ kviečia galerija „Arka“.

19 val. galerijoje „Atletika“ atidaroma Aistės Marijos Stankevičiūtės kuruojama grupinė šešių menininkų – Antono Karyuko, George’o Finlay’aus Ramsay’aus, Ievos Rižės, Joginto Čepulio, Marijos Šnipaitės, Sophie Durand – paroda „Minčių skaitytojai“. Atidarymo vakarą anglų kalba parodoje debiutuojantį filmą pristatys G. Finlay’ius Ramsay’ius.

19–20 val. galerijoje „5 malūnai“ vyks Antono Zolo muzikinis pasirodymas ir susitikimas su parodos „Kaip pasislėpti laike“ autore Marija Brusokaite.

Galerija „Arka“, „Suiten. Kintančių suvokimų erdvės“ / Pranešimo autorių nuotr.

Penktadienis baigsis kultūros komplekso SODAS 2123 Aktų salėje, kur naktinėtojai nuo 20.30 val. kviečiami į Grėtės Šmitaitės šokio spektaklį „Įskilimai“ (Cracks). Po jo – filmo „The Abyss“ peržiūra su DJ Charlotte Bendiks.

Šeštadienis – ekskursijų, dirbtuvių ir susitikimų su menininkais diena

„Vilniaus galerijų savaitgalio“ šeštadienis prasidės ekskursija laivu. „Reikėtų išmokti žvelgti į tuščią krantą“ – siūlo tarpdisciplininio meno, eksperimentinės edukacijos ir elektroakustinės muzikos kūrėja Tata Frenkel. Performatyvioje ekskursijoje Neries upe ji kviečia naujai patirti Vilniaus miesto kranto istorijų sluoksniais apaugusias neregimas ir regimas vietas. Būtina išankstinė registracija.

Šeštadienį numatytos šešios ekskursijos – trys ekskursijos lietuvių kalba, trys – anglų. Ekskursijų vadovai meno mėgėjus ves tokiais maršrutais: „Ieškojimų amžiai“, nuo galerijos „Vartai“ nukeliaus iki „Drifts“, VDA parodų salių „Titanikas“, „The Rooster Gallery“, „Mitų ir tikrovės amžiai: Projektų erdvė „Editorial“–LDS šiuolaikinės kultūros ir meno erdvė „Medūza“–VDA tekstilės galerija ARTIFEX–Galerija (AV17), „Erdvės amžiai: Galerija „Arka“–ŠMC Skaitykla–Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė–Dešinė“–Pamėnkalnio galerija“. Registracija čia.

Po parodą „Protesto menas: sovietmečio nepaklusnieji“, kurios eksponatus Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui padovanojo džiazo muzikantas Vladimiras Tarasovas, 15 val. kviečia Radvilų rūmų dailės muziejuje. Galerija „Arka“ 15 val. organizuoja ekskursiją su autoriais ir kuratoriais po parodą „Suiten. Kintančių suvokimų erdvės“, o 16 val. ekskursiją po parodą „Aprengtas namas. Derinimasis prie sezoninės vaizduotės“.

„Arka“, Alicja Bielawska „Aprengtas namas. Derinimasis prie sezoninės vaizduotės“ / Pranešimo autorių nuotr.

Nuo 12 iki 18 valandos vyks „Open Studios“ renginys „Bėgių parkas Art Studios“, o Nacionalinėje dailės galerijoje nuo 12 val. – kūrybinės dirbtuvės šeimoms „Noriu sodo“. Į dirbtuves registruotis galima čia.

Susitikimai su menininke Egle Vertelkaite Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė–dešinė“ vyks nuo 13.30. Nuo 14 val. Galerijoje (AV17) bus galima užduoti klausimus menininkei Jurgai Barilaitei ir menotyrininkei dr. Laimai Kreivytei. 15 val. vyks pasivaikščiojimas po Montvilos (Rasų) koloniją su Lina Fisheye ir jos projekto „Rojaus sodas“ pristatymas, Švenčionių g. 14-3.

Menininkas Dainius Liškevičius Petro Cvirkos aikštėje 16 val. rengia performansą „Vienos minutės Jurgio Mačiūno portretas sakantis CIAO“. Tai – ketvirtoji dūmų skulptūros-performanso versija. Šių metų menininko sumanymas – kad Jurgis Mačiūnas tartų dūmų formos žodį amžinoje diskusijoje dėl paminklų.

Vilniaus meno erdvė „GODÒ galerija“ 16 val. pristato menininko iš Izraelio Arono Kravitso asmeninę parodą „Pasinėrę“. Naujų darbų ciklas skirtas žmonėms miesto erdvėse, – jų vidiniai procesai neatsiejami nuo aplinkoje vykstančių pokyčių.

19–20 val. galerijoje „5 malūnai“ vyks Antono Zolo muzikinis pasirodymas ir susitikimas su parodos „Kaip pasislėpti laike“ autore Marija Brusokaite.

Sekmadienis – diskusijos apie kolektyvinius sodus, ekskursijos gestų kalba ir realybės fantomai.

„Vilniaus galerijų savaitgalio“ paskutinės dienos pradžia – spekuliatyvioji ekskursija laivu „One should learn to look at an empty shore“ Nerimi su menininke T. Frenkel. Ekskursija vyks anglų kalba, registruotis į ją galima čia.

Vidurdienį apie meną ir kolektyvinius sodus parodoje „6 arai priežiūros“ Nacionalinėje dailės galerijoje ukrainiečių ir lietuvių kalba diskutuos Oleksandra Mazurenko ir Eglė Nedzinskaitė. Registruotis galima čia.

Sekmadienį meno ekskursijų maršrutai taip pat veiks. Nuo 12 val. lankytojų, turinčių klausos negalią, laukia gestų kalbos vertėjas, palydėsiantis ekskursijoje „Erdvės amžiai: Galerija „Arka“–ŠMC Skaitykla–Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė–Dešinė“–Pamėnkalnio galerija. Registracija.

Istorijų namai J. Šarapova “Bombyx mori” 2021 m. / Pranešimo autorių nuotr.

Antroji ekskursija lietuvių kalba su vertimu į gestų kalbą „Mitų ir tikrovės amžiai: Projektų erdvė „Editorial“–LDS šiuolaikinės kultūros ir meno erdvė „Medūza“–VDA tekstilės galerija ARTIFEX–Galerija (AV17) prasidės 14.30 val. Registracija.

Teminė ekskursija „Aukso amžiaus įkalintosios: moterų atvaizdai Vakarų tapybos tradicijoje“ 14.00 val. rengiama po parodą „Gyvastingieji senojo pasaulio profiliai“ Radvilų rūmų dailės muziejuje. Tuo pat metu vyks pasivaikščiojimas po Montvilos (Rasų) koloniją su Lina Fisheye ir jos projekto „Rojaus sodas“ pristatymas, Švenčionių g. 14-3.

Keturias dienas po Vilnių siautęs festivalis tašką padės tarpdisciplininio meno kūrėjo, aktoriaus, performanso menininko Deniso Kolomyckio performansu „Fantomas“ Nacionalinėje dailės galerijoje nuo 16 val. Per judesio ir vizualiojo meno prizmę menininkas siekia kvestionuoti socialines normas, skatina žiūrovus suabejoti mūsų realybės suvokimą formuojančiais konstruktais – fantomais.

„Vilniaus galerijų savaitgalis“ vyks rugsėjo 7–10 dienomis daugiau nei 30-yje miesto kultūros erdvių. Vilniaus galerijų savaitgalį organizuoja VšĮ „Galerijų savaitgalis“ kartu su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga ir kultūros kompleksu SODAS 2123. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.