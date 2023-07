Performansu palaikymą Ukrainos narystei NATO išreiškusi Dirsytė: beprotybė, kad esame taip užstrigę

Pirmadienį šalia Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos surengtas 8 valandų trukmės performansas „Pan/demos“. Kaip LRT KLASIKAI pasakoja jo autorė ir atlikėja Monika Dirsytė, pagrindinis šio pasirodymo tikslas – pasiųsti aiškią žinutę, kad Ukraina turėtų tapti NATO nare, ir pabrėžti absurdišką situaciją, kai kiekvieną dieną stebime ukrainiečių kančią, bet greitų veiksmų nesiimame.

„Performansas „Pan/demos“, kuris pirmą kartą buvo atliktas COVID-19 pandemijos metu, yra naujai aktualizuojamas ir atliepia šiuo metu pasaulyje vykstančius procesus. Stiklinis išlikimo labirintas, kuriame įstrigęs žmogus kovoja už savąją egzistenciją, yra tarsi toji šiandienė globali arena, kurioje vyksta ukrainiečių tautos ir kartu viso civilizuoto pasaulio pasipriešinimo kova agresoriui, siekiančiam paneigti ir sunaikinti. Rusijos karo prieš Ukrainą atveju „Pan/demos“ tampa veidrodžiu pasaulio galingiesiems – NATO viršūnių susitikimo svečiams Vilniuje. Menas – galingas ginklas, siekiant atkreipti dėmesį į visuomenei aktualias temas, o performanso menas visais laikais buvo ta meno rūšis, kuri nepataikauja, tačiau duria tiesiai į šerdį. Šiuo atveju Vilnius tampa stipriai pulsuojančia širdimi ir čia esame mes, kurie drąsiai kalbame žmonių kalba. Kalbame apie žmogaus, tautos laisvę ir Europos saugumą. Slava Ukraini!“ – pranešime žiniasklaidai teigia menininkė Monika Dirsytė.

Performansas „Pan/demos“ su Monika Dirsyte ir Agne Grigaliūniene / E. Blaževič / LRT.lt nuotr.

Nuo ankstesnių performanso „Pan/demos“ versijų ši skyrėsi tuo, kad joje be pačios M. Dirsytės šliaužiojimo labirintu, simbolizuojančio „sunkią ukrainiečių kovą“, buvo įkomponuota ir daugiau elementų. Rodytas filmas, atvaizduojantis Ukrainos patiriamą agresiją, o pasyvios stebėtojos vaidmenį, žiūrėdama į visa tai, atliko žymi visuomenės veikėja Agnė Grigaliūnienė.

Performansas „Pan/demos“ su Monika Dirsyte ir Agne Grigaliūniene / E. Blaževič / LRT.lt nuotr.

Igoris Storchakas, vienas iš „Organization of Ukrainian Producers (OUP)“ įkūrėjų, pranešime teigia: „Ukraina su Rusijos karine invazija jau rungiasi virš 500 dienų. Išgyvenome labai daug. Neviltis ir skausmas mus sukrečia. Tačiau yra momentų, kai išaiškėja, kad tai, ką darome, darome ne veltui. Tą supratome mūsų kolegoms iš Vilniaus susisiekus ir paprašius turinio iš mūsų organizacijos režisuotų filmų NATO viršūnių susitikimo reikmėms. Esame įsitikinę, kad visų mūsų kolektyviniu indėliu nudėsime Galijotą. Slava Ukraini!“

Performansas „Pan/demos“ su Monika Dirsyte ir Agne Grigaliūniene / E. Blaževič / LRT.lt nuotr.

„Instaliacija buvo šiek tiek pakeista. Buvo pats „Pan/demos“ labirintas, bet greta to dar veikė du dalykai. Vienas dalykas buvo ekranas, kuriame rodytas Valento Lileikio filmas, sukurtas specialiai NATO viršūnių suvažiavimui. Tame filme buvo karo vaizdai, jo pagrindinė žinutė – „NATO, open doors for Ukraine now“ (liet. „NATO, atverk duris Ukrainai dabar“).

