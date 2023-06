Maištininkas, eksperimentatorius, vulkanas – mįslingomis aplinkybėmis netikėtai mirusiam Vitui Luckui būtų sukakę 80 metų

Gegužės 29-ąją konceptualiosios fotografijos pradininku Lietuvoje vadinamam fotografui Vitui Luckui būtų sukakę 80 metų. Jo gyvenimas ir kūryba buvo persmelkti laisvės, kurios jokia santvarka ar nusistovėjusios dogmos nesugebėjo apriboti. LRT RADIJUI fotografijos istorikė Margarita Matulytė pasakoja, kad nors V. Luckus savo kūryba ir nebuvo atviras disidentas, neįtiko jis to meto valdžiai dėl savo garsiai reiškiamos kritikos sistemai.

Gyveno kaip „ne Sovietų Sąjungos žmogus“

Maištininku, eksperimentatoriumi, vulkanu ir kitokiais stipriais apibūdinimais piešiamas vėlyvojo sovietmečio fotografas V. Luckus, netikėtai miręs 1987 m., Lietuvoje taip ir liko tam tikrame užribyje. Atidesnio dėmesio parodose ir leidyboje jis sulaukė tik prieš dešimtmetį.

„Jis labai tikras buvo. Jeigu kalbėdavo, tikri dalykai būdavo, jis niekada nemeluodavo. Prisigalvodavom visokių dalykų. Jeigu kažkur keliaudavom, tai niekad nežinojom, kuo ta diena baigsis. Fantazijos be galo daug turėjo, smagu būdavo“, – taip fotografą prisimena vienas iš artimiausių jo bičiulių Semionas Finkelšteinas.

Kartu jie daug laiko leisdavo vaikščiodami su V. Luckaus bokseriu Simba, kalbėdamiesi, vartydami meno albumus iš fotografo kolekcijos ir vakarodami su draugais. Kad ir kur jie būdavo, kad ir ką veikdavo, V. Luckus visuomet fotografavo.

„4 fotoaparatai [būdavo] visada pakabinti. Būdavo, su juo sėdi ir jis taip iš arti tavo nuotraukas daro. Paskui aš įpratau, jau nekreipdavau dėmesio“, – prisiminimais dalijasi S. Finkelšteinas.

Fotografas Vitas Luckus ir Galina. Kaunas, 1964 / Antanas Sutkus

Kad ir kokiame kontekste priartėtum prie įvairialypio V. Luckaus personažo, neįmanoma nepastebėti jo nesavalaikiškumo, atotrūkio nuo sovietmečiui būdingo mąstymo, kūrybos ir gyvenimo būdo.

Kino režisierė Giedrė Žickytė, sukūrusi dokumentinį filmą „Meistras ir Tatjana“ – V. Luckaus ir jo žmonos bei mūzos Tatjanos portretą, sako, kad jo nepavaldumas laikui pasižymėjo laisvu ir nepriklausomu mąstymu.

„Mačiau žmogų, kuris netilpo tuometiniame pasaulyje, jo dvasia buvo pernelyg laisva, pernelyg plati. Per V. Luckų atsiskleidžia tokie svarbiausi būties ir gyvenimo klausimai: kiek tu gali būti laisvas ir kur yra riba, kurią jau peržengus prasideda pražūtis?“ – pasakoja kino režisierė.

Giedrė Žickytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jos, V. Luckaus laisvė ir veržimasis už tuometiniam žmogui įprastų rėmų ryškėjo ir buitiniame lygmenyje.

„[V. Luckus] buvo tarsi savo gyvenimą susikonstravęs labai nepriklausomai, kaip ne Sovietų Sąjungos žmogus. Būdamas labai talentingas, labai kūrybiškas, jis nepaprastai daug dirbo ne tik savo kūrybinės profesijos, bet ir reklaminės fotografijos srityje, kad užsidirbtų pinigų.

Jis sulaukdavo užsakymų iš visur, mokėjo savarankiškai susikurti gyvenimą, nebūti priklausomas nuo nieko – nuo valstybės, nuo dar kažko. Žinoma, tai labai daug ką erzino, daug kas labai šito pavydėjo.

