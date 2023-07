Keliaujančio cirko artistai, įsikūrę prie Baltojo tilto: „Vilniuje mus pirmieji užkalbina benamiai ir valytojos“

„Mažiausią cirką Europoje“ tikrai ne iš karto pastebėsi – jis įsikūręs Vilniuje, netoli Baltojo tilto, ant Neries kranto, po medžiu. „Klounai mėgsta mažą žmogų. Čia, Vilniuje, mus pirmieji užkalbina benamiai ir valytojos“, – juokiasi čekė Lenka Foletti Machoninova ir šveicaras Alberto Foletti, keliaujantys cirko artistai iš Alpių papėdėje esančio Šveicarijos Tičino kantono.

Cirkas „Giroldòn“ iš tiesų yra pats mažiausias, nes jį sudaro vos du artistai ir jų aistra vaidybai, pantomimai, autentiškai savo tragizmu ir komiškumu gyvenimui ir žmonėms. Ši pora jau daug metų kartu keliauja po Europą – be reklamos, be skambių afišų, be visiems įprasto komforto ir „žvaigždžių“ atributų. Užtat jie pastebi gėles, žmonių veidus ir ore tvyrančią laisvės dvasią.

„Labai džiaugiuosi viskuo, kas vyksta Vilniuje, nes jaučiasi, kad esate laisvi. (...) Pas mus jau viskas sukišta į sistemą, į įstatymus, o čia jaučiasi laisvė – jauna valstybė, jauna ir džiaugsminga“, – sako Lenka.

Kritikai šį cirką vadina „kameriniu“ ir net „rankų darbo“. Kameriniu – dėl idėjų elegancijos ir atlikimo manieros. Rankų darbo – todėl, kad ir scenarijų, ir režisūrą, ir choreografiją kuria patys artistai.

„Kalbame apie gyvenimą, bet nemoralizuojame. Mūsų herojus – Kvailys, paskutinis kaimo kvailelis“, – sako čekų kilmės menininkė.

Į Vilnių aktoriai atvyko automobiliu, jame ir gyvena. Ir kasdien, 18 val., rengia pasirodymus. Paskutinis pasirodymas – liepos 29-ąją, šeštadienį.

– Lenka, be abejo, norisi paklausti apie jūsų keliaujantį cirką, nes tai beveik pamiršta istorija. Papasakokite, kaip jums kilo mintis leistis į kelią?

– Alberto mokėsi Šveicarijos pantomimos mokykloje pas labai gerą klouną Dimitrijų. O aš mokiausi Prahoje, klasikinės vaidybos akademijoje. Buvau aktorė. Bet turėjau, galima sakyti, du amplua – tragišką ir komišką. Mano idealai buvo didieji komikai Charlie Chaplinas, Busteris Keatonas, Jacques`as Tati.

Susipažinome su Alberto ir iš pradžių dirbome teatre. Tačiau dešimtajame dešimtmetyje Čekijoje prasidėjo chaosas ir mes nusprendėme, kad atėjo laikas išeiti į gatvę. Taigi mūsų cirkas nėra įprastas cirkas su gyvūnais ir pan. Mūsų požiūris į gyvenimą yra tragikomiškas.

– Nenorėjote likti teatre, nes ten nepriėmė jūsų idėjų?

– Kaip sakydavo italų komikas Toto, jei ieškai gyvenimo, randi formą, o jei ieškai formos, randi mirtį. Mes ieškojome gyvenimo, o teatre tuo metu buvo daug snobizmo ir laikui bėgant jo darėsi vis daugiau ir daugiau, mums tai vis mažiau ir mažiau patiko.

Be to, klounai mėgsta mažą žmogų. Čia, Vilniuje, mus pirmieji užkalbina benamiai ir valytojos. Jie sveikinasi, klausinėja – tai visai kitas pasaulis. Tačiau dauguma žmonių mūsų nemato... Tai ne kritika, tiesiog taip yra. Mums nepatiko gyventi snobiškame pasaulyje. Man neįdomu būti žvaigžde. Man įdomu gyventi ir išreikšti save per savo profesiją.

