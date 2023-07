Iš „kataloniškojo Mančesterio“ – į pavyzdinį inovacijų centrą: Barselonos rajono pamokos Lietuvai

Barselonos rajonas Poblenou (Ispanija), kažkada pramintas „kataloniškuoju Mančesteriu“ ir buvęs Katalonijos pramoninės revoliucijos veidas, laikui bėgant neteko savo aktualumo. Apleistas ir pramonės, ir verslo, nebepritraukdamas investicijų, keletą dešimtmečių jis tiesiog merdėjo užribyje.

Atsigręžti į šį rajoną ir kardinaliai pakeisti jo dabartį Barselonos savivalda sugalvojo 20 a. pabaigoje, o ambicingą naujojo inovacijų rajono projektą pavadino 22@. Ir nors iš pirmo žvilgsnio Barselonos inovacijų rajonas gali atrodyti kaip tipinis miesto regeneracijos projektas, kelių, kaip naujam gyvenimui prikelti nebeaktualius industrinius rajonus, esama įvairių, o barseloniečių pasirinktasis yra įdomus tiek savo koncepcija, tiek sėkmingu įgyvendinimu. Visas procesas, žinoma, neapsiėjo be suinteresuotų grupių diskusijų, ginčų, tačiau būtent jie padėjo atrasti originalius sprendimus, kurie vėliau buvo pritaikyt ir viso miesto mastu.

Nuo idėjos iki rezultato – du dešimtmečiai

Tam, kad 22@ projektas taptų realybe, prireikė ne tik milžiniškų investicijų, bet ir laiko. Tai vienas iš didžiausių miesto regeneracijos projektų Europoje: du dešimtmečius trukusio proceso metu naujam gyvenimui buvo prikelta net 115 kvartalų beveik 200 ha plote, kurie iš apleistos postindustrinės teritorijos virto moderniu technologijų ir inovacijų rajonu su laisvalaikio ir gyvenamųjų būstų erdvėmis. Regeneracija apėmė ištisą teritoriją: daugiau kaip 4,5 tūkst. jau esančių pastatų, beveik 4 000 naujai pastatytų objektų ir daugiau kaip 11 ha žaliųjų plotų.

Vykdydami 22@, ispanai užsibrėžė išsaugoti industrinį rajono charakterį, todėl pirmenybę teikė žinių ir inovacijų srityse veikiantiems verslams, kūrė kompaktiško bei visapusiško miesto modelį, kuriame sugyvena įvairios paskirties objektai: gyvenamieji būstai, viešųjų paslaugų centrai, verslo plėtros zonos ir žalieji rekreaciniai plotai. Taip pat išsaugojo rajono architektūrinį ir industrinį paveldą.

Skaičiuojama, kad nuo projekto pradžios 22@ inovacijų rajone įsikūrė apie 4,5 tūkst. kompanijų, kurios sukūrė daugiau kaip 50 tūkst. naujų darbo vietų. Iš viso rajone šiandien dirba apie 90 tūkst. žmonių, o gyventojų skaičius išaugo 22,8 proc.

Barselona / N. Wehrli nuotr.

Tapo įkvėpimu pasaulio miestams

22@ modelis netruko sulaukti pasekėjų: jo pavyzdžiu panašius projektus ėmėsi įgyvendinti ir kiti didieji pasaulio miestai – nuo Rio de Žaneiro ir Bostono iki Stambulo.

Dublino Trinity koledžo duomenimis, 22@ tapo įkvėpimu daugiau kaip 80 inovatyvių rajonų visame pasaulyje, o pasisemti patirties kasmet atvyksta šimtai lankytojų iš viso pasaulio.

„Žvelgiant į rajonus, kurių pokyčius inspiravo Barselonos atvejis, reikėtų turėti omenyje du dalykus. Pirma, dauguma jų seka ne vien Barselonos, bet ir kitų sėkmingų pasaulio miestų pavyzdžiais, atsirinkdami tai, kas geriausiai tinka konkrečiu jų miesto atveju. Antra, Barselona 22@ rezultato, tokio, kokio jį matome šiandien, siekė du dešimtmečius. Urbanistinė transformacija – tai daug laiko reikalaujantis procesas, tad norint įvertinti jo sėkmę ar nesėkmę, tenka sulaukti galutinio rezultato, o tas laukimas gali užtrukti ir dešimtmečius“, – sako Atvirojo Katalonijos universiteto (Open University of Catalonia) profesorius Ramonas Ribera Fumazas, dirbantis urbanistinių transformacijų ir ekonomikos srityse bei daug dėmesio skyręs Barselonos miesto pokyčiams ir jų analizei.

