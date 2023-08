Lietuvės ir čiliečio menininkų duetas Paryžiuje: „Meilės alchemija atsiranda tada, kai gerbi kito intymią erdvę“

Iš arklio kanopų augančios šaknys ir rūmų pažo kostiumu aprengta pelė, sauganti pasakų princesę – kūrėjai Rūta Jusionytė ir iš Čilės kilęs Francisco Sepulveda pristato savo pasaulius, kurie yra fantastiniai, o kartu sukrečiantys tikrumu.

Gegužė Paryžius. Parodos atidarymas galeristės Claudine Legrand galerijoje Prancūzijos sostinės širdyje, Senos gatvėje. Šį garsi galerija atstovauja menininkams Rūtai Jusionytei ir Francisco Sepulvedai. Šį kartą čia pristatoma Francisco kūryba. Rūta sveikinasi su svečiais, fotografuoja savo vyrą ir jo talento gerbėjus. Ištaikiusi ramesnę akimirką prieina, švelniai spusteli jo ranką. Jis jai atsako. Jiems nereikia žodžių, jų kūnai kalbasi ir be jų.

Prie sienos atremtas dar vienas darbas. Mėlyname nakties ar gilaus vandenyno fone tarp fantastinių žuvų ant zebro joja šviesiaplaukė moteris. Tai abiejų dailininkų bendras kūrinys. Kažkuris vienas pradėjo, kitas pabaigė. Kūrinyje judviejų kūrybos motyvai: žmogus, gamta, visata, jų mistiniai, esminiai ryšiai. Iš paveikslo sklinda rami, taiki energija, moters žvilgsnis gilus, mąslus. „Tai buvo mudviejų pirmasis toks bandymas, – šypsosi Rūta. – Jis daug pasako apie tai, ką mudu šiuo metu jaučiame.“



Beveik po mėnesio Šaranton le Ponto Paryžiaus priemiestyje galerijoje „Espace Art et Liberte“ atidaryta didelė bendra žinomų Prancūzijoje dailininkų paroda, kurios tema – gyvūnija, gyvūniškumas. Parodoje eksponuojami ir Rūtos bei Francisco darbai. Sukabinti šalia, juos skiria tik plona pertvara. Klausiu Rūtos, ar ji pati jaučianti tarp jų darbų cirkuliuojančią energiją? Ar jaučiantis ją Francisco? „Francisco padėjo man atrasti taiką su savimi, sustiprinti ryšius su pasauliu“, – atsakė Rūta. „Ji yra mano sielos sesė, – pridūrė Francisco. – Jai jaučiu tai, ko niekam nejaučiau gyvenime.“

Paveikslas „Vėjų karalienė“ / Menininkų asmeninio archyvo nuotr.

Kelionė į save



Trisdešimt minučių kelio traukiniu iš centrinės Paryžiaus Šatlė stoties ir atsiduriu Paryžiaus priemiesčio Vilemomblio centre. Čia mane pasitinka Rūta. Dar keliolika minučių kelio mašina ir įžengiu į jos ir Francisco kūrybinę oazę – didelį kiemą, namus ir dirbtuves. Kieme pasitinka garsiosios Rūtos skulptūros, fantastiniai žmogaus ir gyvūno hibridai, įkūnijantys gyvūno charakterį turinčio žmogaus metaforą: vienas su kiškio galva, kiti su šuns kūnu ir sparnais. Erdvių dirbtuvių viršuje – šeimos miegamasis. Name kol kas gyvena 18-metė Rūtos dukra Gabija. Ji netrukus išvažiuos mokytis į Monrealį Kanadoje, jos laukia tarptautinės politikos studijos prestižiniame „UdeM“ universitete.

Rūta Jusionytė / Asmeninio archyvo nuotr.

Pribėgdama uodegą vizgina borderkolė Tija, poros šuo. Mėlynakė nerimsta – tai mesk jai kamuoliuką, tai glostyk, su ja ramiai nepasėdėsi. Keliuose Rūtos paveikslų tariuosi pamačiusi Tijos žvilgsnį. Rūta pritaria: taip ir yra. Jai dažnai atrodo, kad gyvūnų ir žmogaus žvilgsniai panašūs, juose ji matanti jų sielą – juk viskas susiję visatoje.



