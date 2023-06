Libertas Klimka. Trejų devynerių puokštę surinkus

Saulutei užkopus į mitinę dangaus kalno viršūnę ir iš ten grožintis gamtos suvešėjimu, netrukus ateis laikas Kupolių puokštę susiskinti. Joje turi būti trejos devynerios žolynų, augančių trijose skirtingose vietose: paupio pievoje, saulėtoje įkalnėje, tamsioje paunksmėje. Puokštė būtina saulėgrįžos apeigoms, žaismingai atliekamomis per Joninių ar Rasos šventę; be to, ir vaistams paruošti ji yra pravarti. Ypač, jeigu bus surinkta mėnuliui augant; tada visos vaistingosios medžiagos susikaupusios lapeliuose ir žiedeliuose.

Per vasaros saulėgrįžos šventę merginos iš surinktų trejų devynerių puokštės pindavosi vainikėlius, burdavo jais savo ateitį. Tarkime, paleis devynis, įvardytus kaimo vaikinų vardais, į upelį ar ežeran plaukti, kurio arčiausiai prie kranto sustos, už to ir ištekės. Šeimininkės Kupolių puokštę perskirdavo pusiau, vieną pusę padalydavo nuo raganų kliaučių tvartuose paslėptoms karvėms, kitą pusę laikydavo užkištą už kurio balkio net iki Kūčių vakaro. Šis paprotys pabrėžia, kad vasaros ir žiemos saulėgrįžos dalija metus pusiau, yra tradicinio kalendoriaus ašis. Žolininkės žinojo tokį burtą: Joninių rytmetį triskart prieš saulės teką aplėkus devynis laukus, surinkus iš jų po devynis žolynus ir po devynis akmenėlius, galima pasigausinti pieno – žolynus reikia sušerti karvėms, o akmenėliais puodynes iššutinti. Tačiau kodėl taip keistai skaičiuojama, kodėl vis devintukais?

Libertas Klimka / E. Genio/LRT nuotr.

Mūsų tautosakoje dažnas žodis „devyni” nusako tarsi kokią ribą. Kad ir dainose: „Devynios šakelės, dešimta viršūnėlė”; „Devynias upes perplaukė, dešimtoj skendo”; „Devynios kulkos pro šalį skrido, dešimta galvelę kirto”. Arba priežodžiuose: „Devyni amatai, dešimtas badas”; „Devynis kartus pamatuok, dešimtą pjauk”; „Gardu kaip devyni medūs”; „Gi žiūriu, žiūriu – devyni vilkai vieną bitę bepjauną” ir t.t. Kalboje sudurtiniai žodžiai su „devyni” reiškia gausą, persiverčiančią į ypatingą ar visai naują kokybę. Juk sakoma: „iki devinto prakaito”, „devynios galybės”, „Barbė devyndarbė“...

Į dažno tautosakoje devyniukės minėjimo priežastį kelią nurodo viena mįslė: „Devyniašakis, devyniaragis – viršuj mėnuo žydi. Kas?” Atsakymas – tai žirnis, kuris labai gerai auga, pasodintas jaunam mėnuliui stojus… Ankštis su devyniais žirniais esanti ypatinga. Įmetus ją kam nors į vežimą, arklys išsikinkytų. O jeigu į lovą – miegantysis iškristų. Esmė čia yra ta, kad trys blyškiaveidžio Žemės palydovo Mėnulio regimos atmainos – priešpilnis, pilnatis ir delčia – dalija žvaigždinį mėnesį, trunkantį maždaug 27 paras, į tris devyniadienes savaites. Štai iš kur mįslingoji trejų devynerių formulė!

Saint John's Eve (Joninės), June 23, 2021. / D. Umbrasas/LRT

Tokio mėnulinio kalendoriaus naudojimą Lietuvoje dar ir istoriniais laikais paliudija vadinamasis Gedimino skeptras – kalendorinė lazda, papuošta didžiųjų kunigaikščių herbais. Ji aprašyta Teodoro Narbuto devyniatomėje Lietuvos istorijoje, o jos kalendorinį algoritmą 1855 m. iššifravo vilniškis astronomas Matvejus Gusevas. Lazdoje mėnesių dienos mėnulio fazių ženkliukais suskirstytos į devyniadienes savaites. Laiko matavimą tokios trukmės savaitėmis patvirtina ir senovės astronominis įrenginys, buvęs ant Birutės alko kalno Palangoje. Tai 11 stulpelių ratas, naudotas iki kryžiuočių invazijos XV a. pradžioje. Ten nuo centrinio stulpelio žiūrint, kampinį nuotolį iki artimiausių stulpelių į vieną ir kitą pusę mėnulis keliauja po devynias paras. Kaip tik tokią savaitės trukmę senovės Žemaitijoje savo raštuose mini Simonas Daukantas. O kad laikas nuo sunkių ūkio ar pilių statybos darbų neprailgtų, penktosios dienos popietę nebūdavo dirbama, – sakyta, tai esąs laumių vakaras. Žinoti mėnulio ciklą be abejonių buvo pravartu ir kariams: tikėtina, kad žygiui, mūšiui, pilies apgulčiai būdavo pasirenkama pilnaties fazė, naktį prašviesinanti. Gražiai mėnulinio kalendoriaus algoritmas užkoduotas liaudies dainoje: Ant aukšto kalno trys ąžuolėliai po devynias šakeles. / Ant kožnos šakos po gegužėlę kas rytelį kukavo... Jokios metafizinės priežastys negali iš niekur nieko sureikšminti vieno ar kito skaičiaus; „magiškieji“ skaičiai atrandami, stebint realaus pasaulio gamtos reiškinių dėsningumus.