Mes keliaujame ten, kur nieko nepažįstame ir kur niekas mūsų nepažįsta. Žinoma, mums labai padėtų, jei jūs parašytumėte, kad esame čia. Bet tai vienintelis dalykas, kurio mums reikia.

Cirko artistai Lenka Foletti Machoninova ir Alberto Foletti / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Grįžkime į dešimtąjį dešimtmetį, kai nusprendėte išeiti į gatvę, papasakokite, kaip tai nutiko? Kaip jus sutiko gatvė?

– Išvykome į Italiją, ten mokėmės tris mėnesius. Surengėme vieną pasirodymą gatvėje. Tai buvo nuostabu.

– Juk Italija turi puikias gatvės meno, vadinamojo aikštės teatro, tradicijas.

– Taip, ten gimė Commedia dell`arte. Ir ten buvo gera, ten vis dar buvo žmonių, suprantančių meną. Galima prisiminti Federico Fellini filmą „Kelias“. Bet dabar ten baisu, televizija, katastrofos, ir mes vaikštome gatvėmis su kepure...

Žinoma, ir šiandien vis dar yra tikrų, autentiškų žmonių, gebančių jausti, bet yra ir tokių, kurie nieko panašaus nebenori.

Tada dar nebuvo interneto ir išmaniųjų telefonų, dirbome nuo šešių iki dvylikos ir galėjome gerai gyventi.

Laikui bėgant nusprendėme, kad mums reikia nuolatinės vietos pasirodymams, todėl su draugais pasistatėme palapinę ir pradėjome rengti pasirodymus joje. Paskui įsigijome ir žieminę palapinę – jurtą su krosnimi. Juk mes vaidiname ir žiemą.

Beje, publika mus labiau gerbia, kai pasirodome jurtoje, o ne palapinėje (juokiasi). Bet mes tiesiog norime būti tikri. Esu tikra, kad yra labai gerų aktorių, tikrų aktorių, bet jiems tenka prisitaikyti prie to, ko nori visuomenė. O mes stengiamės gyventi taip, kaip patys norime.

Yra žmonių, kurie to nesupranta ir nepripažįsta, nes yra pernelyg panirę į vartotojiškumą. Ypač dažnai ateina jauni žmonės ir sako, kad taip gyventi neįmanoma. Bet kiti, priešingai, sako, kad taip gyventi galima, – galima ir būtina.

Cirko artistai Lenka Foletti Machoninova ir Alberto Foletti / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Bet jei prisiminsime F. Fellini filmą „Kelias“, jame aiškiai parodoma, koks sunkus šių žmonių gyvenimas, kiek pasiaukojimo toks gyvenimo būdas reikalauja iš aktoriaus, cirko artisto, o istorijos pabaigoje pagrindiniam veikėjui viskas baigiasi blogai. Būtų įdomu sužinoti, kaip keliaujate, kur miegate, kaip gyvenate?

– Gyvename automobilyje, su savimi vežamės baziliką. Va, ką tik nusipirkome braškių, nes Tičine braškių neturime. Gaminame maistą automobilyje, prausiamės, kur tik galime.

Pavyzdžiui, turime tokį juodą maišą, kurį šildome saulėje, o tada iš jo pasidarome improvizuotą dušą. Tai įmanoma, kai šilta, o kai šalta, žinoma, ieškome vandens.

Jei kalbėtume apie mūsų gyvenimą, net ir tada, kai nekoncertuojame, automatiškai įvertiname aplinką – čia vanduo, čia tualetas (juokiasi).

Pavyzdžiui, prieš tai buvome Visagine, ten buvo patogu – ežeras ir dušai, kuriais galėjome naudotis. Skalbiame mes taip pat duše arba bet kur, kur tik įmanoma.

Viena vertus, tai nėra lengvas gyvenimas, bet, kita vertus, reikia palaikyti formą, reikia gyventi. Žinoma, namuose turime vandens ir tualetą, o čia viso to nėra. Esame labai dėkingi visoms valytojoms, kurios valo tualetus. Tiesiog toks yra gyvenimas. Anksčiau žmonės gyveno neturėdami daug pinigų – mes neturime daug, bet turime viską.

