Aviacijos šventės aukoms rinkti, specialios fotosesijos ir kino kronika: Dariaus ir Girėno darbai prieš skrydį per Atlantą

„Mes skrisime į Lietuvą“ – tokie lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žodžiai 1932 m. pasirodė JAV lietuvių laikraštyje. Nusprendę į transatlantinę kelionę leistis kartu, tautiečiai nedelsdami pradėjo ieškoti, kas galėtų paremti jų skrydį. Renkant lėšas, lakūnams teko išmaišyti didžiąją dalį šalies, o kad paskleistų žinią apie „Lituanicą“, jie filmavosi net kino kronikai.

Rengė aviacijos šventes aukoms rinkti

Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Mindaugas Kavaliauskas LRT KLASIKAI pasakoja – JAV gyvenantiems lietuviams paskelbti žinią apie savo būsimą skrydį S. Darius ir S. Girėnas nusprendė ne šiaip sau. Tuomet JAV lietuvių bendruomenė buvusi kaip niekad tvirta, jos nariai vieni kitiems padėdavo tiek morališkai, tiek finansiškai.

„Lietuvių susitelkimą vis tik reikėtų įvardyti kaip fenomenalų. (...) Šiek tiek anksčiau, 1922 m., JAV administracija atkurtą nepriklausomą Lietuvą pripažino ne šiaip sau – tas pripažinimas įvyko dėl to, kad lietuviai Baltuosiuose rūmuose ant stalo padėjo beveik milijono parašų peticiją.

(...) Tas toks „crowdfunding“ aspektas S. Dariui turėjo būti visiškai nesvetimas, nes juk ir tose Čikagos bendruomenėse žmonės statėsi bažnyčias, įvairius viešosios paskirties pastatus, rinkosi švęsti švenčių, jo paties šeimos kavinė gyveno tuo, kad ten vis žmonės kokiais nors reikalais susitikdavo. (...) Tai šitą potencialą žinodamas, S. Darius ryžosi ir per spaudą skleisti, ir visaip kitaip tą žinią naudoti, kad mes ką nors nuveiksime Lietuvai“, – aiškina M. Kavaliauskas.

Anot Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininko Pijaus Poškaus, rinkdami lėšas savo būsimai kelionei, lakūnai išmaišė didžiąją dalį JAV. Pirmoji aviacijos šventė aukoms rinkti buvo surengta Čikagoje, kitos – Filadelfijoje, Bostone, Pitsberge, Detroite. Kiek vėliau S. Darius su S. Girėnu persėdo į automobilį ir nuo Čikagos riedėjo iki pat Rytų pakrantės.

„Lituanikos“ priekyje su Dariumi ir Girėnu stovi du vyrai, 1933 m. / A. Rudžio / Lietuvos aviacijos muziejaus nuotr.

„Iš žmonių buvo surinkta truputį virš 8 tūkst. dolerių, jie visi buvo panaudoti lėktuvui perdirbti, prietaisams pirkti ir panašiai.

S. Darius buvo nusibrėžęs tokias tris gaires, (...) lėktuvo parengimo lygius. A buvo pats paprasčiausias, pats pigiausias, B buvo toks truputį patobulintas variantas, o C – pats prašmatniausias. S. Darius kartu su S. Girėnu iki to C varianto pinigų nesurinko. Na, buvo toks maždaug vidurinis variantas“, – atskleidžia pašnekovas.

Pasak Lietuvos aviacijos muziejaus vadovo, be visų titulų, S. Darių dar galėtume įvardyti ir kaip puikų viešųjų ryšių specialistą, kuris stengėsi, kad žinia apie „Lituanicos“ skrydį pasklistų kuo plačiau. Jo sumanymu lakūnai dalyvavo specialiai tam suorganizuotoje fotosesijoje, kino kronikoje.

„Kai žiūrime į „Lituanicos“ virš Niujorko fotografiją, (...) tai specialiai suorganizuota akcija, (...) tai visai kita fotosesija negu tie keli kadrai, padaryti prieš išskrendant. Kad Vakarų žiniasklaidos kompanijos net nusifilmavo kino kroniką – (...) vėlgi S. Dariaus viešųjų ryšių nuopelnas“, – sako M. Kavaliauskas.

