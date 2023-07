Nemokami „Kino karavano“ seansai pajūryje kvies nusikelti į filmuose kuriamus pasaulius

„Kino pavasario“ organizuojamas „Kino karavanas“ Nidos, Juodkrantės, Šilutės ir Gargždų gyventojus bei netoliese atostogaujančius nuotykių ieškotojus liepos mėnesį kviečia į nemokamus filmų seansus po atviru dangumi. Žiūrovai peržiūrų metu nusikels į unikalius filmuose gimstančius pasaulius, kupinus skardaus juoko, atokvėpio akimirkų, progų įsikvėpti ir kitų gilių išgyvenimų, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Vasaros viduryje kino ekspedicija aplankys Neringą – liepos 11 d. nemokamais filmais galės džiaugtis Nidos lankytojai, o liepos 12 d. didysis ekranas keliaus į Juodkrantę. Mėnesio pabaigoje „Kino karavanas“ sugrįš į žemyninę Lietuvos dalį – liepos 28 d. seansai vyks Šilutėje, o liepos 29 d. – Gargžduose.

Pajūryje gyvenančius ir čia atostogaujančius gyventojus prie didžiojo ekrano vilios daugybė skirtingų autorinių filmų, praturtinsiančių liepos vakarus – „Kino pavasario“ favoritai, pripažintų meistrų darbai, įsimintiniausi ilgametražiai ir trumpametražiai lietuviški filmai.

Plačiame repertuare nugulė ir daugybę tarptautinių apdovanojimų susižėręs debiutinis režisierės Charlotte Wells filmas „Po saulės“ (angl. Aftersun) su „Oskarui“ nominuotu Paul Mescal, kerinti kalnų bei neblėstančios draugystės didybė dramoje „Aštuoni kalnai“ (angl. The Eight Mountains), ir šviesi komedija apie spalvingą senatvę „Paskutinis šokis“ (angl. Last Dance).

Taip pat programoje netrūks akcentų iš mūsų šalies. Tarp jų – Dovilės Šarutytės režisuota absurdiška drama apie pasiruošimą laidotuvėms „Ilgo metro filmas apie gyvenimą“, Jono Trukano kurtas, humoro prisotintas siaubo trileris „Rūpintojėlis“, Vytauto Katkaus režisuotas trumpametražis „Uogos“ – pirmasis lietuvių trumpametražis filmas, kurio premjera įvyko Kanų kino festivalio pagrindinio konkurso programoje – ir dar daugiau.



Seansų metu žiūrovų lauks ne tik filmai, bet ir juos peržengiančios patirtys – susitikimai su lietuviškų filmų autoriais ar savo sričių specialistais.

Jubiliejinį dešimtąjį kartą vykstantis „Kino karavanas“ visą vasarą keliaus po Lietuvą bei kvies šalies gyventojus leistis į įsimintinas išvykas didžiajame ekrane. Daugiau informacijos apie „Kino karavano“ seansus ieškokite čia.



Seansus po atviru dangumi iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras.