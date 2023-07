LRT trumpai. Holivudo aktoriai ir scenarijų autoriai streikuoja – kodėl?

Streiką JAV kino ir televizijos industrijoje pirmi paskelbė scenarijų autoriai, o praėjusią savaitę prie jų prisijungė ir aktoriai. Stoja įvairių televizijos serialų ir filmų kūrimo procesai. Tarp aktorių, išreiškusių palaikymą streikui, – Margot Robbie, Ryanas Goslingas, George’as Clooney’is, Susana Surandon, Jasonas Sudeikis ir kiti. Kodėl scenarijų kūrėjai ir aktoriai streikuoja?

Beprecedentis įvykis industrijos istorijoje

Panašus scenaristų streikas, prie kurio tuo metu neprisijungė aktoriai, vyko ir 2007–2008 m. Darbas buvo sustojęs 100 dienų, o streikas vien tik Kalifornijos ekonomikai kainavo apie 2,1 mlrd. JAV dolerių.

Daugelis ištikimų televizijos serialų gerbėjų prisimena sutrumpintus įvairių serialų sezonus. Tiesa, tokie streikai veikia ne tik vartotojus, bet ir kitas industrijos dalis, ypač – televiziją: scenaristams atsisakius kurį laiką rašyti, tenka sustabdyti produkcijos gamybą apskritai, tad ir režisieriai, aktoriai, techninis personalas turi rasti kitų pajamų šaltinių.

Scenaristai reikalauja didesnio atlygio už savo darbą. Streiką organizuojanti JAV scenaristų gildija (angl. Writers Guild of America), vienijanti apie 20 tūkst. narių, prašo Televizijos ir filmų prodiuserių aljanso (angl. Alliance of Motion Picture and Television Producers) padidinti išlaidas scenarijų autoriams iki 429 mln. dolerių per metus, o štai aljansas siūlo 86 papildomus milijonus per metus. Scenaristų streikas prasidėjo gegužės 2 d. ir trunka jau daugiau nei du mėnesius.

Aljansui priklauso tokios kino filmų studijos kaip „Paramout Pictures“, „Sony Pictures“, „Walt Disney Studios“, „Warner Bros“, pagrindiniai televizijos kanalai (ABC, CBS, FOX ir kiti) ir vaizdo transliavimo internete platformos – nuo „Netflix“ iki „Amazon Prime“.

Savo reikalavimus kelti atlyginimus scenaristai grindžia padidėjusiais kino studijų ir įvairių kompanijų pelnais. Anot žurnalistės Alissos Wilkinson, rašančios VOX.com, industrijos pelnas išaugo nuo 5 mlrd. dolerių 2000 m. iki 28–30 mlrd. dolerių 2017–2021 m. Išlaidos originaliam transliacijų turiniui išaugo nuo 5 mlrd. dolerių 2019 m. iki 19 mlrd. dolerių 2023 m.

Vaizdo transliacijų internete gigantas „Netflix“ 2021 m. pranešė apie 6 mlrd. dolerių veiklos pelną, o 2022 m. – apie 5,6 mlrd. dolerių.

96,85 proc. scenaristų gildijos narių balsavo už streiką, o tai – visiškai beprecedentis įvykis industrijos istorijoje.

„Netflix“ ir kitos vaizdo transliacijų platformos keičia industriją, bet ne atlyginimus

Nuo pastarojo scenaristų streiko praėjus daugiau nei 10 metų, industrija pasikeitė, ypač patobulėjo technologija. Prieš dešimtį metų daugelis JAV ir viso pasaulio gyventojų filmus, o ypač – serialus, žiūrėdavo per televiziją. Dabar vartotojų prieiga kitokia – daugelis keliasi į įvairias vaizdo transliacijų platformas, pavyzdžiui, „Netflix“, „Amazon Prime“, „Hulu“ ir kitus.

Atsiradus kelioms konkuruojančioms platformoms, rungtynės, kas sukurs labiau žiūrovams priimtiną turinį, įsibėgėjo. Kurį laiką, atrodo, scenaristai turėjo užtektinai darbo.

