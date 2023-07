Violetos Urmanos koncerte Valdovų rūmuose šurmuliavo operos gerbėjai

Festivalis „Midsummer Vilnius“ šių metų programą atidarė Lietuvos operos primadonos Violetos Urmanos gala koncertu. Į Valdovų rūmų Didįjį kiemą rinkosi operos ir klasikinės muzikos gerbėjai. Muziką atliko Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno.

„Šį kartą dainuoti man yra sunkiau, kadangi pasirodymas – Lietuvoje. Taip pat dėl to, kad tai bus „open air“ (liet. po atviru dangumi) koncertas – prie to nesu labai pratusi. Dėl to jaudinuosi daug labiau, nei pasirodydama kokiame nors pasauliniame teatre. Aš jaučiu didesnę atsakomybę dainuoti čia nei bet kur kitur“, – prieš koncertą sakė operos solistė V. Urmana.

Operos solistė V. Urmana festivalyje koncertuoti turėjo pernai, tačiau dėl ligos to padaryti nepavyko, tad gerbėjai šio pasirodymo laukė nuo praėjusių metų.

„Violeta – ypatingos prabos scenos žmogus, savyje derinantis aukščiausią vokalinę techniką, ypatingą scenos inteligenciją ir, žinoma, Dievo dovanotą balsą, kuris jaudina ir įkvepia. Šie kriterijai, pagrįsti ilgamečiu darbu, atnešė jai pasaulinį pripažinimą ir įvertinimus“, – prieš koncertą sakė maestro M. Pitrėnas.

Festivalio „Midsummer Vilnius“ atidarymo svečiai / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

V. Urmana yra nuolatinė didžiausių pasaulio operos teatrų – Niujorko „Metropolitan Opera“, Madrido „Teatro Real“, Barselonos „Gran Teatre del Liceu“, Paryžiaus nacionalinės operos, Berlyno „Deutsche Oper“, Vienos valstybinės operos, Milano „Teatro alla Scala“, Londono Karališkosios operos teatro „Covent Garden“ – ir Bairoito, Zalcburgo, Provanso Ekso, Edinburgo festivalių bei „BBC Proms“ viešnia ir pripažinta UNESCO menininkė taikos labui.

Operos solistė yra pelniusi daugybę apdovanojimų: Londone – Karališkosios filharmonijos apdovanojimą dainininkams, Vienoje – Austrijos „Kammersaengerin“ titulą. 2014 m. Italijos prezidentas ją apdovanojo ordinu „Stella d’Italia“. Lietuvoje jai suteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas, o 2020 m. ji apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi.