Gildas Aleksa. Tarptautiniai festivaliai – jų daug, jie visur ir mes jų nesuprantam

Kasmet nuo gegužės iki spalio Lietuvos didmiesčius užplūsta nepriklausomų kultūros organizacijų rengiami tarptautiniai scenos menų festivaliai. Šiuolaikinis šokis, šiuolaikinis cirkas, šiuolaikinis teatras arba ribas tarp menų trinantys tarpdisciplininiai kūriniai iš visų pasaulio šalių ir įvairių kontekstų atvažiuoja į Lietuvą, o būriai profesionalų darosi išvadas apie menininkus, šalis, iš kurių jie atvyko, verda įvairios diskusijos. Ne veltui miniu profesionalus, nes tarptautiniai festivaliai apima tiek įvairiausių aspektų, kad tikrai kyla klausimas, ką iš jų išsineša ar ko tikisi žiūrovai, kurie gyvena scenos menų lauko burbulo išorėje.

Tad didėjant atstumui tarp inovatyvaus šiuolaikinio meno ir vadinamojo „paprasto žiūrovo“ – kurio, beje, kiekvienas tarptautinis festivalis siekia ir tikrai nevengia, – pamėginsiu pakomentuoti, kas apskritai yra tarptautinis scenos menų festivalis nuo pradžių, kaip sename gerame pratime, kuriame paaiškinti sąvokas reikia tarsi ateiviui, nežinančiam mūsų kontekstų ir sąvokų. Šiuo atveju – labai laukiamam ateiviui.



Visų pirma, kas yra tie festivaliai, kuriuos miniu komentaro pradžioje, ir koks kiekvieno pagrindinis tikslas – paklausiau kiekvieno festivalio vadovės ir... atsakiau. Gegužės mėnesį vykstantis „Naujasis Baltijos šokis“ išsikėlęs tikslą nušviesti pasaulines šokio meno tendencijas ir temas, pristatyti perspektyviausius Lietuvos ir užsienio choreografus; birželį vykstanti „Cirkuliacija“ – pristatyti, koks įvairus gali būti šiuolaikinis cirkas pritaikant programą prie kiekvienų metų temos; liepos mėnesį vykstantis „Spot“ – atskleisti šiuolaikinio gatvės teatro, įvietinto meno galimybes, pristatant talentingus menininkus tiek iš užsienio, tiek iš Lietuvos; rugpjūtį Kaune šėlstantis „Contempo“ siekia tarptautine ir šiuolaikine programa aktualizuoti Kauno ir Kauno rajono erdves bei jų trūkumą, stiprinti ir skatinti šiuolaikinio scenos meno profesionalios bendruomenės vystymąsi bei auginti auditoriją; rugsėjį Menų spaustuvėje vykstantis „Helium“ – pristatyti šiuolaikinio cirko spektaklius iš viso pasaulio, skatinti domėjimąsi šiuolaikinio cirko žanru, ugdyti šios srities profesionalus; o grandinė pasibaigia „Sirenomis“, kurios siekia sukurti kuo didesnę apykaitą tarp Lietuvos ir užsienio teatrų kontekstų.

„Nuepiko“ paruošė šokio ir cirko pasirodymą „4 Viktorai“ / A. Bekeraitytės-Popierės / „ConTempo“ festivalio nuotr.

Visų minimų festivalių programos yra kuruotos. Tai reiškia, jog programų sudarytojai aplanko užsienio tarptautinius festivalius, pastebi kūrinius, atitinkančius jų programos lūkesčius, ir sutaria su jais dėl datos, laiko, pinigų. Atrodytų, principas aiškus ir paprastas, tad su tokiu nusiteikimu esu turėjęs pokalbį su užsienio trupe, kviesdamas juos į savo festivalį. Atsakymas buvo toks pat paprastas: „Ne.“

Gildas Aleksa / D. Ališausko nuotr.

Tad su kuo susiduria nepriklausomos organizacijos, norėdamos pristatyti naują, įkvepiantį ir, svarbiausia, Lietuvoje panašių analogų neturintį scenos meną? Pirmiausia, kliūtis yra kiekvieno festivalio biudžetas – šiuo metu jis sudaro galimybę pasikviesti apie penkias ar šešias tarptautines trupes. Tai lemia itin kruopštų ir atsargų kuravimą: festivalio dramaturgiją tenka sudaryti tarsi sakinį iš penkių ar šešių žodžių. Įvairūs tarptautiniai projektai, platformos ir tinklai gali padėti papildyti programą pradedančių, eksperimentuojančių ar bendrąja tvarka tikriausiai į programas nepakliūsiančių menininkų darbais. Tačiau tokie programų papildymai dažniausiai lieka papildymais, su labai įkvepiančiomis išimtimis.

„Cirkuliacija“ / LRT Stop kadras

Antroji kliūtis yra ekologinė – kaip pristatyti užsienio meną, skatinti kultūros turizmą ir įrodyti savo vertę tarptautinėje rinkoje, neužmerkiant akių prieš dūstančią planetą? Įvairių užsienio partnerių svajonė pastaruosius dešimtmečius apie dalinimąsi menininkais taip sumažinant tiek anglies dioksido emisijas, tiek ir smarkiai išaugusius kelionių ir transportavimo išlaidas, lieka svajonių lygmeny. Kiekvienas festivalio vadovas turi labai aiškų meninį skonį, tad dalintis menininkais vien dėl dalinimosi fakto būtų tolygu meniniam kompromisui, o kartais ir priešprieša festivalio tikslui.

