Vladas Rožėnas. Kiek Žmonių Vorų telpa viename Žmoguje Vore?

2018-aisiais pasirodęs animacinis filmas „Žmogus Voras: į naują visatą“ (angl. Spider-Man: Into the Spider-Verse) tapo netikėta staigmena. Vargu, ar Žmogaus Voro personažo jungimas su pieštiniu stiliumi daugeliui suaugusių žiūrovų žada ką nors atveriančio akis. Pasirodo, atverti gali.

Pirmoji serijos dalis puikiai sužaidė faktu, kad šiaip jau personažas yra kino studijų nudrengtas beveik tiek pat, kiek Betmenas. Apie vaikiną su voro galiomis viskas jau ne kartą pasakyta ir pakartota. Animacinė versija kaip tik šią kartotę ir išnaudoja savo tikslams. Užuot dar kartą pasakodama įkandimo, susigaudymo galiose ir artimojo netekties istoriją, pirmoji dalis paraleliai pristato naująjį Žmogų Vorą ir idėją, kad Žmonių Vorų yra begalė. Ir štai personažo perkartojimas vėl ir vėl staiga tapo jo stiprybe, leidžiančia kurti polifoninį filmo pasaulį.

Vladas Rožėnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Milesas Moralesas yra paauglys, neturėjęs tapti superherojumi. Jam įkandęs voras per atsitiktinumą atkeliavo iš kitos visatos. Vartai, atvėrę kelią vorui į Mileso pasaulį, atskleidžia ir penkias kitas herojaus versijas: anime Žmones Vorus, film-noir Žmogų Vorą ir t. t. O štai „originalusis“ Piteris Parkeris, dabar apkūnus ir atšiaurus vienišius, jau seniai pervargęs nuo ilgų šokinėjimo tarp dangoraižių metų.

Rodos, tokia pirmoji dalis tęsiniui palieka ne tiek jau daug erdvės. Kai parodei, kad egzistuoja neribotas skaičius alternatyvių visatų, vienintelis kelias kilstelėti pasakojimo svorį – eiti į plotį: dar daugiau veikėjo versijų, dar daugiau spalvų, dar daugiau greičio.

Būtent tai ir renkasi tęsinys „Aplink multivisatą“. Milesas Moralesas šioje versijoje jau yra patyręs miesto gelbėtojas, nors dar tik paauglys, kurio asmeninį gyvenimą kontroliuoja tėvai, nieko nežinantys nei apie jo antrąją tapatybę, nei apie paralelinių realybių egzistavimą. Kai jį aplanko Gven – viena pirmosios dalies superherojų – Milesas savavališkai nuseka draugę į visatą, kur susirinkę visi geriausi Žmonės Vorai. Ir kurioje saugoma kažkokia paslaptis apie patį Milesą.

„Žmogus Voras: aplink multivisatą“ kadras / Filmo platintojų nuotr.

Kaip ir pirmosios dalies, tęsinio stiprybė yra vizualinis stilių daugis. Kiekviena visata paišoma skirtingai ir neretai šie skirtumai leidžia pavaizduoti tai, kas neįmanoma. Pavyzdžiui, trimatėje erdvėje veikia dvimačiai veikėjai arba iš „tikrojo“ pasaulio išsiurbiama spalva. Jau nekalbant apie tai, kad kai kuriuose pasauliuose Niujorkas yra susiliejęs su Mumbajumi, laukiniais JAV Vakarais ar dinozaurų laikais. Filmo scenarijaus autoriai giliai į širdį priėmė postmodernistinį moto Anything goes. Filme „Aplink multivisatą“ tikrai anything goes.

Vienas aspektas, kuriuo tęsinys tikrai pralenkia pirmtaką, yra juostos antagonistas. Šįkart juo tampa taškuotas, beveidis, tarp pasaulių išskaidytas mokslininkas. Iš pradžių personažas nurašomas kaip kominis elementas, kurio Žmogus Voras nelaiko savęs vertu varžovu. Ir tik palaipsniui atsiskleidžia, kiek daug slėpė blogiuko nykumas. Jis neturi nei stiliaus, nei padorios istorijos, nei sudėtingo plano. Vienintelė jo ambicija – kenkti Milesui, kurį jis laiko kaltu dėl savo virtimo beveik niekuo.

