Izolda Keidošiūtė. Filmas, pakeitęs amerikietišką kiną: temų buvo vengiama kaip maro

Toks įspūdingas permainų laikotarpis, perėjimas tarp šeštojo ir septintojo dešimtmečio metų. Tai, matyt, labiausiai mitologizuotas dvidešimtmetis. Atsiminkime vos kelis simbolius: gėlių vaikai, LSD, „Make love not war“ (liet. Mylėkitės, o ne kariaukite), Janis Joplin, Jimio Hendrixo gitara, Andy Warholdas, mergina, įdedanti gėlę į šautuvo vamzdį, miuziklas „Hair“ .

Ir taip galima vardyti iki begalybės vien JAV mitus. O šalį sukrėtė garsios politinės žmogžudystės, jaunimo antirasistiniai mitingai ir protestai prieš karą Vietname. Metai, kai amerikiečiai bene pirmą kartą peržiūri, naujai įvertina savo istoriją. Ir visa tai skatina keisti nusistovėjusias vertybes, versti stabus. Šie didžiuliai politiniai pasikeitimai, net kataklizmai ir tragedijos, pakeitė JAV veidą ir tai negalėjo neatsiliepti kinui.



Šeštojo dešimtmečio viduryje Holivudas jau buvo pavargęs nuo savęs, nuo televizijos konkurencijos, nuo bandymų įveikti mažėjantį žiūrovų srautą. Didžiųjų studijų, visiškai kontroliuojančių projektus, era ėjo į pabaigą.

Holivudo studijos taip pat nenorėjo imtis šios istorijos – kam reikalingas dar vienas gangsterių filmas ir dar su neaiškiomis seksualinėmis užuominomis bei smurtu?

Brangios kino produkcijos su garsiomis žvaigždėmis neviliojo žiūrovų. Senieji prodiuseriai buvo pasimetę, nelabai suprato, kas įdomu naujam žiūrovui. O šie mieliau pasirinkdavo laisvus, drąsius nepriklausomų prodiuserių filmus ar apskritai iš užsienio atkeliavusias eksperimentines juostas.



Nuo 1930 metų kiną reguliavęs Hayeso kodeksas galutiniai baigė savo gyvenimą 1966 metais, o jo nurodymai, kad viso filmo metu žiūrovai turi aiškiai suvokti, jog „blogis yra blogis, o gėris – gėris“, tiesiog juokino. Kaip ir draudimas rodyti „juostas, griaunančias žiūrovų moralinius pagrindus“: jokių „aistros scenų“, užuominų apie homoseksualumą, patyčių iš religijos ar skirtingų rasių suporinimo. Žudikas, ginklas ir auka negalėjo susitikti tame pačiame kadre.



Žiūrovų simpatijos neturėjo būti „nusikaltimo, nederamo elgesio ar nuodėmės pusėje“. Staiga atsivėrė vartai laisvesniam anksčiau draustų temų naudojimui, o 1967–1975 metais įsigaliojusi nauja Amerikos kino banga netrukus pavadinta Naujuoju Holivudu.

Filmas „Boni ir Klaidas“ / „Vida Press“ nuotr.

Šio naujojo kino etapo pradžia dažniausiai įvardijamas 1967 metais pasirodęs režisieriaus Artūro Penno filmas „Boni ir Klaidas“ (angl. Bonnie and Clyde). Siužetas pasakoja apie Boni ir Klaidą, garsius amerikiečių plėšikus, kurie Didžiosios depresijos laikotarpiu veikė kaip gaujos lyderiai. Scenaristams nereikėjo gatavos legendos – jie patys ją sukūrė. Davidas Newmanas ir Robertas Bentonas, dirbę žurnale „Esquire“, mėgo prancūzų „naująją bangą“ ir norėjo parašyti kažką panašaus į Jeano-Luco Godardo „Iki paskutinio atodūsio“ (pranc. À bout de souffle) ar Francois Truffaut „Žiulį ir Džimą“ (pranc. Jules et Jim). Filmas būtų ne tik apie meilę, bet ir apie neviltį bei laisvę. Bentonui į rankas pateko Johno Tolando knyga „Dilindžerio dienos“, kurioje, be kita ko, pasakojama gaujos „Barrow“ istorija. Draugams ji pasirodė įdomi, juk vienas jų užaugo Teksase, kur net vaikai per Heloviną persirengdavo Boni ir Klaidu.

Ieškodami režisieriaus, Newmanas ir Bentonas nusprendė nusiųsti rankraštį Truffaut. Prancūzas padarė keletą teksto pakeitimų, kurių daugumai pritarė filmo kūrėjai, parašė laišką, kad „Boni ir Klaidas“ – geriausias iš visų scenarijų, kuriuos buvo priverstas atmesti per pastaruosius penkerius metus, tačiau pats ėmėsi Rėjaus Bredberio romano „Farenheito 451“ ekranizacijos. Tačiau Truffaut rekomendavo Newmanui ir Bentonui savo draugo Jeano-Luco Godardo paslaugas. Priežastis, kodėl bene garsiausias avangardinio prancūzų kino kūrėjas nesutiko kurti filmo, nėra visiškai aiški. Tačiau tam jis ir buvo Godardas.

Nors nebūna filmų, kurie per vieną naktį pakeistų visą kiną, „Boni ir Klaidas“ yra vienas iš nedaugelio pavyzdžių, kuris labai priartėjo prie šios ribos.

Holivudo studijos taip pat nenorėjo imtis šios istorijos – kam reikalingas dar vienas gangsterių filmas ir dar su neaiškiomis seksualinėmis užuominomis bei smurtu? Tačiau įsikišo tuo metu labai populiarus aktorius Warrenas Beatty, kuris nusprendė nusipirkti teises į filmą ir tapti jo prodiuseriu. Jis padarė viską, kad filmas įvyktų. „Warner Bross“ studija sutiko rizikuoti, nes Beatty, palyginti su kitais, prašė ne tiek daug pinigų. Todėl filmas „Boni ir Klaidas“ vadinamas Naujojo Holivudo pradininku, nes filmą kūrė didelė kino studija, o ne kokia maža nepriklausoma kino kompanija.



W. Beatty siūlė scenarijų įvairiems režisieriams – visi atsisakė. Arthurui Pennui irgi kėlė abejonių gangsterinis-romantinis siužetas, bet antrą kartą pasiūlius kurti šį filmą, jis vis tik ėmėsi „Boni ir Klaido“, nusprendęs, kad tai bus juosta apie Didžiąją depresiją šalyje, apie socialinę ir ekonominę nelygybę. Scenarijų teko perrašyti, jis tapo glaustesnis, dingo keistas meilės trikampis, nes Klaido biseksualumą pakeitė impotencija. Paskutinis filmo trečdalis tapo daug niūresnis – iš vaikiškų linksmybių, komiškų gaudynių herojai išskrido tiesiai į mirtį.

Filmo „Boni ir Klaidas“ kadras / „Vida Press“ nuotr.

Režisierius Arturas Pennas prieš karą baigė aktorių studiją, tačiau atsitiko taip, kad kaip aktorius ir režisierius jis susiformavo pokario Italijos jaunimo teatruose. Grįžęs į Brodvėjų, o vėliau ir į kiną jis atnešė daug subtilios europietiškos kultūros ir intelekto. Labai žavėjosi prancūzų „naująja banga“. Statė spektaklius Brodvėjuje ir daug dirbo televizijoje. 1961 metais perkėlė į ekraną bene populiariausią savo spektaklį „Stebukladarė“ (angl. The Miracle Worker), pelniusį penkias nominacijas „Oskarui“, iš kurių du atiteko pagrindinių vaidmenų atlikėjoms ir prizą San Sebastjano kino festivalyje. Pagaliau sukūrė vesterną keršto tema „Kairiarankis šaulys“ (angl. The Left Handed Gun) su jaunu Paulu Newmanu, o 1966 metais daug diskusijų sukėlė jo nevienareikšmis veiksmo filmas „Gaudynės“ (angl. The Chase), apie kilnaus ir nepaperkamo šerifo kovą su niekšų gauja, o bėglys nesąmoningai atskleidė pietų miestelio veidmainystę. Kritikai rado filme netiesioginių paralelių su įvykiais Dalase. Juk A. Pennas buvo senatoriaus J. F Kennedžio patarėju jo prezidentinės kampanijos metu. Taigi, šis režisierius jau buvo patyręs nukreiptų prieš amerikietiškus mitus filmų apie smurtą ir prievartą meistras.

