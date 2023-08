Donatas Puslys. Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui bei užmaršties fenomeną

Donatas Puslys apžvelgia Friedricho Nietzsche knygą „Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui“, kurią iš vokiečių kalbos vertė ir palydimąjį žodį parašė filosofas Tomas Sodeika, o išleido leidykla „Apostrofa“, ir vokiečių mokslininkės Aleidos Assmann knygą „Užmaršties formos“, ją išvertė Inga Bartkuvienė, o išleido „Kultūros barai“.

„Menininko neviltis akistatoje su senovės griuvėsiais“ – taip vadinasi 18-ojo amžiaus pabaigoje tapytojo Johanno Heinricho Füsslio nutapytas paveikslas. Jame regime menininką, kuris ne tik fiziškai, tačiau ir dvasiškai jaučiasi esą menkas viso antikinio paveldo fone. Galbūt jo neviltį skatina tai, kad viskas šiame pasaulyje praeina, net ir didybė. Net ir ji laikina. Galbūt neviltį gimdo mintys, kad jis šiandien yra bejėgis sukurti kažką lygiaverčiai vertingo. Galbūt jis mąsto gimęs ne savoje epochoje, kurioje jaučiasi kaip kalinys. Kad ir koks būtų atsakymas, kūrinys skatina susimąstyti apie istorijos sunkį, apie praeitį, kuri iš rytojaus atima viltį, kuri skatina apsigyventi nostalgiškose svajose apie buvusią didybę ir nekęsti šiandienos.

Savo knygoje „Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui“ filosofas Friedrichas Nietzsche taip pat, kaip ir J. H. Füsslio paveikslas, kviečia susimąstyti apie mūsų santykį su praeitimi. Šis kvietimas apmąstyti klausimą tampa tik dar aktualesnis turint omenyje kelis dalykus. Pirma, nemažai knygynų lentynas šiandien užpildžiusių knygų, perspėjančių dėl Europą ištikusios krizės, kaip, pavyzdžiui, britų žurnalo „The Spectator“ apžvalgininko Douglaso Murray knyga „Keista Europos mirtis“, kaip vieną iš tikros ar tariamos krizės priežasčių nurodo santykį su praeitimi.



Istorija, pasak jų, dėl praeities traumų, nusikaltimų, klaidų imama traktuoti kaip balastas, kurį dera nusimesti. Antra, pas mus vykstantys karšti debatai dėl vienos ar kitos istorinės asmenybės traktavimo, galimo įamžinimo taip pat skatina reflektuoti tai, ko mes patys šiandien tikimės iš istorijos. Juk nemaža dalis iečių būtent ir yra sulaužomos konfliktuojant dėl to, koks vaidmuo visuomenėje turi tekti istorijai – objektyvios vertintojos ir teisėjos, patriotinio auklėjimo kuriant visiems privalomu pavyzdžiu turinčių tapti herojų panteoną, išgyventų traumų gydytojos?

F. Nietzsches knyga „Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui“, kurią iš vokiečių kalbos vertė ir palydimąjį žodį parašė filosofas Tomas Sodeika, o išleido leidykla „Apostrofa“, yra 1873–1876 metais kurtos serijos „Nesavalaikiai apmąstymai“ dalis. Filosofas siekia parodyti, kad gyvenimui reikia istorijos tarnystės, tačiau kartu istorijos perteklius gali imti kenkti gyvenimui. Jis istoriją visų pirma ir regi ne kaip akademinę discipliną, kaupiančią žinias specifinėse srityse, o kaip jėgą, kuri šiandienos žmogui padeda arba trukdo gyventi.



F. Nietzsche skiria tris istorijos rūšis, kurias mes kaip gyvieji išgyvename skirtingai: kaip tie, kurie veikia ir siekia, kaip tie, kurie globoja ir šlovina, arba tie, kurie kenčia ir trokšta išsilaisvinimo. Pirmuoju atveju kalbame apie monumentaliąją istoriją, antruoju – apie antikvarinę, o trečiuoju – apie kritinę. Monumentalioji istorija gyvenimo pagalbininke tampa per konkrečius prieš mus gyvenusius žmones, kurie gali tapti mums mokytojais, pavyzdžiais, guodėjais. Tai, anot F. Nietzsches, itin aktualu, jei dabartyje nerandame tokių asmenybių. Jis teigia, kad monumentalioji istorija nėra pasivaikščiojimas paveikslų galerijoje, kur galėtume pasižvalgyti po išskirtinių žmonių biografijas, sužinoti vieną ar kitą faktą, kuris leistų mums atsakyti į kokį nors protmūšio klausimą. Ji reikalinga kreipiant žmogaus žvilgsnį į ateitį, kad jis pats savo gyvenimu išsikovotų vietą tarp iškilių asmenybių, kad jis pats „žmogaus“ sąvoką pripildytų puikesniu turiniu.