Taigi, blogis čia nėra eilinis tipažas su pripaišyta motyvacija (suprask, aš blogas, nes mama vaikystėje nemylėjo). Blogis yra neigimas visų tų spalvų ir įvairovės, kurią suteikia keliavimas tarp visatų. Blogis neturi pozityvaus krūvio, neturi vizijos, neturi prasmės. Blogis teigia vienintelį dalyką – neigimą.

Vizuali to išraiška – stulbinamai paprastas ir tiek pat stulbinamai efektyvus ekrano perpaišymas juodais štrichais. Kai dvi valandas žiūrovas keliauja tarp gražiausių tai pastelinių, tai komiksinių, net „Lego“ pasaulių, grubūs buko pieštuko rėžiai plokščiame vaizde nuostabiai iliustruoja emocinę filmo žinutę. Laimės, gėrio, draugystės antitezė nėra skausmas ar vienatvė – jų antitezė yra niekas. Ne blogi jausmai, o jausmų nebuvimas.

„Žmogus Voras: aplink multivisatą“ kadras / Filmo platintojų nuotr.

Stebėtina, bet kurdamas žiūrėjimo šventę filmas nepalieka veikėjo nuošalyje. Juosta „Aplink multivisatą“ reflektuoja Milesą kaip herojų – jo elgesio motyvacijos, siekiai bei vidinės priešpriešos čia išplėtojamos kur kas giliau nei „Marvelo“ ar DC vaidybiniuose filmuose. Nors ir pieštinis, Milesas atrodo tikras.

Superherojams itin būdinga etinė linija, kad „pasaulį gelbėti reikia nepaaukojant nė vienos gyvybės“, šįkart nuskamba giliau. Galbūt Žmogaus Voro atsiradimas ir yra tas blogis, kainuojantis net ne pavienes gyvybes, o visą pasaulio likimą? Personažui jau įprasta mantra „su didele galia ateina didelė atsakomybė“ pakeliama iki egzistencinio lygmens, nes Milesui „atsakomybė“ tai ne patraukti vaiką iš girto vairuotojo kelio – jam atsakomybė yra klausimas, ar paaukoti savo asmeninę laimę ir galbūt netgi gyvybę dėl bendro gėrio.

Vienas aspektas, kuriuo tęsinys visgi nusileidžia originalui, yra pasakojimo struktūra. Visų pirma, „Aplink multivisatą“ nėra baigtinis filmas. Net antrosios „Žiedų valdovo“ ar „Žvaigždžių karų“ dalys turėjo įvykius bent šiek tiek įrėminančias pabaigas, kad ir aiškiai prašančias žiūrėti toliau. Tuo tarpu antrasis „Žmogus Voras“ baigiasi veiksmo viduryje lyg būtų visai ne atskiras filmas, o serija.

Persistengta ir su kalbomis, kurios antroje juostos pusėje ima skambėti kaip foninis triukšmas. Atviras veikėjų jausmų išsakymas superherojų pasakojimams yra kone būtinybė – juk čia privalo dominuoti suprantamumas. „Aplink multivisatoje“ atvirų kalbų tokia gausybė ir jos turi tiek daug krypčių – tėčio sūnui, sūnaus mamai, mamos sūnui, draugų draugams, kitų draugų kitiems draugams, priešų priešams ir t. t. – kad būtent monologų, ne kovos scenų ilgainiui persisotini.

Kad ir kaip ten būtų, šią Žmogaus Voro sagą pamatyti verta neabejotinai labiau nei bet kurią kitą. Tai bene vienintelis mūsų laikų superherojų filmas, kuris ne paslepia kino kalbą, ne supaprastina ją iki nepastebimo lygmens, bet kaip tik išaukština. Tai justi stilių daugyje, bet ne tik jame – pokštus juostoje pagimdo montažas bei kadrų kompozicijos. Jau nekalbant apie tai, kad centrinis juostos konfliktas ir yra priešprieša tarp vaizdo gylio bei gylio sunaikinimo, taigi, pasakojama ne tik kinu, bet ir apie kiną.

„Žmogus Voras: aplink multivisatą“ nori, kad publika žiūrėtų atidžiai tiek perkeltine prasme, nes humoro čia daug ir jis lekia pro šalį dideliu greičiu, tiek tiesiogine, nes kuo atidžiau seki vaizdą ekrane, tuo daugiau malonumo gausi iš patirties. Dėl to tęsinį, kaip ir pirmtaką, verta pamatyti visiems, kas mėgaujasi kinu kaip medija. Net tuo atveju, jei šiaip jau nuo superherojų žanro jus beria bei purto.