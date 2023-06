Mirė Pulitzerio premijos laureatas Cormacas McCarthy, sukūręs „Šioje šalyje nėra vietos senukams“

JAV Pulitzerio premijos laureatas, rašytojas Cormacas McCarthy mirė sulaukęs 89 metų, pranešė jo leidėjas, rašoma BBC pranešime.

Rašytojas mirė sava mirtimi antradienį savo namuose Santa Fė, Naujojoje Meksikoje, pranešė „Penguin Random House“.

McCarthy sukūrė tokius romanus kaip „Kelias“ (angl. The Road) ir „Šioje šalyje nėra vietos senukams“ (angl. No Country for Old Men), kurie abu tapo sėkmingais filmais.

Filmo „Šioje šalyje nėra vietos senukams“ kadras / „Vida Press“ nuotr.

Daugelis jo romanų buvo paremti smurtu, pasakojantys apie Amerikos pasienio ir postapokaliptinius pasaulius.

Pagerbdamas kolegą, rašytojas Stephenas Kingas pavadino jį „turbūt didžiausiu jo laikų amerikiečių romanistu“.

S. Kingas socialiniame tinkle „Twitter“ rašė: „Jis buvo brandaus amžiaus ir sukūrė puikių darbų, bet vis tiek gedžiu jo po mirties.“

C. McCarthy leidėjas Jungtinėje Karalystėje Panas Macmillanas apibūdino mirusį autorių kaip „vieną įtakingiausių ir žinomiausių rašytojų pasaulyje“.

2006 m. išleistas „Kelias“ buvo 10-asis C. McCarthy romanas ir kitais metais pelnė prestižinę Pulitzerio premiją už grožinę literatūrą. Jame aprašoma sunki tėvo ir sūnaus kelionė ir jų pastangos išgyventi JAV po apokalipsės.

Jo 2005 m. knygą „Šioje šalyje nėra vietos senukams“ – niūrią istoriją apie narkotikų sandorį Teksaso dykumoje – ekranui pritaikė Joelis ir Ethanas Coenai. Filmas tapo itin sėkmingu trileriu, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko Javieras Bardemas ir Tommy Lee Jonesas.

Filmas laimėjo keturis „Oskarus“, tarp jų – ir „Oskarą“ už geriausią filmą.

C. McCarthy taip pat pasižymėjo gana griežtomis pažiūromis kitų rašytojų atžvilgiu, pavyzdžiui, yra sakęs, kad nei amerikiečių-britų autorius Henry Jamesas, nei prancūzas Marcelis Proustas jam nėra įdomūs, taip pat nevertino magiškojo realizmo autorių. Mėgstamiausia rašytojo knyga Henry Melville`io „Mobis Dikas“, taip pat autorius vertino Fiodoro Dostojevskio „Brolius Karamazovus“ ir Jameso Joyce`o „Ulisą“ bei Williamo Faulknerio „Triukšmą ir įniršį“. Yra pavadinęs šiuos kūrinius „didžiais“.

Prodiuseriai Ethanas Coenas, Scottas Rudinas ir Joelis Coenas su savo „Oskarais“ už filmą „Šioje šalyje nėra vietos senukams“ / „Vida Press“ nuotr.

C. McCarthy gimė 1933 m. Providense, Rodo saloje, airių katalikų šeimoje. Jis buvo vienas iš šešių brolių ir seserų.

Tačiau didžiąją vaikystės dalį jis praleido Noksvilyje, Tenesio valstijoje, kur jo tėvas dirbo teisininku. Pirmasis jo romanas „Sodo prižiūrėtojas“ buvo išleistas 1965 m.

Paskutinės dvi C. McCarthy knygos – „Keleivis“ ir „Stella Maris“ – buvo išleistos praėjusių metų pabaigoje. Be savo romanų, jis taip pat rašė scenarijus ir apsakymus.

Nepaisant pasaulinės šlovės, jis buvo labai privatus žmogus: retai dalydavo interviu žiniasklaidai ar pasirodydavo ant raudonojo kilimo.

2007 m. McCarthy JAV pokalbių laidų vedėjai Oprah`ai Winfrey pasakė: „Nemanau, kad [interviu] yra gerai mūsų galvoms.“

Autorius apie rašymą yra pasakęs, kad „jei daug laiko praleidžiate galvodami, kaip parašyti knygą, tikriausiai neturėtumėte apie tai galvoti, turėtumėte tiesiog rašyti“.