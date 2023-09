Įvyko išankstinė Juzėno filmo „Yesterday“ premjera: nukėlė žiūrovus į bitlų laikus

Pirmadienio vakarą įvyko išankstinė naujausio Audriaus Juzėno dokumentinio filmo „Yesterday“ apie roko muzikos ištakas Lietuvoje premjera. Į šventę rinkosi kviestiniai svečiai.

Žinomas dėl vaidybinių filmų



Audrius Juzėnas Lietuvos žiūrovams žinomas dėl filmų „Vilniaus getas“, „Pelėdų kalnas“, „Ekskursantė“. Pastarasis 2014 m. nacionaliniuose kino apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ laimėjo dviejose kategorijose: už geriausią scenarijų – Pranas Morkus, bei už geriausią pagrindinės aktorės vaidmenį – Anastasija Marčenkaitė.

Filmas „Ekskursantė“ / Stop kadras

Režisierius, gimęs 1963 m. Ukmergėje, plačiajai auditorijai labiausiai pažįstamas dėl vaidybinių filmų, yra sukūręs ir ne vieną apdovanojimų susilaukusį dokumentinį filmą.



Kūrėjas 2018 m. įvertintas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.



„Yesterday“ kviečia pažinti laisvės ir meilės dvasią Lietuvoje



Naujausias jo dokumentinis filmas „Yesterday“ nukelia žiūrovus į šeštąjį ir septintąjį dešimtmetį, roko muzikos ištakų, bitlų ir bitlomanijos laikus Lietuvoje.

Audriaus Juzėno filmas „Yesterday“ / Filmo kūrėjų archyvo nuotr.

Bigbyto, bitlomanijos epocha skleidė nepaprastą jėgą, begalinį laisvės troškulį, naujų idėjų alkį ir ypatingą meilę muzikai. Kiekvienas pokalbis, kur savo patirtimi dalijasi garsiausių to meto grupių atlikėjai ir jų atstovai, kiekviena vaizdinė medžiaga yra unikalus dokumentas, atverčiantis dar vieną negirdėtą roko istorijos puslapį, įrašytą kino juostoje.



Režisierius A. Juzėnas: tie žmonės yra nacionalinis turtas



LRT.lt kalbintas režisierius A. Juzėnas pasidalijo, kas jį įkvėpė sukurti šį filmą:



„Aš priklausau tai kartai, kuri žinojo laisvės kainą ir žinojo, kokiame beprotnamyje gyvena. Vienintelis kelias būti laisvam buvo vienaip ar kitaip priklausyti tam muzikiniam pasauliui. Laisvės idėja, koncepcija atkeliavo per radijo bangas, per užsienio žurnalus ir tai, kas atkeliavo, suformavo mane ir nulėmė tai, kad negalėjau atsisakyti šito projekto.“



„Man patys įdomiausi filme yra herojai. Jie unikalūs, jie yra nacionalinis turtas. Kai mes kalbame apie nacionalines vertybes, aš mąstau apie tos kartos žmones, kurie žinojo laisvės kainą, žinojo, kiek už tą laisvę reikia pralieti kraujo, jie yra svarbiausi pavyzdžiai jaunajai kartai“, – savo mintimis apie filmą dalijosi režisierius A. Juzėnas.

Audrius Juzėnas / I. Gelūno / BNS nuotr.

Paprašytas papasakoti, apie ką yra filmas „Yesterday“, režisierius sakė: „Tai filmas apie ilgus plaukus, elektrines gitaras ir roko muziką. Muzikos filme yra daugiau negu filmo trukmė. Filmas yra vertas dėmesio, jis patiks ir dabartiniam jaunimui nuo 16–17 m., ir tiems, kuriems jau per 90 m., kurie prisimena tuos laikus.“



Žiūrovų lauks daug muzikos, A. Juzėnas LRT.lt prisipažino, kad jam labiausiai filme įsiminė Kertukų „instrumentinis gabalas be pavadinimo“.



Režisierius teigė sulaukęs teigiamų atsiliepimų apie filmą, o kompozitorius Giedrius Kuprevičius, kuris, pasak A. Juzėno, yra „tos epochos ir šauklys, ir cenzorius“, sakė, kad „jo akimis, tai yra vienas iš geriausių lietuviškų dokumentinių filmų šiandien“.



Išankstinė filmo premjera įvyko rugsėjo 4 d., filmo premjeroje apsilankė daugybė muziką mylinčių žmonių, – kviečiame pasižvalgyti galerijoje. Filmas žiūrovus pasieks rugsėjo 8 d.