Iš oro uosto pakilo neteisėtai

Kaip pažymi P. Poškus, nors lėktuvas „Lituanica“ prieš skrydį buvo techniškai parengtas, pats lakūnų pakilimas iš Niujorko buvo neteisėtas – jie neturėjo reikiamų dokumentų.

„S. Darius skrisdamas pažeidė JAV įstatymus. Jis tiesiog per vėlai susirūpino dokumentų tvarkymu. Tada jau buvo skaičius reglamentuojantys dalykai, reikėjo turėti perskrendamų šalių vizas ir panašiai. S. Darius tuo nelabai rūpinosi“, – tvirtina ekspertas.

„Transatlantiniai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas prie lėktuvo „Lituanica“ Floydo Bennetto aerodrome Niujorke, neužilgo prieš skrydį“ / Trakų istorijos muziejaus / LIMIS nuotr.

Nors prieš kelionę lakūnai sulaukė žinių apie Europoje prastėjančias oro sąlygas, savo planų jie neatšaukė ir liepos 15 d. pakilo į orą. Anot P. Poškaus, jų kelionė buvo labai nepatogi – lėktuvo kabina buvo vos 90 centimetrų pločio, sėdėti reikėjo ant alyvos bakų, nebuvo galima visiškai ištiesti kojų.

Po kiek daugiau nei 37 val. trukusio skrydžio, susidūrusi su audros frontu, „Lituanica“ sudužo dabartinės Lenkijos teritorijoje. Pasak P. Poškaus, katastrofa, panašu, įvyko lėktuvui skrendant nedideliu greičiu, tikriausiai ieškant vietos nutūpti. Darydamas posūkį, lėktuvas kliudė medžių viršūnes.

Įvairiose istorinėse nuotraukose iš katastrofos vietos matyti, kad S. Darius gulėjo šalia „Lituanicos“ nuolaužų. Kaip aiškina muziejininkas, tuomet naktis buvusi labai tamsi, o priemonių, kuriomis lakūnai būtų galėję pasišviesti žemes po savimi, nebuvo. Panašu, kad paskutinį kelionės pusvalandį tai daryti S. Darius bandė su kabinoje turėtu prožektoriumi.

„S. Darius buvo išsviestas iš kabinos, didelė tikimybė, kad tuo metu jis tiesiog bandė apšviesti žemę, (...) turbūt savo kūno dalį iki liemens buvo iškišęs pro kabinos langą. O S. Girėnas tuo metu pilotavo orlaivį, tai jis ir liko kabinos viduje. Vėliau buvo medikų svarstymų, kad S. Girėnas katastrofos vietoje dar kažkiek laiko buvo gyvas, bet S. Darius žuvo iškart“, – teigia P. Poškus.

Transatlantinio lėktuvo „Lituanica“ nuolaužos po katastrofos / Lietuvos aviacijos muziejaus nuotr.

Apie lakūnų žūtį Lietuvoje paskelbta liepos 17 d. Jau kitą dieną katastrofos vietoje apsilankė Lietuvos aeroklubo atstovai. Liepos 19 d. S. Dariaus ir S. Girėno kūnai buvo parskraidinti į Kauną, kitą dieną aukotos šv. Mišios.

Kaip pažymi Lietuvos aviacijos muziejaus atstovas, net ir praėjus 90 metų po „Lituanicos“ skrydžio, apie jį žinoma toli gražu ne viskas.

„Dažnai įvardijama, kad „Lituanicos“ skrydis pagal tikslumą buvo pirmas, nors to tikslumo iš tikrųjų neįmanoma net įvertinti. Nežinome, kur „Lituanica“ skrido per Europą, neturime išlikusių žemėlapių, kad žinotume, kokiu maršrutu skrido. Na, tiesiog galutinis tikslas nepasiektas, tai tikslumo tiesiog neįmanoma vertinti“, – sako P. Poškus.

Viso pasakojimo klausykitės LRT KLASIKOS ciklo „Darius ir Girėnas: amerikietiška svajonė“ 8-os dalies įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė

