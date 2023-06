Austrų kompozitorius, galintis „prakalbinti“ ir akmenis, kūrė 1992-ųjų Kaune: buvo laukiniai laikai

Vasarą Kaune pradeda Nacionalinio Kauno dramos teatro rengiamas tarptautinis edukacinis festivalis „Nerk į (garso) teatrą“. Vienas jo svečių – austras Georgas Nussbaumeris, žinomas dėl savo talento „prakalbinti“ net tokius objektus kaip akmenys, elnio ragai ar kramtomoji guma. Įdomu, kad prieš tris dešimtis metų menininko tarptautinė karjera prasidėjo būtent Kaune.

Tam prireikė vos dviejų akmenų ir balso. Šįkart G. Nussbaumeris į Kauną grįžo su dviem kūriniais, kuriuos atliks birželio 3 dieną – tai „Kauno lavina („Santaka“) ir „Lanko pratimai“. Juos ir garso meno praktiką su festivalio svečiu LRT KLASIKOS laidoje „Ryto allegro“ aptarė Kotryna Lingienė.

– Georgai, papasakokite apie pirmąjį savo vizitą Kaune.

– Čia lankiausi 1992-aisiais. Surengiau performansą toje keistoje galerijoje, prie kurios yra nuogo vyro skulptūra (M. Žilinsko dailės galerija, – red. past.). Buvo laukiniai laikai. Tiesą sakant, tai buvo mano, kaip menininko, pirma išvyka į užsienį. Pas jus viskas buvo labai kitaip nei tai, ką žinojau iki šios kelionės. Turbūt dėl to išliko tiek prisiminimų ir ryšių. Gaila, kad nemaža dalis menininkų, su kuriais tada susipažinau, jau mirę, o jie buvo mano ar panašaus amžiaus. Tai tapytojai Arūnas Vaitkūnas, Rimvidas Jankauskas-Kampas, poetai Sigitas Geda ir Kęstutis Navakas, su kuriuo dar ne kartą buvau susitikęs.

Kęstutis Navakas / D. Kairevičiūtės / „Apostrofos“ archyvo nuotr.

– Visada įdomu išgirsti, kas atveda kūrėjus į garso meno pasaulį. Koks buvo jūsų kelias?

– Viena vertus, gimiau tuo laiku, kai kilo didžiulė susidomėjimo ankstyvąja muzika banga. Man tai buvo labai įdomu, studijavau šią muziką Amsterdame. Kai man buvo penkiolika ar šešiolika, pradėjau rengti kažką panašaus į performansus. Tai buvo kompozicijos ne tik instrumentams, bet ir įvairiems daiktams. Žinoma, tam daug įtakos turėjo skandalingi to meto menininkai, apie kuriuos rašė laikraščiai. Tokie kaip Josephas Beuysas ar Hermannas Nitschas ir kiti Vienos akcionistai. Kurį laiką plėšiausi tarp abiejų pasaulių, bet galiausiai ankstyvąją muziką nustūmiau į šoną. Labai retai rašau muziką instrumentams, kuri atliekama scenoje. Dažniausiai tai situacijos ypatingose vietose, taip pat ir po atviru dangumi. Arba, pavyzdžiui, baseine. Pastaruoju metu, nežinau, kodėl, bet vis dažniau dirbu su mėgėjais – chorais, pučiamųjų ansambliais. Įtraukiu šimtus žmonių. Vienoje užpildžiau jais visą universiteto studentų miestelį.

Georgas Nussbaumeris repetuoja Nacionaliniame Kauno dramos teatre / R. Žemaitytės nuotr.

– Kuo įdomus darbas su mėgėjais?

– Reikia žmones įtikinti. Jie nori žinoti, ką veiks. Ir jei patiki manimi, dirba rimtai, galiu pasiekti rezultatų, kurie neįmanomi su profesionaliais muzikantais. Pastarieji per gerai išlavinę techniką, kad galėtų sau leisti įdomias klaidas, kurios ir suteikia garsui išties ypatingos kokybės.

– Kai baigsime kalbėtis, susitiksite su šešiais žmonėmis, kurie šeštadienį (birželio 3-iąją dieną – LRT.lt) Nacionalinio Kauno dramos teatro Ilgojoje salėje atliks „Kauno laviną“, kūrinį 6 atlikėjams su akmenukais, rieduliais, krūmais ir varpu bei violončele. Žmonės bus atlikėjai ar instrumentai?