Tiesa, problema, anot scenaristų gildijos, glūdi būtent vaizdo transliacijų platformų specifikoje, nes daugelis scenaristų (jie taip pat dažnai vykdo ir prodiuserių pareigas tam, kad užsidirbtų daugiau) uždirba 4 proc. mažiau, nei uždirbo prieš dešimt metų. Dar pridėjus infliaciją, scenaristų darbo užmokestis krito 24 proc. Scenaristai dažniausiai gyvena ir dirba vietose, kur pragyveno lygis taip pat išaugo, t. y. dideliuose JAV miestuose. Daugelis jų prašo adekvatesnio atlygio už savo darbą. Pastaruoju metu internetinės vaizdo platformos mažindamos išlaidas nutraukia ir trumpina serialus, tad daugelis scenaristų netenka dalies užmokesčio.

Kita svarbi vaizdo transliacijų platformų ypatybė – serialų sezonai gerokai trumpesni nei per televizijos kanalus transliuojamų serialų (dažniausiai – 8–10 epizodų, palyginti su 20–26 epizodais televizijos kanaluose), tai reiškia, kad scenaristai gauna mažiau pinigų, o ir įplaukos nėra tokios reguliarios, nes serialų sezonus vaizdo transliacijų platformose skiria metai ir daugiau, o televizijos kanalų serialus – vos keli mėnesiai, todėl atsirado dar daugiau darbo sąlygų nestabilumo.

Dar viena problema – vadinamieji „mini scenarijaus autorių kambariai“ (angl. mini rooms). Ši praktika prasidėjo dar iki įsibėgėjant vaizdo transliavimo platformoms internete. „Mini kambariai“ atsiranda iki filmuojant serialą iš tiesų: jame dažniausiai dirba nuo 2 iki 3 scenarijaus autorių (įprasta turėti apie 7–8) ir jie gauna mažesnį atlygį nei dirbantys gamybai jau prasidėjus. Scenarijų autoriai gauna mažiau dar ir todėl, kad „mini kambaryje“ nebelieka prodiuserio pareigybės, o ji gana įprasta normaliomis sąlygomis, kai serialo rašymas vyksta lygiagrečiai su produkcija arba prasideda kiek anksčiau. Kai pasirenkamas „mini kambario“ modelis, nebėra ir galimybės kilti karjeros laiptais ir tapti televizijos serialo vykdomuoju prodiuseriu (angl. executive producer) ar pagrindiniu kūrėju (angl. showrunner). Scenarijaus autorių, kurie buvo įprasta televizijos serialų kūrimo dalis, nebelieka serialo filmavimui prasidėjus.

Dar viena problema televizijos serialų industrijoje, susidūrusioje su tokiais galiūnais kaip „Netflix“ platforma, – scenarijaus autoriaus honoraras už pakartotinį rodymą ir serialo populiarumą apskritai. Kai dauguma serialų buvo rodomi per televiziją, scenaristai už populiarius serialus gaudavo papildomą užmokestį, nes tai jų autorinis darbas, panašiai kaip rašytojas gauna papildomą honorarą už pakartotinį tiražą. Kai scenaristų gildija pastarąjį kartą derėjosi su didžiųjų kino studijų atstovais (2008 m.), vaizdo transliacijų platformos dar nebuvo tokios populiarios, tad nebuvo išsiderėta adekvati suma už populiarų autorinį darbą. Pavyzdžiui, jei koks nors scenarijaus autorius dirba seriale „Trečiadienė“ (angl. Wednesday), kurį transliuoja „Netflix“, o jis pritraukia daug naujų vartotojų į platformą savo populiarumu, tas scenarijaus autorius gauna mažesnį papildomą užmokestį, nei gautų, jei serialas „Trečiadienė“ būtų rodomas, pavyzdžiui, per ABC televiziją. Vaizdo internete transliavimo platformos apskritai linkusios slėpti peržiūrų skaičių.

Kino filmų scenaristai irgi susiduria su problemomis: JAV scenaristų gildija teigia, kad filmų scenarijų autoriai dažnai negauna užmokesčio už įvairius savo scenarijų perrašymus. Tarkime, įteikia savo darbą prodiuseriams, tuomet yra paprašomas perrašyti tam tikras vietas, bet tuo metu, kai rašo, jo darbas nėra apmokamas. Tiesa, papildomai sumokama tiems, kurie yra žymesni ir jau iš anksto geriau apmokami.

