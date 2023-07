Vladas Rožėnas. „Barbė“ nėra „nesąmonė“ – rožinė kvailutė kalba apie vėlyvąjį kapitalizmą

2014-aisiais kino teatre išvystas „Lego filmas“ man tapo unikalia patirtimi. Tai buvo brangus, gražus, vizualiai tirštas kūrinys, kuris tuo pačiu metu darė du vienas kitą neigiančius dalykus: 1) kritikavo vartotojiškumą ir komercinių šūkių įsigalėjimą viršum vertybių, 2) buvo akivaizdi ir nesigėdijanti reklama. Kaip vienas filmas gali būti abu?

Šią tradiciją tęsia ir Gretos Gerwig režisuota „Barbė“. Nuo pat pradžios titrų žiūrovui pristatoma akinančios rožinės spalvos aplinka, kurioje visos Barbės gyvena nesibaigiančiame vakarėlyje, o visi Kenai stengiasi jas sužavėti. Tai tarsi fantazija mažos mergaitės, kuri visur ir visada reikalauja eiti su princesės sijonu.

Dar prieš ekrane pasirodant svarbiausiai Barbei (akt. Margot Robbie) užkadrinis balsas perspėja, kad žaislas tik mano išsprendęs moterų lygybės problemas. Šios vis dar egzistuoja ir galbūt kaip tik dėl lėlių buvo pagilintos.

Nespėjus žiūrovui pačiam susigaudyti paradokse, filmas pats tą paradoksą išsako garsiai. Barbė nėra feministinis idealas. Tai moters sudaiktinimo simbolis. Švęsti jo pasiekimus būtų tas pats, kas vyriškų vertybių ugdytojais pakrikštyti plastikinius šautuvus.

Ir štai būtent šiuo suvokimu žaisdama „Barbė“ pasakoja net ne ironišką, o už ironijos žengiantį filmą. Išjuokti įmanoma tik tą, kuris suvokia pagal kažkokią liniuotę turintis ydų. „Barbė“ faktą, kad visa ši juosta yra viena didelė reklama, iškelia tiesiai prieš žiūrovą kaip svarbiausią siužeto dalį. Lėlės suvokia, jog yra lėlės ir, dar daugiau, kad yra standartinės bei tuščios.

Vladas Rožėnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vadinasi, negali kritikuoti – „tai reklama, apsimetanti feministiniu manifestu“, – nes filmas tą prisipažįsta. Kartais, pavyzdžiui, kai juosta ore sustabdo krentančius drabužius, kad užrašytų jų modelius, reklamiškumas peržengia ribas, nes nepateikia žiūrovui humoro ar idėjų, tik produktą. Bet prie kokių išvadų prieiti su kitais atvejais, kai „Barbė“ bando kurti nuoširdžias emocijas? Tiesą pasakius, nežinau. Nežinau dėl „Barbės“ ir vis dar nežinau dėl „Lego filmo“.

Nuoširdus emocinis santykis su savimi – viena iš kertinių filmo temų. Tiek Barbei, tiek Kenui (akt. Ryan Gosling) tenka atsakyti sau į klausimą, kas jie yra anapus vardo ir pareigos būti lėle. Tai neišvengiamai virsta sudėtingesne problema – kas iš esmės yra moteris ir kas yra vyras.

Ironiška, bet Kenas, žinomas tik kaip antroji Barbės pusė, yra neabejotinas filmo deimantas. Iš rožinio Barbių pasaulio patekęs į tikrąjį, Kenas atpažįsta, kiek jame galios turi vyrai, kaip nuostabu yra patriarchatas ir kad jis gali, gal netgi turėtų, valdyti Barbes, nes yra raumeningas ir TIKRAS VYRAS.

Filmas „Barbė“ (rež. Greta Gerwig) / „Vida Press“ nuotr.

Kai ateis kitų metų „Oskarai“, nuoširdžiai tikiuosi, jog užuot atiduodami antraplanio aktoriaus apdovanojimą Robertui Downey Jr. iš „Openheimerio“ ar kokiam kitam dramatiškai nuobodžiam pasirodymui, akademijos nariai apdovanos R. Goslingą. Iš kiekvienos savo dialogo eilutės jis išspaudžia maksimumą. Kad ir kas nutiktų, jei ekrane yra Kenas, „Barbė“ visuomet juokinga.

Komiški vaidmenys „Oskaruose“ istoriškai yra nuvertinami, nes nekuria prestižo įspūdžio. Bet gebėti išlaikyti emociškai vienalytį personažą kartu dalinant žiūrovui nuolatinius fejerverkus tikrai nėra lengviau, nei sakyti dramatiškas kalbas (kas įprastai laimi „Oskarus“). Keista linkėti prizo už Keno vaidmenį, bet Goslingas to vertas.

M. Robbie progos tiek šmaikštauti ir šokčioti neturi, nes jai tenka spręsi rimtesnius klausimus. Visgi filmas – Barbės kelionė, kurioje Kenas atlieka nuotaikos praskaidrinimo funkciją.

Išankstinė filmo „Barbė“ premjera / T. Biliūno / BNS nuotr.