– Nei tas, nei tas (juokiasi). Pagrindiniai atlikėjai čia yra akmenys. Jų asmenybės atsiskleidžia, kai juos rideni ar meti. Taip pat dalyvauja šlamančios medžių šakos. Žmonės ant scenos nevaidina tokio vaidmens, kaip, tarkime, šokio pasirodymuose, kur publika stebi, kaip juda kūnai. Čia jie daugiau operatoriai. Idealiu atveju publika neturėtų žmonių pastebėti, nes būtų sutelkusi dėmesį į tai, kaip elgiasi akmenys, kaip jie skamba atlikdami mano parašytą garso takelį.

Užaugau Alpėse, taigi akmenys man labai brangūs. Bet įkvėpimą šiam kūriniui prieš daug metų radau Nobelio literatūros premijos laureato Peterio Handke`ės knygoje. Jis aprašė dideles, sraunias upes ir jose esančius riedulius, kuriuos galima tik įsivaizduoti arba retkarčiais išgirsti. Akmenų lavina dažniausiai susijusi su gravitacija, jie rieda žemyn, bet mano scena yra horizontali. Aš lyg optiškai priartinu tą riedėjimą. Kūrinį atliks dvi žmonių grupės, iš vienos ir iš kitos scenos pusės, nes upės Kaune yra dvi, jos suteka į santaką. Kūrinio finale akmenys centre susitinka ir susimaišo.

Georgas Nussbaumeris repetuoja Nacionaliniame Kauno dramos teatre / R. Žemaitytės nuotr.

– Festivalio programoje rašoma, kad kūrinys lankininkui ir violončelei „Lanko pratimai (žaizdos ir aidai)“ yra apie ginklo ir muzikos instrumento santykį. Kaip suprantu, lankas ir strykas vokiškai yra tas pats žodis. Kas dar, be žodžių žaismo, čia svarbu?

– Taip, tiesa. Kai vokiškai sakome bogenübung, be konteksto neaišku, ar kalbame apie pratimus lanku, ar stryku. Mane įkvėpė tai, kad daug meno kūrinių lygina violončelės formas su žmogaus kūnu. Dar įdomu, kad tiek lankas, tiek violončelė yra iš dviejų dalių, kurios po vieną nefunkcionuoja. Be to, anksčiau stygos instrumentams gamintos iš gyvūnų žarnų, strykui naudojami ašutai, o templės lankams – iš sausgyslių.

Ypač dažnai sušaudytas strėlėmis vaizduotas Šv. Sebastijonas. Mano kūrinyje lankininkas leidžia strėles į violončelę, į aštuonis ant jos esančius Šv. Sebastijono atvaizdus. Violončelė pasirodymo pabaigoje yra visiškai sunaikinta. Tai kūrinys apie smurtą, tiksliau, smurto vaizdavimą. Nesu pats patyręs, bet filmuose sako, kad tik pirmasis žudymo aktas yra sudėtingas, o toliau tik lengviau. Čia taip pat – smagu paleisti pirmą strėlę, bet vėliau tai tampa beprasme, tiesiog šlykščia agresija.

Georgas Nussbaumeris repetuoja Nacionaliniame Kauno dramos teatre / R. Žemaitytės nuotr.

– Kaip publika reaguoja į tokį smurto protrūkį?

– Neretai supyksta dėl to, kad instrumentas suniokotas. Ir man patinka, jei žmonės supyksta. Bet keista, nes kai smurtą rodo filmuose, žiūrovai nesiskundžia. O kai scenoje sunaikini buržuazinės kultūros simbolį, moteriškos figūros simbolį, jie staiga susijaudina. Tai priverčia susimąstyti – o kokia iš tiesų mano nuomonė? Taip, tai žmogaus rankomis pagamintas instrumentas, bet palyginti su visu kitu naikinimu, kuris vyksta aplink mus ir padaro daug daugiau žalos, mano kūrinys tėra menka pastabėlė.

Nacionaliniame Kauno dramos teatre gegužės 31–birželio 3 d. vyksiančio tarptautinio festivalio „Nerk į (garso) teatrą“ programoje – užsienio ir Lietuvos menininkų bei trupių pasirodymai ir specialiai Arturo Bumšteino kuriama premjera. Programa sudaryta iš dviejų dalių: specialiosios, skirtos plačiam publikos ratui, ir edukacijų, kurios pritaikytos konkretaus amžiaus dalyviams – nuo kūdikių iki suaugusiųjų. Edukacinėje programoje vyks net 40 užsiėmimų, kuriuos per skirtingas garsines patirtis ves garso ir teatro režisieriai bei aktoriai.