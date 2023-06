Aldis Gedutis. Apie prievolę keliauti ir Alisos baltąjį triušį

Įsibėgėjusi vasara bendrapiliečius džiugintų labiau, jei birželio 24 d., kaip priklauso, būtų tikra nedarbo diena, o ne su šeštadieniu sutampantis šventadienis. Bet artėjančios atostogos, o dauguma mūsų juk atostogauja vasarą, bent iš dalies turėtų sušvelninti ir amortizuoti (ne pirmo šiais metais) laisvadienio netektį.

Atostogos, regis, turėtų būti neribotų galimybių laikas, kurį galima išnaudoti pačiais įvairiausiais būdais. Augalininkystė. Daržininkystė. Girtuoklystė. Gyvulininkystė. Kryždirbystė. Kvailystė. Meistrystė. Sodininkystė. Tarnystė. Ir kitos -ystės. Visgi dažniausiai nugali kelionės. Tiksliau, prievolė keliauti. Spėju, šiemet jau esate išgirdę klausimą „kur važiuosite per atostogas?“ arba nuostabos kupiną „o tai jūs niekur vasarą nekeliausite?“.

Viešoji erdvė ir entuziastingi influenceriai įtikino, kad kelionės būtinos, be jų niekaip, tik va bėda – neišmokė jomis mėgautis. Neretai kelionės tampa darbu ir, užuot atsipalaidavę, nejučia imame dirbti. Keliautojais arba turistais. Tampame kelionių prievolininkais. Pavyzdžiui, viena Floridos kelionių agentūra skelbia „Life is short, go see the world (suprask, gyvenimas trumpas – vyk pamatyti pasaulio). Ir kaipgi po tokio įtikinamo pranešimo nepradėsi galvoti apie kelionę?

Tiesa, net ir suvokus gyvenimo trumpumą, ilgai netrunka, kol kelionė tampa darbu. Juk privalu pamatyti. Privalu ap(si)lankyti. Privalu patirti. Privalu paragauti. Privalu pasidaryti asmenukę, užuot pasimėgavus atmosfera. Beje, apie nuotraukas. Telefonuose ir kompiuteriuose turime tūkstančius nuotraukų, kurių vėliau niekas nežiūri. Dažnai net nesutvarkome ir nesurūšiuojame. Nemaloniausias, tačiau beveik neatremiamas pasiūlymas svečiuose? Nori, parodysiu kelionės nuotraukas? O tai jau antro laipsnio prievolė, ne kitaip.

Klausimas, ar detali instrukcija „kaip keliauti“ išties padėtų. Labiausiai tikėtina, kad ne. Ypač jei ji suvokiama kaip pareiginė instrukcija. Nieko gero neišeina, jei keliaujama pažodžiui ir papunkčiui naudojantis kieno nors kito sudarytu sąrašu, planu ar instrukcija. Tada tai jau tikras darbas.

Nebijokite elgtis spontaniškai. Ir jei kada stovėdami nesibaigiančioje milžiniškoje eilėje prie Londono Akies, Eifelio bokšto ar Siksto koplyčios pamatysite pro šalį bėgantį baltą triušį, bent pagalvokite, ar nereikėtų pasekti jam iš paskos.

Markas Twainas kažkada (tiksliau, 1876 m.) pastebėjo, kad:

„darbas yra tai, ką mes privalome daryti, o žaidimas – kas mums neprivalu. /.../ Anglijoje yra nemažai turtingų džentelmenų, kurie vasarą vadelėja ketvertą, pakinkytą į diližaną, ir važinėja po keliasdešimt mylių per dieną todėl, kad ši privilegija jiems atsieina gerokai pinigų; bet jeigu jiems už tai būtų pasiūlytas užmokestis, malonumas bematant virstų darbu, ir jie tuoj jo atsisakytų.“1

Geriausi kelionių potyriai neplanuoti. Juk ir garsioji Lewiso Carrollo Alisa stebuklų šalį aplankė vien dėl to, kad pamatė kažkur skubantį baltą triušį ir spontaniškai nusprendė pasekti jį, ten viskas ir prasidėjo...

