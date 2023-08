Vos penkioms dienoms į Lietuvą atvykusi primabalerina Špokaitė: turiu, ką veikti, bet para galėtų trukti ir ilgiau

LRT KLASIKOS rubrikoje „Be kaukių“ primabalerina Eglė Špokaitė, palikusi žymę Lietuvos baleto istorijoje, dabar dalijasi savo gyvenimo ypatumais tęsiant gyvenimą už Atlanto. Ji sako, kad Lietuvos pamiršti jai neleidžia racionalus protas. Visai neseniai balerina lankėsi Lietuvoje.

– Koks jausmas grįžti į Lietuvą kelioms dienoms iš visai kito pasaulio?

– Porą metų važiuoti neplanavau, tada buvo COVID-19 pandemija, dabar turiu reikalų – su vaikais, mokiniais skrendame į Italiją ir pabudo sąžinė, jog jau priartėjo prie manęs ir Lietuva. Dėl racionalaus proto atsiradau čia.

– O kodėl nelabai norėjosi? Argi nėra noro atvažiuoti ir pažiūrėti?

– Man įdomu veikti, esu ne toks emocionalus žmogus ir bandau vengti emocionalių dalykų. Lietuva man šiuo metu yra susijusi su emocijomis ir labai mažai su reikalais, todėl atrodo, kad sustoti tarp darbų ir atvykti galima ir kitą kartą. Žinoma, visų pirma susitinku su tėveliais, kurie nėra labai jauni, bet vis dar aktyvūs. Juk ne tada reikia atskristi, kai kažkas nutinka, o tada, kai dar viskas gerai.

– Kaip suprantu, tu vis dėlto esi tiek įsitraukusi į veiklą nuo pat mažumės, jog tau nesinori krapštytis po praeitį? Beje, išduosiu, kad tujinamės su Egle, nes žaidėme vienoje smėlio dėžėje, esame seniai pažįstamos.

– Lietuva traukia, ji mano prisiminimuose, tai yra komfortas, malonūs žmonės, lietuvių kalba, tai – puiku. Tačiau jaučiu didelį laiko deficitą, šiuo metu didžiausia užduotis mano gyvenime, kaip protingai surasti laiko sau ir susidėlioti prioritetus. O štai dabar supratau, jog darbai darbais, bet, manau, 6-erius ar 7-erius metus galvojau, kad jau laikas grįžti.

– O turi čia artimų bičiulių?

– O ką pavadinti bičiuliais? Turiu buvusių draugų, dabar jau negaliu sakyti, kad mes aktyviai palaikome ryšius.

Eglė Špokaitė „Kopelija“ / M. Aleksos/LNOBT nuotr.

– O turi vietą, kurią būtinai turi aplankyti? Vis tiek esi vilnietė.

– Vilniaus senamiestis, ten praleidau daug laiko, noriu jį aplankyti viena. Dabartinės kelionės į Lietuvą metu gyvenu pas savo tėvus, tad matau ir savo vaikystės vietas, noriu jas aplankyti.

– Į Lietuvą atskridai pakeliui iš JAV į Italiją, kur bus tavo mokinių baleto konkursas. O koks tai konkursas? Kodėl taip toli reikia skristi?

– Šis konkursas nėra paties aukščiausio lygio, tačiau savo mokinius amerikiečius bandau išjudinti, kad jie nesėdėtų vienoje vietoje. Palyginti su lietuviais, amerikiečiai – žymiai sėslesni. Daugelis amerikiečių po COVID pandemijos pradėjo keliauti žymiai daugiau, tačiau jų kelionės apsiriboja JAV. O aš noriu šias sienas pralaužti. Vaikai to nori, bet reikia dirbti su tėvais. [Reikia juos įtikinti], kad yra labai svarbu išvažiuoti iš JAV, pamatyti pasaulį, pamatyti savo sritį. Svarbu pamatyti, kaip žmonės iš viso pasaulio kitaip viską daro. Patyrimas tokios kelionės metu – neįkainojamas. Nebūtinai žiūrint kopijuoti, pakanka būti, o tada darbas įgaus kitokių prasmių ir naują kokybę.

Tėvams keliavimas per Atlantą yra didžiulis įvykis, tad reikia ugdyti pasitikėjimą. Jiems sunku vaikus paleisti.

Eglė Špokaitė / M. Raškovskio/LNOBT nuotr.

– Mažosioms balerinoms konkursas yra įvykis. Kaip pati prisimeni savo pradžią, lipimą ant scenos, ką reiškia būti geriausiai, įrodyti, kad esi to verta, šokti nėra vien malonumas.

