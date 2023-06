LNDT atstovaujantys dramaturgai jau kūrė Madride, Briuselyje ir Berlyne

Jau įpusėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kartu su kitais trimis žymiais Europos teatrais organizuojamos kūrybinės rezidencijos dramaturgams. LNDT atstovaujantys Žygimantas Kudirka ir Natalija Vorožbit dalijasi įspūdžiais iš rezidencijų Madride, Briuselyje ir Berlyne, rašoma teatro pranešime žiniasklaidai.

Dramaturgų rezidencijas LNDT organizuoja kartu su Karališkuoju Belgijos teatru (KVS – Koninklijke Vlaamse Schouwburg), Ispanijos nacionaliniu teatru (Centro Dramatico Nacional), įsikūrusiu Madride, ir GORKI teatru Berlyne. Šioje programoje šeši dramaturgai, kuriuos pasiūlė trys organizuojančios institucijos iš Briuselio, Madrido ir Vilniaus, kuria draminius kūrinius tema „Ateitys, kurios niekada neįvyks“.



„Dramaturgijos rezidencijų projektas jau persirito į antrą pusę, laukia paskutinė rezidencija Vilniuje ir baigiamasis susitikimas Madride. Džiaugiamės, kad projekto svarba patikėjo ir Lietuvos kultūros institutas, tapęs šios dramaturginės kelionės bendrakeleiviu ir parėmęs Žygimanto rezidencijas Briuselyje bei Berlyne. Birželio pabaigoje dramaturgai pristatys pirmuosius juodraštinius savo pjesių variantus, kurių visi nekantriai laukiame“, – sako viena iš projekto koordinatorių Agnė Pulokaitė.

Kiekvienam teatrui atstovauja ne tik tos šalies dramaturgas, bet ir su migracijos iššūkiais susiduriantis menininkas, LNDT atveju – autorė iš Ukrainos Natalija Vorožbit, kurios pjesė „Blogi keliai“ buvo pristatyta praėjusių metų „Versmės“ festivalyje.



Natalija Vorožbit ir Žygimantas Kudirka naujus tekstus scenai kuria kartu su Ispanijos nacionaliniam teatrui atstovaujančiais ispane Eva Mir ir Nicolás Lange iš Čilės bei Karališkajam Belgijos teatrui atstovaujančiomis Maroke gimusia ir Belgijoje gyvenančia Rachida Lamrabet bei Carolina Bianchi iš Brazilijos.

„Rezidencijose įkvepia ir įdomu tai, kaip keli menininkai iš skirtingų šalių pasineria į skirtingus miestus ir šalis be jokio konkretaus konteksto, mes patys turime jo ieškoti. Pavyzdžiui, aš pirmą kartą buvau Madride ir Briuselyje ir bandžiau ten pagauti kūrybinius signalus, būti atvira. Prireikė laiko, kad suprasčiau, jog didžiausią įspūdį paliko pirmą kartą aplankyta Lenoros Carrington meno paroda Madride. Jos kūryba ir biografija nepaprasta ir man labai aktuali. Šiame projekte galvoju apie dialogą su ja. Mane ypač domina laikotarpis, kai ji bėgo nuo vokiečių okupacijos. Taip pat jos gebėjimas įprastuose dalykuose įžvelgti keistumą ir neprarasti ironijos bei humoro. Ieškau būdo nerealistiškai aprašyti savo ir Ukrainos tikrovę, kuri šimtus kartų buvo aprašyta realistiškai. Ir todėl Carrington siurrealizmas mane labai įkvepia“, – sako N. Vorožbit.



Berlyne vykstančiame susitikime Natalija Vorožbit dalyvauti negalėjo, tad įspūdžiais dalijasi tik Žygimantas Kudirka. Menininkas to pačio vizito metu spėjo sudalyvauti ir Miunchene vykusio „Frameless“ serijos renginyje, kuriame pristatė vaizdą, tekstą ir elektroninę muziką apjungiantį pasirodymą.

„Berlyne mus priėmė Gorkio teatras ir jo charizmatiškas atstovas Johannes Kirsten. Tai jau trečioji dramaturgų rezidencija po Madrido ir Briuselio. Su rezidentais kalbėjome, kad taip keliauti iš miesto į miestą ir pažindintis su vietinėmis teatro bendruomenėmis galėtume kone amžinai. Čia ir vėl po truputį krapštėme savo būsimus kūrinius mums paskirtoje kūrybinėje erdvėje, maitinomės teatro kavinėje, kuri dabar priklauso joje ilgai dirbusiems darbuotojams. Patirtį labai praturtino trys spektakliai – ne be reikalo neabejojome Berlyno teatro scena. Pagal Elfriede Jelinek pjese pastatytas „Sonne, los jetzt!“ (rež. Nicolas Stemann) – tai pankišką scenografijos estetiką ir „Balenciaga“ tipo kostiumus apjungiantis spektaklis ekologine tema. Visai neseniai Vilniuje premjerą pristačiusio Oliverio Frljićiaus spektaklis „A Report to an Academy from Kafka“ užbūrė nepriekaištingai parašyta adaptacija ir nepaprastai dinamiškais bei drąsiais aktorių vaidmenimis, o kulminacija tapo „The inheritance“ vokiškas pastatymas. Tai 7 valandų Matthew Lopez šedevras apie LGBT bendruomenę Niujorke. Tai naujos kartos spektaklis, kuriame pamiršti kad žiūri spektaklį ir kad aktoriai yra aktoriai“, – apie įspūdžius iš Berlyno pasakojo Žygimantas Kudirka.



Kurti Vilniuje dramaturgai susirinks rugsėjo 25 – spalio 1 d. Baigiamasis susitikimas, kuriame bus dalijamasi programos rezultatais ir jie vertinami, vyks Madride 2023 m. rudenį.



Žygimantas Kudirka – lietuvių rašytojas, menininkas ir atlikėjas interaktyvios fantastikos, dirbtinių kalbų ir avangardinio repo srityse, bandantis surasti universalią tarmę, kurią suprastų ir augalai, ir gyvūnai, ir kūdikiai, ir būsimos evoliucijos grandys. Jis išleido interaktyvią poezijos knygą, aštuonis muzikos albumus, yra pelnęs daugybę apdovanojimų muzikos (pvz., metų alternatyvios muzikos atlikėjas), reklamos (pvz., „Kanų liūtų sidabras“), vizualiųjų menų (pvz., metų muzikinis vaizdo klipas) ir literatūros (pvz., geriausias Europos slam poetas) srityse.



Natalija Vorožbit – ukrainiečių dramaturgė, scenaristė, kino režisierė, teatro ir socialinių projektų kuratorė. Nuo 2010 m. užsiima šiuolaikinės ukrainiečių dramaturgijos ir dokumentinio teatro kūrimu. Natalija yra apie dvidešimties pjesių, kurios buvo pastatytos įvairiose šalyse, įskaitant Karališkąjį Šekspyro teatrą ir Royale Court teatrą (Jungtinė Karalystė), išverstos į įvairias kalbas ir išleistos, autorė. Ji parašė šiuos dažnai statomus kūrinius „Granaras“, „Maidano dienoraščiai“, „Blogi keliai“ ir „Saša arba išnešk šiukšles“.