Deja, kartais „Barbės“ siužetinės linijos kiek susimaišo tarpusavyje ir tampa nebeaišku, kokią realybę kuria juosta. Pavyzdžiui, atkeliavę į tikrąjį pasaulį Barbė su Kenu sutinka tikroviškus žmones, kurie personažus tikroviškai išjuokia ir net tikroviškai suima. Vėliau susipažįsta su tikrovišku mamos bei dukros duetu, prisidedančiu gelbėjant Barbių pasaulį. Rodos, priešprieša tarp netikro, iki šlykštumo ryškaus Barbės pasaulio, ir tikrojo, žmonių pasaulio, yra aiški.

Užtai Barbės gamintojų įmonės valdybos nariai – tarsi maži Čarliai Čaplinai. Jie nei mąstymu, nei dialogais, nei judesiais nėra tikroviški. Priešprieša tarp pasaulių griūna, o tai neišvengiamai reiškia, kad komplikuojamas Barbių vaidmuo. Jos negali būti komercinis simbolis, sukurtas godžių ir protingų verslininkų, nes ir šie verslininkai yra tokie pat naivūs bei buki kaip Barbės.

Tokie ir panašūs stilių nesuderinimai filmui besiruošiant kulminacijai nutrina dalį jos svarbos, nes žiūrovas paklaidinamas tarp to, kas ir kiek yra netikra. Keno santykis su realiu pasauliu tarsi išjuokia kapitalizmą, parduodantį mačizmą, bet kapitalistiniai turtingieji vyrai yra panašūs į mažus vaikus, ne į verslininkus, kurie mačizmą gebėtų reklamuoti ar bent suvokti. Kritikuoti patriarchalinę sistemą – labai prašom. Bet kai kuriamos dvi priešingos metaforos, pasidaro sudėtinga suvokti, ką filmas teigia.

Filmas „Barbė“ (rež. Greta Gerwig) / „Vida Press“ nuotr.

Kuo toliau, tuo aiškiau pasireiškianti tematinė painiava atveda prie atomazgos, kuri nesugeba išpildyti anksčiau duotų pažadų. Kad ir kiek pradžioje kurtų tirštumo, žaistų vaizdo magija, baigiasi „Barbė“ ilgais monologais apie moterų vietą visuomenėje ir savęs paieškas. Pamirštama auksinė kino taisyklė: ne kalbėk, o parodyk. Atrodo, kad scenarijus kiek susipynė tarp kojų ir beliko tiesiausias kelias namo – susakyti visus teisingus punktus vieną po kito. Bet į kiną juk einame ne monologų, į kiną einame istorijų.

Kelis kartus po „Barbės“ jau teko girdėti kritišką nuomonę, jog tai tiesiog „nesąmonė“. Toks vertinimas – niekinis. Bet iš dalies suprantu jį kaip išvadą to, kad ne iki galo aišku, kam kalba G. Gerwig. Pirmoji filmo scena, pavyzdžiui, yra akivaizdi nuoroda į Stanley Kubricko „2001-ųjų metų kosminę odisėją“. Tai atpažins kiekvienas kino istoriją išmanantis žiūrovas, tačiau vertinant realistiškai – kokią „Barbės“ publikos dalį sudaro būtent toks tipažas? Ir jei jau G. Gerwig rūpi šis stebėtojas, vėliau, ypač juostos pabaigoje, ji jį pamiršta.

„Barbė“ nėra „nesąmonė“. Ypač jei taip ji teisiama dėl realizmo stygiaus. Bet „nesąmone“ ji gali pasirodyti, jei išeini iš salės be to, ko tikėjaisi. Vyresni ir labiau išsilavinę žiūrovai tikisi (ir turint omenyje filmo pradžią, pagrįstai tikisi) subtilesnių sprendimų. Jaunesni ir egzistencines ar feministines idėjas tik atrandantys žiūrovai informacijos gauna per daug, nes užuot suteikęs vieną aiškią siužetinę liniją, filmas pasiklysta tarp kelių, o jos galiausiai paklaidina ir žinutę.

Bet, tiesą pasakius, visa tai nėra svarbiausia dalis. Svarbiausia – „Barbė“ yra šmaikštus ir už save pakalbėti pasiryžęs filmas. Jei esate iš žmonių, jau spėjusių sau užduoti sunkius egzistencinius klausimus, nesitikėkite iš „Barbės“ toli praplėsti savo horizontą – toks lūkestis yra daugiau jūsų klaida, ne filmo nekokybiškumo ženklas.

Verčiau džiaukitės, kad tokios temos ne tik iliustruojamos ekrane, bet dar ir forma, kuri įtraukia bei sudomina. Pernelyg dažnai patyčios ir žeidžiantys stereotipai leidžia sau juokauti, o atstovaujantieji visų teisėms į asmeninę laisvę kalba tik rimtai bei kritiškai. Žinutė, kad kiekvienas gali rasti savo vietą Žemėje nežemindamas kito, – vertinga, net jei esate ją girdėję anksčiau. Net jei balsas, sakantis šią žinutę, yra dviejų valandų ilgio žaislų reklama.