„Fantastiški eksperimentai iš Lietuvos Mančesterio“ – fotografijų paroda pasakoja roko muzikos istoriją

50-metį minintis Fotografijos muziejus kuria Šiaulių albumą ir demonstruoja roko muzikos ištakas bei pasakoja apie muzikinės scenos maištininkus. Fotografijos muziejuje lankytojams atvertoje ekspozicijoje atskleidžiama alternatyviosios muzikinės kultūros raida, primenamos jos ištakos.

„Pradėjome svarstyti, kas yra tie muzikinės scenos pagrindiniai vėliavnešiai Šiauliuose. Atsirado iš karto grupės „Bix“, „Lygiailyja“, „Colors of Bubbles“, „Brainers“. Kažkokia dvasia čia sukdavosi. Būtent per įvairias įstaigas, to meto dailės fakulteto, parodų rūmus, Šiaulių kultūros centro, kur formavosi ir roko klubas, įrašų studijos. Štai „Saulės vaikai“ – bene pirmoji sunkiojo roko grupė Lietuvoje. Jie taip pat yra Šiaulių atstovai. Dar „Helmio“ grupė, atkeliavusi iš Telšių. Bet čia įleidusi šaknis, suformavusi tam tikro roko formatą, psichodelinio roko atstovai“, – sako parodos kuratorius Andrius Skuolis.

Paroda apie roko muziką Šiaulių fotografijos muziejuje / LRT PLIUS laidos „Kultūros diena“ kadras

Parodos kuratoriai sako, kad muziejaus fonduose medžiagos apie muzikinę Šiaulių praeitį nedaug. Parodą formuoti padėjo muzikantai, fotografai, pasidaliję savo archyvais. Eksponatai vis dar tebekeliauja į muziejų, tad paroda vis pildoma.



„Man labai įdomūs buvo tie patys seniausi dalykai. 1970 metų mokyklinės grupės, kurios Šiauliuose grojo „The Beatles“ kūrinius. Grojo įvairią, įdomią muziką. Įdomu prisiminti, kas vyko 1990 metais, kai čia žlugus Sovietų Sąjungai pradėjo skverbtis įvairūs muzikiniai vakarietiški stiliai“, – pasakoja parodos kuratorius Viktoras Gundajevas.

Šiauliai ne tik roko muzikos pradininkai, čia susiformavo ir holistinė muzika.

Muzikantai nevengia sakyti, kad Šiauliai – tarsi Lietuvos Mančesteris. Su roko grupėmis grojantis perkusininkas Gintautas Gascevičius tikina, kad Šiauliuose susikūrusi muzikinė jėga tam tikru metu buvo stipriausia šalyje.

Paroda apie roko muziką Šiaulių fotografijos muziejuje / LRT PLIUS laidos „Kultūros diena“ kadras

„Šiauliuose atsirado ta jėga, kuri tuo metu buvo pati stipriausia Lietuvoje muzikine prasme. Tai netruko dešimtmečiais, tai truko maždaug 5 metus. Tai buvo „Gin‘Gas“ „BIX“, „Žuvys“. Kurių fantastiški eksperimentai buvo tokio lygio, kad buvo grojami „Vilniaus Jazz“ festivalyje. Ir tai buvo vieni iš ryškiausių pasirodymų tarp tų pasaulinių žvaigždžių. Aš negaliu čia nepaminėti „Bix“. Visų pirma, kad aš ten pats groju. O kita priežastis, kad jie iš tikrųjų buvo labai stipri jėga. Ir dabar jie tokie yra“, – tikina būgnininkas, kompozitorius G. Gascevičius.

Paroda apie roko muziką Šiaulių fotografijos muziejuje / LRT PLIUS laidos „Kultūros diena“ kadras

Šiauliai, tęsdami muzikines tradicijas, trečią vasarą rengia festivalį „Šiauliai gyvai“. Jo tikslas pristatyti jaunus, nežinomus, tačiau talentingus atlikėjus, kuriems scenoje pasirodyti padeda populiarūs muzikantai.



„Šio festivalio reikšmė yra didžiulė. Kadangi mes suteikiame erdvę pasirodyti jauniems muzikantams, kurie tik pradeda savo karjerą. Jie įgyja ir žymiai daugiau drąsos. Pasižiūri, kaip kiti dirba, kaip kiti muzikantai groja. Tai yra jiems didžiulė paspirtis“, – sako festivalio „Šiauliai gyvai“ organizatorius Gintaras Miltenis.



Šiųmetis festivalis „Šiauliai gyvai“ vyks birželio 13–15 dienomis Fotografijos muziejaus stogo terasoje. Paroda apie muzikinės scenos maištininkus Fotografijos muziejuje bus atvira iki vasaros pabaigos.