Dirbtuvėse įrengtoje virtuvėje Francisco pjausto arbūzą, ruošia pietus: pomidorų ir avokadų salotas, kepa mėsą. Jis viską daro neskubėdamas, jo judesiai užtikrinti, menininkas išjaučia kiekvieną proceso minutę. Iš šono atrodo, kad šis žmogus yra savo vėžėse. Rūta gurkšnoja arbatą, mėgaujasi akimirka. Prieš beveik daugiau nei metus diagnozuotas krūties vėžys pasitraukė, ji yra remisijoje, vėl pilna energijos, jėgų, per sudėtingas patirtis atradusi sąmoningesnį santykį su kūnu, siela, su pasauliu.

Menininkų šuo Tija / Autorės asmeninio archyvo nuotr.

Tai atsispindi ir jos kūryboje. Ant žemės atremtos viena į kitą sudėtos jos naujos drobės. Moteris ar į moterį panašios pasakiškos būtybės, duetas su skirtingais fantastiniais gyvūnais, augalų motyvai, tačiau naujuose darbuose nebėra seniau dominavusio ryškaus naratyvo arba, kaip sako Rūta, beprotiškumo, nervo, nerimo, išsitaškymo, pretenzijos pasauliui, kurią seniau nešiojosi savyje. Nebėra horizonto linijos, figūros plaukia įstrižai, jos pasirodo nuo drobės viršaus ar iš šono.



Diagnozės pradžioje, kai teko sustabdyti darbus, ji turėjo laiko permąstyti ankstesnį gyvenimą. „Kažkas viduje tarsi spragtelėjo, pasikeitė naratyvas, intencijos. Jeigu skulptūroje jau buvau radusi sprendimus, tapyboje mano linijos, temos vis dar strigo. Dabar atsirado švaresnės linijos, išsigrynino spalvos. Atsirado ryškios mėlynos, kuri simbolizuoja pusiausvyrą, taiką. Raudona – tai energija, meilė, ji suteikia energijos ir mėlynai spalvai. Oranžinė – tai sveikatos, gijimo spalva, – sako Rūta. – Noriu, kad žiūrovai iš mano paveikslų pajustų sklindančią šviesą, meilę, tikėjimą, svajones ir sapnus.“

Rūtos Jusionytės darbai studijoje / Autorės asmeninio archyvo nuotr.

Rūtos kūrybinė erdvė – čia pat, šiame name. Francisco įsikūrė lauke, netoli pavėsinės, kurioje gali sudėti darbus. Viename – pradėtas piešti medis, kuris leidžia šaknis. „Tai yra naujas motyvas – medis, lipantis iš vazonų, ieškantis, kur įleisti šaknis“, – šypsosi kūrėjas, save paveiksluose tapatinantis su medžiais. Gal tas simbolis atėjo iš vaikystės prisiminimų: pagal visas aukštesnės vidurinės klasės tradicijas įrengtame tėvų name jo kambarys atrodė it iš kito pasaulio. Jame visada tvyrojo prieblanda, sunku buvo praeiti pro išsibarsčiusias ant žemės knygas, o viduryje kambario stovėjo medis. Tokia buvo Francisco erdvė, jo galaktika, kuriais jis liko ištikimas daugybę metų.



Po studijų Santjago meno mokykloje dailininkas iškeliavo į pasaulį: Kuba, Meksika, Mozambikas, Prancūzija, Šveicarija, vėl Prancūzija. Gal naujas motyvas reiškia įsivietinimą, klajonių pabaigą? Ir tai būtų naujuose poros namuose Paryžiaus priemiestyje.

Francisco Sepulveda / Asmeninio archyvo nuotr.

Naujausiuose darbuose menininkas nutapė poros kelionę. Jie sėdi ant dramblio, kuris Čilės indėnų mitologijoje reiškia gyvūnų karalių, o šis sutaria ir su žmonėmis, saugo juos nuo pavojų. Francisco, kurio tėvo giminėje yra ir indėnų kraujo, dėlioja kūrinio naratyvą, remdamasis jo kultūros tūkstantmečiais pasakojimais, jam įtaką darė ir senosios Mesopotamijos, Egipto, persų kultūros, jis vadovaujasi ir naiviojo meno principais. Ryškios, sodrios spalvos į menininko kūrybą atėjo po kelionių į Kubą, Meksiką, Mozambiką. Pasikartojantis nakties, galaktikos fonas jam itin svarbus – būtent naktis sužadina vaizduotę. Naktį esi aklas, bet matai tai, ko dieną neišvystum: jauti vitališką gamtos jėgą, išgyveni ypatingą būseną tarp sapno ir tikrovės. „Žvaigždėta naktis ir vėjas – tokie žodžiai nusakytų mano kūrybą“, – šypsosi dailininkas.



Kiekvienoje šalyje jis tapo skirtingai. „Kai gyvenau Čilėje, mano paveiksluose buvo kalnai ir jūra, nes ten yra toks peizažas. Lione atsirado lyguma. Ženevoje radau kalnus, jie ir vanduo sugrįžo į mano paveikslus. O Paryžiuje pradėjau daugiau tapyti augalų, namų“, – pasakoja Francisco.



Mitai, pasakos, legendos ir jų padaryta įtaka simboliams, pasaulio harmonijos paieškos, gamtos ir žmonijos santykis, didinga kosmoso vienatvė, sapnų ir fantazijos galia – kai Rūtos ir Francisco kūriniai greta, jie pasakoja vieną ir tą pačią istoriją, kelia tuos pačius klausimus. Kas yra gyvybė, kur yra žmogaus vieta, kur veda mūsų kelionė, kokia yra kūrybos ir meilės galia. Atsakymai – kiekviename iš mūsų.

Francisko Sepulvedos paveikslas „Santuoka į Bombėjų“ / Menininko asmeninio archyvo nuotr.

Jautrieji pasakotojai



„Kiek save pamenu, visada norėjau būti menininkė. Man patiko grafika, skulptūra, tapyba ir net drabužių dizainas“, – sako Rūta. Menininkė užaugo garsių menininkų Jusionių šeimoje, tačiau tęsti dinastijos jos niekas nevertė. „Pati nuvažiavau ir įstojau į gimtosios Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnaziją, – prisimena ji. – Tiesa, tėvas (dailininkas Algimantas Jusionis) leisdavo man tapyti jo dirbtuvėse. Sėdėdavau sau viena, piešdavau, lipdydavau, skaitydavau – gyvenau savo susikurtame pasaulyje. Įstojusi į Vilniaus dailės akademiją vis dar nežinojau, ar man svarbiau buvo lipdyti, ar tapyti.“



2001 metais menininkė atsidūrė Paryžiuje, o dar po penkerių metų ją pradėjo kviesti meno galerijos ne tik Prancūzijoje, bet ir Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje. 2015 metais ji buvo įvertinta prestižine Prancūzijos menų akademijos Georgeso Coulono premija už geriausią metų figūratyvinę skulptūrą, meno žurnalai ir geriausi meno kritikai negaili kūrėją giriančių recenzijų. „Netikiu sėkme, – sako Rūta. – Tikiu tuo, kad jei nori, tai ir turi. Tikiu motyvacija, pastangomis, įdirbiu.“

Rūta Jusionytė „Meilės alchemija“ / R. Jusionytės asmeninio archyvo nuotr.

Francisco tapti dailininku nusprendė keturiolikos metų – kai močiutė, savamokslė dailininkė, padovanojo jam drobių ir dažų. Tėvų, svajojusių apie praktiškesnes advokato ar bent jau grafikos dizainerio profesijas, siaubui, jis jau tada apsisprendė, kad bus menininku ir tai bus visam gyvenimui. „Piešdamas jutau laisvę, kuri svaigino“, – sako Francisco. Paauglys pradėjo piešti gyvūnus, kurie jį supo vaikystės kaime prie Santjago. „Turėjau juodą arklį Gitaną, juo išmokau jodinėti anksčiau, nei važiuoti dviračiu, – sako dailininkas. – Tapiau jį. Tada atsirado pumos, papūgos, kiti gyvūnai.“ Arklys ir dabar dažnai pasirodo jo kūryboje. „Bet kokioje kultūroje tai yra gyvūnas, reiškiantis žinojimą, tyrumą, draugystę, jis gali turėti net stebuklingų galių, – sako menininkas. – Netapau siužetų, istorijų sąmoningai, racionaliai. Mano santykis su kūryba yra labiau intuityvus, kylantis iš pasąmonės. Aš visas atsiduodu tėkmei, klausausi sielos balso. Baigęs pasižiūriu į darbus iš šono, tuomet pamąstau, kodėl ir ką norėjau papasakoti.“



Rūta sako, kad Francisco darbai – tai jo vaikystės fantazijų ir jo jautraus, niuansuoto suaugusio žmogaus proto pokalbis. Francisco sako, kad Rūtos darbai tai turtingas, kupinas patirčių, kultūrinių ženklų, kuriuos ji sugeba perteikti daugeliui suvokiamais naratyvais, pasaulis. „Seniau bandydavau labiau racionalizuoti, pritaikyti teorines žinias, remtis man įtaka padariusių filosofų, psichologų teiginiais, sąmoningai perteikti pasakų, legendų, mitų archetipus“, – sako Rūta. Jos dabartiniai darbai – tai meditacija. Ji „užmeta“ gerai praskiesto su vandeniu akrilo ant drobės, pasiimta spalvoto tušo. Bežiūrint į atsirandančias dėmes vaizduotė pradeda diktuoti formą, pasąmonė vedžioja ranką.