Inovacijų rajonas „22@“ Barselonoje / J. Kassis nuotr.

Nuolat kintantis ir gyvas procesas

Prof. R. Ribera Fumazas atkreipia dėmesį, kad dešimtmečius vykstantis rajono regeneracijos projektas išgyvena nuolatinį pokytį ir evoliuciją: pasiūlomos vis naujos veiklos, keičiasi miesto valdžia ir jos prioritetai, per tuos metus kito ir suinteresuotosios pusės bei jų poreikiai.

„22@ projekte galima įžvelgti keturias fazes: 2000–2011 m. pagrindinius sprendimus padiktavo geresnių erdvių savo veikloms ir biurams ieškojusios viešosios bei mokslo įstaigos (universitetai, tyrimų centrai) ir mieste veikiančios įmonės. Būtent tuo laikotarpiu buvo įdėta daug pastangų, siekiant pritraukti užsienio talentus. 2011–2015 m. buvo pauzė – ne toks aktyvus periodas, kurį lėmė pasaulinė ekonominė krizė ir miesto valdžios nusigręžimas į kitus poreikius. 2015–2020 m. laikotarpį galima vadinti tuo, per kurį pavyko pritraukti ir konsoliduoti užsienio kompanijas tiek skaitmeninio, tiek svetingumo paslaugų verslo sektoriuose. Tačiau gentrifikacija sukėlė nemažai įtampų vietos gyventojams nekilnojamojo turto ir paslaugų prieinamumo srityse, rajoną užplūdo turistai“, – 22@ regeneracijos etapus išskiria profesorius.

Pasak jo, situaciją kiek pakoregavo praūžusi pandemija: viena vertus, regeneracija tęsiasi ir IT kompanijos noriai kuriasi rajone, kita vertus, gentrifikacijos procesus švelnina įsigalėjusios nuotolinio darbo praktikos ir reorganizacijos pačiose kompanijose, keičiančios čia dirbančių verslų ekosistemas.

Rajonas, tapęs bandomųjų iniciatyvų vieta

Barselonos 22@ inovacijų rajono praktikas analizuojantis ir gerąja patirtimi besidalinantis tarptautinis projektas „T-Factor“ atkreipia dėmesį į rajone taikytas laikinosios urbanistikos praktikas: t. y. laikinąsias veiklas ir laikinojo urbanizmo projektus, kurie padeda didinti vietos patrauklumą, socialinį ir ekonominį jos potencialą iki tol, kol ten atsiras nuolatinė infrastruktūra.

Įdomu tai, kad pirminėse projekto 22@ stadijose apie laikinąsias veiklas nebuvo galvojama. Jos atėjo „iš apačios“, kai buvo nuspręsta nugriauti, išvalyti ir perorganizuoti erdves, kurias vietos bendruomenės savavališkai buvo užėmusios savo reikmėms (pavyzdžiui, sodininkavimui ar alternatyviam meno centrui).

„Žinoma, kad tokie sprendimai susilaukė stipraus pasipriešinimo ir viešosios nuomonės spaudimo, tad teko pasukti galvą, ką daryti. Taip buvo prisiminta laikinųjų veiklų praktika: iš pradžių @22 rajone, o vėliau ir visoje Barselonoje leista naudoti apleistus žemės plotus ar nenaudojamus pastatus perduodant juos kelerių metų laikotarpiui bendruomenėms, kurios čia gali veikti taip, kaip joms atrodo priimtina ir reikalinga“, – pasakoja R. Ribera Fumazas. Pavyzdžiui, taip atsirado viena iš iniciatyvų „ConnectHort“ (Sujungiantys sodai), leidusi laikinai panaudoti miesto dykvietes ir apleistas teritorijas, kurių ypač padaugėjo po 2008-ųjų finansų krizės. Tokiu būdu, susivienijus projektą inicijavusiems architektams, urbanistams, kraštovaizdžio specialistams ir kaimynystės gyventojų asociacijoms, buvo sukurti miesto sodo plotai, kuriuose vyksta edukacinės daržininkavimo dirbtuvės bei įrengtos lankytojams atviros erdvės.

„Media-TIC“ pastatas (architektas Enricas Ruizas Geli) Barselonos „22@“ rajone / K. Asim nuotr.