Nuo filmo „Boni ir Klaidas“ pasirodymo praėjo daugiau nei pusė amžiaus, o jį vis dar galima žiūrėti, nes vis dar nepaklūsta vienareikšmiams vertinimams.

Realūs plėšikai Boni Parker ir Klaidas Barrow nebuvo gražuoliai ir iš pradžių prodiuseris W. Beatty Klaido vaidmenyje įsivaizdavo Bobą Dylaną, o kai šis atsisakė, pagaliau ryžosi pats įkūnyti pagrindinį filmo personažą. Boni vaidmeniui siūlė populiarią tada Natalie Wood arba prodiuserio sesuo Shirley MacLaine. Tačiau galiausiai jo partnere tapo pradedančioji aktorė Faye Dunaway, kuria Beatty susižavėjo kartą pamatęs ekrane. Po filmo aktorė iš karto išgarsėjo, o mėgdžiodamos jos heroję viso pasaulio merginos dėjosi ant galvos beretes.



Nors nebūna filmų, kurie per vieną naktį pakeistų visą kiną, „Boni ir Klaidas“ yra vienas iš nedaugelio pavyzdžių, kuris labai priartėjo prie šios ribos. Jame atmetamas amerikietiškojo kino sinonimu tapęs filmo kūrimo būdas, montažas, autoriai imasi kalbėti temomis, kurių anksčiau buvo vengiama kaip maro. „Boni ir Klaidas“ didžiajame ekrane parodė, kaip „gyvi žmonės miršta“, ir padarė proveržį Amerikos kino pramonėje. Jis žymėjo klasikinio Holivudo pabaigą ir tapo puikiu atspirties tašku vienam įdomiausių Holivudo kino laikotarpių.



1967 metų Monrealio kino festivalyje įvyko šio filmo, išgarsinusio 1930-ųjų muziką, beretes, ilgus sijonus ir laisvę, premjera. „Boni ir Klaido“ plakate buvo rašoma: „Jie jauni. Jie myli vienas kitą. Ir jie žudo žmones.“ Nuo įžanginių titrų, ant kurių tarsi šūviai iš šautuvų mirga jaunų, gražių ir įsimylėjusių Boni ir Klaido nuotraukos, o aktorių vardai tampa ryškiai raudoni, nuo pirmojo kadro, kuriame raudonos herojės lūpos beveik pabučiuoja žiūrovą, o paskui mergina bėga laiptais žemyn, pakeliui užsisegdama suknelę, tapo aišku, kad nieko panašaus kine dar nebuvo.

Šis keista ir žiauri pora iš tiesų Didžiosios depresijos laikotarpiu plėšė bankus ir parduotuves bei žudė jiems kelią pastojusius žmones. Filme ne skurdas, o nuobodulys pastūmėjo juos į nusikaltimo kelią. Jaunatviškas noras patirti ką nors jaudinančio. Tarp užpuolimų jie pokštauja, aistringai mėgsta fotografuotis, susižavėję skaito naujienas apie save spaudoje. Filmo kūrėjai taip pat užsimena apie psichoanalitinį tropą. Klaidas yra impotentas, kuris savo seksualines nesėkmes kompensuoja ginkluotais apiplėšimais.

Filmas „Boni ir Klaidas“ / „Vida Press“ nuotr.