Rūta Jusionytė ir Francisco Sepulveda / Asmeninio archyvo nuotr.

„Nuoseklus mano naujų darbų ritmas stebina mane pačią. Paveikslai gimsta lengvai, it vienu prisilietimu, – sako Rūta. – Per savo patirtis išeinu į apibendrinimus, o susidomėjimas mano darbais rodo, kad jais patiki ir kiti.“ Kūriniai – tai ir žiūrinčiojo veidrodis, jo minčių, jausmų atspindys. „Neseniai Rūta sutiko kolekcininką iš Miuncheno, kurio vaikystės istorija panaši į Rūtos, – sako Francisco. – Jis susijaudino žiūrėdamas į jos darbus, atrado lygiai tuos pačius klausimus ir atsakymus.“



Abu dailinininkai tvirtina, kad tapti menininku – tai didelis iššūkis ir pasiryžimas. Jie nebekalba apie tai, kad investuoja į brangias, kokybiškas medžiagas, ieško gerų galerijų, keliauja su parodomis po pasaulį, dalyvauja meno mugėse, gauna rimtų įvertinimų. Jie kalba apie tai, kad būti nuolat kuriančio žmogaus būsenoje – tai visas jų gyvenimas.

Francisco Sepulveda „Gėlės mylimai“ / Menininko asmeninio archyvo nuotr.

Pora – tai du medžiai šalia



Kai jiedu susitiko, abu jau buvo sukūrę šeimas, kurios vėliau iširo. Abu turi vaikų iš pirmųjų santuokų: Rūta dukrą, Francisco – dvi. „Mus sujungė tokia pati pasaulėjauta, tikslai, mums patinka vienas kito kūryba“, – sako dailininkė. Kūriniai juk kalbasi su tais, kurie girdi, jaučia, išgyvena tą patį.



Pirmasis susitikimas įvyko prieš kokius penkiolika metų, kai tuometė Francisco žmona įsigijo Rūtos skulptūrą. Vėliau Rūta turėjo draugą Lozanoje, kur gyveno ir Francisco. Jų keliai susikirsdavo, kartais jie susiskambindavo, bet ir tiek. Iškart po pandemijos menininkė nuvežė naujus darbus, skulptūras jai atstovaujančiai galerijai Lozanoje. Pora vėl pasimatė, abu jau buvo laisvi nuo įsipareigojimų, bet Rūta sutriko, atsitraukė: ji nenorėjo vėl draugauti su menininku, jai rodėsi, kad dviejų egocentrikų po vienu stogu būtų per daug. Francisco nepasidavė: tris kartus per savaitę siuntė gėlių, rašė poetiškas žinutes. Rūta paklausė širdies balso. Pasikvietė mylimąjį į svečius.

Rūta Jusionytė ir Francisco Sepulveda / Asmeninio archyvo nuotr.

Porą metų jiedu važinėjo vienas pas kitą – jis traukiniu į Paryžių, ji į Ženevą. O vieną vakarą dailininkas pasikvietė mylimąją į restoraną ir įteikė žiedą. Rūta pasakė „taip“. Po poros mėnesių Rūtai buvo diagnozuotas krūties vėžys, tačiau tai nesutrukdė jų planams ir vestuvės įvyko jaukiame draugų rate.



Rūta porą mato kaip du medžius, augančius šalia vienas kito. Jų šakos, šaknys nesusipynusios, – jie atskiri, patys sau.



„Kai esi susitvarkęs su savo vidumi, randi harmoniją ir su kitu, – sako ji. – Esu patyrusi įvairių santykių. Gyvenau su menininkais, su kuriais santykiuose netrūko didelės aistros, pavydo, konkurencijos, savinimosi. Ieškojimas savęs per kitą liko praeityje“. Francisco sako: „Pirmą kartą gyvenime radau artimą sielą, draugę, mylimąją, su kuria dalinuosi kasdienybe, kurioje man gera.“



„Dėl to ir piešti vis tik kartu mes negalime – mūsų pasauliai skirtingi, o sujungti juos kartu į vieną kūrinį būtų pernelyg intymu“, – sako Rūta. Tačiau ji tvirtai nesako ne. Kas žino, kas bus rytoj?

Francisco Sepulvedos paveikslas „Žvaigždėtas prašymas“ / Menininko asmeninio archyvo nuotr.

Kartu bėdoje ir laimėje



Jų pora itin sustiprėjo sunkiu Rūtai gyvenimo laiku. Jiedu susituokė intensyviosios chemoterapijos viduryje. Švelnių vyro rankų prilaikoma dailininkė sustiprėjo visomis prasmėmis, atrado taiką su savimi ir pasauliu.



Idealiai sutampa ir jų požiūris į kasdienę rutiną. Anksti atsikėlę, jie išgeria kavos arba arbatos, o paskui išsiskirsto kas sau: Francisco eina sportuoti, vėliau stoja prie molberto. Rūta nuveža dukrą iki traukinio, tuomet tvarko biurokratinius reikalus, vėliau dirba. Dirbdama neretai klausosi įvairių tinklalaidžių apie meną, kultūrą, politiką, garsinių knygų. Francisco mėgsta tylą – būti su savimi, klausytis vėjo, kaip sako pats. Jiedu susitinka pietų, abu laikosi panašios dietos, vengia produktų su laktoze, valgo daug daržovių, vaisių. Francisco kartais išvažiuoja paplaukioti baseine arba pažaisti tenisą. Kartais jiedu dirba pamiršdami, kad jau sutemo.



„,Man labai patinka pats procesas, kai vis dar nežinai, kas bus. Kai jau paaiškėja ir pradedi labiau kontroliuoti procesą, gal lieka mažiau nustebimo?“ – sako Francisco. „Man labai įdomus pats rezultatas – atsitrauki, stebi, kas išėjo. Dedi tašką, nes turi baigti tam, kad judėtum toliau“, – sako Rūta.

Rūta Jusionytė / Menininkės asmeninio archyvo nuotr.

Ateina ir vakarienės metas. Menininkai mėgsta gaminti kartu: sau arba laukia draugų. Paryžiuje jų netrūksta, Francisco neturi kada ilgėtis senųjų iš Šveicarijos. Tada užverda diskusijos apie meną, meną kaip komerciją ar žaidimą, ginčijamasi apie politiką, dienos aktualijas. Ar jiems kelia grėsmę dirbtinis intelektas? Tikrai ne, tegul robotai piešia, jei nori, jiems tai nemaišo. Ar jie domisi meno madomis? Jiems įdomu, tačiau tai neveikia jų meno, jų pačių stiliaus. „Gali perleisti pasaulio problemas per save, veikti kaip katalizatorius, bet turi likti ištikimas sau, – sako Rūta. – Paveikslas dailininkui yra tas pats, kas rašytojui yra jo knyga.“



Neretai menininkai atveria dirbtuvių duris kolekcininkams, o tokių jie turi visoje Europoje ir Skandinavijos šalyse. Ką tik jų dirbtuvėse lankėsi galeristai iš Danijos, atsirinko darbų parodai vasarą bei Rūtos personalinei parodai Odensėje spalio mėnesį.

Rūtos Jusionytės paveikslas „Įpūsti gyvybės“ / Menininkės asmeninio archyvo nuotr.

Kartu parodas planuoti ir pristatyti menininkai pradėjo visai neseniai, gal prieš pusmetį ir sulaukė tikro pasisekimo: juos kviečia galerijos Paryžiuje, Šveicarijoje, Danijoje, jie planuoja parodas Filipinuose, Japonijoje, Mozambike. Liepos pabaigoje Klaipėdoje Rūtos mamos Violetos Jusionienės galerija „Naujoji Klaipėdos galerija“ pristatys judviejų parodą „Meilės alchemija“.



„Meilės alchemija atsiranda tada, kai gerbi kito žmogaus intymią erdvę“, – šypsosi viena paklausiausių Vakaruose lietuvių menininkių. Taip jie ir būna – taikos, ramybės, meilės siekiamybėje.

Rugpjūčio 3 d. Naujojoje Klaipėdos galerijoje, mados ir verslo centre „Herkaus galerija“, Herkaus Manto g. 22, atidaroma Rūtos Jusionytės ir Francisko Sepulvedos kūrinių paroda „Meilės alchemija“.