Dar vienas didelius pokyčius visoje Barselonoje lėmęs, @22 rajone išbandytas projektas buvo pavadintas „Superilles“ (Supersalos). Pagrindinis jo tikslas – rajonus, kuriuose viską užgoždavo eismas ir automobilių stovėjimo vietos, paversti žaidimų aikštelėmis, žaliomis erdvėmis, kur žmonės gali sportuoti, maloniai leisti laiką ir susiburti.

Iš pradžių pirmosios „superillos“ buvo pradėtos kurti naudojant paprastas priemones: mobilius gatvės baldus, vazonuose susodintus medžius, stulpelius, gatvių žymėjimą, buvo įvestas vienpusis eismas. Bėgant laikui, išbandyta įvairių priemonių bei sprendimų, kai kurie jų pamažu virto nuolatiniais, vienus pasiūlė miesto urbanistinį veidą formuojantys specialistai, kitus – patys gyventojai.

Dabar tokių salų yra visoje Barselonoje, o ateityje planuojama sukurti žaliąsias pėsčiųjų ašis, kurios leistų išplėsti šį konceptą didžiojoje miesto dalyje.

Skirtingi požiūriai ir interesų suderinamumo paieškos

Natūralu, jog projekto metu būta diskusijų tarp oponuojančių grupių: pastarąsias sudarė aplinkinių rajonų gyventojai, kurių gatvėse išaugo eismo srautai, ir verslai, kurie dėl pokyčių neteko savo klientų. Dalį gyventojų supykdė tai, kad pokyčiai buvo vykdomi jiems išvykus atostogauti ir jų neinformavus. Kitiems nepatiko bendras gentrifikacijos procesas atnaujinamuose rajonuose.

Kaip pastebi prof. R. Ribera Fumazas, barseloniečių požiūris į Poblenou rajono pokytį nėra vienalytis: „Tie, kurie stiklinę mato pusiau pilną, žvelgdami į 22@ tvirtina (ne be pagrindo), kad Barselona yra labai svarbus Europos IT ekonomikos centras, gebantis pritraukti talentų bei investicijų ir suburti vieną iš dinamiškiausių, veržliausių IT inovacijų ekosistemų Europoje. Tie, kuriems stiklinė atrodo pusiau tuščia, (vėlgi, ne be pagrindo), mato 22@ kaip rajoną, kuriame įsigali gentrifikacija, netvarus turizmas ir nestabilios darbo formos.“

Ieškant dialogo, pastaraisiais metais skiriama daugiau dėmesio įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą ir pokyčių planavimą, kurie padėtų darnesnei šio rajono plėtrai. Pavyzdžiui, miesto taryba sukūrė iniciatyvą „Rethink 22@“, kuri truko ne vieną mėnesį: jos metu organizuotos dirbtuvės, debatai, buvo stengiamasi įtraukti kuo daugiau suinteresuotųjų iš vietos bendruomenės. Tokiu būdu rajone gyvenantys žmonės, čia veikiančiose įmonėse dirbantys darbuotojai ir bendruomenių judėjimai ne tik buvo išklausyti, bet ir atsižvelgta į jų idėjas keičiant ar koreguojant rajono plėtros planus.

Barselonos patarimas Lietuvai

Paklaustas, kokį patarimą duotų miestui, norinčiam sekti Barselonos 22@ pėdomis, profesorius R. Ribera Fumazas sakė: „Pažvelgus į 22@ ir kitus inovatyvių rajonų pavyzdžius pasaulyje, pavyzdžiui, Kendall Square Bostone (JAV), Kings Cross Londone (Jungtinė Karalystė) ar Ruta N Medeljine (Kolumbija), galima labai aiškiai matyti tai, ką profesorė Sharon Zuk savo naujausioje knygoje rašo apie Niujorko inovacijų kompleksą: „Kuo sėkmingesnis yra inovacijų kompleksas, tuo mažiau gyvybingas tampa miestas.“

Barselonos atveju pakitęs kasdienis gyvenimas rajone sukėlė didelį vietos gyventojų nepasitenkinimą. Tad pirmoji pamoka iš Barselonos: atsižvelkite į vietos gyventojus ir įtraukite juos, kaip kad Barselona padarė su „Rethink 22@“ iniciatyva. Tai reiškia, kad svarbu ne tik pritraukti verslų, kompanijų, bet ir užtikrinti prieinamą nekilnojamojo turto rinką, paslaugas bei jų prieinamumą visiems rajone gyvenantiems žmonėms. Na ir paskutinis, bet ne mažiau svarbus akcentas: nepamirškite, kad miesto pokyčiams reikalingas laikas – ne vieneri metai, o dažnai ir dešimtmečiai.“