Jis iš kažkur ištraukdavo, surasdavo antikvarinių baldų, parsiveždavo prieskonių ir visokių niekam iki tol nematytų maisto receptų. Bandė gyventi šiuolaikinio žmogaus gyvenimą, bet vis dėlto visai kitoje sistemoje“, – dėsto G. Žickytė.

Fotografas Vitas Luckus. Vilnius, 1968 / Antanas Sutkus

Jo kūrybos esmės kiti lietuvių fotografai nesuprato

Kūryboje V. Luckus taip pat buvo novatorius – jis buvo laikomas konceptualiosios fotografijos pradininku, vienas iš pirmųjų Sovietų Sąjungoje atvėrė kelius į postmodernizmą. Fotografijos istorikė Margarita Matulytė, sudariusi V. Luckaus biografijos ir kūrybos knygas, sako, kad jis stipriai išsiskyrė savo raiška.

„Aš iš tikrųjų jį vadinu gęstančio modernizmo epochos žmogumi. Jo kūryba labai išsiskyrė iš ano meto stilistinės raiškos, to viso panoraminio vaizdo. Visų pirma, jis savo idėjas bandė išreikšti eksperimentuodamas. Darydamas, sakykim, dokumentinius eskizus, jis iš jų kūrė siurrealistinius montažus, sudarė konceptualius albumus.

Jo paskutinis 1987 m. antropologinis ciklas „Baltame fone“ rodo, kad jis buvo tarp tų dviejų epochų – modernizmo ir postmodernizmo“, – aiškina M. Matulytė.

Pasak fotografijos istorikės, tas V. Luckui būdingas laisvumas ryškėjo ne tik gyvenimo būdo plotmėje, bet ir fotografijoje, šalia jo konceptualių idėjų.

Margarita Matulytė / K. Kavolėlio / BNS nuotr.

„Atsimenu jo gana manifestiškai skambančią tezę, kai jis pats sau, matyt, iškėlė tikslą „ištrūkti iš geležinių fotografijos spąstų“. [Jis] siekė kurti fotografiją, kuri skambėtų kaip muzika, kurią reikia ne suprasti, o suvokti“, – teigia M. Matulytė.

Maištininku sovietmečiu pramintas fotografas 1969 m. buvo pakviestas dalyvauti devynių ryškiausių Lietuvos fotografų parodoje Maskvoje. Būtent ši paroda tapo pagrindu Lietuvos fotografijos mokyklai susiformuoti kaip reiškiniui.

„Tą reiškinį jungia būtent gimtosios žemės problema. Visi fotografai, besitapatinantys su šia mokykla, žvilgsnius nukreipė į Lietuvą, į Lietuvos žmogų. Bet ir V. Luckus blaškėsi po visą Sovietų Sąjungą. Jis fotografavo ir Baškirijoje, ir Gruzijoje, Azerbaidžane, Altajaus krašte.

Kiti kolegos – ir Antanas Sutkus, ir Aleksandras Macijauskas, Romualdas Rakauskas – vis dėlto nesugebėjo suprasti jo kūrybos esmės“, – sako knygų apie V. Luckų autorė.

Pantomimos trupės aktoriai. Centre – Modris Tenisonas, guli fotomenininkas Vitas Luckus. Kaunas, 1972 / Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo nuotr.

Taigi Lietuvos fotografijos mokykloje V. Luckus nepritapo, nors, pasak artimo bičiulio S. Finkelšteino, su A. Sutkumi jis bendravo ir sutarė.

„Susitikdavo ir kalbėdavosi, ir filosofuodavo. Na, negaliu pasakyt, kad pas juos buvo kažkoks antagonizmas ar kas, nors, žinoma, A. Sutkų labai propagavo ir jis ten buvo vienas iš vadų, o Vitas vis kažką padarydavo ne taip.

Aš labai pykdavau, nes A. Sutkus jam kaip ir kelio neduodavo, jis ten turėjo didžiules galimybes, jis ten vadovavo. O jis (V. Luckus – LRT.lt) gindavo, sakydavo: „Ne, nė velnio tu čia nepyk, jis gal negali, gal pas jį kažkoks kompromatas ant manęs, gal jam neleidžia“, – prisimena S. Finkelšteinas.