Aktoriai turėjo sunkiai dirbti: Arthuras Pennas visada darydavo daug dublių. Scena, kai Boni pirmą kartą pabučiuoja Klaidą po jų pirmojo apiplėšimo, o jis, atsitokėjęs, pakelia automobilio durelių galvutę, filmuota 38 kartus. A. Pennas specialiai – ir montažu, ir situacijomis, ir dialogais – pabrėžė seksualinę herojaus problemą, siekdamas modernizuoti filmą, nors W. Beatty, jo paties žodžiais tariant, „užmigo“ nuo Freudo užuominų.



Režisierius nevengė kraujo, sekso, o smurtą derino su juoduoju humoru. Veikėjai elgėsi amoraliai, neturėjo aiškių tikslų ir dažnai veikė atsitiktinai. Anksčiau kine kulkų žaizdos neatrodė labai natūraliai, ir tik A. Pennas parodė, kad tai dūmai, kraujas ir chaosas. Dabar jie krūpčiojo ir rėkė iš skausmo. Tai akivaizdžiausia filmo finale, kai pora nušaunama iš policijos pasalos. Ši scena, kurioje reindžeriai užpuola Boni ir Klaido automobilį, o negyvi herojų kūnai nuo kulkų virpa paskutiniame mirties šokyje, tapo kino klasika. Viskas baigėsi kruvina, žiauria, neteisinga mirtimi – lieka tik kulkų sudarkyti Boni ir Klaido lavonai. Ši scena šokiravo, nes žiūrovai jau buvo įsimylėję personažus – vaikiškai naivius, kvailiojančius, linksmus, emocingus – ir finalinėje scenoje policija nušovė ne beširdžius gangsterius, o švelnius ir mylinčius romantikus.

„Boni ir Klaidas“ šiandien nepaseno, nes tai nepaprastai energingas ir jausmingas filmas. Seksualinės iškrovos trūkumas leidžia erotikai vis stipriau cirkuliuoti kraujyje. Ši cirkuliacija susilieja su medžių ir javų ošimu, nuolat girdimu originaliame garso takelyje.



Iš pradžių filmas JAV buvo išleistas ribotu tiražu, nes „Warner Brothers“ vadovybė nebuvo tikra dėl jo komercinių perspektyvų. Ir tikrai iš pradžių filmas beveik neatsipirko kino teatrų kasose. Tradiciniai kritikai filmą sutiko priešiškai, o trijų didžiausių spaudos leidinių – „Newsweek“, „Time“ ir „The New York Times“ – recenzijos buvo triuškinamos. Jie rašė, kad „farso ir žiaurios žmogžudystės mišinys toks pat beprasmis, kaip ir neskanus“, o filmas perrašo istoriją, pridėdamas „šiuolaikinį psichologizmą“.



Svarbų vaidmenį kampanijoje už filmo „reabilitavimą“ suvaidino žymiausia amerikiečių kritikė ir žurnalistė Pauline Kael, kuri liko tiesiog sužavėta šiuo kūriniu ir spaudoje įnirtingai jį gynė, lygindama su prancūzų Naujosios bangos pasiekimais. Didelis Pauline Kael esė laikraštyje „New Yorker“ – ugninga gynyba, kurioje ji pabrėžė, kad „Pennas sugrąžino mirčiai jos žiežirbas“. Jaudulys maišosi su tikru šoku, o finalinis kulkų suvarpytų kūnų baletas, Kael žodžiais tariant, yra „košmaras, kuris, regis, tęsiasi amžinai, bet netrunka nė sekundės per ilgai“.



Jau pateikę spaudai filmą triuškinančias recenzijas, po Kael publikacijos daugelis kritikų dar kartą nuėjo į kiną ir perrašė recenzijas, pripažindami, kad klydo ir pagyrė filmą. Ir tai savaime tapo naujiena: pagaliau buvo kažkas, kas privertė recenzentus pakeisti savo nuomonę. Kaip pabrėžia Q. Tarantino, būtent nuo šios staigios kritikų ekstazės dėl „Boni ir Klaido“ prasidėjo naujojo amerikiečių kino istorija.

