Libertas Klimka. Rugpjūtin įžengus

Apie prasidėjusį rugpjūčio mėnesį sakoma taip: tai dosnioji vasara! Todėl daugelis rugpjūtį skiria atostogų džiaugsmams, juk Lietuvoje dar galima pasimėgauti vasariška orų ir vandenų šiluma, o mėnesio pradžioje prinoksta vasariniai obuoliai, daržo gėrybės, miške – uogos ir grybai. Nuo seno mėnuo vadintas tiesiog pjūčiu; juk rugiai paprastai jau būdavo nukirsti, o laukuose belikęs javų vasarojus ir linai. Todėl senuose kalendoriuose galima rasti ir visjavio pavadinimą. Ten sutinkamas įrašytas taip pat mėnuo žilis; ar ne taip įvardintas, kad prinokę javai pakeičia laukų spalvą? Jie tampa tarsi pražilę...

Rugpjūtis – naujesnių laikų pavadinimas, atsiradęs kai Lietuvoje imta auginti nebe tokių birių rugių rūšis. XIX-ojo a. kalendoriuose dar sutinkamas degėsio vardas. Tikriausiai saulės išdegintų sakingų pušynų kvapas bus suteikęs tokį pavadinimą mėnesiui. O pagal daugiamečius orų stebėjimo duomenis, rugpjūčio vidutinė temperatūra mūsų krašte yra 16,2 laipsniai šilumos, tačiau jo pabaigoje nukrinta ir žemiau 15. Štai todėl rugpjūčio antroji pusė mūsų krašte dar buvo vadinama nuorudeniu arba parudene.

Lietaus šį mėnesį jau mažiau prilyja – apie 75 mm; rečiau grumena ir perkūnija. Saulė šviečia 232 valandas; atrodytų, nemažai. Tačiau diena per šį mėnesį sutrumpės net dviem valandom. Todėl priežodis ir sako: „Nuo Žolinės diena šuoliais trumpėja. Kitas priežodis taip rugpjūtį apibūdina: Nužydėjus rožėms, krinta šaltos rasos“. Todėl upelių slėnius ir paežeres nuo pavakarės iki pat vėlyvo ryto apsiaučia balto rūko skraistės. Ir rasos karoliukai papuošia jau daug kur boluojančius voratinklius...

Lietuvos gamta / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Artėjantį rudenį išduoda ir rugpjūčio naktys. Kaskart tamsėjančiame skliaute nusidriekia balzgana Paukščių Tako juosta. Netrukus vakaro sutemose ja keliaus gervių bei žąsų virtinės. O nakties dangų pagyvins ugninės meteorų strėlės. Jų, astronomų vadinamų perseidais, dažniau reiktų tikėtis dangaus skliaute pamatyti būtent antrąją rugpjūčio savaitę.

Apskritai sakoma, kad rugpjūtis arba pratęsia vasarą, arba atkelia vartus rudeniui. Nelygu metai, juolab, kai dabar įsivyravo tokie kontrastingi orai. Kad dėl trumpėjančios vasaros netaptų liūdna, verta prisiminti rugpjūtį turint lygiai tiek pat dienų, kiek ir liepa – 31-ą. Tokį keistą kalendorių paveldėjome iš senovės Romos. Tik mėnesių vardus, kaip reta tarp Europos tautų, išsaugojome savus, nes jie išreiškia kaimui rūpimus darbus ir gamtoje vykstančius pasikeitimus.

Libertas Klimka / E. Genio/LRT nuotr.

Šis rugpjūtis prasidėjo mėnulio pilnatimi. O pagal tradicinius papročius, kilusius iš atidaus gamtos stebėjimo, tai geras laikas derlių suvežti nuo laukų. Kaimo senoliai sakydavo: jei bus suvežta per mėnulio pilnatį, duonos ir net pyrago užteks visiems metams. O kaip javus atginti nuo pelių, kurios rudenėjant taip ir taikosi įsmukti klojiman? Senoviniai būdai apsisaugoti nuo šių nenaudėlių būdavo tokie. Šalinės išbarstomos gailiais arba ten susmaigstomos berželių šakelės, pašventintos bažnyčioje per Sekmines ar Devintines. Maža to, ūkininkai griebdavosi ir burtų. Javus stengdavosi suvežti penktadienį, mat ir pelės tądien pasninkaujančios. Pėdų ryšių mazgus kraunant reikėdavo atsukti į viršų, o ražus – tekančio mėnulio link. Į pirmą vežimą įmesdavo nuo lauko pakėlę tris nemažus akmeniokus, parvežę juos sudėdavo šalinės kamputyje, – kad pelės pirmiausia į juos dantis nusilaužtų... O štai vežant pro kiemo vartus paskutinįjį vežimą, būdavo labai atidžiai stebima, kad joks grūdelis neišbirtų ir neliktų anapus vartų; antraip „duona išeitų iš namų“. Žinia, šie papročiai dabar svarbūs tik etnologams, ieškantiems juose senosios baltų pasaulėžiūros ir mitologijos atspindžių. Ogi visiems kitiems tautiečiams įdomūs kaip etnokultūros žaismė... Palinkėkime ūkininkaujantiems gero derliaus, tokio, kad, pasak priežodžio, klojimo šalinės braškėtų.

Lietuvos gamta / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Praėjusį sekmadienį kai kuriose parapijose buvo švenčiami bažnytiniai Porciunkulės atlaidai. Tas pavadinimas, lietuviškai „dalelytė“ – tai kukli bažnytėlė Italijos Asyžiaus mieste, kurią XIII a. šventasis Pranciškus pastatė savo rankomis ir įsteigė ten pirmąjį mažųjų brolių vienuolyną. Lietuvos kaimo tradicijose savaitė po Parciunkulės būdavo skiriama labdarai, gailestingumui. Žmonės nuveždavo maisto elgetoms, padegėliams, kitiems vargšams, reikalingiems pagalbos. Tokie tad mūsų prigimtinės kultūros papročiai – išreiškiantys gilią atjautą, skatinantys paramą bendruomenės nariams bėdose...