Gatvės teatro festivalis „Spot“ / D. Putino nuotr.

Supraskim festivalių rinką: kuo festivalio programa unikalesnė, nematyta, turinti premjerų ar pagaliau į regioną atvykusių žinomų menininkų, tuo stipriau užsienio festivalių vadovai norės jame lankytis profesiniais tikslais. Kuo daugiau profesionalų lanko festivalį, tuo stipriau menininkai, kuriuos sunku prisikviesti, norės dalyvauti festivalyje. Šio noro išraiška gali būti sutikimas pristatyti savo naujausią kūrybą arba lengvesnės finansinės derybos. Tad plėtojant festivalį yra kritiškai svarbu nuolat palaikyti savo programos kokybę ir unikalumą. Panašiai kaip vizualaus meno įsigijimas gali būti investicija į ateityje didesnę vertę įgysiantį produktą, scenos menų kontekste kūrinio vertė nustatoma daug greičiau, todėl plėtoti ryšius su menininkais, koprodiusuoti būsimus jų projektus ar tiesiog sukurti saugią aplinką ir aplinkybes jų kūrybai tampa pagrindiniais festivalių investavimo įrankiais.

„Naujasis Baltijos šokis“, Luko Karvelio pasirodymas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Įmantrius žodžius apie investavimą scenos menų festivalių kontekste renkuosi itin atsargiai. Šis atsargumas atsirado apsilankius Monrealyje, bene didžiausioje cirko rinkoje Šiaurės Amerikoje. Čia scenos menai – tai industrija, kurioje sėkmingos trupės turi šešių aukštų pastatus, turi verslo modelius pavadinimu „misija“ ir būtinai turi... žmogiškųjų išteklių specialistą. Čia šimtai profesionalų primena akcijų biržos brokerius, o meną patiriame per pirkti–parduoti prizmę. Lankantis Europos festivaliuose dažnai kyla klausimas apie skonį, kai spektakliai, kuriuos Lietuvoje pavadintume „o-jėzau-kaip-blogai“, sulaukia ovacijų, ašarotų pagyrimų iš kitų festivalių kuratorių, o Kanadoje tokius klausimus tenka paslėpti po savo rafinuotumo paklode ir mokytis scenos meno industrializacijos nesubtilių subtilybių.

Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Helium“ / LRT Stop kadras

Turint mintyje, kad festivalių kuratoriai apkeliauja kiek įmanoma daugiau tam, kad sukurtų savąjį kontekstą šalyje, tenka pripažinti, kad ilgą laiką šalyje žinodavom apie tam tikrus scenos menus ir kas į jų sąvoką įtelpa tik iš sąmoningų ar nelabai festivalių kuratorių pasirinkimų – ką gi žiūrėti auditorijai, kuriai neteko pažinti kūrėjų, kontekstų ir viso to, ko paprastas žmogus, nekuruojantis festivalio, tiesiog negali žinoti? Be nuotraukų, videopristatymo ir aprašymo tėra tik festivalio reputacija. Tad festivalių kuratoriai labai tiksliai turi pasirinkti, ką jų programos sako. Kai kas renkasi iššūkius keliančias programas, kai kas renkasi labiau prieinamą turinį, o kai kas mėgina dažniausią strategiją – suprantamais ir įspūdingais spektakliais privilioti naujus žiūrovus pažinti labiau eksperimentinį meną. Šiuos sprendimus dar reguliuoja ir žinojimas, jog festivaliai tampa tam tikro scenos meno ambasadoriais. Pagal jų turinį žmogus gali susidaryti nuomonę apie visą meną ir ką jis reiškia. Daugelis festivalių rūpinasi lietuvių kūrėjų ir jų galimybių plėtojimu, tad norint nekartoti Kanados istorijos, kurioje daugelis eksperimentuojančių autorių lieka be žiūrovų, salių ar galimybių dėl industrijos komercializavimo, būtina suvokti, kokį kontekstą ilgalaikėje perspektyvoje mes konstruojame žiūrovo ir autoriaus santykiuose.

Festivalis „Sirenos“. „Lūkesčiai ir kitos prekės“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip pat derėtų nepamiršti apie festivalių egzistavimą ne tik didmiesčiuose. Be nuostabių kuravimo pavyzdžių Žagarėje ar Visagine, ar atvirumu Alytuje, minėtų klausimų kontekste kelia tam tikrų abejonių kiti šalyje vykstantys festivaliai ir programų sudarymo būdai. Ypač kai savivaldybės institucijos naudojasi nepriklausomų organizacijų fondu tam, kad nusipirktų valstybinių teatrų produkcijas. Tačiau šios ir kitos konspiracijos neprisideda prie mėgavimosi dabar vykstančiais festivaliais, tad itin kviečiu skaityti programų dramaturgijas, mėginti pažinti festivalių reputacijas ir patirti pasaulinę kūrybą čia pat. Kitaip tariant, mėgautis importuotu įkvėpimu, atrinktu iš dešimčių ir šimtų kuratorių neįkvėpusių spektaklių.