– Jos aktyviai šoka kiekvieną dieną po 2–3 valandas 6 dienas per savaitę, net šeštadienį. Per sezoną dalyvauja 5–7 konkursuose. Italija jiems yra daugiau džiaugsmas. Šiame konkurse merginos šoks tris choreografijas, kurias susikūrė pačios. Jos labai didžiuojasi, labai nori. Ir tai – kūrybinis, o ne tas „atsakingasis“ momentas, t. y. kad reikia laimėti. Tikimės, kad Italijoje būsime įvertinti dėl kūrybos, o ne tik technikos.

– Norėčiau paklausti apie tavąją mokyklą. Kokiame etape ji yra? Kiek vaikučių ten yra?

– Net nebevadinčiau vaikučiais. Prieš kokias dvi savaites staiga suvokiau, kad jau nebegalvoju ir seniai nebelyginu tos mokyklos su buvusia čia, Lietuvoje, mokykla, man taip gera. Vaikų amžius mokykloje – 10–18 metų.

Mano mokinės, kurioms 14 metų, dirba choreografėmis, viena iš jų dirba ir korepetitore, ir choreografe mano mokykloje, kadangi ji yra pasižymėjusi, ją renkasi daug dažniau nei profesionalus. Jos rezultatai, pasiekti dirbant su vaikais, yra aukštesni nei kitų mokytojų, ji tokiu būdu užsidirba. Žinau, kad yra nuomonių, klausiančių, ar taip gerai: kai vaikas dar pats mokosi, bet jau ir dirba toje srityje. Bet šiuo metu matau tik teigiamus dalykus. Neigiamų dalykų nematau, esu tik apie juos teoriškai girdėjusi.

Eglė Špokaitė, „Raudonoji Žizel“ / M. Raškovskio/LNOBT nuotr.

– Tokių talentų tavo mokykloje yra ne vienas, kaip suprantu?

– Na, tokių talentų pasitaiko vienetai iš šimto. Dabar turiu 113 vaikų, iš jų 7–9 yra išskirtinės asmenybės, kur iš suaugusiojo perspektyvos tik žiūri ir žaviesi.

– Ar imtumeisi dabar kurti mokyklą, žinodama, kiek sunkumų kilo?

– Imčiausi, imčiausi, imčiausi! Kiek visko išmokau, tai yra nuostabu. Išmokau kalbą, pagerėjo socialiniai ir kultūriniai įgūdžiai, yra ne tik administracija, bet ir tėvų kolektyvas, su kuriais nuolat reikia spręsti reikalus.

– Jautiesi teisingame kelyje?

– Tikrai taip. Lietuvoje baleto srityje nei vienas neprapuls. Čia yra tiek gražių mergaičių, berniukų, puikių mokytojų, specialistų, toks geras teatras ir dar tiek daug žiūrovų, kurie pasiruošę eiti, vadinasi, sritis klesti. Žiūrint plačiau, ypač į Ameriką, ten visai kitaip ir galbūt man ir kitiems labai išsilavinusiems žmonėms, kurie siekia meno ir vaikams nori tai parodyti, tai yra geresnė vieta, teisingesnė. Turiu čia ką veikti.

– San Diegas – gera vieta gyventi?

– Nebloga. Nors, grįžus į Lietuvą, lėktuvas nusileido iškart po audros: tie dideli medžiai, kvapas mane pribloškė, tai yra kažkas tokio, San Diege nieko panašaus nėra, ten dykuma, priauginta daug augalų, gamta graži, tačiau su Lietuvos nepalyginsi. Lietuvoje vasarą, kai nulyja lietus ir vis dar šilta, – labai gera.

Eglė Špokaitė / BNS nuotr.

– Dainius, tavo vyras, yra mokslininkas, jūs būtent todėl ten gyvenate ir nesiruošiate išvykti?

– Dainius yra mokslininkas, chemikas, baigęs mokslus Lietuvoje, vėliau Danijoje, vėliau ir Amerikoje, čia ir susitikome. Jis dirba vaistų kūrimo srityje, tai tik dalis jo veiklos, tačiau suteikia mūsų šeimai didesnių perspektyvų. Dainius – turtinga asmenybė. Jis turi ir meninę pusę: yra puikus fotografas.

Turime taip padalinti savo dieną, kad nei viena iš sričių nenukentėtų, nes visos jos mums yra labai svarbios. Be to, mūsų namai dažnai atviri visiems keliaujantiems per San Diegą, kambariai namuose visada pilni, labai mėgstame žmones. Kai tik susipažinau su Dainiumi Bostone, jo namai vadinosi „Dainius Inn“. Labai panašiai gyvename ir dabar. Galėtų diena būti ne 24 valandos, o šiek tiek daugiau.

Eglė Špokaitė, Dainius Mačikėnas / Asmeninio albumo nuotr.

– Jūs abu veiklūs, sakei, kad į jausmus nenori leistis, nes turi daug veiklos, matai tikslą. O Dainius – toks pat?

– Tokiu būdu mes vienas kitą ir suradome, taip.

– Keliaujate kartu?