(...) Performanso metu A. Grigaliūnienė jį stebėjo ir atliko vaidmenį, būtent kaip mes dabar stebime visą šitą pasaulį, visą šitą kančią per ekranus. Mes kiekvieną dieną gauname didžiulį srautą informacijos ir tarsi esame bejėgiai.

Labai įdomu, kad pasaulis iš vienos pusės yra toks pažengęs, o iš kitos pusės, atrodo, kažkokia beprotybė, kad esam taip užstrigę ir negalime padaryti kažkokių greitesnių veiksmų, padėti Ukrainoje kenčiantiems žmonėms.

Mano kančia, tas šliaužimas, iš tikrųjų ir simbolizuoja sunkią ukrainiečių kovą. Jie šliaužia pirmyn atgal, pirmyn atgal, jie kovoja, kovoja, kovoja, o mes stebim“, – LRT KLASIKAI atskleidžia performanso menininkė.

Performansas „Pan/demos“ su Monika Dirsyte ir Agne Grigaliūniene / E. Blaževič / LRT.lt nuotr.

Kūrėjos teigimu, pasiruošimas šiam performansui truko keletą mėnesių. Jo vieta – kiemelis priešais Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką – pasirinkta neatsitiktinai. Tai, anot M. Dirsytės, vienas karščiausių taškų, turint omenyje šią savaitę Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą.

„Prieš 30 metų ten irgi vyko labai stiprūs protestai būtent dėl to paties – dėl žmogaus laisvės. Šiandien apie tai kalbėti yra labai labai didelė prasmė. (...) Čia mes ėjome ne kažkaip parodyti savo meno ar savęs, bet garsiai kalbėti, kad NATO priimtų Ukrainą į savo glėbį“, – atvirauja M. Dirsytė.

Nors įprasta, kad mene paliekama vietos kiekvieno žiūrovo interpretacijoms, pasak performanso autorės, šį kartą taip nėra.

„Šįkart norisi tos tikslios žinutės, be jokių interpretacijų, kad būtų labai aiški mūsų pozicija. Ir mūsų pozicija yra aiški: mes esam prieš karą Ukrainoje, mes esam už tai, kad Ukraina būtų laisva ir lygiavertė pasaulio šalis, ir mes turim visi už tai kovoti, kas kaip mokam, kas kaip galim, įvairiausiomis formomis“, – sako menininkė.

Performansas „Pan/demos“ su Monika Dirsyte ir Agne Grigaliūniene / E. Blaževič / LRT.lt nuotr.

„The Organisation of Ukrainian Producers (OUP)“ bendradarbiavo kuriant performansą „Pan/demos“ Ukrainai. 2022 m. kovo mėnesį septyni gerai žinomi Ukrainos televizijos prodiuseriai įkūrė „OUP“, siekdami kurti dokumentinius filmus apie karinę Rusijos agresiją ir parodyti juos pasauliui. Pirmųjų 2022 m. kurtų „OUP“ dokumentinių filmų kadrai buvo transliuojami ekrane priešais stiklinį labirintą performanso metu.

Performansas „Pan/demos“ su Monika Dirsyte ir Agne Grigaliūniene / E. Blaževič / LRT.lt nuotr.

Filmuose „Mariupol. Unlost Hope“, „Fury Makes Me Breathe“ ir „How to Survive When You Are Being Killed“ buvo galima išvysti žmonių istorijas, kurie išgyveno okupaciją Mariupolyje ir Kyjivo regione. Dokumentiniame filme „9 Lives“ pasakojamos savanorių istorijos, kurie nepaisant grėsmės jų gyvybei gelbėjo gyvūnus nuo apšaudymo. „ART in WAR“ filmas apie menininkus ir muzikantus, kurie paėmė ginklą ir stojo į frontą ginti savo šalies. Unikalūs kadrai iš filmo „Against All Odds“, tyrinėjančio, kodėl nepavyko Rusijos „specialioji operacija“, užbaigė visą paveikslą ir padėjo performanso žiūrovams patirti viską, ką ukrainiečiai išgyveno per pirmuosius karo metus, bei, ką patiria iki šiol“, – rašoma kūrėjų pranešime žiniasklaidai.

