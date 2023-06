Vingrių skvere – daugybė išskirtinių autorių pasirodymų namą primenančioje scenoje

Vingrių skvere Vilniuje, šalia MO muziejaus, jau iškilo beveik 12 m. aukščio sudėtingos konstrukcijos „LATGA Autorių namų“ scena, primenanti namą be sienų, kurioje jau šį penktadienį, birželio 16 d., išskirtinių pasirodymų surengs ar kitaip savo kūrybą pristatys per 40 įvairių meno sričių autorių. Šis „Kultūros nakties“ maratono dalimi tapęs interaktyvus tarpdisciplininis renginys yra per 6 tūkst. Lietuvos autorių vienijančios Asociacijos LATGA dovana 700-ąjį miesto gimtadienį švenčiančiam Vilniui, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Visiškai naujoje laisvalaikio erdvėje – Vingrių skvere (už MO muziejaus) – iškilsianti sudėtingos konstrukcijos kelių aukštų scena tą vakarą iš tiesų primins namus: čia laikinai įsikurs didžiulis būrys tiek puikiai žinomų, tiek dar tik pradedančių kūrybinį kelią muzikos, kino, teatro, literatūros ir vizualiojo meno autorių, kurie ne tik įvairiomis formomis pristatys anksčiau sukurtus kūrinius, bet ir realiu laiku kurs, improvizuos, bendradarbiaus vieni su kitais, siekdami padovanoti žiūrovams netikėtą įvairiausių vaizdų ir garsų kupiną reginį.



Žiūrovai galės mėgautis menu ne tik stebėdami sceną iš toliau, bet ir užsukti į šių itin meniškų namų vidų ir mėgstamo autoriaus pasirodymą ar kūrybos procesą pamatyti iš arti ir netgi jame dalyvauti.



Unikalios ir įtraukiančios premjeros



Muzikos sektoriui atstovausianti elektroninės muzikos grupė „Happyendless“ pristatys savo naujus ir jau žinomus kūrinius, roko grupė „Colours of Bubbles“ – retai atliekamą akustinę programą. Renginyje taip pat pasirodys Rūta Loop, kuri improvizacijos principu kurs kompozicijas su loopstation efektų pedalu, panaudodama lietuvių liaudies dainų ir rytietiškos muzikos motyvus.



Jurga Šeduikytė LATGA Autorių namų scenoje surengs muziką, tekstų rašymą ir vizualiųjų menų sritis jungiantį improvizuotą pasirodymą „Įsikūnijimas“, bendradarbiaudama su dailininku Martynu Gediminu, pianistu Kęstučiu Pavalkiu ir multiinstrumentalistu Sauliumi Petreikiu. Dainininkė kviečia žiūrovus prisijungti prie jos pasirodymo siūlant idėjas tekstui, kuris čia pat scenoje virs muzikos kūriniu.

Jurga Šeduikytė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Specialiai šiam renginiui susibūręs dainininkės, muzikos autorės Miglės Vilčiauskaitės-Migloko ir menininkės Agnės Gintalaitės duetas, naudodamas vaizdus, garsus ir šamaniškus ritualus, kuria dviejų dalių performatyvų audiovizualinį pasirodymą „Buitinis šamanizmas: vidinio vaiko pažadinimas“, į kurį taip pat įtrauks žiūrovus, kviesdamas juos pažadinti savyje vidinį vaiką, o kartu – ir savo kūrybiškumą.



Menininkas Žygimantas Kudirka taip pat pristatys hibridinį pasirodymą, pasitelkdamas poeziją, vaizdo projekcijas ir elektroninę muziką. Kol kas tik užsienio scenose rodytame pasirodyme skamba anglų ir dirbtinės kalbos.



Gyčio Ivanausko ir Aleksandro Špilevojaus iššūkiai



Ilgiausius pasirodymus surengs du teatro scenos atstovai. Dramaturgas, režisierius ir aktorius Aleksandras Špilevojus išsikėlė iššūkį net septynias valandas pasakoti istoriją „Tvanas“. Į kelių aukštų renginio sceną išdrįsiantys užkopti žiūrovai galės ne tik klausytis jo pasakojimo ausinėse, bet ir jį papildyti – taip per septynias valandas istorija pasikeis neatpažįstamai. Režisierius, choreografas ir aktorius Gytis Ivanauskas atliks perpus trumpesnį šokio pasirodymą „Kelionė“. Tiesa, jo detales autorius kol kas laiko paslaptyje.

Mano daina / D. Umbraso/LRT nuotr.

Be minėtų autorių, teatro scenai atstovaus choreografės Agnijos Šeiko vadovaujamas Šeiko šokio teatras, renginyje rodysiantis savo spektaklio „Pareiškiu Brandir“ (idėja ir choreografija Albano Richardo ir A. Šeiko) ištraukas. Dramaturgė, režisierė ir aktorė Birutė Mar pristatys dokumentinį spektaklį „Mąstanti barako širdis“ pagal ukrainiečių moterų karo liudijimus ir Etty Hillesum dienoraščius ir laiškus iš nacių koncentracijos stovyklos), scenoje jai talkins folkloro dainininkė iš Ukrainos.



Literatūros sričiai atstovaus žinomų poetų pora Marius Burokas ir Jurgita Jasponytė, kurie surengs pasirodymą „Pusvalandis poezijos: eilės iš Lietuvos ir Ukrainos“, kurį palydės S. Petreikio muzikinės improvizacijos. Taip pat bus galima pamatyti poetės Aušros Kaziliūnaitės ir avangardinio džiazo muzikanto, saksofonininko Kornelijaus Pukinskio pasirodymą „Žmonės žydi“.



Rodys filmus, veiks dailės ir fotografijos studijos



Renginio metu bus galima stebėti, kaip gimsta vizualiojo meno kūriniai – autoriai pieš, tapys, fotografuos. Tarp renginio dalyvių – žinomi menininkai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, kurie pristatys jau anksčiau rodytą, tačiau šiek tiek pakeistą performansą „Self-portraits – homonyms“ ir mėgins į jį įtraukti renginio žiūrovus. 10 dailininkų draugijos „Ak tas piešimas“ narių į sceną-namą atsives keletą modelių ir tiesiog scenoje pakaitomis juos pieš. Autorių namuose tą vakarą įsikurs ir žinomo fotografo Tomo Kaunecko fotostudija, kurioje ypač bus laukiami Asociacijos LATGA nariai. Įdomų pasirodymą, kurį pavadino „Nusiėmimas“, žada ir Nacionalinės premijos laureatė Eglė Ridikaitė.



LATGA Autorių namų scenoje įrengtuose ekranuose bus galima pamatyti ne tik pasirodymų, bet ir filmų, vaizdo klipų. Didžiausia LATGA Autorių namų TV programos žvaigždė – režisierius ir operatorius Eitvydas Doškus, kurio filmas „Čia buvo Vilnius“ neseniai pelnė „Sidabrinę gervę“ trumpametražių filmų kategorijoje. Kai šis filmas bus rodomas renginio ekrane, jį gyvai įgarsins patys autoriai – žinomi kompozitoriai Paulius Kilbauskas ir Vygintas Kisevičius.

Eitvydas Doškus, „Sidabrinė gervė 2023“ apdovanojimai / D. Umbraso / LRT nuotr.

Ekranuose bus galima pamatyti dar kelis trumpametražius filmus, tokius kaip „Automobilių stovėjimo aikštelė“ (rež. Jorė Janavičiūtė), „Baimė“ (rež. Antanas Skučas ir Julius Zubavičius), „Pieno baras“ (rež. Urtė Oettinger), „Patrikas“ ir „Look“ (abiejų rež. Meinardas Valkevičius) ir muzikinių vaizdo klipų programą.



Demonstruos Lietuvos kūrybinį potencialą



„Užduotis tikrai nelengva, tačiau labai įdomi, nes renginys turi ne vieną svarbią misiją. Kartu su LATGA komanda norime ne tik pademonstruoti mūsų šalies autorių kūrybinį potencialą, bet ir supažindinti su dažniausiai už kadro liekančiais kūrėjais ir įtraukti į kūrybos procesą pačius žiūrovus“, – sako itin didelę renginių organizavimo patirtį turintis režisierius Dalius Abaris, kuriam, vaizdžiai kalbant, patikėti LATGA Autorių namų raktai.



Asociacijos LATGA vadovė Laura Baškevičienė, sako, kad šio renginio tikslas – besimėgaujantiems vilniečiams ir miesto svečiams papasakoti, koks svarbus autoriaus vaidmuo visoje kultūros ekosistemoje: „Jie visi nusipelno visuomenės pagarbos ir deramo atlygio, nepaisant, kokią meno formą ar kryptį pasirinko. Mes neskirstome autorių pagal kūrybos rimtumą, populiarumą ar aktualumą, mums jie visi vienodai svarbūs.“

„LATGA Autorių namai“ / L. Borotinsko nuotr.

Renginio organizatoriai perspėja, kad LATGA Autorių namuose bus fotografuojama ir filmuojama. Be to, norintiems Autorių namų viduje apsilankyti žiūrovams reikės laikytis tam tikrų saugumo reikalavimų – nesistumdyti, nebėgioti, nesilaikyti už apsauginių turėklų, vaikščioti tik specialiai pažymėtose zonose. Rengėjai prašo nesilankyti Autorių namų konstrukcijos viduje arba nedelsiant iš jos pasišalinti, jei pradės žaibuoti ir jei vėjo gūsiai bus didesni nei 18 m/sek. Autorių namų konstrukcijos viduje vienu metu galės būti iki 60 asmenų. Užeiti į namą primenančią sceną bus leidžiama tik ne jaunesniems nei šešiolikos metų žiūrovams. Organizatoriai labai prašo netrukdyti autoriams per pasirodymus, o moterims pataria neavėti aukštakulnių.