– Jūs keliaujate jau daugiau nei 30 metų – ką atradote per šiuos metus? Kas tapo atradimu, o kas nuvylė?

– Man apmaudu, kad atsirado šalių, į kurias nebegalime grįžti. Pavyzdžiui, Čekijoje tapo sunku dirbti. Ten visko per daug, per daug taip pat ir meno. Viskas tapo produktu, viskas parduodama, aktorius turi parduoti save, o mes to nenorime.

Nenorime savęs parduoti. Tai sunku, nes žmonės, atėję pas mus, tikisi pamatyti tradicinį cirką, bet kai pamato mus, supranta, kad esame kitokie. Jie galbūt tikisi cirko šunų, ledų, o to nėra. Bet mes esame drąsūs ir rizikuojame.

– Sakote, kad Čekijoje tapo sunku dirbti, o kaip kitose šalyse? Esate iš Šveicarijos, kuri yra laikoma gero gyvenimo simboliu...

– Pasakysiu jums štai ką: 15 metų keliavome po Rusiją, ir tada ten buvo gera. Žmonės, pavyzdžiui, Sibire, mus suprato, jautė. Galbūt jie atrodė uždari, labai uždari, bet laikui bėgant supratome, kad jie iš tikrųjų nėra uždari, tik bijo rodyti savo emocijas. Juk prieš pasirodymą sakome, kad čia nereikia bijoti, kad čia galima rodyti emocijas.

Mums atrodė, kad tai buvo jautrūs žmonės, malonūs, paprasti – paprasti, kilnaus paprastumo prasme. Ne dėl išsilavinimo, jie turėjo kažką savyje. Bet dabar bijau apie tai kalbėti, nes matau, kiek daug žmonių ten palaiko Vladimirą Putiną. Aš tiesiog nebežinau, ką ir sakyti.

Cirko artistai Lenka Foletti Machoninova ir Alberto Foletti / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Jūs teisi, bet, kita vertus, galbūt daugelis žmonių ir dabar bijo – bijo išreikšti savo nuomonę ir jausmus. Per tiek metų ši baimė jau išplito į visas gyvenimo sritis.

– Taip, labai gali būti. O štai Šveicarijoje į mūsų pasirodymus ateina vis daugiau žmonių. Ten darosi vis lengviau, nes žmonės suprato, kad jų gyvenime ir taip per daug prabangos, jiems norisi paprastų dalykų. Be to, per šiuos 33-ejus metus supratome, kad kiekviename mieste, kiekvienoje šalyje visada atsiranda kas nors, kas mus suranda.

– Ir Visagine tokių buvo?

– Netgi Visagine, kur tiek daug prorusiškų gyventojų, buvo žmonių, kurie mus suprato. Jie labai malonūs. Buvo žmonių, kurie sakė: „Ačiū, kad atvažiavote.“ Buvo ir tokių, kurie mums šaukė: „Eikit jūs n...“

– Atrodytų, iš kur tiek agresijos? Juk tai toks nekaltas dalykas – teatras, cirkas.

– Todėl, kad žmonės nėra prie to pratę! Jie šaukė mums – važiuokit namo. Buvo toks liūdnas jūreivis, mylintis jūrą, bet jau ilgą laiką gyvenantis be jos. Jis vis norėjo pasikalbėti. Jis man priminė Salioną iš „Trijų seserų“ – kad ir ką jis kalbėtų, vis jam negerai.

Vėliau išsikalbėjome su valytoja, kuri dėvėjo panašų galvos apdangalą kaip ir mūsų Kvailys spektaklyje. Ji skundėsi, kad žmonės ją priskiria žemesnei kategorijai, kad viskas gyvenime skirstoma į aukštesnes ir žemesnes kategorijas. Prie mūsų buvo priėjusios ir gėlių pardavėjos, dirbančios kiekvieną dieną, kad tik kažką užsidirbtų...

Cirko artistai Lenka Foletti Machoninova ir Alberto Foletti / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Atrodo, kad jūs kaip lakmuso popierėlis – atvažiuojate į miestą ir užminate ant nuospaudos, atveriate žaizdas, padedate atsiskleisti tikrosioms žmonių emocijoms...