Tai kino klasika, kurią verta pažinti kaip tokią. „Boni ir Klaidas“ yra tiek pat kino kūrėjų darbas, kiek ir savo laikmečio vaikas. Romantiškas, morališkai dviprasmiškas ir labai novatoriškas savo epochoje.

Dėl teigiamos kritikos ir W. Beatty spaudimo „Bonnie ir Klaidas“ buvo išleistas dideliu tiražu ir tapo vienu pelningiausių „Warner Bros.“ istorijoje (uždirbo 70 mln. JAV dolerių, o biudžetas siekė vos 2,5 mln. JAV dolerių). Nepaisant to, kad veiksmas vyksta Didžiosios depresijos laikotarpiu, filmas buvo labai aktualus jaunimui, ypač hipiams. Veikėjų įvaizdžiai atitiko septintojo dešimtmečio nuotaikas ir socialines problemas. Atvirai vaizduojamas seksas ir smurtas, žmones žudančių personažų vaizdavimas per romantikos ir užuojautos prizmę sukėlė diskusijų bangą, bet taip pat patraukė maištaujantį amerikiečių jaunimą.



„Boni ir Klaidas“ gavo dešimt „Oskaro“ nominacijų, tačiau statulėlė atiteko tik Estellei Parsons, atlikusiai antraplanį Klaido brolio bako isteriškos nelaimėlės žmonos vaidmenį, ir operatoriui Burnettui Gaffey. Geriausio filmo apdovanojimas tuomet atiteko Normano Jewisono tradicinei, pakankamai profesionaliai antirasistinei kriminalinei dramai „Nakties karštis“ (angl. In the Heat of the Night). Apie tai išgirdęs Warrenas Beatty pasakė: „Mus apiplėšė.“



Nuo filmo „Boni ir Klaidas“ pasirodymo praėjo daugiau nei pusė amžiaus, o jį vis dar galima žiūrėti, nes vis dar nepaklūsta vienareikšmiams vertinimams. Ir aktorių vaidyba, ir „Oskaru“ įvertintas operatoriaus darbas, ir pati istorija, kuri yra labai tiksliai sukonstruota, vis dar yra įspūdingi. Tai kino klasika, kurią verta pažinti kaip tokią. „Boni ir Klaidas“ yra tiek pat kino kūrėjų darbas, kiek ir savo laikmečio vaikas. Romantiškas, morališkai dviprasmiškas ir labai novatoriškas savo epochoje. Su nuotaikas perteikiančiais vietovaizdžiais, nufilmuotais užtikrinta Burnetto Guffey ranka, ir hipnotizuojančia Charleso Strouse`o kantri muzika.



Taip prasidėjo maištingo, sistemą kritikuojančio, drąsaus kino era. Holivudo naujoji banga, įžūliai tyrinėjusi aktualias, skausmingas politines problemas, pradėjusi seksualinę revoliuciją ir nesilaikiusi jokio politinio korektiškumo.



Kovoje dėl „Oskaro“ tais pačiais 1967 metais dalyvavo ir režisieriaus Mike Nicholso filmas „Absolventas“ (The Graduate). Šis tų pačių metų pradžioje pasirodęs filmas Amerikoje surinko 35 mln. JAV dolerių. Pelnė penkis iš septynių „Aukso gaublių“, režisierius gavo „Oskarą“ ir dar gausybę įvairiausių prizų. Kritikas S. Kaufmanas pavadino filmą „nauju amerikiečių kino istorijos puslapiu“. Įdomų straipsnį parašė ir Jonas Mekas, kuris labai retai rašė apie populiarius filmus. Gan teatralus savo stiliumi, beveik be jokių tų kino kalbos novacijų, filmas liko artimas klasikiniam Holivudui ir daugiau novatoriškas savo turiniu kaip tradicinių, veidmainiškų moralės normų griovėjas. Pasiturinčių tėvų sūnus nevykėlis studentas Benas maištauja prieš savo klasės primestas gyvenimo taisykles, permiega su brandžia moterimi, o paskui veda jos dukterį. Ar meilė? Greičiau tikslas, galimybė nugalėti hipochondriją ir pasirodyti tikru amerikiečiu. Jam nusispjauti, jam nepatinka suaugusiųjų pasaulis. Nors protestas neagresyvus. „Absolventas“ buvo ypač populiarus tarp koledžo moksleivių, pateko į geriausių metų filmų dešimtuką. Tačiau Europoje, jau įpratusioje žiūrėti kitokius filmus, jis nebuvo toks populiarus.