Tokios vaizdo transliavimo platformos kaip „Netflix“ taip pat prisideda prie mažesnio filmų scenarijų autorių atlyginimo. Filmas, patekęs į vaizdo transliavimo platformas, duoda mažesnes papildomas įplaukas jo scenarijaus autoriui nei toks filmas, rodomas kino teatruose.

Dirbtinis intelektas ir scenarijaus autoriai

Dirbtinis intelektas, anot JAV scenarijų autorių gildijos, kelia didelę grėsmę ir pačiai jų profesijai. „ChatGPT“ jau dabar paprašytas gali sukurpti Williamo Shakespeare’o kūrybą primenančius eilėraščius, tad klausimas, kada jis jau galės sukurti ir serialo serijos scenarijų?

Tiesa, pati serialų ir filmų industrija dažnai veikia pagal tam tikras formules ar klišes, pavyzdžiui, tokie serialai kaip FBI ar CSI dažniausiai prasideda kokio nors nusikaltimo įvykdymu ir kiekviena serija baigiasi gana panašiai. Netolimoje ateityje galima būtų įsivaizduoti tokį scenarijų, kai įvairius serialus rašo dirbtinis intelektas, o žmonės, mokęsi tai daryti, paliekami „už borto“ arba tik taiso dirbtinio intelekto padarytas klaidas, adaptuoja jo sukurtą medžiagą, o tai net nebėra autorinis scenarijaus autoriaus darbas. Matyt, tokiu atveju nebebūtų galima kalbėti ir apie papildomas pajamas scenarijaus autoriams, o studijos neturėtų mokėti papildomai už populiarų autorinį darbą, nes jį jau bus sukūręs dirbtinis intelektas, kuris, bent jau kol kas, už savo teisę į adekvatų ar bet kokį atlyginimą nepasisako.

Nors dabar dirbtinis intelektas nėra pajėgus sukurti tokio scenarijaus, kuris būtų tikrai įdomus ir originalus, galbūt vėliau tokia galimybė atsiras? Tuomet net ir tie TV serialai ir filmai, kurie yra laikomi originaliais ar turinčiais meninę vertę, galėtų būti kuriami dirbtinio intelekto: netgi gal ir neatrodytų „robotiški“ ar tokie, prie kurių nė neprisilietė žmogaus protas. JAV scenarijaus autorių gildija tikisi streiko ir derybų metu užsitikrinti, kad dirbtinio intelekto įsitraukimas į filmų ir serialų kūrybos procesą būtų apribotas, o darbuotojų interesai nebūti išstumtiems iš darbo vietų būtų užtikrinti.

Prie streiko po dviejų mėnesių prisijungė aktorių profsąjunga – kodėl?

Po daugiau nei dviejų mėnesių, liepos 13 d., prie scenaristų prisijungė ir JAV aktorių profsąjunga „Sag-Aftra“, vienijanti apie 160 tūkst. narių. Jai priklauso ne tik kino filmų ar televizijos serialų aktoriai, bet ir kompiuterinių žaidimų „atlikėjai“, radijo laidų vedėjai, tinklo „YouTube“ kanalų žvaigždės („influenceriai“). Tai pirmasis „dvigubas“ streikas Holivude per pastaruosius 63-ejus metus.

Pažymėtina, jog nėra taip, kad aktoriai apskritai negali vaidinti. Aktoriai, priklausantys profsąjungoms, negali vaidinti filmuose, kurių prodiuserių kompanijos ir studijos priklauso Televizijos ir filmų prodiuserių aljansui, o tarp jų yra ir tokie industrijos milžinai kaip „Netflix“ ar „Disney“. Įdomus ir kitas aktorių pasipriešinimo būdas – nedalyvauti jau sukurtų filmų ar serialų reklamos kampanijose, spaudos konferencijose ar nevaikščioti premjerų raudonuoju kilimu.

Kaip pranešė naujienų agentūra DPA, greitai kino teatruose pasirodysiančio režisierės Gretos Gerwig filmo „Barbė“ pagrindiniai aktoriai – R. Goslingas ir M. Robbie – atsisakė dalyvauti filmo reklamos renginiuose ar žengti raudonuoju kilimu Berlyne. Taip Holivudo žvaigždės išreiškia solidarumą su tais, kurie uždirba gerokai mažiau.