– Išsilavinę, jautrūs žmonės, tokie kaip jūs, iš karto viską supranta. To dabar pasaulyje beveik nebėra. Kai žmonės ateina ir atsisėda mūsų palapinėje, mes juos kiaurai permatome. Jiems atrodo, kad mes vaidiname ir nieko nematome, bet mes juos matome. Mes matome jų vidų ir iš karto suprantame, kas negali mūsų pakęsti.

Pavyzdžiui, Čekijoje kartą atėjo moteris, mokytoja – jai labai patiko mūsų pasirodymai – ir atsivedė savo vyrą, advokatą. O jis nenorėjo mūsų matyti. Jis sėdėjo susiraukęs, o jo žvilgsnis rėkte rėkė: ne, ne ir dar kartą ne.

Tai sunku, nes tokie žmonės nenori, kad mes egzistuotume. Tradiciniuose teatruose aktoriai taip pat tai jaučia, bet čia esame vos už dviejų metrų nuo žiūrovų. Bet, kita vertus, mes priimame pasaulį tokį, koks jis yra.

Pavyzdžiui, kai buvome Visagine, sėdėjome prie stalo, jis buvo ant žolės, o po stalu augo rausva gėlė, galima sakyti, po mūsų kojomis. Taip buvo gražu! O žmonės manęs klausia: ar nenorėjote būti teatro žvaigžde? Kokia žvaigžde? Kas tai, palyginti su tos gėlės grožiu?

– Ką norite perteikti savo pasirodymais? Į kokią auditoriją orientuojatės?

– Kalbame apie gyvenimą, bet nemoralizuojame. Mūsų herojus – Kvailys, paskutinis kaimo kvailelis. Mūsų simbolis – Jacques`as Tati, vyras ant senovinio dviračio, sukūręs savo pirmąjį filmą „Šventinė diena“. Mes jį labai mylime, nes tai – neįtikėtinas žmogus. Mėgstame ir Roberto Bressono kiną, bet jo filmai labai liūdni. Šių titanų mūšyje mes pergalę skyrėme Jacques`ui Tati. Jis džiaugiasi gyvenimu, net kai jam sunku. Toks mūsų Kvailys.

Kalbant apie žiūrovus, pavyzdžiui, Ukrainoje į mūsų pasirodymus paprastai ateidavo 16–20 metų žiūrovai. Bet mes ten buvome prieš 15 metų.

Maskvoje turėjome savo publiką. Ateidavo išsilavinę žmonės, jie mus mylėjo. Jiems patiko, kaip mes gyvename.

Tačiau mes taip pat buvome nuvykę į, pavyzdžiui, Kunguro miestą Urale. Netyčia ten užsukome ir įsikūrėme šalia meno mokyklos. Dailininkai pamatė mūsų afišą ir atėjo. Bet vaidinti jiems buvo labai baisu, nepaprastai sunku. Jie sėdėjo tokiais akmeniniais veidais, kad net oda šiurpo. Po pasirodymo išėjau iš teatro ir nors mums, aktoriams, nederėtų taip elgtis, nesusilaikiau ir išrėžiau: „Atsiprašau, bet vaidinti jums buvo nepakeliama. Buvo labai baisu.“

Jie suėjo į vidų, atsisėdo ant suoliuko ir verkdami pasakojo, kad nežino, kaip reikšti emocijas, kad bijo. O vėliau sužinojome, kad ten, tame regione ketvirtajame dešimtmetyje buvo sušaudyta daug žmonių. Ir jie vis dar jaučia tą skausmą...

Cirko artistai Lenka Foletti Machoninova ir Alberto Foletti / D. Umbraso/LRT nuotr.

Visagine buvo vaikų, bet labai triukšmingų. Tėvai per daug rimti, o vaikai per daug triukšmingi. Štai taip.