Trisdešimties metų aktorius Dustinas Hoffmanas, suvaidinęs aštuoniolikmetį Beną, konkuravo su W. Beatty – Klaidu – dėl „Oskaro“. Tada laimėjo patirtis ir profesionalumas – nugalėtoju tapo Rodas Steigeris už pagrindinį vaidmenį filme „Nakties karštis“. Tačiau būtent Dustinas Hoffmanas tapo pirmuoju iš naujos, tokios tolimos nuo įprastų Holivudo grožio standartų, aktorių kartos. Netrukus visas pasaulis pažins ir kitus – Jacką Nicholsoną, Alą Paciną, Roberto de Niro, kurie įsiverš į amerikiečių ekranus su savo nesutramdomais, paranojiškais, maištingais, neįprastais personažais. Ir anksčiau ar vėliau visi pelnys „Oskarus“. Tarp jų, žinoma, galima paminėti šiandien gal kiek primirštą Gene Hackmaną, kuris „Boni ir Klaide“ suvaidino Klaido vyresnįjį brolį ir jo gaujos narį Baką Berou. Šis, neseniai atšventęs devyniasdešimtmetį, aktorius seniai vertas atskiro straipsnio.

Na, o A. Pennas sukurs dar kelis neblogus filmus, paskui vėl sugrįš į televiziją, bet daugiausia ginčų sukels jo 1970 metais sukurtas antivesternas „Mažas didelis žmogus“ (angl. Little Big Man), kuris laikomas viena revoliucingiausių juostų vesternų istorijoje. Jame pateiktas indėnų ir baltųjų santykių vaizdas, smarkiai skyrėsi nuo įprastų šio žanro kanonų. A. Pennas, keisdamas tradicinį vesterną, nesunaikino žanro, o tik radikaliai pakeitė požiūrį į tą patį siužetą, tuos pačius nuotykius, tas pačias situacijas ir suteikė jam naują herojų. Tai 121 metų baltaodžio Džeko Krebo, patekusio pas indėnus ir ten likusio visiems laikams, papasakota gyvenimo istorija. Neįprastai detalus indėnų gyvenimo vaizdavimas, pasakojimas apie jų moralinius principus ir daugybė svarbių vaidmenų, kuriuos atliko Amerikos indėnai, priešingai nei tradiciniuose vesternuose, kur indėnai daugiausia atliko beasmenių piktadarių funkciją. Amerikiečių kavalerijos veiksmų traktuotė ir karikatūriškas generolo Kusterio, parodyto kaip arogantiško ir šlovės apsėsto karininko, įvaizdis smarkiai skyrėsi nuo tradicinio. Galbūt, buvo įkvėptas nusivylimo karu Vietname. Džekas Krebas – tai dar vienas genialus D. Hoffmano vaidmuo. Deja, tada dar JAV Kino akademijos neapdovanotas.

Truputį chaotiškoje, tačiau įdomioje šių metų „Kino po žvaigždėmis“ kolekcijoje buvo parodytas ir klasikinio Holivudo niekutis – režisieriaus Stanley Doneno muzikinė komedija „Keistas veidelis“ (angl. Funny Face), kurio didžiausia vertybė, tikras deimantas – grakščioji Holivudo stirnelė, baronaitė iš Olandijos Audrey Hepburn su jos ypatinga šypsena ir elegantiškais drabužiais. Na, o mums tarp gausybės filmo gražuolių buvo malonu stebėti ir linksmuolę Leti, kurą suvaidino mūsiškė Rūta Kilmonytė-Lee.