Vytautas Bikulčius. Iš vakar gelmių ir motinystės pamokos

Literatūrologas Vytautas Bikulčius LRT KLASIKOS laidoje „Ryto Allegro“ aptaria dvi knygas: Ágotos Kristóf romaną „Vakar“ ir Elenos Ferrante – „Dingusi dukra“.

Vengrų kilmės šveicarų rašytojos, rašiusios prancūziškai, Ágotos Kristóf (1935–2011) vardas nėra negirdėtas mūsų skaitytojams, nes jie jau galėjo susipažinti su jos trilogija „Storas sąsiuvinis“ (2004 m., „Alma littera“, iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė) ir novelių rinkiniu „Man tas pats“ (2005 m., „Alma littera“, iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė), o dabar leidykla „Baltos lankos“ pratęsia pažintį su ja, išleisdama romaną „Vakar“ (iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė).

Knygos „Vakar“ viršelis / Leidyklos „Baltos lankos“ nuotr.

Jau pirmieji romano puslapiai užklumpa skaitytoją savo neapibrėžtumu, nes jam sunku suvokti, su kuo susidūrė – su savižudybe, bepročio kliedesiu ar pasakotojo išmone, nes šis prisipažįsta mėgstąs rašyti.



Palaipsniui pasakojime išryškėja trys klodai. Pirmasis iš jų siejamas su pasakotojo Tobijo Horvato ne tik skurdžia, bet ir skaudžia vaikyste, nes jo motina Estera buvo vagilė ir kekšė. Antrasis istorijos klodas vaizduoja, kaip jis pabėga į kitą šalį, tampa karo našlaičiu, bet jau pasivadinusiu Šandoru Lesteriu. Galiausiai trečia istorija pasakoja apie pasakotojo meilę iš vaikystės laikų atklydusiai Linai.



Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tos trys istorijos gali nuvesti sentimentalumo linkme, tačiau autorė tekstą konstruoja be jokios patetikos, be galo glaustai ir tiksliai, užtat pasakotojo emocijos ir jausmai pasižymi nepaprastu intensyvumu, o jo būseną dar labiau išduoda trūkčiojantis pasakojimas. Matome, kaip jis išgyvena gėdą dėl savo motinos, kaip neapgalvotas jo poelgis priverčia jį palikti šalį, kaip jam sunku priprasti prie monotoniško darbo laikrodžių fabrike, kaip jis siekia ištrūkti iš vienatvės gniaužtų ir stengiasi užmegzti ryšį su kitais imigrantais, galiausiai, tiesiog kliedi dėl savo vaikystės draugės Linos.

Vytautas Bikulčius / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Pirmoji romano epigrafo eilutė neatsitiktinai skelbia, kad „vakar viskas buvo gražiau...“, nes kad ir kokia skaudi būtų praeitis, pasakotojas būtent to jau praėjusio vakar gelmėse ieško savotiško išsigelbėjimo iš niūrios dabarties. Bet tas siekis ištrūkti iš dabarties yra be galo trapus, nes jis siejasi su Linos istorija. O kaip pats pasakotojas prisipažįsta, Lina – išgalvotas personažas ir jis jos nėra niekada matęs. Vadinasi, visa ta istorija yra greičiau jo vaizduotės rezultatas, nes jis ne sykį teigia, kad jis rašo. Tas rašymas jam ir padeda užmiršti dabartį, kurioje jis kol kas nemato jokių prošvaisčių, nes šioje šalyje, į kurią pateko kaip pabėgėlis, jaučiasi visiškai vienišas.



Bet įdomiausia, kad ši Linos istorija, kokia ji bebūtų (vaizduotės išdava, kliedesys ar sapnas), įgyja ir realius kontūrus, nes pasakotojas teigia, kad ji yra apnuodijusi jo vaikystę. Jis Liną – savo mokytojo dukrą – išvysta po penkiolikos metų pertraukos. Bet ši moteris yra Lina tik pasakotojo akyse, nes tikrasis jos vardas Karolina. Bet ir tokio vardo pakanka pasakotojui, nes šis akcentuoja tik antrąją vardo pusę – Lina. Tiesa, Lina priekaištauja pasakotojui, kad jis pasirinko pabėgėlio dalią, nes jei šis būtų klausęs jos tėvo, būtų galėjęs kuo nors tapti, tačiau kaip pabėgėlis jis tapo niekuo. Ne be reikalo pasakotojas atsikerta, kad tapęs niekuo, jis gali tapti rašytoju, šitaip patvirtindamas seną tiesą, kad gyvenimo patirtis gali paskatinti tapti ir kūrėju. Užtat pasakotojas turi svajonę – parašyti knygą, kurią pasirašys savo tikruoju – Tobijo Horvato – vardu, tačiau tik Lina tai žinos, nes visiems kitiems jis atrodys kaip slapyvardis. Tiesa, su Lina ir jos tėvu pasakotojas sieja ir vieną paslaptį, kurios jai nebus lemta sužinoti, ir tai dar labiau sustiprina įspūdį, kad Linos istorija yra vaizduotės vaisius. Bet autorė neatskleidžia visų kortų iki galo. Kaip prisipažįsta Lina, ji irgi norinti parašyti knygą. Knygą apie neįmanomos meilės istoriją. Ji gali sietis ir su pasakotojo paslaptimi apie jo tėvą.

Ágota Kristóf / „Vida Press“ nuotr.

Skaudus likimas, kuris ištinka Liną, nulemia, kad meilė tarp Linos ir pasakotojo tampa neįmanoma. Paskutinį romano sakinį „Aš neberašau“ galima suprasti ir kaip neįmanomos meilės variaciją, ir kaip kūrybinį pralaimėjimą, ir kaip susitaikymą su dabartimi.