Bet, kaip sakydavo mano tėtis, talentingas aktorius turi ištverti šį gyvenimą. Kartais taip pat jaučiame vienatvę, ypač kai grįžtame iš gastrolių. Yra tokia istorija apie žmogų, kuris nueina pas gydytoją ir sako: „Man labai liūdna, nebegaliu daugiau.“ Gydytojas jį apžiūri, bet nieko neranda. Ir pataria: „Nueikite į teatrą, pažiūrėkite į puikų komiką, jis jus pralinksmins.“ O pacientas atsako: „Aš ir esu tas komikas“ (juokiasi). Bet mes esame linksmi žmonės, nes kitaip neįmanoma gyventi.

Kartą surengėme pasirodymą Drezdene, kuris yra posocialistinėje Vokietijoje, ir ten tarsi atsimušėme į sieną. Alberto net išėjo nebaigęs pasirodymo, o aš likau viena su publika. Nes buvo labai sunku. Nesugebėjome atlaikyti įtampos. Bet kitą dieną tie žmonės pasivaikščiojimo metu priėjo prie mūsų ir pasakė, kad pasirodymas buvo puikus.

– Ar nevertėtų šiek tiek abstrahuotis ir nepriimti žiūrovų reakcijos taip asmeniškai? Juk kiekvienas turi savo gyvenimą, savo aplinkybes...

– Užsiauginti storą odą? Ne, ne, mes esame prieš storą odą, mes norime būti atviri, norime jausti! Kai kurie mūsų kolegos nebeturi jėgų jausti, jie taip ir padarė – užsiaugino hipopotamo odą. Štai kodėl aš kankinuosi, bet kenčiu, mes negalime kitaip, nes kitaip prarasime svarbiausią dalyką.

Daugelis žmonių šiek tiek panašūs vienas į kitą, jie tarsi turi pareigos antspaudą, jie jaučiasi visiems ir visada skolingi. Aš negaliu taip gyventi. Aš noriu gyventi taip, kaip gyvenu, nes man taip lengva, man tai yra laisvė.

– Iš kur ar iš ko tuomet semiatės įkvėpimo savo menui? Ar daug draugų turite Čekijoje ar Šveicarijoje?

– Nedaug. Bet jei užeisite į mūsų tinklalapį, pamatysite paprastų žmonių rašytus laiškus. Tačiau tie laiškai tokie nuostabūs, jie mus ir palaiko. Viena mergina palygino mus su pirmuoju sniegu, kurio ilgai lauki...

– Į visus pasirodymus ateina tokių žmonių?

– Beveik. Bet tai nėra mažai! Kai grįžtame po ilgos kelionės, vienintelis dalykas, kurio norime, yra tyla. Ne tik menininkai, bet ir visi keliautojai, klajokliai – jie yra šiek tiek kitokie. Tam tikra prasme vieniši. Tai kaina, kurią mokame.

– O kokį įspūdį jums paliko Vilnius?

– Labai apsidžiaugėme, kai Vilniuje gyvenantis mūsų draugas pasakė, kad čia, prie Baltojo tilto, galime apsistoti nemokamai. Tai tiesiog nuostabu. Niekur taip nebuvo – nei Paryžiuje, nei Maskvoje.

Vilniuje mane viskas labai džiugina, nes čia jautiesi laisvas. Matau tai, matau, kokios gražios jūsų bažnyčios, jos visos atnaujintos, ir skirtumas labai jaučiasi, ypač, pavyzdžiui, palyginus su Rusija.

Galvoju, kodėl V. Putinas žudo ukrainiečius, kodėl nepalieka jų ramybėje, nes čia, Lietuvoje, puikiai matosi, kaip galima gyventi. Man gal net truputį visko per daug – per daug prekių parduotuvėse.

Bet ne tai svarbiausia, žmonės čia yra laimingi – lietuviai gyvena savo gyvenimą. Man, kaip čekei, tai labai svarbu. Pas mus nebuvo taip baisu, kaip pas jus, juk jūs buvote okupuoti, bet dabar mes čia jaučiame laisvę.

Atrodo, kad čia dar daugiau laisvės nei Šveicarijoje. Pas mus jau viskas sukišta į sistemą, į įstatymus, o čia jaučiasi laisvė – jauna valstybė, jauna ir džiaugsminga.