Aktoriai, panašiai kaip ir scenarijų autoriai, labiausiai susirūpinę dėl vaizdo transliacijų platformų įtakos jų atlygiams ir trumpesnių serialų šiose platformose.

Aktorių profsąjunga susirūpinusi ir dėl dirbtinio intelekto poveikio jų darbui, o ypač aktorių, atliekančių ne pagrindinius vaidmenis ir vaidinančių masinėse scenose. Pagrindinis profsąjungos „Sag-Aftra“ derybininkas Duncanas Crabtree-Irelandas per spaudos konferenciją vos paskelbus streiką sakė, kad studijoms ir prodiuseriams atstovaujantis Televizijos ir filmų prodiuserių aljansas „siūlo, kad aktoriai, kurie vaidina masinėse scenose, galėtų būti „nuskanuoti“, jiems būtų sumokėtas vienos dienos atlyginimas, o kompanija vėliau galėtų naudoti jų atvaizdą visą amžinybę be to atvaizdo savininko sutikimo ar kompensacijos“, kitaip tariant, nuolat reprodukuoti vieną kartą nufilmuoto aktoriaus vaizdą kompiuterinėmis technologijomis. Tai keltų grėsmę ir pradedantiems aktoriams, kurių pagrindinė duona – būti fone, kartais gauti vieną kitą eilutę scenarijuje, taip išpopuliarėti.

Dar vienas aktorių susirūpinimo šaltinis – galimybė, kad dirbtinis intelektas galės atkurti aktoriaus balsą: įgarsinti animacinį ar gyvūnų dokumentinį už jį. Nėra aiškaus tokių atvejų reguliavimo, teigia profsąjunga.

Šiuo metu dirbtinio intelekto keliami iššūkiai pavojingiausi gerokai mažiau uždirbantiems ir mažiau ekrane būnantiems aktoriams: nuo masinių scenų aktorių iki aktorių, įgarsinančių filmus. Nepaisant to, pasirodžius paskutiniajam „Žvaigždžių karų“ filmui, prieš filmavimą mirusią pagrindinę aktorę Carrie Fisher pakeitė jos atvaizdas, sukurtas technologijos. Tuo metu jis atrodė neįtikinamai, sulaukė nemažai audringų reakcijų. Tačiau technologija tobulėja, auga ir plečiasi, todėl sunku pasakyti, ar kada nors nebus sukurtas Leonardas di Caprio ar Margot Robbie. Būtent šias problemas kelia aktorių profsąjunga, norėdama užsitikrinti kuo geresnes sąlygas besikeičiančios technologijos amžiuje.

Ką šie streikai reiškia filmų ir televizijos industrijai?

Serialo „Keisti dalykai“ (angl. Stranger Things) paskutinio sezono gamyba sustojo, kai scenarijų autoriai paskelbė streiką. Apie tai savo tviterio paskyroje pranešė serialo pagrindiniai kūrėjai – broliai Mattas ir Rossas Dufferiai. Jie teigė, nurodydami į scenarijų autorių nuogąstavimus, kad „nenustojama rašyti tada, kai prasideda filmavimas“. Tikėtina, kad serialo gerbėjai paskutinio sezono lauks ilgiau, nei tikėjosi.

Tiesa, šis streikas turėtų paveikti ne tik serialų kūrimo procesą, bet ir apdovanojimų sezoną. Pavyzdžiui, televizija FOX, įprastai transliuojanti „Emmy“ apdovanojimų vakarą, turėjo transliuoti ceremoniją rugsėjo 18 d., tačiau ją nukėlė iki sausio. Neįmanoma organizuoti ir transliuoti apdovanojimų, jei juose nedalyvauja aktoriai ir scenarijų autoriai, kurie yra pagrindinės žvaigždės, gauna apdovanojimus ar juos įteikia ant scenos. Šiuo metu baiminamasi, kad užsitęsęs streikas paveiks pagrindinio Holivudo apdovanojimų renginio – „Oskarų“ – transliacijos laiką.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then -- over and out. #wgastrong