Koją kišo atviri pasisakymai prieš sistemą

Tuo metu meninė fotografija, anot fotografijos istorikės M. Matulytės, buvo suprantama gana siaurai.

„Pagrindinis reikalavimas meno fotografijai yra įspūdinga, išraiškinga forma. O jis teigė, kad formos spindesys žudo tikrąją dramą“, – teigia ekspertė.

V. Luckui buvo ypač sunku įsisprausti į bet kokius rėmus, taip pat ir kurti sovietinėje sistemoje, tęsia M. Matulytė. Visgi šiek tiek prisitaikyti ir dirbti to meto žurnalų redakcijose jam pavyko.

„Jis nebuvo atviras disidentas. Jo kūriniuose mes nerasime atvirų antisovietinių ženklų, dėl kurių jis būtų persekiojamas. Persekiojimo būta turbūt daugiau dėl jo tos verbalinės raiškos, požiūrio deklaravimo, bet kas liečia jo individualią autorinę kūrybą, ir čia buvo keblumų. Vienareikšmiškai jis buvo varžomas, buvo nepriimtina jo meninė raiška, jo meninė kalba, jo meninis pasakojimas ir jo meninis objektas“, – sako fotografijos istorikė.

Vitas Luckus / Kostantino Kostiuko / Lietuvos fotomenininkų sąjungos / LIMIS.lt nuotr.

Pirmąją personalinę nedidelės reikšmės parodą V. Luckui pavyko surengti 1970 m. Kelmėje, o Vilniaus parodų erdvė jį įsileido tik 1985 m. Be to, V. Luckus buvo sudaręs net 7 fotografijos albumus, tačiau nė vienas tuo metu Lietuvoje nebuvo išleistas ir visi nugulė archyvuose be jokios reakcijos.

S. Finkelšteinas, savo akimis matęs visus tuos albumus, pastebi, kad koją pakišo tas pats V. Luckaus tikrumas ir savo nuomonės išsakymas viešose vietose, tokiose kaip jų mėgstamas „Neringos“ restoranas, kur jokio privatumo ir pasislėpimo nuo sistemos tuo metu nebuvo galima tikėtis.

„Jis buvo nuoširdus, tikras, tai tiesiog jie, kai ten viską įrašinėjo „Neringoj“, ir įrašė. Paskui nuėjo kažkokia informacija, jie ten rašydavo visokius popierius. Dėl to knygų apie jį neleido, nekvietė į televiziją“, – sako artimas V. Luckaus bičiulis.

Pasak jo, V. Luckaus apmaudo ar nusivylimo jo draugai nejusdavo, o išorinio pripažinimo trūkumas jo nesugniuždė ir nesumažino motyvacijos kurti. Kaip teigia S. Finkelšteinas, tie, kurie iš tiesų suprato fotografiją, V. Luckų vertino ir susirasdavo net iš svetur. Fotografui tai buvo svarbus pripažinimas.

V. Luckaus gyvenimas baigėsi tragiškai – 1987 m. neaiškiomis aplinkybėmis savo bute nudūręs bičiulį žurnalistą, jis iššoko pro langą.

Vitas Luckus / Kostantino Kostiuko / Lietuvos fotomenininkų sąjungos / LIMIS.lt nuotr.

Kino režisierė G. Žickytė pastebi, kad saugus viduriukas V. Luckaus gyvenime neegzistavo „nei kūryboje, nei gyvenime, nei meilėje, nei kasdienybėje“.

„Jis buvo kaip kometa, kaip meteoras, kuris tiesiog skrodė ir sudegė. Aš Vito istorijoje ir pamačiau, kad ir kūryba, ir meilė – stipresnė už mirtį, tiek kūrybos mirtį, tiek fizinę mirtį.

Visko ten yra – ir tamsos, bet kartu jame radau ir nepaprastai daug šviesos. O svarbiausias dalykas, ką ten darau, yra žmogiškumas“, – pasakoja G. Žickytė.

Viso pasakojimo klausykitės LRT RADIJO laidos „Kultūros savaitė“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.