Tačiau monumentalioji istorija, kaip perspėja F. Nietzsche, rizikuoja tapti paprasčiausia laisva kūryba, mitinės fikcijos žanru, iškraipančiu ir klastojančiu praeitį, suteikiančiu paskatų įvairiausio plauko nutrūktgalvių ir fanatikų siautėjimui. Be to, monumentalioji istorija gali žudyti dabarties kūrybinį instinktą, jei šiandienai nekritiškai primeta praeities herojų kultą ir baudžia kiekvieną laisvą žmogų, išdrįsusį kelti klausimus. Trumpai tariant, F. Nietzsche taikliai pastebi, kad monumentalioji istorija gali tapti ginklu rankose tų, kurie nekenčia didžių ir galingų amžininkų.

Savo ruožtu antikvarinė istorija, anot filosofo, siekdama išsaugoti ir išpuoselėti tai, kas paveldima, suteikia žmogui namus. Aš esu namuose ne bet kur, o būtent čia, nes čia aš esu įtraukiamas į bendruomenę, čia per santykį su praeitimi formuojasi ir išsiskleidžia manoji tapatybė, šiai konkrečiai vietai aš įsipareigoju per savo darbus. Vėlgi F. Nietzsche darkart pabrėžia, kad ir šiuo atveju istorija tarnauja ne praeičiai, o šiandienos gyvenimui, nes įsivietinimas išlaisvina ir įgalina žmogaus kūrybinę potenciją.



Tačiau lygiai kaip ir monumentalioji istorija, taip ir antikvarinė istorija gali tapti gyvenimo nuodu, jei tampa nepaliaujamu kaupimu visko, kas buvo, paprasčiausia kolekcionavimo aistra be tvirtų kriterijų, tapsmo užgniaužimu įvelkant žmogų į praeities formas.



Galiausiai ir kritinė istorija gali padėti žmogui išvaduodama jį nuo slegiančios, traumuojančios praeities ir suteikdama jam naują istorinį pasakojimą, tačiau gali tapti pragaištinga, jei nežabotas kritiškumas nebeleis įsivietinti, nebeleis praeityje įžvelgti sektinų pavyzdžių.



F. Nietzsche buvo itin kritiškas ne tik istorijos, tačiau apskritai savo laiko mokslo tendencijoms traktuoti žmogų tik kaip objektą, į kurį dera sudėti kuo daugiau žinių tam, kad šis kuo sėkmingiau galėtų įsijungti į darbo rinką kaip specialistas.

Dar viena knyga, kuri skatina mus apmąstyti santykį su istorija, yra vokiečių mokslininkės Aleidos Assmann „Užmaršties formos“. Šią knygą išvertė Inga Bartkuvienė, o išleido „Kultūros barai“. Man regis, visų diskusijų apie istorinę atmintį ir jos puoselėjimą deramai nesuvoksime tol, kol nepripažinsime ir užmaršties vaidmens šiame procese. Juk tik apmąstydami atmintį ir užmarštį mes galime aiškiau apsibrėžti kriterijus, pagal kuriuos renkamės, ką išsaugoti ateičiai. Beje, A. Assmann pabrėžia, kad žmogui natūralu yra ne prisiminti, o pamiršti.



Mūsų šiandienos debatų kontekste labai svarbu atkreipti dėmesį į A. Assmann primenamus rašytojo Roberto Mussilio žodžius, kad mūsų miestuose nėra nieko labiau nematomo nei paminklai. Pastarieji pastatyti greitai tampa tiesiog mieste padedančiais orientuotis ženklais, tačiau nebeskatina pasidomėti istorija, nekreipia praeivių į tam tikras vertybes ir jų įkūnijimą savo kasdienybėje, dažnai netgi nebekelia pasipiktinimo, nes dėmesį jau būna pasigviešęs kitas ginčas.

Svarbi yra ir autorės atliekama užmaršties formų klasifikacija. Iš viso A. Assmanm skiria septynias užmaršties formas. Vienos jų, kaip pavyzdžiui, automatinė ar baudžiamoji ir represyvioji užmarštis, būdinga praeitį klastojančioms diktatūroms, platesnio paaiškinimo nereikalauja. Tačiau įdomu, kad prie užmaršties formų autorė priskiria ir išsaugančią užmarštį, kai archyvas atpalaiduoja nuo pareigos būtinai viską išsaugoti savo galvoje. Archyvinė medžiaga gali būti pamirštama, naujai atrandama ir, pasikeitus laikui, įgauti aktualumo.

Neabejoju, kad A. Assmann knyga mūsų pačių visuomenei gali tapti paskata apmąstyti, kaip veikia užmarštis ir skirtingos jos formos ne teorijoje, o praktikoje. Kiek pas mus yra konstruktyviosios užmaršties, kai bendru sutarimu renkamės neliesti tam tikrų traumavusių praeities įvykių, kurie šiandien taip pat rizikuotų skaldyti visuomenę? Kokia situacija su terapine užmarštimi, kurios tikslas sugrįžti prie praeities traumų apmąstymo tam, kad suteiktume balsą nukentėjusiems, kad po to galėtume atversti naują ateities puslapį, kurio nebetemdytų tai, kas buvo? O kaip su ginamąja užmarštimi, kuri tam tikrus institucinius svertus, visuomenės tylėjimą ir pačių aukų trauminį tylėjimą išnaudoja tam, kad nuslėptų tam tikrus nepatogius praeities epizodus ir kaltininkus?