Šį romaną galima suvokti ir kaip istoriją apie pabėgėlio lemtį, jo vienatvę, tapatybės paieškas, už kurių veriasi ir melancholiškas poetinis žvilgsnis į tikrovę. Autorei pavyko prasiskverbti į žmogaus sielos gelmes ir atskleisti neviltį tų, kurie gyvena tik dabartimi... Džiaugiuosi už tuos, kurių laukia susitikimas su šiuo romanu.

Knygos „Dingusi duktė“ viršelis / Leidyklos „Alma littera“ nuotr.

Italų rašytoja Elena Ferrante jau gerai pažįstama mūsų skaitytojams ne tik iš, visų pirma, Neapolio tetralogijos, bet ir kitų jos romanų, šiandien pradžiugina mus savo kūriniu „Dingusi duktė“ (iš italų kalbos vertė Ieva Frigerio, išleido leidykla „Alma littera“).



Pasakotoja Leda – savojo penkiasdešimtmečio link artėjanti universiteto dėstytoja, anglų literatūros specialistė – prabunda ligoninėje, nes automobiliu atsitrenkė į apsauginį kelio atitvarą. Kairiajame šone ji aptinka dūrį, kurio kilmės ji nesugeba paaiškinti...



Ir tuomet ji sugrįžta į praeitį. Ji nusprendžia praleisti atostogas Apulijoje, prie jūros kranto. Jos suaugusios dukros gyvena Kanadoje su tėvu, su kuriuo Leda išsiskyrė. Ir kai ji ima leisti laiką paplūdimyje, kur pastebi jauną moterį Niną su trimete dukra Elena, besisukiojančią čia su gausia ir triukšminga šeimyna, jos sąmonėje kažkas nutinka, ir ji ima prisiminti savo santykius su motina, taip pat bendravimą su dukterimis. Svarbiausia, kad ji pripažįsta, jog dėl vaikų visada galima nerimauti. Kitaip tariant, pamažėle ima skleistis atskiri motinystės niuansai. Tuo tarpu lėlė, su kuria žaidžia Elena, jai tampa akivaizdžiu giedros motinystės simboliu, nes ji įkūnijo motinos ir dukters meilę, jų tamprų ryšį. Neatsitiktinai Leda prisimena, kaip ji dovanojo vyresnei dukrai Bjankai savo lėlę Miną, tačiau dukra mieliau žaisdavo su skudurine tėvo lauktuvių parvežta lėle. Ir kai sykį motina pamatė, kad Bjanka, nurengusi Miną, išpaišė ją flomasteriais, ji neištvėrė ir išmetė lėlę per balkono grotas. Lėlę traiškė gatve pravažiuojantys automobiliai ir tai matė Bjanka. Nėra ko stebėtis, kad motinai teko raminti dukrą.

Filmo „Dingusi dukra“ (rež. Maggie Gyllenhaal), pagal to paties pavadinimo Elenos Ferrante romaną, stop kadras / „Vida Press“ nuotr.

Tačiau nors ji ir teigia, kad nerimauja dėl savo vaikų, vis dėlto, prisipažįsta, kad ne visada tinkamai atliko tiek motinos, tiek sutuoktinės vaidmenį. Juk yra mušusi ir penkiametę Bjanką, kad ši jai trenkė per ausį (tik pagalvokite, kiek stipriai galėjo suduoti penkiametė), ir aprėkusi Martą, kad per ją pametė auskarą. Įstojusi į doktorantūrą, ji trejiems metams tėvui paliko savo dukras, kurias šis nuveždavo pas uošvienę, jei jam tekdavo išvykti į užsienį. Tačiau šiuo atveju Leda nori siekti mokslininkės karjeros ir jos poelgis suprantamas. Žinoma, šeimos kasdienybė yra tokia, kad dažnai namai virsta pragarais, ir dukros ne visada supranta motinos norus ir pamokymus. Gal todėl Leda puikiai prisimena Martos žodžius, kai ši jai tiesiai šviesiai papriekaištavo, kad nereikėjo jų gimdyti, jei tik sugebama skųstis dėl jų.



Būtent jausdama, kad jos amžius nebegali atsispirti dukterų jaunystei, matydama, kad Nina yra mylima ir susilaukia kitų dėmesio, suprasdama, kad jai tikėtis nuotykių per vėlu, ji pavagia Elenos lėlę, sukeldama minėtos šeimynos dramą. Šis poelgis pirmiausia yra susijęs su pavydu, nes ji negali matyti laimingos motinos. Bet sykiu tai savotiškas prisipažinimas, kad jai nepavyko įgyvendinti savo siekių, nes ji norėjo būti gera, nepriekaištinga motina. Tai ir tam tikras kaltės jausmas prieš savo motiną, dėl kurios mirties ji kaltina save.

Filmo „Dingusi dukra“ (rež. Maggie Gyllenhaal), pagal to paties pavadinimo Elenos Ferrante romaną, stop kadras / „Vida Press“ nuotr.

Motinystė romane siejama ne tik su motinos ir dukros santykiais, bet ir su moters siekiu įkūnyti savo kūrybinius ieškojimus. Įdomu, kad Ledos prisipažinimai virsta šauksmu, kurį galbūt išgirs kitos motinos ir įvertins jos netikėtas mintis. O paskutiniuose romano puslapiuose Leda pajus dar vieną – šįkart smeigtuko – dūrį... Gal jis irgi simboliškas?