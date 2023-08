10 mėnesių Donecko kalėjime praleidęs Mariupolio teatro režisierius: rusai – vergų tauta, norinti tokiais paversti ir mus

„Pas mus karas prasidėjo iškart – jau vasario 24 d. jie pasirodė kairiame krante“, – sako teatro režisierius Anatoly Levchenko, gyvenęs rusų pajėgų apsiaustame Mariupolyje. Dėl proukrainietiškų pasisakymų areštuotas vyras Donecko kalėjime praleido 10 mėnesių. Nežmogiškomis sąlygomis ten laikytas menininkas teigia suvokęs vieną dalyką: rusai – vergų tauta, norinti tokiais paversti ir visus aplinkui.

„Mano namas buvo miesto centre. Gyvenau 9 aukšte, iš mano lango puikiai matėsi „Azovstal“ gamykla. Jie užėjo dviem kolonomis, centrą užėmė iškart – kovo 8–9 d. Tai buvo taip vadinama DNR (Donecko Liaudies Respublikos – LRT.lt) kariuomenė, įvažiavusi su tankais. Tada prasidėjo karo veiksmai“, – su LRT RADIJU skaudžiais prisiminimais dalijasi A. Levchenko.

Mariupolio teatro režisierius pasakoja, jog iš pradžių mieste buvo šaudoma iš vienos pusės į kitą, o vėliau jau pradėti taikytis ir į civilius žmones.

„Kalbant apie Bachmutą, ten buvo leista žmonėms išvykti, buvo evakuacija ir žmonės paliko miestą. (...) Su Mariupoliu buvo visiškai kitaip – nebuvo jokios evakuacijos ir niekas neleido žmonėms išvykti, apšaudydavo miestą kartu su žmonėmis. Tu ruoši maistą lauke, o šalia stovi tankas, kuris tiesiog į tave šaudo“, – tvirtina pašnekovas.

Mariupolis / AP nuotr.

Rusijos pajėgoms siekiant užimti „Azovstal“ gamyklą, apšaudymai mieste vis intensyvėjo. Pasak A. Levchenko, jo skaičiavimais, kartą per vieną parą rusai iš viso numetė per 60 bombų.

„Vasaris, kovas, balandis ir gegužė, buvo, ko gero, baisiausi mėnesiai mano gyvenime. Esu gimęs branduolinės ginkluotės mieste, tad visko esu matęs ir prie visko pripratęs, taip pat teko tarnauti ir sovietų kariuomenėje, bet baisesnių dalykų neteko pergyventi“, – atvirauja vyras.

Jis pasakoja svarstęs pabėgti iš apgulto Mariupolio, tačiau dėl nuolatinių apšaudymų tai buvę sudėtinga. Be to, keblumų buvo ir dėl to, jog A. Levchenko rūpinosi neįgaliu sūnumi ir 90-ies sulaukusia uošviene. Šiai mirus, ją teko palaidoti tiesiog pievoje.

Taip jau sutapo, kad gegužės mėn., kuomet „Azovstal“ tvirtovę rusams pagaliau pavyko užimti, režisierius buvo areštuotas už savo proukrainietiškus pasisakymus viešojoje erdvėje. Tuomet pačiame mieste situacija buvo šiek tiek aprimusi ir vyras su šeima bandė iš ten pabėgti, tačiau buvo kažkieno įskųstas.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Mariupolis / AP nuotr.

„Buvau areštuotas dėl savo proukrainietiškos pozicijos. Oficialiai jie pasakė, kad mane sulaikė dėl mano trijų įrašų feisbuke. (...) Yra tokia kramtomoji guma „Love is“, ten yra du personažai. Pas mane [įraše] tie du personažai žiūrėjo į šalia esantį Kremlių. (...) Man buvo pasakyta išvadose, kad du personažai žiūrėjo į Kremlių norėdami jį padegti. Buvo interpretuota, kad mano tikslas – sunaikinti Kremlių“, – atskleidžia ukrainietis.

2022 m. gegužės 20 d. į jo namus prisistatę du vyrai su pistoletais jam ant galvos uždėjo maišą ir išvežė link Donecko. Menininkas buvo vienam mėnesiui uždarytas į laikino sulaikymo izoliatorių, buvo pradėtas tyrimas dėl jo pasisakymų. Vėliau vyras perkeltas į kitą izoliatorių, kuriame išbuvo iki pat 2023 m. kovo 9 d.

„Laikymo sąlygos buvo kaip 1937 m. (...) Visko buvo – tarakonų, žiurkių, visos gyvūnijos, kokios tik įmanoma. Maisto gaudavau kartą per 3 dienas, medikamentų ir gydymo jokio nebuvo. Jeigu būčiau susirgęs ar sunegalavęs, taip ir būčiau numiręs“, – patirtimis dalijasi A. Levchenko.

Į laisvę jis išleistas buvo po to, kai įvyko vadinamasis Donecko Liaudies Respublikos referendumas dėl prisijungimo prie Rusijos Federacijos. Kadangi vyras buvo apkaltintas pagal tos Respublikos įstatymus, šiems nustojus galioti neliko pagrindo laikyti jį sulaikytą.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Mariupolis / AP nuotr.

Šiuo metu A. Levchenko su savo šeima jau keletą savaičių gyvena Ukrainos kontroliuojamoje šalies teritorijoje. Kad ten ištrūktų, vyras, padedamas draugų, pinigus mikroautobusui, kurio reikėjo dėl sūnaus sveikatos būklės, rinko 4 mėnesius. Laimei, visai pašnekovo šeimai šiaip ne taip pavyko sėkmingai pereiti visas rusų patikras.

Privatų teatrą Mariupolyje turėjęs režisierius dabar puoselėja planus jį atkurti, pastatyti spektaklį „Namas pasienyje“, pasakojantį apie Mariupolio gyventojų patirtis.

„Turime ten tokį tekstą: „Namas ir tėvynė yra laisvė“. Tai dvi sąvokos, kurios yra labai svarbios. Turėdamas šiuos du dalykus, žmogus yra laisvas, o kai žmogus laisvas – jis nieko nebijo“, – tvirtina LRT RADIJO pašnekovas.

Paklaustas, ar jo patirtys Mariupolyje jį, kaip žmogų, kaip nors pakeitė, A. Levchenko tikina likęs toks pats, koks buvo iki karo. Visgi kai kurie dalykai jam pasidarė gerokai aiškesni.

Mariupolis. Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

„Supratau, kad rusai – vergų šalis. Viskas, ką jie nori padaryti, – kad ir mes taptume tokie patys vergai kaip ir jie. (...) Aš dabar labai aiškiai žinau, kad Rusija yra blogio šalis“, – pabrėžia jis.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.