Tačiau ne kiekvienas turi pasirinkimą. Jei tikėsime muminukų pasaulio kūrėja Tove Jansson, hatifnatai ir Snusmumrikas negali nekeliauti. Baltas kojines ar grybus su letenėlėmis primenančios vaiduokliškos būtybės hatifnatai nuolat kelyje, „jie nieko nesako ir jiems niekas nesvarbu. Jie tik eina ir eina, mojuoja letenėlėmis ir stebeilija į horizontą. Jie niekad nepatenka ten, kur jiems reikia, ir visada ilgisi tolimų kraštų.“2 Muminuko bičiulis Snusmumrikas – sezoninis keliauninkas, jis it koks migruojantis paukštis nuolat grįžta, tačiau nekeliauti negali. Matyt, toks instinktas. Skirtingai nuo Jansson veikėjų, kelionių prievolininkai gali, tiksliau, turi teisę nekeliauti, tačiau arba to nežino, arba apie tai dar nesusimąstė.

Jei esama pasirinkimo, kodėl tuomet keliaujame? Sakoma, kad kelionės išvalo smegenis, padeda patirti ką nors naujo, atpalaiduoja, leidžia pasiilsėti nuo darbinių santykių, pabėgti nuo kasdienybės... Kelionių trokštame kaip pabėgimo ne tik nuo rutinos, bet ir nuo nuolatinio laiko stygiaus. Ar pastebėjote, kad, išskyrus senjorus ir mažus vaikus, niekas daugiau nebeturi laiko. Nuolat skubame, esame nuolat priversti ką nors daryti – vežioti vaikus, lankyti būrelius ir treniruotes, kitaip investuoti į save... Kelionės lyg ir turėtų padėti. Deja, kelionėse taip pat nevalia tinginiauti, todėl laisvas laikas ir čia susitraukia iki nanodydžio intervalo.

Panašu, kad iš kelionių tikimasi per daug. O jos dar ir vargina. Muziejai nedžiugina. Maistas pabosta. Geriausi gultai prie baseino (naudojant rankšluosčius) užimami dar paryčiais. Juk net ir kelionėse kartais norisi ramybės. Norisi namų. Savo pagalvės.

Beje, protingi žmonės (kitaip – žmogiškų sielų inžinieriai) jau seniai suprato kelionių bergždumą. Filosofas Seneka perspėjo, kad neišvengiamai tenka keliauti su pačiu savimi, nuo kurio, tikriausiai, ir bandoma pabėgti3. Poetas Charles`is Baudelaire`as pastebėjo, kad nuolat esame nepatenkinti dabartine vieta, todėl visuomet norisi kažko kito, norisi būti kažkur kitur, kol galiausiai norisi anywhere out of this world (bet kur už šio pasaulio ribų)4. O rašytojas Joris-Karlas Huysmans`as įtikinamai parodė, kad kelionių lūkesčiai dažniausiai per dideli, todėl keliaujant laukia vieni nusivylimai5. Tad kam vargintis?

Deja, o gal laimei, dauguma iškeliavusiųjų atostogauti turi sugrįžti. Seniau su grobiu, dabar su lauktuvėmis ir suvenyrais. Beje, pasakos, legendos ir mitai byloja, kad kelionės nežada nieko gero. Ten keliaujama tik kartą. Ne savo noru. O po kelionės ilgai ir laimingai gyvenama. Pageidautina sėsliai. Platono teigimu6, net ir Odisėjas, kurio vardas tapo bendriniu ilgos ir pavojingos kelionės sinonimu, rinkdamasis kitą gyvenimą tenorėjo tapti paprastu žmogumi. Tokiu, kurio nevargintų būtinybė keliauti.

Negalite nekeliauti? Jei nesate hatifnatai, nieko tokio. Keliaukite, kur norite ir kaip norite, svarbiausia, nepaverskite kelionės darbu ir prievole. Nebijokite elgtis spontaniškai. Ir jei kada stovėdami nesibaigiančioje milžiniškoje eilėje prie Londono Akies, Eifelio bokšto ar Siksto koplyčios pamatysite pro šalį bėgantį baltą triušį, bent pagalvokite, ar nereikėtų pasekti jam iš paskos...