– Vienu metu jis keliavo vienas, nes dėl darbų tikrai negalėjau niekur vykti, net klausiau jo – ar dar nepavargo. Dabar viskas apsikeitė, aš siūlau važiuoti, o jis – jau išsiilgęs namų.

Dabar jis augina augalus, skiepija juos, bando išrasti naujas rūšis. San Diegas yra dykuma, mažai augalų auga natūraliai. Man atrodo, kad tai labai artima chemijai, nes aš visada sakau: aš esu menininkė, bet pasižiūriu į mokslininkus – kokie jie yra kūrybingi, gal net labiau negu mes. Jie daro eksperimentus kūrybingai, o mes, šokėjai, iš esmės esame atlikėjai.

Eglė Špokaitė, „Karmen“ / M. Raškovskio/LNOBT nuotr.

– O tu manai, kad tavyje kūrybos yra per mažai?

– Klasikiniame mene, jei pašnekėtume, pavyzdžiui, su žinomu smuikininku ir paklaustume, kiek jis gali eksperimentuoti, tai tikriausiai išgirstume, jog mažai.

– Tačiau viena yra kurti grojant, kita yra tik išpildyti?

– Neseniai grįžau iš Japonijos, labai mėgstu ten skristi, buvau ten gal 9 kartą. Buvome Kioto mieste, dalyvavome ekskursijoje ir kalbėjome apie geišas, jų mokyklas. Pradėjau girdėti tai, ką mano mokinių japonių mamos kartais sako. Japonai yra įsitikinę, kad talento nereikia, kiekvienas žmogus gali išsiugdyti kažką per įdirbį. Jie netiki talentu, o tik įdirbiu. Manęs jos kartais klausia: „Pasakykite kaip, o aš padarysiu.“ O aš kartais net negaliu pasakyti. Jos turi pajausti savo viduje. Bet kartu pastebėjau, kad japonai gali labai gerai išmanyti techniką, bet „nesikapstyti“ viduje, o kartais būna, kad mes patys scenoje ir „nusikapstom“, nebelieka, į ką žiūrėti. Manau, ir baletą įdomiau žiūrėti, ir muzikos klausyti, o gal ir moksle tai galioja: jeigu esi paskyręs daug laiko ką nors išmokti, o dar pleti savo pasaulėžiūrą, tada žmogus ir pasidaro įdomus. Ir menininkas, ir žmogus.

– Pati esi menininkė, bet gal turi kokių nišinių veiklų? Gal patinka žiūrėti į horizontą, ar stebėti Dainiaus augalus?

– Mėgstame vykti į muzikos festivalį „Coachella“, Dainius atskirai vyksta ir į „Burning Man“. Aš ten ilgai nevažiavau, nes rugsėjis yra mokyklos pradžia, daug darbų, tačiau dabar man atrodo, jog ir aš po truputį pradėsiu važinėti. „Coachellos“ labiau laukiu. Nors nesiklausau popmuzikos visiškai, tačiau važiavimas į šį festivalį man yra įdomus: daug socialinių ir muzikinių patyrimų. Juk ten ne tik koncertai, bet ir performansai.

Mokausi paprastų dalykų, mokausi ilsėtis kitaip. Patinka finansai, t. y. paskaičiuoti (juokiasi). Šiek tiek siuvu, nes trūksta kostiumų dizainerių.

– Atrodo, kad tave labai žavi Japonija. Kodėl?

– Jeigu nuvažiuosite į Paryžių, tada į Londoną, tada į Niujorką, viskas bus panašu, o štai Tokijus bus nepanašus. Bus visai kitaip. Mane žavi japoniška ekologija. Japonijoje nėra šiukšlių dėžių, o tai – socialinis dalykas. Būdama Japonijoje savo mokinių mamų klausiau, ar tikrai niekur nėra šiukšlių dėžių. O jos man paaiškino, kad visi turi savo maišelius ir savo šiukšles susideda į rankinuką, net kūdikių sauskelnes. Jos nešasi namo, o tada – išrūšiuoja. Jeigu mums pasakytų, kad visas šiukšles turime nusinešti namo ir tada išrūšiuosi, turbūt sakysime, kad taip neįmanoma, bet įmanoma.

Eglė Špokaitė San Diege / D. Mačikėno nuotr.

– Ar Amerikoje jau jaučiatės savi?

– Be abejonės. Mažesnės, jaukesnės šalys labai saugo savo identitetą, savo kultūrą, tokiu atveju atvykėliams pritapti yra žymiai sunkiau. Amerika – atvykėlių šalis ir mes esame vieni iš jų, tad žmogus tik atvykęs tampa amerikiečiu, nes jis atvyko kaip ir visi kiti, t. y. kaip ir kitos atvykėlių grupės, kai kurie net per 3 ar 4 kartas, gal net nebeatsimena savo protėvių.